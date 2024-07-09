https://ukraina.ru/20240709/1056151986.html

Без Одессы - не победа: Голубовский о поражении Украины, планах России и коалиции вокруг Китая

Без Одессы - не победа: Голубовский о поражении Украины, планах России и коалиции вокруг Китая - 09.07.2024 Украина.ру

Без Одессы - не победа: Голубовский о поражении Украины, планах России и коалиции вокруг Китая

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру оценил итоги визитов премьер-министра Венгрии... Украина.ру, 09.07.2024

2024-07-09T15:48

2024-07-09T15:48

2024-07-09T15:48

видео

дмитрий голубовский

украина

россия

китай

виктор орбан

джо байден

шос

брикс

сво

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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру оценил итоги визитов премьер-министра Венгрии Орбана в Китай, в Россию и на Украину, рассказал, как развиваются отношения России с азиатскими странами и объяснил, почему китайский план урегулирования украинского конфликта не подходит России. 00:22 – итоги саммита ШОС: во что трансформируется эта организация и будет ли она конкурировать с БРИКС? 03:21 – отношения России и Индии: итоги визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву; 09:37 – политический вояж венгерского премьер-министра Виктора Орбана: сможет ли он заставить Запад вернуться к мирному урегулированию конфликта на Украине? 19:36 – о слабости киевского режима и тех, кто его контролирует: провалы британских и американских властей, недееспособность Байдена.

украина

россия

китай

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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