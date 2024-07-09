https://ukraina.ru/20240709/1034140464.html

Красный Дундич в боях Гражданской войны

Красный Дундич в боях Гражданской войны - 09.07.2024 Украина.ру

Красный Дундич в боях Гражданской войны

"Красный командир Дундич в бою" - картина художника Михаила Авилова, написанная в 1929 году. Сам же Дундич погиб 8 июля 1920 года около Ровно. Ворошилов написал о нём: "Красный Дундич! (...) Кто может сравниться с этим буквально сказочным героем в ловкости, в отваге, в доброте, в товарищеской сердечности! Это был лев с сердцем милого ребенка!"

2024-07-09T16:02

2024-07-09T16:02

2024-07-09T16:02

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Данная публикация будет опираться на статьи, напечатанные в Воронеже в газете "Воронежская коммуна" в ноябре 1919 года в №№ 8 и 22. Их авторы лично брали у героя-конармейца интервью, а потому, скорее всего, они наиболее близки к истине, если, конечно, интервьюируемый был полностью правдив.Олеко Дундич родился 13 апреля 1896 года (есть и другие версии) в селении Гробово близ города Имацки в Далмации (современная Хорватия) в сербской крестьянской семье. Перед Первой мировой войной здесь было голодно, и местное население массово эмигрировало в Северную и Южную Америку. Отец Олеко отправил сына к своему брату в США.В поисках работы мальчик, кроме Штатов, посетил Аргентину и Бразилию, где работал перегонщиком скота и научился лихо скакать верхом, обучился основам джигитовки. Однако, с крестьянским трудом у Олеко не сложилось — грянула Первая мировая война. Он отправился добровольцем в сербскую армию. В конце декабря 1915 года сербы после долгого сопротивления потерпели полное поражение и отступили в Албанию. Большая часть их подразделений воевала потом в Греции на Салоникском фронте.Однако Дундич через Францию попал в Россию и в составе Сербского добровольческого корпуса продолжил воевать, но только теперь за царя-батюшку. Личный состав этого подразделения был в основном набран из пленных сербов, мобилизованных австрияками в свою армию.Существует и другая версия, что Дундич добровольцем успел принять участие в Балканских войнах 1912-13 годов. Позже был мобилизован и служил в звании унтер-офицера в гусарском кавалерийском полку, а затем в 70-м пехотном полку Австро-Венгерской армии. Полк состоял в основном из жителей хорватской области Срем, а его бойцы назывались зибцигерами (нем.) — семидесятниками. По этой версии, Дундич перед войной стал чемпионом армии среди унтер-офицеров по фехтованию.Все версии сходятся в том, что в 1916 году Дундич воевал на Украине и под Луцком был тяжело ранен, пролежал два часа с перебитой голенью, после чего попал в плен.Только в воронежском госпитале он рассказывал, что воевал за Русскую императорскую армию и попал в плен к австрийцам, а по другой версии — он как раз воевал за австрияков.По первой версии, из австрийского плена Дундич пытался бежать, но неудачно — его поймали и бросили за решётку. Здесь от одного из пленных русских солдат он узнал, что в России произошла Февральская революция, царь низвергнут. Олеко совершил ещё один побег, на этот раз увенчавшийся успехом.Таким образом, наверняка можно утверждать лишь то, что Дундич участвовал в Первой мировой, но наверняка определить, в чьих рядах он её начал и где закончил, совершенно невозможно.Как бы то ни было, но вскоре Дундич очутился на Донбассе, где устроился на работу на рудник, располагавшийся неподалёку от города Бахмута. Как раз в это время, на рубеже 1917-1918 годов, в районе Бахмута пополнял свой северный летучий отряд, входивший в Южный революционный фронт по борьбе с контрреволюцией, ещё один знаменитый красный командир — Рудольф Сиверс. Дундич с организованным им шахтёрским конным партизанским отрядом численностью в 150 сабель вошёл к нему в подчинение.Отряд действовал на огромном степном пространстве от правобережного Поднепровья до Белой Калитвы — притока Дона.Соратник и земляк Олеко — Григор Танацкевич — вспоминал, как лихо воевал его командир:"Бешено мчится конная лава на врага. Впереди, выбросив руки с клинком, будто влитый в седло — Дундич. Со страшной силой столкнулась сотня смельчаков с гайдамацким отрядом. Рубят шашками в полный размах, сплеча и наотмашь. Вдруг — команда Дундича:— Давай, братки, заворачивай, обходи…И сам, мастерски сделав "ножницы" (элемент джигитовки), садится спиной к голове коня, шашку — в зубы и начинает отстреливаться сразу из двух пистолетов".Как и далёкие предки, Дундич ребячески любил оружие — очень жалел, когда его захватывали слишком много и не могли увезти, а потому закапывали или просто топили в ближайшем водоёме. Особенно он любил две шашки в затейливо украшенных ножнах, которые достались ему в бою. Шашки эти без какого-либо сожаления Олеко потом подарил, когда они повстречались с красногвардейским отрядом: одну его командиру, вторую — комиссару.Дундич умел разрубать противника одним ударом до седла, и при всём при том внешне сила его в нём никак не проявлялась — не обладал он ни громадным ростом, ни особо широкими плечами. Походка у него была лёгкая, пружинистая, а когда он был чем-то обрадован, так даже пританцовывал.Несмотря на героическое сопротивление красных отрядов, немецкое наступление с запада и навал восставших донских казаков генерала Краснова с юга, вынудили конников Олеко отступить в Царицын, где они влились в Морозово-Донецкий отряд, которым руководил ростовский портной Ефим Щаденко.Другая альтернативная версия также приводит Дундича в Царицын. Но до этого она помещает его в Одессу, куда Сербский добровольческий корпус отвели после понесённых им тяжёлых потерь под Добруджей (регион на территории современных Румынии и Болгарии).После Февральской революции около половины личного состава корпуса (20 тысяч человек) поддержали красных. Они участвовали в уличных боях января 1918 года и во многом содействовали победе красных отрядов и последующем установлении в городе Одесской советской республики. Олеко, по этой версии, командовал югославским отрядом Одесской интернациональной Красной гвардии. Только затем он попал из Одессы в Бахмут и оттуда на Волгу.Так или иначе, все варианты биографии Олеко сходятся в одном: ранней весной 1918 года он очутился в Царицыне.Здесь Дундичу поручили сформировать 1-й батальон иностранных коммунистов, что он с успехом и выполнил, но в июне вступил в конфликт с председателем Царицынской федерации иностранных коммунистов Гильбертом Мельхером.Олеко был заядлым кавалеристом, а батальон формировался пехотный. Олеко рвался в какую-нибудь кавалерийскую часть и сманивал с собой лучших командиров и солдат-интернационалистов, суля им большие оклады. Разразился нешуточный скандал, который рассматривался в федерации на специальном заседании. Дундича решили исключить из состава батальона и рекомендовать не принимать его в другие части Красной армии.Любопытно, что на протоколе заседания стоит подпись Олеко — три креста: он, оказывается, был неграмотным.В Царицынском губкоме партии мнение федерации выслушали, но решили поступить иначе, и Дундич остался при батальоне, но ненадолго —12-15 августа местным ЧК был раскрыт и ликвидирован заговор, в котором приняли участие и некоторые промонархически настроенные сербы. По оговору среди арестованных оказался Дундич.Кстати, ещё одна из связанных с Дундичем путаниц — его имя: одни называют его в своих воспоминаниях Олеко, другие — Алексой, в некоторых приказах его называли Иваном, причём Буденный звал его Иваном Дмитриевичем, а другие командиры и солдаты — Иваном Антоновичем, хотя отец Олеко носил имя Тома́.Среди тех, кто помог вскрыть заговор, были и сербы из числа подчинённых Дундича. Они штурмом взяли тюрьму и освободили своего начальника (так, по крайней мере, спустя год рассказал воронежскому журналисту сам Олеко).После этого Дундич попросил, чтобы его перевели в кавалерийский полк Ивана Крючковского, сражавшийся с казаками на Донском фронте. Вместе с ним туда из иностранного батальона были переведены ещё 8 человек. Уход к Крючковскому явно неслучаен — Олеко знал его лично еще по Бахмуту.В полку, который вскоре разросся до бригады имени III-го Коминтерна 10-й армии, Дундич получил должность командира батальона. Однако ему мешало командовать то, что он очень плохо говорил по-русски и был неграмотным. Зато он обладал поистине гусарским бесстрашием, чем заслужил у красных конников просто легендарную славу. За два года боёв он получил около 15 боевых ранений.В начале 1919 года бригаду влили в 4-ю кавдивизию Семёна Будённого, а в июне, после слияния с 6-й кавдивизией, под началом будущего легендарного командарма оказался целый 1-й конный корпус. Олеко сначала занимал должность помощника командира полка, но затем Семён Михайлович, который очень любил серба за храбрость, назначил его своим помощником по особым поручениям.2 сентября 1919 года он даже назначил Дундича командовать бронепоездом: "Врид командира бронепоезда "Буденный" (бывш. "Генерал Мамонтов") назначается состоящий при мне для поручений товарищ Дундич Иван".Осенью сложилась тяжёлая обстановка в районе Воронежа. Корпус отбил его 24 октября. 1 ноября вышла газета "Воронежская коммуна" №8, корреспонденту которой Семён Михайлович рассказал о героических подвигах своего любимчика Дундича прямо в его присутствии.Если верить словам Будённого, серб вместе с ещё с четырьмя своими товарищами сделал налёт на Воронеж за несколько дней до того, как белые его оставили, посеяв при этом среди противника страшную панику.В боях с казаками Дундич однажды был введён в заблуждение их формой, и когда они поскакали на него, решил, что это какое-то из подразделений их корпуса бежит в тыл. Он бросился к нему навстречу, врезался в самую гущу конных, вопя, чтобы они скакали назад, в атаку. Только когда Олеко увидел среди всадников полковника с погонами, понял, что ошибся. Он ту же зарубил его и, пока казаки несколько мгновений приходили в себя, бросился наутёк.Уходя от погони, он уселся спиной к голове лошади и, стреляя с двух рук, словно в тире, одного за другим уложил более десяти настигавших его преследователей.В июне 1920 года, когда 1-я Конная армия, в которую преобразовали корпус, уже сражалась на Украине с петлюровцами и белополяками, Будённый назначил Дундича помощником командира 36-го кавполка 6-й кавдивизии. Но долго прослужить на этой должности отчаянному сербу было не суждено.В июле 1920 года армия вела бои за Ровно. Много лет спустя командарм вспоминал:"Впереди, вырвавшись метров на тридцать, скакал Олеко Дундич. Не больше чем полмесяца назад он был назначен помощником командира 36-го полка 6-й дивизии. А как оказался в 24-м полку — для меня и сейчас загадка. Может, выезжал на связь с бригадой А. А. Чеботарева?Как бы то ни было, но мы видели совсем близко Олеко Дундича. Рослый золотистый скакун, сверкавшая в лучах солнца сабля, черная черкеска, лихо сбитая на затылок кубанка и трепетавший по ветру башлык, создавали образ сказочного богатыря. По своей неукротимой отваге, по боевым делам это был действительно легендарный герой. И теперь, будто выпущенный на волю сокол, он летел навстречу подвигу. Но разве знает кто, что подготовила ему судьба?На какой-то миг я оторвал взгляд от атакующего полка, обратив внимание на разорвавшийся у железной дороги снаряд. И тут же, как удар, стегнул тревожный голос Ворошилова:— Дундич!..Я резко повернул голову и успел еще заметить, как Олеко, взмахнув руками, камнем свалился с лошади. Так падают только мертвые!— Вон те два молодчика убили нашего Дундича, — показал мне Климент Ефремович на убегавших в кусты солдат. — Они стреляли в него. — И, вгорячах подняв, свой карабин, Ворошилов стал посылать пулю за пулей в петлявших по полю белополяков".Город в упорных боях освободили только на следующий день. При большом стечении конармейцев и жителей города с воинскими почестями и торжественными речами отчаянного рубаку проводили в последний путь, как и положено по православному обычаю, на третий день после гибели 10 июля. Похоронили своего героя конармейцы в парке князей Любомирских (с 1939 года им. Шевченко).Когда поляки снова заняли Ровно, они не надругались над могилой своего врага, а просто перезахоронили гроб на городском кладбище. В 1940 году, с установлением советской власти, останки разыскали и перенесли на прежнее место, а над могилой установили памятник.9 июня 2022 года надгробный монумент Дундичу был снесён.

https://ukraina.ru/20210219/1030621530.html

https://ukraina.ru/20240612/1027966975.html

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https://ukraina.ru/20240425/1045548497.html

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Алексей Стаценко

история, ровно, гражданская война, большевики, история ссср, история украины, первая мировая война, красная армия