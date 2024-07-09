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Главное за ночь 9 июля

Главное за ночь 9 июля - 09.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 9 июля

Ночью 38 украинских беспилотников уничтожены в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях, — Министерство обороны. Украина.ру, 09.07.2024

2024-07-09T08:03

2024-07-09T08:03

2024-07-09T08:03

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Ночью 38 украинских беспилотников уничтожены в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях, — Министерство обороны.В США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Российские специалисты извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением."На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями", — сообщил он.В Запорожье нанесён удар по бригаде ВСУ, причастной к обстрелам Донецка, сообщает подполье.НАТОвская техника и до 40 украинских боевиков уничтожены при ударе по базе.Погибших и пострадавших при пожаре на нефтебазе в Калаче-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, киев, россия, анатолий антонов, нато, мчс, всу