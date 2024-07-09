https://ukraina.ru/20240709/1056151986.html
Без Одессы - не победа: Голубовский о поражении Украины, планах России и коалиции вокруг Китая
Без Одессы - не победа: Голубовский о поражении Украины, планах России и коалиции вокруг Китая - 09.07.2024 Украина.ру
Без Одессы - не победа: Голубовский о поражении Украины, планах России и коалиции вокруг Китая
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру оценил итоги визитов премьер-министра Венгрии... Украина.ру, 09.07.2024
2024-07-09T15:48
2024-07-09T15:48
2024-07-09T15:48
видео
дмитрий голубовский
украина
россия
китай
виктор орбан
джо байден
шос
брикс
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056151860_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_13b2989b0e3b475175484c65284f2ca3.jpg
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру оценил итоги визитов премьер-министра Венгрии Орбана в Китай, в Россию и на Украину, рассказал, как развиваются отношения России с азиатскими странами и объяснил, почему китайский план урегулирования украинского конфликта не подходит России. 00:22 – итоги саммита ШОС: во что трансформируется эта организация и будет ли она конкурировать с БРИКС? 03:21 – отношения России и Индии: итоги визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву; 09:37 – политический вояж венгерского премьер-министра Виктора Орбана: сможет ли он заставить Запад вернуться к мирному урегулированию конфликта на Украине? 19:36 – о слабости киевского режима и тех, кто его контролирует: провалы британских и американских властей, недееспособность Байдена.
украина
россия
китай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056151860_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_da63f6286aeddc165a1bde485a2cfd8c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, дмитрий голубовский, украина, россия, китай, виктор орбан, джо байден, шос, брикс, сво, моди нарендра, видео
Видео, Дмитрий Голубовский, Украина, Россия, Китай, Виктор Орбан, Джо Байден, ШОС, БРИКС, СВО, Моди Нарендра
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру оценил итоги визитов премьер-министра Венгрии Орбана в Китай, в Россию и на Украину, рассказал, как развиваются отношения России с азиатскими странами и объяснил, почему китайский план урегулирования украинского конфликта не подходит России.
00:22 – итоги саммита ШОС: во что трансформируется эта организация и будет ли она конкурировать с БРИКС?
03:21 – отношения России и Индии: итоги визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву;
09:37 – политический вояж венгерского премьер-министра Виктора Орбана: сможет ли он заставить Запад вернуться к мирному урегулированию конфликта на Украине?
19:36 – о слабости киевского режима и тех, кто его контролирует: провалы британских и американских властей, недееспособность Байдена.