https://ukraina.ru/20240802/1056639738.html
"Зеленский давно сдался в плен Ермаку": эксперт оценил влияние экс-кинопродюсера на украинскую политику
"Зеленский давно сдался в плен Ермаку": эксперт оценил влияние экс-кинопродюсера на украинскую политику - 02.08.2024 Украина.ру
"Зеленский давно сдался в плен Ермаку": эксперт оценил влияние экс-кинопродюсера на украинскую политику
Экс-кинопродюсер и нынешний глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет определяющее влияние на украинскую политику уже давно, а появившиеся публикации в СМИ о "встревоженности его чрезмерной властью" свидетельствуют о натянутых отношениях между двумя политиками
2024-08-02T12:13
2024-08-02T12:13
2024-08-02T12:13
андрей ермак
владимир зеленский
офис президента
украина
политика
сша
валерий залужный
кадровые перестановки
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/11/1055693312_0:0:948:533_1920x0_80_0_0_49ae8187d4b3e24c639b6ad12f02d493.png.webp
Таким мнением с изданием Украина.ру поделился эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив.Череду публикаций на эту тему запустила газета The Times, которая, со ссылкой на высокопоставленные правительственные, военные, правоохранительные и дипломатические источники сообщала, что чиновники выражают обеспокоенность по поводу растущей зависимости Зеленского от Ермака. Утверждалось, что глава Офиса президента дистанцировал бывшего главкома украинской армии Валерия Залужного от Зеленского, а после был инициатором его увольнения. Журналисты писали, что вице-премьер Александр Кубраков также лишился своей должности из-за Ермака.Накануне агентство Bloomberg выпустило в свет статью аналогичного содержания. По данным источников, Зеленский терпит "порой безжалостные методы" Ермака, так как "тот предлагает быстрые и простые решения, не обременяя его"."Андрей Ермак приобрел огромное влияние в Офисе президента, а череда уходов правительства вызывает беспокойство в западных столицах… Опасения по поводу Ермака всплывают в опасный для Зеленского момент", - указывает СМИ.С пониманием ситуации во внутренней украинской политике западные журналисты опоздали на несколько лет, потому как Ермак имел огромное влияние на Зеленского и несколько лет назад, не находясь в фокусе внимания западной прессы, последовательно "выдавливая" всех людей Зеленского, заявил эксперт Михаил Павлив. Он пояснил, что в основе конфликта двух политиков лежит предстоящая смена американского правительства, а также целый ряд других вопросов, по которым стороны не могут договориться. Ближайший союзник Киева в лице Вашингтона противится влиянию Ермака, но Зеленский уже давно находится "в плену" у руководителя своего Офиса.В ОП публикации западных СМИ назвали "пропагандистскими атаками". Там указывали, что у главы Офиса Зеленского Ермака "прямой, но эффективный" стиль управления, а сам бывший кинопродюсер заявлял, что нелегитимный президент "всегда принимает решения сам", а сам он якобы только координирует его действия.Накануне Зеленский анонсировал некие кадровые перестановки в правительстве Украины. До этого ряд источников сообщали о предстоящей отставке премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. О том, что он лишится своего кресла еще в апреле заявляли сразу несколько источников в Верховной Раде. После этого СМИ писали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить, "повесив" на Шмыгаля принятие всех непопулярных решений. Инсайдеры информируют: это кресло вскоре займет Ермак.О возможных кадровых решениях Зеленского - в материале "Поговорим позже": Зеленский ушел от ответа об увольнении Шмыгаля, не исключив кадровые перестановки на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240722/1056409609.html
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/11/1055693312_0:0:848:636_1920x0_80_0_0_d073e0acf578798eddf93011c0186ea7.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
андрей ермак, владимир зеленский, офис президента, украина, политика, сша, валерий залужный, кадровые перестановки, новости
Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Офис президента, Украина, политика, США, Валерий Залужный, кадровые перестановки, Новости
"Зеленский давно сдался в плен Ермаку": эксперт оценил влияние экс-кинопродюсера на украинскую политику
Экс-кинопродюсер и нынешний глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет определяющее влияние на украинскую политику уже давно, а появившиеся публикации в СМИ о "встревоженности его чрезмерной властью" свидетельствуют о натянутых отношениях между двумя политиками