"Поговорим позже": Зеленский ушел от ответа об увольнении Шмыгаля, не исключив кадровые перестановки - 15.07.2024 Украина.ру
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"Поговорим позже": Зеленский ушел от ответа об увольнении Шмыгаля, не исключив кадровые перестановки
"Поговорим позже": Зеленский ушел от ответа об увольнении Шмыгаля, не исключив кадровые перестановки - 15.07.2024 Украина.ру
"Поговорим позже": Зеленский ушел от ответа об увольнении Шмыгаля, не исключив кадровые перестановки
Владимир Зеленский уклончиво прокомментировал слухи о возможной отставке премьер-министра правительства Украины Дениса Шмыгаля, заявив журналистам: "мы поговорим об этом позже". В ходе пресс-конференции он также не исключил кадровые перестанови в правительстве
2024-07-15T14:57
2024-07-15T15:05
новости
украина
владимир зеленский
денис шмыгаль
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По его словам, сегодня он проговаривает с министрами и Шмыгалем "некоторые вещи" об обновлении правительства. Зеленский также напомнил, что правительство Шмыгаля работает дольше всех в истории Украины. О том, что Шмыгаль лишится своего кресла еще в апреле заявляли сразу несколько источников в Верховной Раде. После этого ряд СМИ писали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить, "повесив" на Шмыгаля принятие всех непопулярных решений. Подробнее о том, как трансформируется Украина и где потеряется Зеленский читайте в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева.
https://ukraina.ru/20240703/1056032044.html
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новости, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль

"Поговорим позже": Зеленский ушел от ответа об увольнении Шмыгаля, не исключив кадровые перестановки

14:57 15.07.2024 (обновлено: 15:05 15.07.2024)
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский уклончиво прокомментировал слухи о возможной отставке премьер-министра правительства Украины Дениса Шмыгаля, заявив журналистам: "мы поговорим об этом позже". В ходе пресс-конференции он также не исключил кадровые перестанови в правительстве
"Мы не можем говорить просто о смене премьер-министра, это говорит о том, что могут быть изменения в правительстве, они наверняка могут быть. Мы занимаемся этим процессом", – цитирует Зеленского "РБК-Украина".
По его словам, сегодня он проговаривает с министрами и Шмыгалем "некоторые вещи" об обновлении правительства. Зеленский также напомнил, что правительство Шмыгаля работает дольше всех в истории Украины.
О том, что Шмыгаль лишится своего кресла еще в апреле заявляли сразу несколько источников в Верховной Раде. После этого ряд СМИ писали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить, "повесив" на Шмыгаля принятие всех непопулярных решений.
Подробнее о том, как трансформируется Украина и где потеряется Зеленский читайте в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева.
Зеленский
3 июля, 14:32
Зеленский устал от своего премьера Шмыгаля и ищёт ему заменуВладимир Зеленский "устал" от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и ищет ему замену. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники
 
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