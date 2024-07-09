В США сложилась беспрецедентная ситуация: политолог заявил, что победа Трампа перевернет мир
Дональд Трамп
На кону нынешних президентских выборов в США не миллиард-другой, а жизни и судьба местной элиты, поэтому борьба будет необычайно жесткой
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.
"В США сложилась беспрецедентная ситуация. Невиданный в истории внутренний раскол политических элит. На кону — жизнь или смерть в буквальном смысле этого слова. Отсюда и ожесточенное противостояние в рамках предвыборной кампании. Если раньше результаты президентской гонки рассматривались победителями и проигравшими в формате "миллиард — туда; миллиард — сюда", то в этом году ставки на несколько порядков иные: у проигравших головы полетят", - сказал Бардин.
Он отметил, что предстоящие американские выборы - это не просто противостояние между Демократической и Республиканской партиями, на самом деле схлестнулся транснациональный, экономический глобалистский клан, который сейчас модно называть deep state, и неприсоединившиеся к нему — часть которых ориентирована на национальные интересы США.
И борьба их будет очень серьезной, уверен эксперт, потому что ставки слишком высоки, проигравший потеряет всё.
"У deep state заговорил инстинкт самосохранения. Проблемы американцев их интересуют не в первую очередь. Как уже отмечалось, на кону больше, чем политические карьеры. Deep state готовы носить Байдена на руках в прямом смысле слова, лишь бы он, а, соответственно, и все они остались при власти. Ведь если придет Трамп, начнется грандиозная политическая чистка элит. Выплеснутся горы компромата. Станут известны различные подробности жутчайших социальных преступлений. И эта информация перевернет мир", - резюмировал собеседник издания.
Мнение Максима Бардина по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. О США, идущих по пути Украины.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
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