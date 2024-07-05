https://ukraina.ru/20240705/1056091693.html

"Венгрия станет единственной страной": Орбан о том, в чем уникальность позиции Будапешта по Украине

"Венгрия станет единственной страной": Орбан о том, в чем уникальность позиции Будапешта по Украине - 05.07.2024 Украина.ру

"Венгрия станет единственной страной": Орбан о том, в чем уникальность позиции Будапешта по Украине

Количество стран, которые могут вести диалог с обеими сторонами украинского конфликта, уменьшается, и скоро Венгрия может стать единственной сохранившей такую возможность. Об этом 5 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве

2024-07-05T14:17

2024-07-05T14:17

2024-07-05T14:35

новости

венгрия

виктор орбан

владимир путин

россия

москва

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056091521_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_29783698e98752190c0cdba0c1a8faec.jpg.webp

Он напомнил, что его предыдущий визит в Россию проходил еще до начала спецоперации и поблагодарил Путина за возможность принять его сегодня. "Я очень благодарен вам, что вы согласились меня принять даже в таких тяжелых условиях. Должен вам сказать, что стремительно кончается количество тех стран, которые могут говорить и с той, и с другой стороной конфликта. Скоро Венгрия станет единственной стороной в Европе, которая сможет говорить со всеми", – сказал Орбан. Слова венгерского премьера президент России встретил с улыбкой. Тем временем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко высказалась в отношении визита Орбана в Москву. Она считает, что "политика умиротворения Путина не остановит" и "только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру на Украине", о чем написала в сети.В пятницу Орбан впервые за два года приехал в РФ. В предыдущий раз он прилетал в Москву в сентябре 2022 - на похороны Горбачева, венгерский премьер был единственным европейским лидером, посетившим Россию для прощания с президентом СССР. В этот раз Орбан заявил, что его визит в столицу является следующим этапом мирной миссии по Украине. Во вторник венгерский премьер посетил Киев впервые за 12 лет.Подробнее о том, почему мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой читайте в материале автора издания Украина. ру Виктории Титовой.

https://ukraina.ru/20240705/1056081661.html

венгрия

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, виктор орбан, владимир путин, россия, москва, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия