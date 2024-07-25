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Стадия принятия: Кулеба поехал за "китайским планом"

Стадия принятия: Кулеба поехал за "китайским планом" - 25.07.2024 Украина.ру

Стадия принятия: Кулеба поехал за "китайским планом"

Украина готовится к переговорам с Россией. Пока морально. Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поехал в Китай на переговоры со своим коллегой Ван И. В ходе встречи Кулеба заявил о готовности к диалогу с Россией, когда Москва будет готова вести переговоры "добросовестно".

2024-07-25T06:47

2024-07-25T06:47

2024-07-25T06:47

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Пока такой готовности с российской стороны, по мнению Киева, не наблюдается. Китай при этом готов выступить посредником. Тем временем, в Кремле не видят легитимного лидера - переговорщика от украинской стороны. "В настоящий момент это, безусловно, остается проблемой, так же как и остается проблемой указ президента Украины, который запрещает вести переговоры с президентом Путиным. Это факторы, которые могут существенно осложнять мирный процесс",- заявил Дмитрий Песков. Что стоит за новыми веяниями украинской внешней политики и при чем здесь Трамп – в анализе экспертов.Украинский дипломат Андрей ТелиженкоМы готовы, а вы нет — Кулеба заявил о "неготовности" России к переговорам, процесс которых запрещен на самой Украине.Глава МИД КНР Ван И процитировал еще одно любопытное высказывания украинского дипломата Дмитрия Кулебы, который еще не так давно заявлял, что Украина готова к мирным переговорам. Оказалось, что мешает не украинское законодательство и не постоянное нарушение договоренностей со стороны Банковой, а опять, как обычно, Россия. По словам Кулебы, Киев "не видит" готовности со стороны Москвы.По итогам встречи украинцами было заявлено, что переговорный процесс российской стороной ведется якобы недобросовестно. Правда, нарушать договоренности — стиль не России, а западных политиков, срывавших любые соглашения на любом уровне. Более того, "переобувания" в воздухе и прочие кульбиты делаются только для того, чтобы Украина могла показать свое глубокое желание вступить в НАТО и вслед за завершенным конфликтом начать новый.Украинский народный депутат Артем ДмитрукМир в нашей стране зависит в первую очередь от нас самих! Сейчас мы видим, что вопрос будущих переговоров стоит первым в повестке дня практически на всех международных встречах, где представлена Украина. В том числе и во время сегодняшних переговоров глав МИД Украины и Китая. И слава Богу, что этот вопрос уже сдвинулся с мертвой точки. Впереди - еще очень много работы! Что касается сегодняшних переговоров в Китае. По итогам встречи пресс-службы двух министерств опубликовали два разных заявления главы украинского МИДа касательно будущих мирных переговоров. По версии МИД КНР, Украина уже готова вести переговоры с РФ, "которые должны быть рациональными и иметь практическое значение, направленное на достижение справедливого и крепкого мира". По версии МИД Украины, Кулеба заявил, что Украина готова вести переговоры с Москвой лишь тогда, "когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но сейчас такой готовности с российской стороны не наблюдается".Кроме того, в МИД КНР по итогам встречи заявили, что Украина поддерживает позицию КНР по Тайваню и будет придерживаться принципа "одного Китая". В пресс-релизе МИД Украины ничего не сказано о заявлениях главы внешнеполитического ведомства Украины на предмет поддержки Китая в Тайванском вопросе.Общественный деятель Дмитрий СпивакКитай, используя "политическое межсезонье" в Америке, начал Игру по продвижению своей формулы мира. Встреча Ван И и Кулебы в Пекине является попыткой товарища Си перехватить инициативу по формированию будущего мира, а потому нам сделали ряд серьезных предложений. В том числе, в политической, оборонной и финансовой плоскости. Это касается и гарантий влияния Пекина на Россию в будущем, и участия китайского капитала в восстановлении Украины после войны. Теперь все будет зависеть от реакции украинского руководства. Уверен, что нам надо развеять свои иллюзии, что у нас за спиной США и Бриты, которые всегда встанут на нашу защиту, и серьезно присмотреться к позиции лидеров Глобального Востока и Юга. Там можно найти и гарантии безопасности, и инвестиции и совместные экономические проекты…Украинский политик Евгений Шевченко"Дьявол прячется в деталях". Маленький, но очень знаковый нюанс. Дмитрий Кулеба, впервые за все время своей карьеры, встречается на таком уровне, в таком серьезном как Китай государстве, абсолютно самостоятельно, без сопровождения. Никто этого не заметил. Значит, есть какие-то изменения после разговора нашего президента с Трампом. А перед этим разговором, Виктор Орбан был у нас, потом в Москве, после в Китае, и оттуда прямиком полетел в США, где встретился с Трампом. Самое паскудное, что ноунеймы с Европейского парламента, пытаются осудить Орбана за его инициативу. Результат которой, мы сейчас наблюдаем. Все-таки есть еще политики в ЕС со стрежнем и позицией.Российский журналист Кирилл ШуликаКиев готов вести переговоры с Кремлем, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И. Я же не зря говорю, что дебаты Трампа с Байденом стали "черным лебедем" для Украины. А на переговоры Кремль надо будет поуговаривать еще.Политолог Дмитрий ЕвстафьевКитайцы не просто не приняли от Кулебы пас. Это было предсказуемо. На фоне американских дел, Пекин теперь, после пары проколов будет вести себя крайне осторожно. Китайцы, сделали вид, что вообще ничего не услышали. Не устранились, но умыли руки. Суммируя всё: от попытки продемонстрировать остатки силы Зеленскому не отвертеться. А, вот, после... После, - во второй половине сентября (собственно, я этот рубеж несколько раз называл), возможны варианты. Но уже, вероятно, без Зеленского. Собственно, "конкурс" на замещение потенциально вакантной должности уже начался. И выступление Залужного в Лондоне - его часть. А Зеленский сдуру решил, что может продать себя в качестве "китайского кандидата". И был послан. А ещё Зеленскому очень надо перезимовать в условиях заморозки боевых действий и прекращения наших ударов по инфраструктуре. Ну, так же? Это же явно будет их первое условие начала переговоров. И, да, сперва будет много шума - и ничего. На что-то реальное в переговорах можно будет выходить только после того, как станет понятно, чем в США дело кончилось. [Я, если честно, в некотором шоке и ожидании большого бардака, но это как бы за рамками темы]. А, вот, вне переговорного, как теперь принято говорить, "трэка" (дурацкое слово), возможно всё. Вообще, период атаманщины может, как водится в этих краях, наступить внезапно.Политический эксперт Александр НосовичПро последние новости по Украине. В чешском языке есть неизвестное за пределами Чехии слово швейковина. Откуда пошло, думаю, объяснять не нужно. Швейковина - это саботаж приказов начальства абсурдным рвением при их исполнении. Это как после звонка Трампа Зеленскому взять под козырёк установку на переговоры с Россией и послать главу МИД заявлять о готовности к этим переговорам... в Китай. Специальная военная операция РФ на Украине стала сломом однополярного миропорядка со жлобом-гегемоном во главе. Её завершение на незападной площадке и без западной медиации подведёт в международных отношениях окончательную черту под этим миропорядком. Зеленский либо косит под дурака, делая вид, что этого не понимает, либо хамит и кусает руку дающую, либо и впрямь дурак. Над правильным ответом тут можно не раздумывать, он и не важен. Американцы его в любом случае выяснять не станут. Когда для них наступит оптимальный момент перелистнуть украинскую страницу и скинуть этот балласт, они просто отодвинут Зеленского в сторону и быстро сами примут все решения по Украине. В целом по Украине пора зафиксировать, что пациент уже давно и прочно на стадии торга. Не за горами стадия принятия.О том, какие планы вынашивает в нынешней ситуации Ватикан - в статье Михаила Павлива "Тайные цели Ватикана, Ротшильды и Зеленский с Ермаком. Зачем Киев посетил серый кардинал Святого Престола".

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

украина, китай, россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, дональд трамп, мид, нато, ес, эксклюзив