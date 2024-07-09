https://ukraina.ru/20240709/1056055344.html

В США сложилась беспрецедентная ситуация: политолог заявил, что победа Трампа перевернет мир

В США сложилась беспрецедентная ситуация: политолог заявил, что победа Трампа перевернет мир - 09.07.2024 Украина.ру

В США сложилась беспрецедентная ситуация: политолог заявил, что победа Трампа перевернет мир

На кону нынешних президентских выборов в США не миллиард-другой, а жизни и судьба местной элиты, поэтому борьба будет необычайно жесткой

2024-07-09T03:30

2024-07-09T03:30

2024-07-09T03:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин."В США сложилась беспрецедентная ситуация. Невиданный в истории внутренний раскол политических элит. На кону — жизнь или смерть в буквальном смысле этого слова. Отсюда и ожесточенное противостояние в рамках предвыборной кампании. Если раньше результаты президентской гонки рассматривались победителями и проигравшими в формате "миллиард — туда; миллиард — сюда", то в этом году ставки на несколько порядков иные: у проигравших головы полетят", - сказал Бардин.Он отметил, что предстоящие американские выборы - это не просто противостояние между Демократической и Республиканской партиями, на самом деле схлестнулся транснациональный, экономический глобалистский клан, который сейчас модно называть deep state, и неприсоединившиеся к нему — часть которых ориентирована на национальные интересы США.И борьба их будет очень серьезной, уверен эксперт, потому что ставки слишком высоки, проигравший потеряет всё.Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.

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новости, сша, дональд трамп, украина.ру, выборы, президентские выборы