https://ukraina.ru/20240709/1056139976.html
Главное за ночь 9 июля
Главное за ночь 9 июля - 09.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 9 июля
Ночью 38 украинских беспилотников уничтожены в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях, — Министерство обороны. Украина.ру, 09.07.2024
2024-07-09T08:03
2024-07-09T08:03
2024-07-09T08:03
новости
сша
киев
россия
анатолий антонов
нато
мчс
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a863da31e7d736fb12e04dceae5a0549.jpg.webp
Ночью 38 украинских беспилотников уничтожены в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях, — Министерство обороны.В США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Российские специалисты извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением."На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями", — сообщил он.В Запорожье нанесён удар по бригаде ВСУ, причастной к обстрелам Донецка, сообщает подполье.НАТОвская техника и до 40 украинских боевиков уничтожены при ударе по базе.Погибших и пострадавших при пожаре на нефтебазе в Калаче-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
сша
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e86c3a7c11c01321139743ef6191f03.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, киев, россия, анатолий антонов, нато, мчс, всу
Новости, США, Киев, Россия, Анатолий Антонов, НАТО, МЧС, ВСУ
Ночью 38 украинских беспилотников уничтожены в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях, — Министерство обороны.
В США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Российские специалисты извлекли элементы системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, рассказал РИА Новости инженер, специалист по работе с вооружением.
"На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями", — сообщил он.
В Запорожье нанесён удар по бригаде ВСУ, причастной к обстрелам Донецка, сообщает подполье.
НАТОвская техника и до 40 украинских боевиков уничтожены при ударе по базе.
Погибших и пострадавших при пожаре на нефтебазе в Калаче-на-Дону Волгоградской области после атаки БПЛА нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.