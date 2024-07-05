Орбан принял решение о поездке в РФ без согласования с Киевом, возмутились в МИД Украины - 05.07.2024 Украина.ру
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Орбан принял решение о поездке в РФ без согласования с Киевом, возмутились в МИД Украины
Орбан принял решение о поездке в РФ без согласования с Киевом, возмутились в МИД Украины - 05.07.2024 Украина.ру
Орбан принял решение о поездке в РФ без согласования с Киевом, возмутились в МИД Украины
Делегация Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном самостоятельно приняла решение о поездке в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В МИД Украины за это упрекнули венгерского лидера, напомнив, что нельзя "обсуждать Украину без Украины"
2024-07-05T16:43
2024-07-05T16:52
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переговоры
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В ведомстве указали, что Орбан не согласовал поездку с Киевом и, таким образом, она не была скоординирована украинской стороной. В МИД также напомнили, что единственным путем завершения конфликта якобы остается формула "мира" Владимира Зеленского, от которой, к слову, сам киевский лидер почти отказался. Примечательно, что почти все переговоры по урегулированию ситуации на Украине, в том числе швейцарский саммит, Киев проводил в отсутствии российской стороны. Более того, первые лица страны ранее решительно выступали против участия РФ в диалоге. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко высказалась в отношении визита Орбана в Москву. Напомним, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Россию. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным длились около трех часов. По словам помощника главы государства, Юрия Ушакова, Путин и Орбан провели откровенный разговор по всем вопросам, касающимся украинского конфликта. Подробнее о том, как Виктор Орбан умыл руки в Киеве читайте в материале автора Украина.ру Олега Хавича.
https://ukraina.ru/20240705/1056093842.html
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новости, украина, россия, виктор орбан, владимир путин, мид, киев, владимир зеленский, сво, переговоры
Новости, Украина, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, МИД, Киев, Владимир Зеленский, СВО, переговоры

Орбан принял решение о поездке в РФ без согласования с Киевом, возмутились в МИД Украины

16:43 05.07.2024 (обновлено: 16:52 05.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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Читать в
Делегация Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном самостоятельно приняла решение о поездке в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В МИД Украины за это упрекнули венгерского лидера, напомнив, что нельзя "обсуждать Украину без Украины"
В ведомстве указали, что Орбан не согласовал поездку с Киевом и, таким образом, она не была скоординирована украинской стороной.
"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться", – сказано в опубликованном сообщении министерства.
В МИД также напомнили, что единственным путем завершения конфликта якобы остается формула "мира" Владимира Зеленского, от которой, к слову, сам киевский лидер почти отказался.
"Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев", – добавили в МИД.
Примечательно, что почти все переговоры по урегулированию ситуации на Украине, в том числе швейцарский саммит, Киев проводил в отсутствии российской стороны. Более того, первые лица страны ранее решительно выступали против участия РФ в диалоге.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко высказалась в отношении визита Орбана в Москву.
Напомним, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "в рамках миссии мира" прибыл в Россию. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным длились около трех часов. По словам помощника главы государства, Юрия Ушакова, Путин и Орбан провели откровенный разговор по всем вопросам, касающимся украинского конфликта.
Подробнее о том, как Виктор Орбан умыл руки в Киеве читайте в материале автора Украина.ру Олега Хавича.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
16:41
Первый за два года визит западного политика в Россию. Орбан приехал к Путину втайне от ЕС и взбесил КиевПоследние сутки в Европе гадали, полетит ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Москву. Руководство ЕС пыталось оказывать на него давление, но своего не добилось − не уведомив Брюссель, политик прибыл на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с мирными инициативами по Украине.
 
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Заголовок открываемого материала
17:01Путин обсудил с Орбаном пути урегулирования ситуации на Украине
16:43Орбан принял решение о поездке в РФ без согласования с Киевом, возмутились в МИД Украины
16:41Первый за два года визит западного политика в Россию. Орбан приехал к Путину втайне от ЕС и взбесил Киев
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