https://ukraina.ru/20240724/1056424706.html

"Развязать руки Зеленскому": политолог объяснил, зачем власти Украины готовят референдум по переговорам

"Развязать руки Зеленскому": политолог объяснил, зачем власти Украины готовят референдум по переговорам - 24.07.2024 Украина.ру

"Развязать руки Зеленскому": политолог объяснил, зачем власти Украины готовят референдум по переговорам

На январь команда Зеленского готовит референдум по вопросам мирных переговоров. Ключевая задача - развязать ему или его окружению руки в плане прямых переговоров с возможностью остановки боевых действий по линии столкновения без возврата территорий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив

2024-07-24T03:45

2024-07-24T03:45

2024-07-24T03:45

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михаил павлив

дональд трамп

референдум

переговоры

сво

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По подтвержденной информации, на январь команда Владимира Зеленского готовит референдум по вопросам мирных переговоров. Это попытка украинских властей синхронизации с командой экс-президента США Дональда Трампа, рассказал эксперт.Либо с отсроченным формальным требованием вернуть эти территории, как в свое время Запад так никогда и не признал присоединение Прибалтики к СССР, отметил он.Задача такого референдума – зафиксировать статус-кво, чтобы на это был якобы согласен украинский народ. Есть нюансы, как будет сформулирован этот вопрос, потому что в лоб об этом спрашивать нельзя, это будет нарушением Конституции и уголовного кодекса, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки читайте на сайте Украина.руО том, насколько удары по энергосистеме Украины воздействуют на военно-промышленный комплекс и умы местного населения - в интервью Ростислава Ищенко: Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского

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новости, украина, сша, запад, владимир зеленский, михаил павлив, дональд трамп, референдум, переговоры, сво, территория