https://ukraina.ru/20240805/1056648494.html

Наш "хитрый план" очевиден: Норин раскрыл, почему Украина не может загнать в окопы 14 резервных бригад

Наш "хитрый план" очевиден: Норин раскрыл, почему Украина не может загнать в окопы 14 резервных бригад - 05.08.2024 Украина.ру

Наш "хитрый план" очевиден: Норин раскрыл, почему Украина не может загнать в окопы 14 резервных бригад

Задача ВС РФ – довести противника до такого состояния, когда у него не будет сил даже на острые нужды. У Украины в тылу еще полно людей, но она не может просто так взять и загнать их в окопы из-за политических рисков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин

2024-08-05T04:00

2024-08-05T04:00

2024-08-05T04:00

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Если Украина не будет вводить в бой резервы, "пожарные команды" ВСУ и дальше будут скакать по всему фронту, как это стало с несчастной 47-й механизированной бригадой ВСУ, рассказал историк.Эта бригада была хорошо подготовлена и хорошо обучена. Но поскольку она "мечется по всему фронту высунув язык", чтобы закрыть все эти дыры, она теряет все свои возможности, отметил журналист.Задача российского командования – довести противника до такого состояния, когда у него не будет сил даже на острые нужды. Да, у Украины в тылу еще полно людей, которых она не использует на фронте. Но она не может просто так взять и загнать их в окопы из-за политических рисков, "Одно дело – иметь 14 бригад в резерве. А другое дело, когда эти 14 бригад становятся гвардией революции. Там же уже были попытки загнать полицию на фронт, но полицейские отбивались руками и ногами", - отметил он.Этот "хитрый план" ВС РФ очевиден, но Украина ничего не может ему противопоставить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, как проводится внедрение новых моделей беспилотников - в интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру

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