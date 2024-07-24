https://ukraina.ru/20240724/1056454513.html

Украина высказалась о переговорах в унисон с Россией. В чём подвох?

Украина высказалась о переговорах в унисон с Россией. В чём подвох? - 24.07.2024 Украина.ру

Украина высказалась о переговорах в унисон с Россией. В чём подвох?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба громко заявил о готовности своей страны к мирным переговорам с Россией. Однако у этой фразы был совершенно иной подтекст.

2024-07-24T17:19

2024-07-24T17:19

2024-07-24T17:19

эксклюзив

россия

украина

переговоры

дмитрий кулеба

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джо байден

сша

владимир зеленский

владимир путин

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в КНР с трёхдневным визитом. Инициатором этой поездки выступил Пекин, что удивило многих, поскольку украинские чиновники давно и настойчиво искали контактов с китайскими представителями, но те не спешили идти навстречу.Владимир Зеленский сетовал, что он неоднократно приглашал председателя КНР Си Цзиньпина на Украину, однако эти приглашения оставались без ответа. Они лишь общались по телефону в апреле 2023 года. Несколько раз в Киев приезжал спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй, которому поручено заниматься украинским вопросом.В оценке цели визита стороны разошлись. МИД Украины анонсировал, что "главной темой дискуссии станет поиск путей прекращения агрессии России и возможная роль Китая в достижении стабильного и справедливого мира". Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, в свою очередь, заявила: "Китайская сторона продолжит стоять на стороне мира, оказывать поддержку укреплению консенсуса в международном сообществе и совместно искать реальные пути урегулирования кризиса политическими методами".Почему Кулебу вдруг пригласили в КитайВизит Кулебы в Китай проходит на фоне участившихся в последнее время разговоров как украинской стороны, так и Запада о возможных вариантах мирного урегулирования конфликта. Более того, Зеленский в интервью BBC признал неспособность ВСУ вернуть утраченные территории силовым путём, допустил окончание горячей фазы войны до конца 2024 года и даже возможность проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий запрет.Кулеба, в свою очередь, обещал обсудить со своим китайским коллегой Ван И сценарии урегулирования конфликта, чтобы избежать конкуренции мирных планов, и отметил крайне важное значение для Киева прямого диалога с Пекином.В преддверии визита украинский дипломат опубликовал обращение к гражданам КНР в китайской соцсети Weibo, в котором заверил, что Киев желает скорейшего окончания конфликта и, по его словам, для достижения мира работает с международным сообществом на основе "формулы мира" Зеленского. Формулы, которую Россия категорически не приемлет, поскольку это ничто иное, как объявление Москвой капитуляции. В основу будущего мирного соглашения Путин готов положить план, предложенный Китаем, который предусматривает возобновление переговоров, прекращение боевых действий, гарантии территориальной целостности всех стран, отказ от усиления и расширения военных блоков, отмену односторонних санкций.Учитывая заявление Зеленского о невозможности вернуть под контроль Киева регионы, перешедшие в состав РФ, можно сделать вывод, что Украина отказывается от своей цели вернуться к границам 1991 года, а этот пункт его "мирной формулы" был в числе ключевых. Беспрекословно принимать условия России Киев, конечно, не готов, поэтому занят поиском наиболее приемлемой для себя схемы и готов прибегнуть к помощи посредников. Среди тех, кто может выступить в этом качестве, Зеленский две недели назад, 8 июля, назвал Китай наравне с США и ЕС.КНР, будучи экономическим партнёром Украины, старается не отталкивать её и в политическом плане, подчеркивая свой нейтралитет, отмечает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, китаист Василий Кашин. Сейчас, по словам эксперта, началась активная дипломатическая фаза вокруг украинского кризиса, и Кулеба понимает, что Китай – один из главных игроков, поэтому пытается договориться. Проведение второй конференции по Украине в том виде, в котором её представляет Киев, сейчас выглядит маловероятным, но торг начался, о чём говорит, в частности, риторика Зеленского в последнее время, считает Кашин. По его мнению, "формула мира" главы киевского режима уже по сути умерла.Кулеба сделал заявление в духе официальной позиции РоссииВо второй день визита, 24 июля, министры провели переговоры в Гуанчжоу. Беседа продолжалась дольше запланированного – три часа.Глава МИД КНР Ван И указал Кулебе на сохраняющуюся опасность эскалации украинского конфликта и подчеркнул, что Китай выступает за урегулирование политическими средствами."Недавно Россия и Украина в разной степени выразили готовность к переговорам. Хотя условия и возможности для этого ещё не созрели, мы поддерживаем все усилия, которые будут способствовать миру, готовы продолжать играть конструктивную роль для прекращения огня и возобновления переговоров", - сказал министр, слова которого привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Якобы для продвижения к миру Киев инициировал конференцию в Швейцарии, которая по факту никакой мирной и не была. Китай туда ехать отказался ввиду отсутствия представителей России, поскольку без второй стороны конфликта говорить о каком-либо урегулировании смысла не видит. Как отметило посольство РФ в Китае накануне визита Кулебы, КНР хорошо понимает первопричины конфликта, а также то, кто является его реальным зачинщиком, и препятствует достижению мирных договоренностей. Это, в частности, проявляется в неприятии Пекином устраиваемых киевским режимом и его западными хозяевами псевдомирных конференций в целях проталкивания своей ультимативной "формулы мира", попытка реализации которой может привести лишь к ещё большей эскалации противостояния.На переговорах с Ван И Кулеба вслед за Зеленским заговорил миротворческим тоном. "Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира", - заявил он.Посыл заявления главы МИД Украины идёт в унисон с позицией России, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но нужны разъяснения по этому вопросу, потому что деталей пока нет.Слова Украины о мире не стоят и грошаЗвучат слова Кулебы красиво, и у кого-то может сложиться впечатление, что Украина уже устала и, не имея ресурсов для дальнейшего ведения боевых действий, всерьёз задумалась положить конец конфликту, длящемуся почти два с половиной года. Но это отнюдь не так.Заговорить о мире украинские власти подтолкнула целая совокупность внешнеполитических событий. Прежде всего выход из избирательной кампании большого друга Киева, действующего президента США Джо Байдена. Он уже стал хромой уткой и в ближайшие полгода никаких серьёзных решений касательно ситуации на Украине принимать не будет.Отсюда вытекает следующее обстоятельство – большая вероятность возвращения к власти в январе 2025-го республиканца Дональда Трампа, который обещает прекратить оказание военной помощи Киеву и принудить его к переговорам с Москвой. Плюс к этому – дистанцирование Европы от украинских дел на фоне того, как Америка переводит фокус внимания на собственные президентские выборы (Байден даже делегировал часть своих полномочий по поддержке Украины министру финансов и госсекретарю). В общем, конъюнктура на международной арене складывается не в пользу Банковой, и там не знают, что делать сейчас, чтобы подстелить себе соломку на будущее."Украинские власти явно боятся, в противном случае "никакая кулеба" не полетел бы в Китай. Это вызвано страхом перед неизвестностью. У них есть серьёзные опасения, что их будут принуждать [к переговорам], так они пытаются как бы опередить события", - считает политолог Сергей Михеев.Самым убедительным подтверждением серьёзности намерений вступить в переговорный процесс со стороны Киева была бы отмена того самого законодательного запрета на диалог, который Зеленский, как он утверждает, готов обойти, а мог бы одним росчерком пера ликвидировать это препятствие.Но даже если Зеленский эту норму отменит, а правительственная делегация сядет за стол переговоров, это не даёт гарантий того, что мирное соглашение будет заключено и тем более соблюдено. Плавали, знаем. Минские договорённости Украина при содействии европейских политиков приняла, чтобы получить время на ещё большее вооружение ВСУ. В Турции весной 2022 года проект соглашения парафировали, но в последний момент делегация Украины по указке бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказалась поставить подпись на документе, и всё, переговорный процесс сорван.Эти уроки Россия усвоила очень хорошо, и теперь на слово украинским чиновникам не верит. Тем более, что в этих словах прослеживается отсутствие всякой готовности к переговорам. Накануне новый посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, он же бывший главнокомандующий ВСУ, в первом публичном выступлении в качестве главы дипмиссии предложил Западу использовать Украину в качестве полигона для испытаний нового вооружения и применения военных технологий, а жителей этих стран призвал отказаться от ряда свобод ради выживания. Это явно не похоже на призыв к мирному урегулированию конфликта.И вишенкой на торте стал пресс-релизе министерства иностранных дел, поспешившего уточнить, что же именно имел в виду их руководитель, так громко объявивший об открытости Киева к диалогу с Москвой. В документе, посвящённом итогам переговоров, говорится: "Дмитрий Кулеба донёс последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определённом этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается".Иными словами, Украина будет разговаривать с Москвой когда-нибудь потом, на некоем определённом этапе. Готовности вести переговоры у России они не видят? Да Россия с постоянной регулярностью повторяет, что готова к диалогу. "Вести переговоры добросовестно". А что в понимании Украины "добросовестно"?В общем, Киев снова сделал пафосное заявление и тут же отыграл назад. Неудивительно, если впоследствии виновной в срыве переговоров назовут Москву и на этом фоне будут требовать у Запада увеличить объёмы военной помощи. Чего и следовало ожидать.На январь 2025 года украинские власти собираются провести референдум по вопросам мирных переговоров. Зачем это делается, читайте в статье Развязать руки Зеленскому": политолог объяснил, зачем власти Украины готовят референдум по переговорам

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