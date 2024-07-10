Зеленский уклонился от комментариев о возможной победе Трампа и рассказал, чего "ждет Путин" - 10.07.2024 Украина.ру
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Зеленский уклонился от комментариев о возможной победе Трампа и рассказал, чего "ждет Путин"
Зеленский уклонился от комментариев о возможной победе Трампа и рассказал, чего "ждет Путин" - 10.07.2024 Украина.ру
Зеленский уклонился от комментариев о возможной победе Трампа и рассказал, чего "ждет Путин"
Владимир Зеленский уклонился от вопроса журналиста о перспективе переизбрания бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на пост президента США, но указал, что "позитивные отношения" с ним у киевского режима были еще до начала российской спецоперации, пишет газета Politico
2024-07-10T15:14
2024-07-10T15:15
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Зеленский выразил надежду, что в случае возврата Трампа в Белый дома политика США в отношении Украины не изменится. "Такой ответ, вероятно, скрывает значительную озабоченность — внутри украинского правительства и среди его сторонников — по поводу возможного возвращения Трампа, который стремился к более тесным отношениям с президентом России Владимиром Путиным", – отмечает автор публикации. Фокус внимания Европы, Ближнего Востока и самого Владимира Путина сконцентрирован на американских выборах, считает Зеленский. "Честно говоря, Путин ждет ноября”, – сказал он в Вашингтоне на ежегодном саммите НАТО. Ранее в ходе дебатов с Джо Байденом Трамп признал, что Украина проигрывает в конфликте и пообещал быстро урегулировать конфликт в случае победы на ноябрьских выборах. Владимир Путин заявлял, что верит в искреннее желание Трампа мирно урегулировать ситуацию и готов ознакомиться с его мирным планом. Подробнее о том, почему победа Трампа перевернет мир читайте в интервью члена Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолога Максима Бардина на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, politico, нато, президентские выборы, сво
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Politico, НАТО, президентские выборы, СВО

Зеленский уклонился от комментариев о возможной победе Трампа и рассказал, чего "ждет Путин"

15:14 10.07.2024 (обновлено: 15:15 10.07.2024)
 
© скриншотЗеленский на пресс-конференции 13 декабря
Зеленский на пресс-конференции 13 декабря
© скриншот
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Владимир Зеленский уклонился от вопроса журналиста о перспективе переизбрания бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на пост президента США, но указал, что "позитивные отношения" с ним у киевского режима были еще до начала российской спецоперации, пишет газета Politico
Зеленский выразил надежду, что в случае возврата Трампа в Белый дома политика США в отношении Украины не изменится.
"Такой ответ, вероятно, скрывает значительную озабоченность — внутри украинского правительства и среди его сторонников — по поводу возможного возвращения Трампа, который стремился к более тесным отношениям с президентом России Владимиром Путиным", – отмечает автор публикации.
Фокус внимания Европы, Ближнего Востока и самого Владимира Путина сконцентрирован на американских выборах, считает Зеленский.

"Честно говоря, Путин ждет ноября”, – сказал он в Вашингтоне на ежегодном саммите НАТО.

Ранее в ходе дебатов с Джо Байденом Трамп признал, что Украина проигрывает в конфликте и пообещал быстро урегулировать конфликт в случае победы на ноябрьских выборах. Владимир Путин заявлял, что верит в искреннее желание Трампа мирно урегулировать ситуацию и готов ознакомиться с его мирным планом.
Подробнее о том, почему победа Трампа перевернет мир читайте в интервью члена Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолога Максима Бардина на сайте Украина.ру.
Дональд Трамп
8 июля, 17:08
План Трампа по УкраинеПобеда Дональда Трампа на президентских выборах в США отнюдь не предопределена, но весьма вероятна. Трамп же обещал немедленно прекратить войну на Украине. 3 июля Зеленский ультимативно потребовал от Трампа опубликовать его план… Трамп, понятно, уже не президента проигнорировал, но вообще некоторые очертания его плана можно себе представить
 
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