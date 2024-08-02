https://ukraina.ru/20240802/1056639738.html

"Зеленский давно сдался в плен Ермаку": эксперт оценил влияние экс-кинопродюсера на украинскую политику

"Зеленский давно сдался в плен Ермаку": эксперт оценил влияние экс-кинопродюсера на украинскую политику - 02.08.2024 Украина.ру

"Зеленский давно сдался в плен Ермаку": эксперт оценил влияние экс-кинопродюсера на украинскую политику

Экс-кинопродюсер и нынешний глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет определяющее влияние на украинскую политику уже давно, а появившиеся публикации в СМИ о "встревоженности его чрезмерной властью" свидетельствуют о натянутых отношениях между двумя политиками

2024-08-02T12:13

2024-08-02T12:13

2024-08-02T12:13

андрей ермак

владимир зеленский

офис президента

украина

политика

сша

валерий залужный

кадровые перестановки

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/11/1055693312_0:0:948:533_1920x0_80_0_0_49ae8187d4b3e24c639b6ad12f02d493.png.webp

Таким мнением с изданием Украина.ру поделился эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив.Череду публикаций на эту тему запустила газета The Times, которая, со ссылкой на высокопоставленные правительственные, военные, правоохранительные и дипломатические источники сообщала, что чиновники выражают обеспокоенность по поводу растущей зависимости Зеленского от Ермака. Утверждалось, что глава Офиса президента дистанцировал бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного от Зеленского, а после был инициатором его увольнения. Журналисты писали, что вице-премьер Александр Кубраков также лишился своей должности из-за Ермака.Накануне агентство Bloomberg выпустило в свет статью аналогичного содержания. По данным источников, Зеленский терпит "порой безжалостные методы" Ермака, так как "тот предлагает быстрые и простые решения, не обременяя его"."Андрей Ермак приобрел огромное влияние в Офисе президента, а череда уходов правительства вызывает беспокойство в западных столицах… Опасения по поводу Ермака всплывают в опасный для Зеленского момент", - указывает СМИ.С пониманием ситуации во внутренней украинской политике западные журналисты опоздали на несколько лет, потому как Ермак имел огромное влияние на Зеленского и несколько лет назад, не находясь в фокусе внимания западной прессы, последовательно "выдавливая" всех людей Зеленского, заявил эксперт Михаил Павлив. Он пояснил, что в основе конфликта двух политиков лежит предстоящая смена американского правительства, а также целый ряд других вопросов, по которым стороны не могут договориться. Ближайший союзник Киева в лице Вашингтона противится влиянию Ермака, но Зеленский уже давно находится "в плену" у руководителя своего Офиса.В ОП публикации западных СМИ назвали "пропагандистскими атаками". Там указывали, что у главы Офиса Зеленского Ермака "прямой, но эффективный" стиль управления, а сам бывший кинопродюсер заявлял, что нелегитимный президент "всегда принимает решения сам", а сам он якобы только координирует его действия.Накануне Зеленский анонсировал некие кадровые перестановки в правительстве Украины. До этого ряд источников сообщали о предстоящей отставке премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. О том, что он лишится своего кресла еще в апреле заявляли сразу несколько источников в Верховной Раде. После этого СМИ писали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить, "повесив" на Шмыгаля принятие всех непопулярных решений. Инсайдеры информируют: это кресло вскоре займет Ермак.О возможных кадровых решениях Зеленского - в материале "Поговорим позже": Зеленский ушел от ответа об увольнении Шмыгаля, не исключив кадровые перестановки на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240722/1056409609.html

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анастасия Градинарова

Анастасия Градинарова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анастасия Градинарова

андрей ермак, владимир зеленский, офис президента, украина, политика, сша, валерий залужный, кадровые перестановки, новости