https://ukraina.ru/20240731/1056594663.html

Начало большой войны? Убит лидер ХАМАС

Начало большой войны? Убит лидер ХАМАС - 31.07.2024 Украина.ру

Начало большой войны? Убит лидер ХАМАС

В Тегеране в результате ракетного удара убит лидер политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Он много лет жил в Катаре, но приехал в столицу Ирана на инаугурацию президента Масуда Пезешкиана.

2024-07-31T17:13

2024-07-31T17:13

2024-07-31T17:13

эксклюзив

хамас

израиль

иран

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ллойд остин

биньямин нетаньяху

дональд трамп

хезболла

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МИД России осудил нападение и назвал его абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое приведет к дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Убийство лидера ХАМАС также решительно осудил Китай. Чем ответит Иран и его союзники, как это отразится на состоянии конфликта на Ближнем Востоке, а также на украинском треке?Своё мнение по данному поводу представили эксперты на своих страницах в соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТАТ Елена ПанинаУбийство лидера ХАМАС — междуцарствие в США всем развязывает руки. Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания убит Израилем в Тегеране. Это самый высокопоставленный лидер палестинского движения, убитый после 7 октября.Хания отвечал за международные отношения ХАМАС, постоянно проживал в Катаре и играл ключевую роль в переговорах по захваченным заложникам и соглашению о прекращении огня в Газе. В Тегеран Хания прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Убийство произошло всего через несколько часов после того, как Израиль нанёс авиаудар по Бейруту с целью убийства одного из военных руководителей "Хезболлы" Фуада Шукра. Первая реакция оказалась предсказуемой. Официальный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что убийство "является трусливым актом и не останется без ответа", а "Хезболла" заявила о намерении продолжить борьбу с Израилем "с ещё большей решимостью". Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании политическим убийством, а глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что если на Израиль теперь нападут, США обязательно помогут ему защититься.Эта реакция из США заслуживает внимания. Период междуцарствия, начавшийся в Вашингтоне раньше срока, позволяет аффилированным с США сторонам делать всё, что им хочется, — и почти без оглядки на пока ещё действующего хозяина Белого дома. Тем более что Нетаньяху уже успел пообщаться с Трампом, из чего сделал вывод: "сейчас можно". Но и у Ирана теперь появился повод для жёсткой реакции. Конечно, примеры прочих инцидентов такого рода показывают, что этими поводами Тегеран пользуется крайне редко. А если и пользуется, как в апреле 2024 года, то словно через силу — с тщательно контролируемым избеганием последствий.Тем не менее, убийство Хании непосредственно в Тегеране и сразу после инаугурации Пезешкиана — это такая пощёчина, не ответить на которую Иран не может. Сегодня та же логика, что позволяет Израилю временно не учитывать интересы большинства в правящих кругах США, которым большая война на Ближнем Востоке ни к чему, развязывает руки и Ирану.Опять же, Камала Харрис сейчас вынуждена учитывать интересы антиизраильских избирателей, и не только арабского происхождения, в то время как у Трампа такой проблемы нет. Так что, несмотря на предупреждение Остина, ответный удар Ирана в отношении Израиля с меньшей вероятностью приведёт ко вмешательству США в конфликт, чем это может быть после ноября.Одно ясно: о переговорах по возвращению взятых в октябре 2024 года заложников можно забыть на неопределённый срок.Журналист-международник Аббас ДжумаИтого, Израилем и США была совершена скоординированная атака на Ось сопротивления. Ударили по Ливану, Ираку, Ирану. Погиб первый номер в ХАМАС. Тут надо отметить, что это был достаточно болезненный удар по имиджу Исламской республики, не сумевшей защитить гостя. Но лишь по имиджу. На военный потенциал "Хезболлы" и ХАМАС произошедшее никак не влияет. То есть Израиль по-прежнему готов сильно рисковать ради красивой картинки. Тем временем, в экспертном сообществе есть общепринятая точка зрения, что никто не хочет большой войны. Однако нынешний выпад Израиля и США вполне тянет на казус белли. Иран снова в сложной ситуации, когда необходимо ответить.Политолог Максим ЖаровУбийство главы ХАМАС Исмаила Хании прямо в центре Тегерана — вызов не только самому Ирану, где духовный лидер страны сделал явно ошибочную ставку на "замирение" с Израилем и Западом. Это вызов от США и Израиля и Китаю, который стоит за попытками "мягких" прокси-игр Тегерана против своих непримиримых врагов. Убийство Хании в Тегеране — это удар по всей стратегии Си Цзиньпина на Ближнем Востоке. Так что сейчас, после убийства Хании, Пекин и Тегеран должны наконец-то произвести переоценку всей сложившейся на Ближнем Востоке конфигурации. И вот только после этой переоценки последует китайско-иранский ответ на попытки Израиля сыграть в нападении сразу на двух фронтах — против ХАМАС и против Хезболлы. И ликвидация еще оставшихся в живых израильских заложников может быть только началом этого ответа.Политический деятель Николай СтариковИзраиль бросает вызов и вновь пытается спровоцировать большую войну.Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате "прямого попадания ракеты". Произошло это... в столице Ирана! В дом в Тегеране, в котором он остановился и прилетела израильская ракета. Исмаил Хания находился в Тегеране на инаугурации нового президента Ирана. То есть, двумя ударами Израиль сделал невозможным мир в Газе, спровоцировал Ливан и Иран! Дал пощёчину всём своим врагам. Сделано всё, чтобы Нетаньяху смог втянуть регион в войну. США, что характерно, "почти" молчат. Вчера Камала Харрис сказала, что Израиль имеет право защищать себя. И тут же удар по Тегерану.Политолог Юрий БаранчикПолитический руководитель ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей были убиты во время налета на его резиденцию в столице Ирана, Тегеране, подтвердили в группировке. Следует отметить, что Израиль, несмотря на его людоедские действия в войне против палестинского народа, умеет устранять врагов своего государства точечными ударами. России тоже не мешало бы, хоть на третий год войны, "показательно-наказательно" нанести гиперзвуковой удар по одному из кабинетов Киева.Общественный деятель Александр СкубченкоПалестинское движение ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в Тегеране. Израиль делает третью мировую неизбежной. Осталось только втянуть США (с уровня помощи на уровень прямого участия), потому что в одиночку Израиль прекратит своё существование.Ещё о ситуации в регионе: Всем нужна победа. Среди проигравших на Ближнем Востоке окажутся все

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эксклюзив, хамас, израиль, иран, тегеран , ллойд остин, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хезболла, пентагон, соцсети, эксперты