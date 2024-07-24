"Развязать руки Зеленскому": политолог объяснил, зачем власти Украины готовят референдум по переговорам
На январь команда Зеленского готовит референдум по вопросам мирных переговоров. Ключевая задача - развязать ему или его окружению руки в плане прямых переговоров с возможностью остановки боевых действий по линии столкновения без возврата территорий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Михаил Павлив
По подтвержденной информации, на январь команда Владимира Зеленского готовит референдум по вопросам мирных переговоров. Это попытка украинских властей синхронизации с командой экс-президента США Дональда Трампа, рассказал эксперт.
"Ключевая задача этого референдума - развязать руки Зеленскому или его окружению в плане прямых переговоров с возможностью остановки боевых действий по линии столкновения без возврата территорий", - уточнил политолог.
Либо с отсроченным формальным требованием вернуть эти территории, как в свое время Запад так никогда и не признал присоединение Прибалтики к СССР, отметил он.
Задача такого референдума – зафиксировать статус-кво, чтобы на это был якобы согласен украинский народ. Есть нюансы, как будет сформулирован этот вопрос, потому что в лоб об этом спрашивать нельзя, это будет нарушением Конституции и уголовного кодекса, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки читайте на сайте Украина.ру
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