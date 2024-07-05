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Орбан принял решение о поездке в РФ без согласования с Киевом, возмутились в МИД Украины

Орбан принял решение о поездке в РФ без согласования с Киевом, возмутились в МИД Украины - 05.07.2024 Украина.ру

Орбан принял решение о поездке в РФ без согласования с Киевом, возмутились в МИД Украины

Делегация Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном самостоятельно приняла решение о поездке в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В МИД Украины за это упрекнули венгерского лидера, напомнив, что нельзя "обсуждать Украину без Украины"

2024-07-05T16:43

2024-07-05T16:43

2024-07-05T16:52

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В ведомстве указали, что Орбан не согласовал поездку с Киевом и, таким образом, она не была скоординирована украинской стороной. В МИД также напомнили, что единственным путем завершения конфликта якобы остается формула "мира" Владимира Зеленского, от которой, к слову, сам киевский лидер почти отказался. Примечательно, что почти все переговоры по урегулированию ситуации на Украине, в том числе швейцарский саммит, Киев проводил в отсутствии российской стороны. Более того, первые лица страны ранее решительно выступали против участия РФ в диалоге. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко высказалась в отношении визита Орбана в Москву. Напомним, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Россию. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным длились около трех часов. По словам помощника главы государства, Юрия Ушакова, Путин и Орбан провели откровенный разговор по всем вопросам, касающимся украинского конфликта. Подробнее о том, как Виктор Орбан умыл руки в Киеве читайте в материале автора Украина.ру Олега Хавича.

https://ukraina.ru/20240705/1056093842.html

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новости, украина, россия, виктор орбан, владимир путин, мид, киев, владимир зеленский, сво, переговоры