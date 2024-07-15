https://ukraina.ru/20240715/1056266117.html

"Поговорим позже": Зеленский ушел от ответа об увольнении Шмыгаля, не исключив кадровые перестановки

"Поговорим позже": Зеленский ушел от ответа об увольнении Шмыгаля, не исключив кадровые перестановки - 15.07.2024 Украина.ру

"Поговорим позже": Зеленский ушел от ответа об увольнении Шмыгаля, не исключив кадровые перестановки

Владимир Зеленский уклончиво прокомментировал слухи о возможной отставке премьер-министра правительства Украины Дениса Шмыгаля, заявив журналистам: "мы поговорим об этом позже". В ходе пресс-конференции он также не исключил кадровые перестанови в правительстве

2024-07-15T14:57

2024-07-15T14:57

2024-07-15T15:05

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украина

владимир зеленский

денис шмыгаль

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По его словам, сегодня он проговаривает с министрами и Шмыгалем "некоторые вещи" об обновлении правительства. Зеленский также напомнил, что правительство Шмыгаля работает дольше всех в истории Украины. О том, что Шмыгаль лишится своего кресла еще в апреле заявляли сразу несколько источников в Верховной Раде. После этого ряд СМИ писали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить, "повесив" на Шмыгаля принятие всех непопулярных решений. Подробнее о том, как трансформируется Украина и где потеряется Зеленский читайте в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева.

https://ukraina.ru/20240703/1056032044.html

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новости, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль