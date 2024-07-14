https://ukraina.ru/20240714/1056251848.html

Cрочное совещание у Зеленского и надежда на протестантов и разведку. Итоги 14 июля на Украине

Cрочное совещание у Зеленского и надежда на протестантов и разведку. Итоги 14 июля на Украине - 14.07.2024 Украина.ру

Cрочное совещание у Зеленского и надежда на протестантов и разведку. Итоги 14 июля на Украине

Покушение на 45-го президента США Дональда Трампа вызвало нервную реакцию в украинской власти, сообщили СМИ Украины. Украинские военные рассказали, на кого возлагают надежды в связи с возможной победой Трампа на выборах президента

2024-07-14T18:00

2024-07-14T18:00

2024-07-14T18:00

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О том, что Владимир Зеленский созвал срочное совещание в связи с покушением на Дональда Трампа сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный"."Покушение на Трампа перекрыло все мировые информационные поводы. Наш источник сообщает, что на Банковой было срочное совещание поэтому поводу, так как Трамп фактически уже президент. Об этом говорят все в украинской элите и политике", - указывалось в публикации.При этом неудачное покушение на американского политика будет иметь крайне печальные последствия для одного из украинских политиков."Кстати, наш источник указывает, что внутренний рейтинг и авторитет Ермака в Украине будет сильно падать вниз ближе к американским выборам и уйдёт на дно, если Трамп победит. Именно Ермак слил Трампа и сыграл на стороне Байдена, уничтожив все дела о Бурисме и "нагадил" Трампу. Ответка Ермаку может прилететь "хорошая". 100% начнётся полный аудит выделенных американских денег Украине, а там очень много коррупции и схем. Медиа атаки на Ермака усилятся, а в Украине против него перестанут боятся публично выступать, поняв, что он "почти сбитый летчик", - писал "Легитимный".Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - со ссылкой на источник в Офисе президента сообщил, что на Банковой царит уныние."Наш источник в ОП рассказал, что на Банковой царит уныние после неудачной попытки убить Трампа, все прекрасно понимаю как повлияет это событие на президентскую кампанию в США. Офис президента надеялся на смену кандидата от демократов, но теперь Андрей Ермак срочно меняет концепцию взаимоотношений с кандидатом от республиканцев. Больше не будет вызывающих заявлений от Зеленского к Трампу, мы будем выстраивать дипломатическую линию с акцентом на переговорный процесс и посредническую миссию от США", - отмечалось в публикации.Воюющий в Вооружённых силах Украины действующий сержант армии США Александр Святов заявил, что надеется, что Трампу донесут важность поддержки Украины."Мне кажется, что победительна выборах президента США уже точно известен. Не знаю, хорошо это или плохо для Украины, но надеюсь, что представители спецслужб и разведок донесут важность дальнейшей поддержки Украины следующему президенту США", - заявил он.Лидер группировки С14* (запрещённая в РФ организация — Ред.), заместитель командира 14-го отдельного полка БпЛА Евгений Карась призвал украинских политиков задуматься над выстраиванием медиа-стратегии, а рядовых украинцев — перестать паниковать."А вы в курсе, что при славных борцах за демократию и господине Обаме нам в 2014 году обрезали даже продажу стрелковых патронов. Так говорит мой товарищ, я не в материале. Но я точно знаю, что на фоне красиво говорящих Обам, приход республиканцев был как глоток свежего воздуха. И размороженные поставки оружия США ещё в 2017 году были именно при Трампе", - заявил Карась.В то же время, он предостерёг от чрезмерных надежд."Это нам ничего не гарантирует сейчас. Я только привожу иллюстрацию, как картина мира украинцев строится за счёт искривления реальности спонсором "картины". Мы же слышали правды от сотен наших грантовых медиа, что Обама вытирал о нас ноги, чтобы угодить Путину? Зато сколько вложено в медиакампанию по Трампу. Поэтому я скажу точно одно — мы очень далеко от США и мало смыслим в их политике. Но нашим грантовом медиа стоит вспомнить, что они украинские, а не долларовые. А политикам — каждому из вас, кретины — дать себе ответ на вопрос, что вы будете делать, бестолочи, если победит Трамп. У вас хоть где-то работает думалка "работать над альтернативными вариантами событий" и дипломатией?" - отметил Карась.В другой записи в своём телеграм-канале он заявил о большом влиянии украинских протестантов на некоторых из республиканцев."Хорошо, что протестантские круги на Украине активно работают в США. Многие не в курсе, что "дни Украины в Вашингтоне" проходили в христианском пространстве и больше всего там было консервативных республиканцев. И именно влияние наших протестантов, таких, как Руслан Кухарчук, на влиятельного члена Конгресса переломило весной одно из ключевых голосований", - отметил Карась.В то же время, он признал, что "всё может скатиться и к радиальной оси Трамп-Орбан"."И будет тяжело. Но с верой в Бога. Всё будет хорошо. Интересные времена. Неординарные. В эту эпоху всегда имеем шанс на потрясения и полную перестановку фигур на шахматной доске истории", - подытожил радикал.Украинский политолог Юрий Романенко заявил, что США нуждаются в смене политической элиты и предположил, что это покушение не останется единственным."Покушение на Трампа абсолютно органичное в рамках той поляризации, которая произошла в США за последние годы. Было бы удивительно, если бы эти выборы прошли без оного. И нельзя исключать, что это не первое покушение. В любом случае, тенденция налицо. США в тяжелейшем кризисе, запутавшиеся между деменцией и импотенцией. И нуждаются в радикальном смене поколения геронтократов, которые нерешительно ведут самое мощное государство планеты до цугундера", - указал он.Народный депутат Украины, член "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко также проанализировал покушение в Пенсильвании."Шансы Трампа <...> стали очень высокими на переизбрание. Также мы часто говорим о президентской кампании, но не забываем, что США — это страна сдержек и противовесов, там мощный парламент двухпалатный — Конгресс: палата представителей — нижняя палата — и Сенат. Там тоже выборы. И, конечно, это увеличивает шансы Республиканской партии. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у республиканцев теперь очень высокий шанс взять большинство в Сенате. С палатой представителей ситуация сложнее. Там ещё нужно посмотреть, но и там их шансы выросли. В общем, появляется шанс на абсолютное республиканское правительство с республиканцем президентом и обеими палатами парламента под контролем республиканцев", - заявил Гончаренко.Примечательно, что своё видео с комментарием этот депутат-ненавистник России записывал на русском, а не на украинском языке."Что это (победа республиканцев — Ред.) значит для Украины — это вопрос. Мы не раз это с вами обсуждали <...>. Главное свойство и черта Дональда Трампа — это его непредсказуемость. Поэтому что Трамп сделает по отношению к Украине, России, войне, Европе, НАТО доподлинно не знает никто, возможно, и сам Дональд Трамп потому, что думает он сейчас совсем о другом и все мысли его сейчас о переизбрании", - отметил Гончаренко, указав, что "это будет очень существенная развилка".Гончаренко заявил, что общался с представителями штаба Трампа."Трамп нацелен на скорейшее завершение военных действий на Украине. А вот как, а для нас это вопрос ключевой — ответа на него не знает никто", - отметил Гончаренко.Таким образом, на Украине произошедшее в Пенсильвании вызывает большую обеспокоенность. Больше всего украинские политики и радикалы боятся снижения поддержки США.О покушении на Трампа - в статье Виктории Титовой "Покушение на Трампа: версии, прогнозы"

https://ukraina.ru/20240714/1056245729.html

https://ukraina.ru/20240714/1056241769.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, сша, банковая, андрей ермак, дональд трамп, алексей гончаренко, сенат, офис президента, республиканская партия