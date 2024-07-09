Главное за ночь 9 июля - 09.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 9 июля
Главное за ночь 9 июля - 09.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 9 июля
Ночью 38 украинских беспилотников уничтожены в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях, — Министерство обороны. Украина.ру, 09.07.2024
2024-07-09T08:03
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Ночью 38 украинских беспилотников уничтожены в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях, — Министерство обороны.В США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Российские специалисты извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением."На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями", — сообщил он.В Запорожье нанесён удар по бригаде ВСУ, причастной к обстрелам Донецка, сообщает подполье.НАТОвская техника и до 40 украинских боевиков уничтожены при ударе по базе.Погибших и пострадавших при пожаре на нефтебазе в Калаче-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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новости, сша, киев, россия, анатолий антонов, нато, мчс, всу
Новости, США, Киев, Россия, Анатолий Антонов, НАТО, МЧС, ВСУ

Главное за ночь 9 июля

08:03 09.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Ночью 38 украинских беспилотников уничтожены в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях, — Министерство обороны.
В США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Российские специалисты извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением.

"На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями", — сообщил он.
В Запорожье нанесён удар по бригаде ВСУ, причастной к обстрелам Донецка, сообщает подполье.

НАТОвская техника и до 40 украинских боевиков уничтожены при ударе по базе.
Погибших и пострадавших при пожаре на нефтебазе в Калаче-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
 
НовостиСШАКиевРоссияАнатолий АнтоновНАТОМЧСВСУ
 
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