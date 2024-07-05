"Венгрия станет единственной страной": Орбан о том, в чем уникальность позиции Будапешта по Украине - 05.07.2024 Украина.ру
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"Венгрия станет единственной страной": Орбан о том, в чем уникальность позиции Будапешта по Украине
"Венгрия станет единственной страной": Орбан о том, в чем уникальность позиции Будапешта по Украине - 05.07.2024 Украина.ру
"Венгрия станет единственной страной": Орбан о том, в чем уникальность позиции Будапешта по Украине
Количество стран, которые могут вести диалог с обеими сторонами украинского конфликта, уменьшается, и скоро Венгрия может стать единственной сохранившей такую возможность. Об этом 5 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве
2024-07-05T14:17
2024-07-05T14:35
новости
венгрия
виктор орбан
владимир путин
россия
москва
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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Он напомнил, что его предыдущий визит в Россию проходил еще до начала спецоперации и поблагодарил Путина за возможность принять его сегодня. "Я очень благодарен вам, что вы согласились меня принять даже в таких тяжелых условиях. Должен вам сказать, что стремительно кончается количество тех стран, которые могут говорить и с той, и с другой стороной конфликта. Скоро Венгрия станет единственной стороной в Европе, которая сможет говорить со всеми", – сказал Орбан. Слова венгерского премьера президент России встретил с улыбкой. Тем временем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко высказалась в отношении визита Орбана в Москву. Она считает, что "политика умиротворения Путина не остановит" и "только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру на Украине", о чем написала в сети.В пятницу Орбан впервые за два года приехал в РФ. В предыдущий раз он прилетал в Москву в сентябре 2022 - на похороны Горбачева, венгерский премьер был единственным европейским лидером, посетившим Россию для прощания с президентом СССР. В этот раз Орбан заявил, что его визит в столицу является следующим этапом мирной миссии по Украине. Во вторник венгерский премьер посетил Киев впервые за 12 лет.Подробнее о том, почему мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой читайте в материале автора издания Украина. ру Виктории Титовой.
https://ukraina.ru/20240705/1056081661.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, венгрия, виктор орбан, владимир путин, россия, москва, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Новости, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Россия, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия

"Венгрия станет единственной страной": Орбан о том, в чем уникальность позиции Будапешта по Украине

14:17 05.07.2024 (обновлено: 14:35 05.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Количество стран, которые могут вести диалог с обеими сторонами украинского конфликта, уменьшается, и скоро Венгрия может стать единственной сохранившей такую возможность. Об этом 5 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве
Он напомнил, что его предыдущий визит в Россию проходил еще до начала спецоперации и поблагодарил Путина за возможность принять его сегодня.
"Я очень благодарен вам, что вы согласились меня принять даже в таких тяжелых условиях. Должен вам сказать, что стремительно кончается количество тех стран, которые могут говорить и с той, и с другой стороной конфликта. Скоро Венгрия станет единственной стороной в Европе, которая сможет говорить со всеми", – сказал Орбан.
Слова венгерского премьера президент России встретил с улыбкой.
Тем временем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко высказалась в отношении визита Орбана в Москву.
Она считает, что "политика умиротворения Путина не остановит" и "только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру на Украине", о чем написала в сети.
В пятницу Орбан впервые за два года приехал в РФ. В предыдущий раз он прилетал в Москву в сентябре 2022 - на похороны Горбачева, венгерский премьер был единственным европейским лидером, посетившим Россию для прощания с президентом СССР.
В этот раз Орбан заявил, что его визит в столицу является следующим этапом мирной миссии по Украине. Во вторник венгерский премьер посетил Киев впервые за 12 лет.
Подробнее о том, почему мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой читайте в материале автора издания Украина. ру Виктории Титовой.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
09:29
Орбан объяснил, что Венгрия может сделать для завершения украинского конфликта Председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
 
НовостиВенгрияВиктор ОрбанВладимир ПутинРоссияМоскваУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
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