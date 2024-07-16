https://ukraina.ru/20240716/1056289498.html

Мир через силу и никакой Украины: Республиканская партия США представила программу на ближайшие годы

Мир через силу и никакой Украины: Республиканская партия США представила программу на ближайшие годы - 16.07.2024 Украина.ру

Мир через силу и никакой Украины: Республиканская партия США представила программу на ближайшие годы

В период вероятного следующего президентского срока Дональда Трампа его одпопартийцы собираются спасти человечество от третьей мировой войны и стабилизировать ситуацию в Европе, только почему-то не предлагают ничего для урегулирования украинского конфликта, хотя Трамп обещал положить ему конец

2024-07-16T22:45

2024-07-16T22:45

2024-07-16T22:46

эксклюзив

сша

республиканская партия

дональд трамп

энергетика

доллар

европа

украина

джо байден

владимир путин

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В первый же день съезда в Милуоки республиканцы не только выдвинули бывшего президента США Дональда Трампа своим кандидатом в президенты на предстоящих выборах, а сенатора от Огайо Джея Ди-Вэнса – кандидатом в вице-президенты, но и утвердили единую платформу - набор основных принципов, целей и политических позиций, к реализации которых стремится партия. Этот документ обновляется каждые четыре года, чтобы соответствовать текущей ситуации и отвечать запросу американской общественности.Программу лично изучил и одобрил Трамп, объявила сопредседатель профильного комитета партии сенатор от штата Теннесси Марша Блэкберн.То, что бывший и, вероятно, будущий президент США приложил руку к стратегии партии, понятно уже из названия преамбулы – "Америка прежде всего: возвращение к здравому смыслу". Да и читая её содержание, невольно слышен голос Трампа. Общая суть такая: Америка всегда была "самой могущественной империей, которую когда-либо видел мир", а теперь нация в серьёзном упадке, её будущее находится под угрозой, как никогда раньше, и виноват в том нынешний президент Джо Байден, правление которого привело к разгулу преступности, взлёту инфляции, открытию границ, глобальному конфликту и нестабильности, а Трамп, наоборот, "вывел Америку из пессимизма", его политика подстегнула экономический рост, создание рабочих мест и возрождение американского производства."Чтобы прояснить нашу приверженность, мы предлагаем американскому народу платформу Республиканской партии 2024 года, чтобы сделать Америку снова великой! Это дальновидная повестка дня, которая начинается со следующих 20 обещаний, которые мы выполним очень быстро, когда получим Белый дом и республиканское большинство в Палате представителей и Сенате", - говорится в тексте.На сегодняшний день контроль над палатами Конгресса разделён между партиями: большинство в Палате представителей – за республиканцами, в Сенате – за демократами. Законодателей американские граждане будут выбирать также 5 ноября, пока по опросам представители обеих партий идут вровень.Мир не через мир, а через силуВот какие задачи республиканцы ставят перед собой на ближайшие годы, т.е. на период вероятного президентства Трампа.Сам он всегда громко заявлял о приверженности мирной жизни и сейчас в случае возвращения к власти обещают всего за сутки положить конец украинскому конфликту, однако в представленной партийной программе, в том части, которая касается внешней политики, превалирует силовой подход."Для обеспечения безопасности американского народа нужна сильная Америка. План республиканцев заключается в том, чтобы вернуть мир через силу, восстановить наши вооружённые силы и союзы, противостоять Китаю, победить терроризм, построить щит противоракетной обороны "Железный купол", продвигать американские ценности, защищать нашу родину и границы и возрождать нашу оборонно-промышленную базу. <…> Республиканцы обеспечат, чтобы наши военные были самой современной, смертоносной и мощной силой в мире", - гласит документ.Свою смертоносность вооружённые силы США в полной мере продемонстрировали на поле боя на Украине, хотя американские военные в нём не участвуют, но руководство страны обеспечивают ВСУ оружием, боеприпасами и разведданными все почти 2,5 года, что длится СВО, а ещё предприятия ВПК стабильно имеют заказы и прибыль.В страновом разрезе противостояние Китаю, похоже, становится их главной целью. Республиканцы намерены отменить статус КНР как государства, пользующегося режимом наибольшего благоприятствования, постепенно прекратить импорт товаров первой необходимости и запретить Пекину покупать американскую недвижимость и промышленные предприятия.Республиканцы также обещают восстановить мир в Европе и на Ближнем Востоке.Они осуждают антисемитизм, собираются привлечь к ответственности тех, кто совершает насилие против еврейского народа, а также намерены стоять на стороне Израиля и стремиться к нормализации ситуации в регионе. В период правления Трамп инициировал миротворческий процесс на Ближнем Востоке, получивший название "Авраамовы соглашения", который предусматривал нормализацию отношений Израиля и арабскими странами, а конкретно - ОАЭ и Бахрейном, за что 45-го президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира.Каким образом партия собирается вернуть мир в Европу, не уточняет, но в тексте программы ни разу не упомянута Украина, хотя именно украинский кризис остаётся главным фактором нестабильности в регионе. О России тоже ни единого слова. А ведь положить конец этому конфликту всего за 24 часа и усадить за стол переговоров лидеров обеих стран, Владимира Путина и Владимира Зеленского, - одно из самых громких обещаний Трампа в нынешней предвыборной кампании.Джей Ди-Вэнс в интервью телеканалу Fox News подтвердил, что Трамп намерен в случае победы "отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему". На днях бывший президент принимал в своей резиденции в Мар-а-Лаго премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который перед приездом в Вашингтон совершил мирное турне, посетив Киев, Москву и Пекин с целью выслушать конфликтующие стороны и найти вариант их примирения.Даже если удастся добиться прекращения огня и подписания Россией и Украиной мирного соглашения, очевидно, что последствия этого конфликта придётся разгребать ещё очень долго. Так почему же республиканцы не включили этот пункт в свою программу, которая сменится новой версией уже через четыре года?А ещё Республиканская партия громко обещает предотвратить третью мировую войну. А ни администрация ли Трампа способствовала её приближению, инициировав денонсацию в частности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе?Восстановить былое экономическое величиеТрамп – успешный политик, но ещё более успешный бизнесмен, поэтому важное место в партийной программе занимает экономический блок. Он предусматривает ни много ни мало "построение величайшей экономики в истории", а для этого предлагается вернуть в США важнейшие цепочки поставок, обеспечив национальную безопасность и экономическую стабильность, а также восстановить производственные мощности на территории страны, что будет способствовать созданию новых рабочих мест. Кроме того, республиканцы ужесточат политику "Покупай американское" и "Нанимай американцев", запретив компаниям, передающим рабочие места на аутсорсинг, вести бизнес с федеральным правительством.Процветание страны, на их взгляд, невозможно без лидерства в сфере энергетики."Мы будем БУРИТЬ, ДЕТКА, БУРИТЬ, и мы снова станем энергетически независимыми и даже доминирующими. У Соединённых Штатов под ногами больше жидкого золота, чем у любой другой страны", - говорится в документе.К этой цели Трамп упорно шёл во время правления. В 2018 году он, как рассказывали источники, убеждал Ангелу Меркель, занимавшую тогда ещё пост канцлера ФРГ, помешать строительству газопровода "Северный поток-2", вводил санкции против этого проекта, упрощал поставки сжиженного газа в Европу. В итоге после подрыва обеих ниток газопровода, произошедшего в 2022 году уже при администрации Байдена, ЕС, отказавшийся от закупок российского трубопроводного газа, попал в зависимость от импорта гораздо более дорогого американского сжиженного газа, что поставило промышленный сектор Германии на грань разорения.Этой темы коснулась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном 13 июля интервью немецкому изданию Compact, которое спустя три дня, сегодня, 16 июля, запретили.""Россия, СССР никогда инициативно не прекращали поставки газа в Европу и ЕС. <...> Технически восстановить поставки газа по сохранившейся нитке газопровода "Северный поток" - вопрос нескольких недель. <...> ФРГ не получает российский газ только потому, что Германии запретили это делать США", - сказала дипломат.Сохранить доллар в качестве мировой резервной валюты – ещё одна цель Республиканской партии.Однако из-за того, что США зачастую недобросовестно использовали свою валюту в качестве инструмента давления, целый ряд стран поступательно наращивает расчёты в национальных валютах, чтобы Вашингтон не становился незримой третьей силой в их двусторонних делах.Что сейчас происходит с Соединёнными Штатами, читайте в интервью американиста Дмитрия Дробницкого Первый выстрел гражданской войны в США сделан, но Трамп уже дал жесткий ответ

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эксклюзив, сша, республиканская партия, дональд трамп, энергетика, доллар, европа, украина, джо байден, владимир путин, сенат, ес, северный поток