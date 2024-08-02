"Зеленский давно сдался в плен Ермаку": эксперт оценил влияние экс-кинопродюсера на украинскую политику - 02.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240802/1056639738.html
"Зеленский давно сдался в плен Ермаку": эксперт оценил влияние экс-кинопродюсера на украинскую политику
"Зеленский давно сдался в плен Ермаку": эксперт оценил влияние экс-кинопродюсера на украинскую политику - 02.08.2024 Украина.ру
"Зеленский давно сдался в плен Ермаку": эксперт оценил влияние экс-кинопродюсера на украинскую политику
Экс-кинопродюсер и нынешний глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет определяющее влияние на украинскую политику уже давно, а появившиеся публикации в СМИ о "встревоженности его чрезмерной властью" свидетельствуют о натянутых отношениях между двумя политиками
2024-08-02T12:13
2024-08-02T12:13
андрей ермак
владимир зеленский
офис президента
украина
политика
сша
валерий залужный
кадровые перестановки
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/11/1055693312_0:0:948:533_1920x0_80_0_0_49ae8187d4b3e24c639b6ad12f02d493.png.webp
Таким мнением с изданием Украина.ру поделился эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив.Череду публикаций на эту тему запустила газета The Times, которая, со ссылкой на высокопоставленные правительственные, военные, правоохранительные и дипломатические источники сообщала, что чиновники выражают обеспокоенность по поводу растущей зависимости Зеленского от Ермака. Утверждалось, что глава Офиса президента дистанцировал бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного от Зеленского, а после был инициатором его увольнения. Журналисты писали, что вице-премьер Александр Кубраков также лишился своей должности из-за Ермака.Накануне агентство Bloomberg выпустило в свет статью аналогичного содержания. По данным источников, Зеленский терпит "порой безжалостные методы" Ермака, так как "тот предлагает быстрые и простые решения, не обременяя его"."Андрей Ермак приобрел огромное влияние в Офисе президента, а череда уходов правительства вызывает беспокойство в западных столицах… Опасения по поводу Ермака всплывают в опасный для Зеленского момент", - указывает СМИ.С пониманием ситуации во внутренней украинской политике западные журналисты опоздали на несколько лет, потому как Ермак имел огромное влияние на Зеленского и несколько лет назад, не находясь в фокусе внимания западной прессы, последовательно "выдавливая" всех людей Зеленского, заявил эксперт Михаил Павлив. Он пояснил, что в основе конфликта двух политиков лежит предстоящая смена американского правительства, а также целый ряд других вопросов, по которым стороны не могут договориться. Ближайший союзник Киева в лице Вашингтона противится влиянию Ермака, но Зеленский уже давно находится "в плену" у руководителя своего Офиса.В ОП публикации западных СМИ назвали "пропагандистскими атаками". Там указывали, что у главы Офиса Зеленского Ермака "прямой, но эффективный" стиль управления, а сам бывший кинопродюсер заявлял, что нелегитимный президент "всегда принимает решения сам", а сам он якобы только координирует его действия.Накануне Зеленский анонсировал некие кадровые перестановки в правительстве Украины. До этого ряд источников сообщали о предстоящей отставке премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. О том, что он лишится своего кресла еще в апреле заявляли сразу несколько источников в Верховной Раде. После этого СМИ писали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить, "повесив" на Шмыгаля принятие всех непопулярных решений. Инсайдеры информируют: это кресло вскоре займет Ермак.О возможных кадровых решениях Зеленского - в материале "Поговорим позже": Зеленский ушел от ответа об увольнении Шмыгаля, не исключив кадровые перестановки на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240722/1056409609.html
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/11/1055693312_0:0:848:636_1920x0_80_0_0_d073e0acf578798eddf93011c0186ea7.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
андрей ермак, владимир зеленский, офис президента, украина, политика, сша, валерий залужный, кадровые перестановки, новости
Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Офис президента, Украина, политика, США, Валерий Залужный, кадровые перестановки, Новости

"Зеленский давно сдался в плен Ермаку": эксперт оценил влияние экс-кинопродюсера на украинскую политику

12:13 02.08.2024
 
Зеленский и Ермак
Зеленский и Ермак
Читать в
Анастасия Градинарова
Все материалы
Экс-кинопродюсер и нынешний глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет определяющее влияние на украинскую политику уже давно, а появившиеся публикации в СМИ о "встревоженности его чрезмерной властью" свидетельствуют о натянутых отношениях между двумя политиками
Таким мнением с изданием Украина.ру поделился эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив.
Череду публикаций на эту тему запустила газета The Times, которая, со ссылкой на высокопоставленные правительственные, военные, правоохранительные и дипломатические источники сообщала, что чиновники выражают обеспокоенность по поводу растущей зависимости Зеленского от Ермака.
Утверждалось, что глава Офиса президента дистанцировал бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного от Зеленского, а после был инициатором его увольнения. Журналисты писали, что вице-премьер Александр Кубраков также лишился своей должности из-за Ермака.
Накануне агентство Bloomberg выпустило в свет статью аналогичного содержания. По данным источников, Зеленский терпит "порой безжалостные методы" Ермака, так как "тот предлагает быстрые и простые решения, не обременяя его".

"Андрей Ермак приобрел огромное влияние в Офисе президента, а череда уходов правительства вызывает беспокойство в западных столицах… Опасения по поводу Ермака всплывают в опасный для Зеленского момент", - указывает СМИ.

С пониманием ситуации во внутренней украинской политике западные журналисты опоздали на несколько лет, потому как Ермак имел огромное влияние на Зеленского и несколько лет назад, не находясь в фокусе внимания западной прессы, последовательно "выдавливая" всех людей Зеленского, заявил эксперт Михаил Павлив.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
22 июля, 19:30
Михаил Павлив: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки Ключевая задача этого референдума развязать руки Зеленскому или его окружению в плане прямых переговоров с возможностью остановки боевых действий по линии столкновения без возврата территорий. Либо с отсроченным формальным требованием их вернуть, как в свое время Запад так никогда и не признал присоединение Прибалтики к СССР.

"С конца или с середины 2021 года Ермак – это "не первый человек в стране, но и не второй". Я бы сказал, что он ключевой персонаж в украинской политике на сегодня. Есть абсолютное влияние на Зеленского, хотя у них периодически вспыхивают некие конфликты. Да, Ермак стоит за всеми этими отставками (Залужного, Кубракова – Ред.), но тут другая история. Публикация Bloomberg не случайна, потому как сегодня у Ермака и Зеленского сегодня есть, мягко говоря, натянутость", - указал эксперт в интервью изданию Украина.ру.

Он пояснил, что в основе конфликта двух политиков лежит предстоящая смена американского правительства, а также целый ряд других вопросов, по которым стороны не могут договориться. Ближайший союзник Киева в лице Вашингтона противится влиянию Ермака, но Зеленский уже давно находится "в плену" у руководителя своего Офиса.

"На сегодня против Ермака и двух его заместителей Олега Татарова и Владислава Шурмы подготовлены персональные санкции США, но пока не опубликованны. Это вопрос торга. Причины, по которым Зеленский сдался в плен, никогда не были понятны. В кулуарах ходили даже абсолютно неожиданные объяснения не вполне приличного характера", - заключил эксперт.

В ОП публикации западных СМИ назвали "пропагандистскими атаками". Там указывали, что у главы Офиса Зеленского Ермака "прямой, но эффективный" стиль управления, а сам бывший кинопродюсер заявлял, что нелегитимный президент "всегда принимает решения сам", а сам он якобы только координирует его действия.
Накануне Зеленский анонсировал некие кадровые перестановки в правительстве Украины. До этого ряд источников сообщали о предстоящей отставке премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
О том, что он лишится своего кресла еще в апреле заявляли сразу несколько источников в Верховной Раде. После этого СМИ писали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить, "повесив" на Шмыгаля принятие всех непопулярных решений. Инсайдеры информируют: это кресло вскоре займет Ермак.
О возможных кадровых решениях Зеленского - в материале "Поговорим позже": Зеленский ушел от ответа об увольнении Шмыгаля, не исключив кадровые перестановки на сайте Украина.ру.
 
Андрей ЕрмакВладимир ЗеленскийОфис президентаУкраинаполитикаСШАВалерий Залужныйкадровые перестановкиНовости
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:13"Зеленский давно сдался в плен Ермаку": эксперт оценил влияние экс-кинопродюсера на украинскую политику
11:30Украина уже применила ядерное оружие? Стаценко о самом худшем сценарии окончания СВО
10:36Блогер Подоляка поздравил причастных к ВДВ фотографией военнослужащего ВСУ
09:27Обмен без Украины, атака на Севастополь. Главное на Украине и в России на утро 2 августа
08:04Как Гитлер "кинул" бандеровцев: Дистрикт Галичина вместо украинского государства
06:43К просмотру обязательно. Новое открытие древнего Херсонеса
06:25Инструктор "Сенсей": Я подготовил больше одиннадцати тысяч бойцов
06:15"У нас все плохо": военкор раскрыл, почему бойцы ВСУ в шоке и не вылезают из окопов под Дзержинском
06:00Бригады встали на дыбы: эксперт объяснил, как "жабогадюкинг" украинской власти устраняет командиров ВСУ
05:45Военкор Линин: Пока Украина собирает 14 бригад для контрнаступа, Россия готовит ВСУ масштабный кризис
05:36Партизанские поджоги, приказ о расстрелах и нехватка медиков. Что происходит в Харькове
05:30Сами находят ВСУ: военкор раскрыл, как "Орланы" и "Ланцеты" с машинным зрением бьют по вражеским тылам
05:25"Воевать дальше просто нет смысла". Украинские эксперты о ситуации, в которой оказался народ
05:17Евгений Норин: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум
05:15Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск
05:00Евгений Ющук: Евросоюз готовит операционное поле для манипуляций на "теле" Украины
05:00"Не дают ВСУ вылезли из нор": Евгений Линин рассказал, как проводится внедрение новых моделей БПЛА
04:47Новое дыхание Херсонеса, скандалы вокруг Жванецкого, трехсотлетний фестиваль. События культуры за неделю
04:45Запорожский фронт: военкор объяснил, нужно ли сейчас прорывать оборону и гнать ВСУ до самого Днепра
04:45Вайнер: экс-президент США чист в своих намерениях по Украине. Трамп имеет рычаги влияния на эту войну
Лента новостейМолния