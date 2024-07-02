https://ukraina.ru/20240702/1056016111.html

Паника демократов достигла апогея – они жаждут убить Трампа руками Байдена и убрать его самого

Паника демократов достигла апогея – они жаждут убить Трампа руками Байдена и убрать его самого - 02.07.2024 Украина.ру

Паника демократов достигла апогея – они жаждут убить Трампа руками Байдена и убрать его самого

Демократы охвачены паникой: действующий президент Джо Байден выглядит настолько слабым в предвыборной кампании, что его сторонники серьёзно задумались, а не заменить ли его другим кандидатом. Также недовольство у них вызывает Дональд Трамп. Байдену предлагают ликвидировать раз и навсегда, списав всё на Верховный суд США.

2024-07-02T19:14

2024-07-02T19:14

2024-07-02T19:14

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Байден: оставить или менять – вот в чём главный вопросПосле провального выступления на первых дебатах Демократическую партию охватили ужас и паника. Чуть ли ни в разгар дискуссии двух президентов, борющихся за переизбрание, начались обсуждения, не стоит ли заменить действующего главу государства Джо Байдена на другого кандидата на предстоящих выборах, до которых осталось четыре месяца. Серьёзную тревогу забили спонсоры партии: одни собирались вмешаться, вторые рассчитывали, что Байден сам одумается и выйдет из гонки, третьи хотели попросить повлиять на президента его супругу Джилл.Предвыборный штаб попытался пресечь на корню разговоры на тему замены кандидата, категорично заявив, что Байден продолжает свои избирательную кампанию. Позже в прессе появилась информация, что окончательное решение Байдена будет зависеть от его ближайшего окружения, прежде всего первой леди, сестры Валери и постоянного советника Теда Кауфмана. А они категорически против выхода Джо из президентской гонки, особенно сын Хантер.Оно и понятно – Трамп сразу же после возвращения к власти займётся подноготной семейства Байденов и постарается привлечь их к ответственности за всё содеянное. Об этом 45-й американский лидер мечтал на протяжении нескольких лет, просил даже содействия у Владимира Зеленского, за что подвергся импичменту.Родственники нашли крайних в неудачном выступлении Байдена – обвинили в провале помощников, которые на протяжении недели готовили его к дебатам с Трампом, и призвали либо понизить их в должности, либо вообще уволить. И, как пишут американские СМИ, главный советник администрации Анита Данн, её супруг, личный адвокат нынешнего президента Боб Бауэр и бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн, подготовивший ни одно поколение демократов к дебатам, действительно могут быть уволены.Сами собеседники из окружения президента придумывали разные оправдания: то списывали всё на простуду Байдена, то на его "слишком хорошую подготовку": дескать, делал ставку на мелочи, а решающее значение имели лишь напористость и энергичность. Звучит более чем нелепо.Телеведущая Джен Псаки, та самая бывшая пресс-секретарём Белого дома при Трампе, считает абсурдным обвинять в провале Данн и Клейна, поскольку не подготовка была слишком хорошей, а просто Байден был плох.При всём при этом за четыре дня после теледебатов избирательный штаб Байдена получил $38 млн пожертвований. Для сравнения, за июнь собрано $127 млн."До вечера воскресенья Байдена "сливали" однозначно, в одну калитку и без всяких шансов. А вот вчера косяком пошло, причём на достаточно солидных платформах, что всё не так плохо, и его не надо "сливать" по одним дебатам. Более того, появилось политтехнологическое решение: национальный комитет Демократической партии объявит Байдена кандидатом в президенты без съезда", - отметил политолог Дмитрий Евстафьев в эфире авторской программы на Радио Sputnik.Официально ни Трамп, ни Байден не получили статус кандидатов в президенты, но уже заручились поддержкой необходимого количества голосов выборщиков по итогам праймериз. Их выдвижение состоится на национальных партийных съездах. Обычно они проходят до дебатов, но в этот раз дебаты перенесли с осени на лето.Демократы соберутся 19-22 августа в Чикаго, но Национальный комитет партии рассматривает возможность официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля на онлайн-встрече, дабы пресечь все внутрипартийные разговоры о его замене после неудачных дебатов, сообщило агентство Bloomberg."Это, конечно, апофеоз демократии. Я такого не припомню в истории Америки. И это означает только одно: в действительности консенсуса, что делать с "дедом", нет. Есть такой клан, который его "сливает", но ровно так же появились люди, которые говорят: "Нет, секундочку! Мы не хотим его сливать". И этот клан – не только его семья", – добавил Евстафьев.Как бы то ни было, а к потенциальным кандидатам демократы внимательно присматриваются. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на спонсоров предвыборной компании, в качестве наиболее вероятной замены Байдену рассматривают вице-президента США Камалу Харрис, хотя её рейтинг такой же низкий, как и у президента. Но она остаётся популярной среди темнокожих избирателей и женщин.А вообще за прошедшие дни звучало несколько имён тех, кого Демократическая партия в итоге может выдвинуть на ноябрьские выборы: губернаторы Гэвин Ньюсом (штат Калифорния), Гретхен Уитмар (штат Мичиган) и Уэс Мур (штат Мэриленд), министр транспорта США Пит Буттиджич, составивший достойную конкуренцию Байдену на праймериз-2020, супруга 44-го президента США Мишель Обама.Что касается Уитмер, Мура и Ньюсома — это лишь политические игры. Они все в хорошем возрасте, и нынешний президентский цикл не последний в их жизни. Для молодых губернаторов это хороший пиар, народ запомнит их имена и на последующих выборах будет реагировать совершенно по-другому, считает эксперт.Проблема демократов ещё и в том, что времени на раскрутку нового кандидата и проведение полноценной предвыборной кампании нет. Трампа-то все и так знают, так ещё он всех приятно удивил спокойствием, размеренностью и чёткой аргументацией на дебатах.В общем, положение Байдена совсем не завидное.Демократы ради победы готовы даже на убийство ТрампаЕго соперник тем временем одержал очередную победу. 1 июля Верховный суд США сказал своё веское слово по вопросу, обладает ли Трамп президентским иммунитетом от уголовного преследования, запущенного с подачи Белого дома. В абсолютном иммунитете ему отказано: экс-президента не могут судить за действия, совершённые в период правления, но часть предъявленных Трампу обвинений не подпадает под это определение.А где проходит грань между действиями, совершённых в официальном качестве и в частном порядке, определить сложно, этот вопрос оставили на усмотрение судов. Чтобы понять, к какому случаю относятся действия Трампа во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, соответствующее дело отправят на рассмотрение в нижестоящую инстанцию. Велика вероятность, что здесь политик из-за возможности расширенной интерпретации решения Верховного суда получит защиту от любого судебного преследования, поскольку на тот момент он ещё был президентом. А вот на дело о подлоге финансовой документации при выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс в 2016 году частичный иммунитет не распространяется. Тем не менее, адвокаты Трампа намерены использовать постановление Верховного суда для обжалования обвинительного вердикта по этому процессу, и если судья Хуан Мерчан даст согласие, то вынесение приговора, намеченное на 11 июля, перенесут на более поздний срок. Таким образом, судебные разбирательства вокруг 45-го президента могут затянуться на месяцы и завершиться уже после выборов и вступления Трампа в должность в случае победы."Верховный суд вынес сегодня историческое решение, которое должно положить конец "охоте на ведьм", организованной против меня Джо Байденом. Это большая победа для нашей Конституции и для нашей демократии", - написал Трамп в соцсети Truth Social.По такому поводу выступить пришлось и Байдену, и это стало его первым появлением на публике после дебатов. Байден заявил, что постановление Верховного суда создаёт опасный прецедент, поскольку получается, что ограничений того, что может делать президент, не существует, и что в свете этих обстоятельств приговор Трампу по делу о попытке удержать власть 6 января маловероятен. И теперь решать, было ли поведение Трампа незаконным, будут сами американцы на избирательных участках 5 ноября, добавил Байден.Решение Верховного суда вызвало самую настоящую ярость у демократов, равно как и тот факт, что за наличие у Трампа иммунитета (пусть и частичного) выступили те трое судей, которых он назначил в период правления. Соответственно, трое назначенцев президентов-демократов высказались против (всего в Верховном суде шесть "республиканских" и три "демократических" судьи). Однопартийцы действующего главы государства начали ёрничать на тему защиты от преследования за любые действия в период президентства и предлагать Байдену в рамках своих служебных обязанностей направить военных для устранения прореспубликанских судей Верховного суда США − например, конгрессвумен Зои Лофгрен.Сенатор-демократ Гарри Сиссон и вовсе написал: "Согласно постановлению Верховного суда, Байден мог бы сейчас отправить отряд "морских котиков", чтобы убрать их всех (судей – Ред.). Он мог бы отправить военных, чтобы убрать Трампа. У него есть "иммунитет" на официальные действия сейчас!".На что издание Zero Hedge отмечает:А кто создал этот прецедент? Правильно, Байден. Если можно судить Трампа, значит, можно судить и остальных бывших президентов США. Соответственно, и самого Байдена − после его ухода из Белого дома. А грязных делов, не будучи главой государства, он натворил немало, одна только Украина вместе с сыном Хантером чего стоит.Выбор президента определят грязные технологии, а не простое волеизъявление народа, который и определит, кто достойнее, чтобы ещё на 4 года взять ответственность за страну в свои руки. Вот до чего докатились Соединённые Штаты, которые всегда провозглашали себя самым демократическим государством в мире.О последствиях переизбрания 45-го президента-республиканца читайте в интервью директора Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елены Паниной При Трампе мир станет ещё опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу

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