https://ukraina.ru/20240705/1056091693.html
"Венгрия станет единственной страной": Орбан о том, в чем уникальность позиции Будапешта по Украине
"Венгрия станет единственной страной": Орбан о том, в чем уникальность позиции Будапешта по Украине - 05.07.2024 Украина.ру
"Венгрия станет единственной страной": Орбан о том, в чем уникальность позиции Будапешта по Украине
Количество стран, которые могут вести диалог с обеими сторонами украинского конфликта, уменьшается, и скоро Венгрия может стать единственной сохранившей такую возможность. Об этом 5 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве
2024-07-05T14:17
2024-07-05T14:17
2024-07-05T14:35
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венгрия
виктор орбан
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урсула фон дер ляйен
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Он напомнил, что его предыдущий визит в Россию проходил еще до начала спецоперации и поблагодарил Путина за возможность принять его сегодня. "Я очень благодарен вам, что вы согласились меня принять даже в таких тяжелых условиях. Должен вам сказать, что стремительно кончается количество тех стран, которые могут говорить и с той, и с другой стороной конфликта. Скоро Венгрия станет единственной стороной в Европе, которая сможет говорить со всеми", – сказал Орбан. Слова венгерского премьера президент России встретил с улыбкой. Тем временем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко высказалась в отношении визита Орбана в Москву. Она считает, что "политика умиротворения Путина не остановит" и "только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру на Украине", о чем написала в сети.В пятницу Орбан впервые за два года приехал в РФ. В предыдущий раз он прилетал в Москву в сентябре 2022 - на похороны Горбачева, венгерский премьер был единственным европейским лидером, посетившим Россию для прощания с президентом СССР. В этот раз Орбан заявил, что его визит в столицу является следующим этапом мирной миссии по Украине. Во вторник венгерский премьер посетил Киев впервые за 12 лет.Подробнее о том, почему мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой читайте в материале автора издания Украина. ру Виктории Титовой.
https://ukraina.ru/20240705/1056081661.html
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новости, венгрия, виктор орбан, владимир путин, россия, москва, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Новости, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Россия, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
"Венгрия станет единственной страной": Орбан о том, в чем уникальность позиции Будапешта по Украине
14:17 05.07.2024 (обновлено: 14:35 05.07.2024)
Количество стран, которые могут вести диалог с обеими сторонами украинского конфликта, уменьшается, и скоро Венгрия может стать единственной сохранившей такую возможность. Об этом 5 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве