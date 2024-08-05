Наш "хитрый план" очевиден: Норин раскрыл, почему Украина не может загнать в окопы 14 резервных бригад
Задача ВС РФ – довести противника до такого состояния, когда у него не будет сил даже на острые нужды. У Украины в тылу еще полно людей, но она не может просто так взять и загнать их в окопы из-за политических рисков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Если Украина не будет вводить в бой резервы, "пожарные команды" ВСУ и дальше будут скакать по всему фронту, как это стало с несчастной 47-й механизированной бригадой ВСУ, рассказал историк.
Эта бригада была хорошо подготовлена и хорошо обучена. Но поскольку она "мечется по всему фронту высунув язык", чтобы закрыть все эти дыры, она теряет все свои возможности, отметил журналист.
"Если три батальона прыгают на один батальон, этот один батальон будет разбит, не нанеся противнику потери даже в размере одного батальона. Всегда трудно воевать с несколькими противниками сразу. И даже тяжело устроить размен "один в один". И такое соотношение потерь опять приведет к новому соотношению сил", - подчеркнул Норин.
Задача российского командования – довести противника до такого состояния, когда у него не будет сил даже на острые нужды. Да, у Украины в тылу еще полно людей, которых она не использует на фронте. Но она не может просто так взять и загнать их в окопы из-за политических рисков,
"Одно дело – иметь 14 бригад в резерве. А другое дело, когда эти 14 бригад становятся гвардией революции. Там же уже были попытки загнать полицию на фронт, но полицейские отбивались руками и ногами", - отметил он.
Этот "хитрый план" ВС РФ очевиден, но Украина ничего не может ему противопоставить, заключил собеседник издания.
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