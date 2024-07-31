https://ukraina.ru/20240731/1056602712.html

Новые правила для новых граждан РФ, друзья из Индонезии, палестинский митинг в Киеве. Итоги 31 июля

Новые правила для новых граждан РФ, друзья из Индонезии, палестинский митинг в Киеве. Итоги 31 июля - 31.07.2024 Украина.ру

Новые правила для новых граждан РФ, друзья из Индонезии, палестинский митинг в Киеве. Итоги 31 июля

Новых граждан России обяжут вставать на воинский учет; последствия убийства одного из лидеров ХАМАС; отношения между Россией и Индонезией

2024-07-31T19:20

2024-07-31T19:20

2024-07-31T19:20

эксклюзив

хроники

россия

индонезия

тегеран

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андрей белоусов

михаил мишустин

госдума

хамас

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Мигранты и гаджетыГосдума РФ проголосовала за ряд общественно значимых законов, в частности, в отношении трудовых мигрантов и иностранцев на территории России, а также, иностранных граждан, которые приобретают российское гражданство.– Госдума приняла закон о направлении в реестр воинского учета данных о мужчинах перед принесением ими присяги гражданина РФ. Закон также предполагает лишение приобретенного гражданства в случае непостановки на воинский учет.Документ предлагает синхронизировать процессы постановки на воинский учёт и получения гражданства.Данные о мужчинах будут направляться в реестр воинского учёта перед принесением присяги гражданина РФ.Авторы инициативы утверждают, что сейчас новые граждане РФ избегают службы в армии, что "создаёт возмущение среди граждан, подрывает уважение к законам РФ и негативно влияет на общественные настроения в целом";– Госдума единогласно проголосовала за обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину по поводу принудительного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства с территории России;– Госдума проголосовала за поправку, согласно которой нормы о дисциплинарном аресте бойцов спецоперации по решению командиров воинских частей за нарушение запрета иметь при себе гаджеты в ходе службы не касается случаев использования гаджетов для выполнения боевых задач.Пересмотр депутатами запрета на использование гаджетов в зоне СВО является результатом эффективности воздействия общественного мнения, военных специалистов и СМИ на законотворческий процесс, рассказал в комментарии изданию Украина.ру директор центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.По его мнению, реакция на резонансный запрет свидетельствует, во-первых, о зрелости и конструктивной активности российского общества. Во-вторых – об эффективности воздействия общественного мнения на парламентариев, откликнувшихся на общественный запрос.Широкое применение бытовых электронных устройств в боевых действиях высвечивает ряд проблем и рисков. Запрет на гаджеты – попытка закрыть лишь одну из них, связанную с безопасностью и защитой гостайны, отмечал в своей статье автор Украина.ру Павел Котов."Очевидно, что простым запретом дело решить не удастся. Разработка и внедрение в войска современных, простых в использовании и конкурентоспособных защищенных аналогов позволит снизить зависимость армии от смартфонов и планшетов.Такая работа ведется. До конца текущего месяца войска в зоне СВО должны получить первые образцы новой системы обмена информации "Связь", разработанной КБ "Талламхо" (Чеченская Республика)", – сказано в материале.– Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который разрешает командирам давать 10 суток гауптвахты за дисциплинарные проступки;– Госдума завершила весеннюю сессию, за время которой было принято более 330 законов.Заключительное заседание спикер Госдумы Вячеслав Володин завершил словами:"На Мальдивы никто не поедет, никто туда не собирается. Это я могу сказать обоснованно."Россия и ИндонезияВ среду, 31 июля, в Москву с визитом прибыл министр обороны Индонезии Прабово Субианто, который был избран президентом страны, но пока не вступил в должность.Анонсируя его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что у России и Индонезии много потенциальных проектов для совместной кооперации.Субианто встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым, который назвал назвал Индонезию одним из важнейших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Прабово Субианто выразил признательность за сотрудничество.Белоусов напомнил, что в текущем году отмечалась 74-я годовщина становления дружественных отношений между Россией и Индонезией, что является прочным фундаментом для развития взаимодействия между вооруженными силами двух стран."Приоритетное внимание уделяем совместной оперативной и боевой подготовке. В частности, проведению военно-морских маневров. Рассчитываем на участие индонезийских наблюдателей и воинского контингента в учениях на территории Российской Федерации.Отмечаем продуктивную работу в многостороннем формате по линии диалоговых партнеров "СМОА плюс" и заинтересованы в продолжении такой практики", – сказал он.Затем Субианто встретился с Путиным, он заявил, что Индонезия рассматривает Россию как большого друга, хотела бы продолжить развивать отношения.По словам Путина, отношения развиваются, товарооборот между двумя странами за последние годы вырос вдвое.Избранный президент Индонезии также отметил, что компания "Аэрофлот" может совершать прямые рейсы на Бали, не совершая пересадок в аэропортах соседних стран.ХАМАС, реакцияКиевляне, оказавшиеся в среду на Софийской площади украинской столицы, могли наблюдать действительно необычное для Киева мероприятие – пропалестинский митинг.Группа мужчин с палестинскими флагами и арафатками (куфиями) вышла на демонстрацию в самом центре города, по сообщениям местных СМИ, полиция не вмешивалась.Демонстрация связана с убийством в Тегеране ракетным ударом лидера политбюро ХАМАС Исмаила Хании накануне.В самой иранской столице шествия и демонстрации в поддержку ХАМАС проходят весь день, корреспондент РИА "Новости" заметил также людей с флагами ливанской группировки "Хезболла"."Ряд лиц держат в руках желтые транспаранты с надписью: "Смерть Соединенным Штатам!", без которых не обходится ни одна подобная демонстрация", – пишут журналисты агентства.МИД России осудил нападение и назвал его абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое приведет к дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Убийство лидера ХАМАС также решительно осудил Китай.Иран проведет "спецоперацию" против Израиля в ответ на убийство Хании, заявили в иранской миссии при ООН."Реакцией на убийство фактически станет более жёсткая спецоперация, направленная на то, чтобы вызвать глубокое сожаление у виновника", - сказано в сообщении.На куполе мечети Джамкаран в иранском священном городе Кум подняли "знамя мести". В шиитской традиции красные флаги символизируют как несправедливо пролитую кровь, так и призыв отомстить за убитого человека.В последний раз такую акцию провели после теракта 3 января 2024 года в провинции Керман, когда боевики ИГ* взорвали две бомбы на пути траурного шествия по случаю годовщины убийства Касема Сулеймани.У Ирана теперь появился повод для жёсткой реакции. Конечно, примеры прочих инцидентов такого рода показывают, что этими поводами Тегеран пользуется крайне редко. А если и пользуется, как в апреле 2024 года, то словно через силу — с тщательно контролируемым избеганием последствий, отмечает в материале автор издания Украина.ру Виктория Титова."Тем не менее, убийство Хании непосредственно в Тегеране и сразу после инаугурации Пезешкиана — это такая пощёчина, не ответить на которую Иран не может. Сегодня та же логика, что позволяет Израилю временно не учитывать интересы большинства в правящих кругах США, которым большая война на Ближнем Востоке ни к чему, развязывает руки и Ирану", — пишет она.* Запрещенная в РФ террористическая организацияПодробнее – в статье Начало большой войны? Убит лидер ХАМАС на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240731/1056597021.html

https://ukraina.ru/20231221/1052291505.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, россия, индонезия, тегеран , владимир путин, андрей белоусов, михаил мишустин, госдума, хамас, киев, спецоперация