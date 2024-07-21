https://ukraina.ru/20240721/1056390551.html

Тяжёлый выбор Зеленского. Итоги 21 июля на Украине

Тяжёлый выбор Зеленского. Итоги 21 июля на Украине - 21.07.2024 Украина.ру

Тяжёлый выбор Зеленского. Итоги 21 июля на Украине

Владимир Зеленский рассказал о том, как воспринимает заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа

2024-07-21T18:25

2024-07-21T18:25

2024-07-21T18:25

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

виталий кличко

борис джонсон

киев

россия

украина

оон

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/15/1056390429_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_88cd2b44f1e5d1cdf22bf8808a79acbe.jpg.webp

В обнародованном 21 июля интервью BBC, которое у Зеленского взяли во время его визита в Великобританию, он прокомментировал заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что тот сможет завершить конфликт на Украине за одни сутки."Все будут счастливее, если один человек в мире, пусть это будет Дональд Трамп, сможет остановить в мире. Вопрос в том, какой ценой и кто будет платить. Я не имею в виду, что он заставит нас платить. Но если вы хотите сделать это за 24 часа, простым вариантом будет подтолкнуть нас это сделать. Потому что понятно, как это сделать - это означает просто остановиться и отдать, и забыть. Без санкций, Путин заберет территорию, создаст победу для своего общества и мира. Никто не сядет в тюрьму, никакой ответственности, никакого трибунала. Да, это очень простой путь, но мы никогда на это не пойдем, никогда. И не существует ни одного человека в мире, который может заставить нас это сделать", - подчеркнул Зеленский.Он отметил, что причина в том, что "речь идёт не об одном президенте или десяти людях, речь идёт о нации".Также Зеленский отметил, что кандидат на пост вице-президента США Джей Ди Вэнс может на самом деле не понимать, что происходит на Украине. При этом Зеленский указал, что на Украине не бояться и готовы работать с новой американской командой.Кроме того, Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным."Мы видим, что на втором "Саммите мира" если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план и договариваться об окончании войны согласно Уставу ООН и разрешения всех тех кризисов, которые они принесли, то мы будем готовы говорить вместе с партнёрами с представителями России. И будет ли это Путин, будет ли это не Путин — какая разница? Давайте честно: если мы хотим закончить войну и у нас есть все силы для этого и если мир будет объединён около Украины, то что ж, мы будем говорить с теми в России, кто всё решает", - указал Зеленский.Практически одновременно вышло интервью мэра Киева Виталия Кличко итальянскому изданию Corriere della Sera. В нём Кличко заявил, что следующие несколько месяцев будут для Зеленского "очень сложными" в зависимости от выбранной последним риторики по поводу переговоров с РФ."И как мы можем объяснить стране, что мы должны отказаться от кусков нашей территории, которые стоили жизни тысячам наших боевых героев? Какой бы шаг он ни предпринял, наш президент рискует совершить политическое самоубийство",— заявил Кличко.Он допустил, что Зеленскому придётся пойти на референдум."Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, я не думаю, что он сможет достичь таких болезненных и важных договоренностей самостоятельно, без народной легитимности. Выходом для него может стать создание правительства национального единства", — отметил Кличко.При этом в публикации итальянской газеты подчёркивалось, что эти заявления Кличко сделал под конце интервью. "тщательно взвешивая свои слова". При этом мэр Киева не уточнил, какие именно вопросы зададут украинцам на референдуме."Однако я не уверен, что он готов отказаться от власти, сосредоточенной в его руках, которая предоставлена ему военным положением",— отметил Кличко.В тот же день стало известно и о заявлении бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он отметил, что Украине для достижения мира придётся смириться с невозможностью возвращения границ 1991 года."[России] придётся отступить как минимум до границ, существовавших до [24 февраля] в 2022 году, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределённости, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и абсолютно готовой к скорейшему вступлению", - отмечал Джонсон в своей статье для Daily Mail.Заявления Зеленского, а также заявления Кличко и Джонсона, уже прокомментировали на Украине. Так, слова Зеленского о переговорах у некоторых вызвали недоумение."Что ж ты фраер сдал назад? А как же: победить на поле боя? Никаких переговоров до выведения войск? А как же указ про запрет переговоров с РФ? Конечно, сейчас примерно такие вопросы польются от порохоботов. С другой стороны люди спросят: а на**я тогда это всё было? Нам же важно сделать два вывода: 1) Политики меняют свои позиции быстро, в зависимости от ситуации. В данном случае в резкой смене риторики Зе виновна пуля в Трампа (позже напишем). Поэтому никаких смертей и жертв ради их идей; 2) Пространство для маневра у Зе уменьшается. Сейчас он получит кучу заслуженного хейта. При этом не тешите себя иллюзиями: он знает что мир - потеря власти. Это просто вынужденная смена риторики", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - также задал вопрос, что мешало украинским властям договориться с Россией ещё весной 2022 года."Зеленский заявляет о возможности остановить горячую стадию войны, это можно трактовать как нарратив Кремля о перемирии по линии разграничения. Дальше больше, оказывается готовы не воевать, а вести дипломатическое давление, что мешало это сделать в Стамбуле-1 без сотни тысяч погибших военных и разрушенной инфраструктуры? В принципе готовы говорить с Путиным, но если он согласится, а должны на него повлиять партнеры! За два года санкций и экономического давления не повлияли, а тут должны! Интересно как? Вопрос риторический так как никто не знает", - отмечали авторы канала.А вот ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - обратил внимание на ситуацию с Кличко, а также на заявления Джонсона."Наш источник сообщает, что против Кличко Ермак и ОП начали снова информационную и протестную кампанию по одной очень веской причине. Банковой надо получить полный контроль за Киевом, так как ребята из ОП готовятся к отражению Майдана. ЗеЕрмак знает, что Майдан-3 оппоненты готовят также, как "офисные" готовят наступление. Очень скоро мы сможем увидеть на улицах Киева людей с плакатами, что Зеленский "нелегитимный" президент, очень скоро, поверьте. И готовит майдан не Кремль, а как раз Запад — источник", - указывалось в публикации канала.Что же до предложений Джонсона, то им авторы "Легитимного" призвали не верить."Формула Джонса направлена не на мир, а на войну. Перестаньте её обсуждать. Никто из них не хочет мира. Задача Джонсона под предлогом мира дать Киеву денег, больше новейшего оружия и разрешить бить дальше в глубь, что ясное дело только усилит эскалацию вплоть до удара ТЯО и т. д. Получается абсурд да? Джонсон, как и Зеленский, не заинтересован в прекращении войны, так как потеряет влияние, деньги и власть. Сейчас все разговоры о мирных переговорах - это пустой звук, пока не прошло наступление ВСУ 2024 и не прошли выборы в США", - отмечалось в публикации канала.По словам авторов канала, именно после этих двух событий можно будет сказать, ближе ли Украина к миру и к Третьей мировой войне.О грозящих Украине проблемах — в статье Сергея Зуева "Государство-скотобойня. Украинские эксперты о готовящемся кровопускании и об угрозе гражданской войны"

https://ukraina.ru/20240721/1056386421.html

https://ukraina.ru/20240721/1056383496.html

https://ukraina.ru/20240720/1056382810.html

киев

россия

украина

майдан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, виталий кличко, борис джонсон, киев, россия, украина, оон, ес, нато, майдан