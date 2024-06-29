Железный Дональд и супер-Мишель. Грег Вайнер о тех, кто откроет новую страницу для США, России и Украины
09:13 29.06.2024 (обновлено: 09:31 29.06.2024)
Даже если Джо Байден решится выйти из президентской гонки или его сместят по настоянию демократической партии, есть один человек, который может смешать карты всех претендентов на пост лидера США. И начнется самое интересное
Об этом, а также о том, кто станет вице-президентом, если все-таки выиграет Трамп, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.
В ночь на 28 июня в эфире CNN в Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории Америки предвыборные дебаты бывшего и действующего президентов страны — Дональда Трампа и Джо Байдена.
— Грег, каково ваше впечатление о первых дебатах Трампа и Байдена?
— Смотрелось очень трагично.
Поведение Джо Байдена меня сильно расстроило. Байден был абсолютно неадекватен. Он стоял с открытым ртом, забывая его закрывать; все время смотрел вниз, пытаясь вспомнить, что ему надо сказать, что заучивал; путал миллионеров с миллиардерами и так далее.
Например, на речь каждому кандидату давали 2 минуты (120 секунд). То есть Трамп задал вопрос Байдену. Последний ответил. Ему говорят: господин президент, у вас осталось еще 82 секунды, хотите ли что-то добавить? А он молчит. Тут даже нечего комментировать
А вот Трамп, наоборот, не хамил и не скандалил. Кстати, ему это идет и сильно помогло на дебатах. Видимо, Трампу его помощники посоветовали не скандалить со старым и больным человеком — Байденом, а просто говорить. И он это делал.
Трамп вопрошал по-доброму, по-товарищески. Дескать, Джо, дорогой, о чем разговор? Ведь твоя администрация самая худшая в истории всех администраций президента. Милый Джо, ты самый никчёмный президент в истории Соединенных Штатов.
— Удалось ли Байдену и его предвыборному штабу надавить на Трампа, в том числе по вопросам права на аборт и защиты демократии?
— Нет, на Трампа давить абсолютно невозможно. Это то же самое, что пытаться раздавить камень. Трамп — железный, закаленный человек.
— Если сравнивать дебаты в 2020 году и сейчас, что изменилось?
— В 2020 году Байден действительно был моложе и активнее. А вот Трамп был задерганный.
Сегодня, как я сказал, Трамп в прекрасной форме, хорошо отдохнул [вне президентского кресла]. Ничего не боится, поэтому пошел в логово к демократам в CNN в Атланту (штат Джорджия).
Кстати, я хочу сделать комплимент ведущим CNN, которые блестяще, высокотехнично провели программу дебатов. Никаких преференций ни Байдену, ни Трампу не было.
— После провального выступления Байдена демократы, как пишут СМИ, впали в панику и впервые серьёзно стали обсуждать замену Байдена на другого кандидата. У кого есть шансы? Мишель Обама, о которой мы с вами говорили не раз? Губернатор Мэриленда Уэс Мур или губернатор Мичигана Гретхен Уитмер?
— Во-первых, это не провальное выступление, а полный провал Байдена. Как мы с вами говорили в первом интервью, данные были нужны демпартии, чтобы консолидироваться вокруг решения заменить Байдена.
Во-вторых, конечно, шансов больше у Мишель Обамы. Женщина — раз; афроамериканка — два; с авторитетным мужем, в прошлом президентом США — три.
Если она окажется в президентской гонке, у Трампа шансов выиграть выборы не останется. Он будет сокрушительно разгромлен. Поэтому, если демократы решатся менять Байдена, думаю, выберут скорее всего Мишель Обаму.
Что касается названных вами людей из Мэриленда и Мичигана, а также губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома — это лишь политические игры. Они все в хорошем возрасте, и данный президентский цикл не последний в их жизни.
Для молодых губернаторов это хороший пиар. Народ запомнит их имена и на последующих выборах будет реагировать совершенно по-другому.
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— Если демократическая партия видела, что Байден стар и болен, почему ему позволили участвовать в президентской гонке и впоследствии не сняли?
— Есть определенная политическая этика. Это уважение к действующему президенту. Видимо, была некая красная линия, до которой Байден не дошел и сломался.
Это особенно видно, когда Джо Байден и его жена Джилл стоят на сцене, и последняя кричит "Мы победили!". А остекленевший президент стоит и вообще не понимает, кто, где и кого победил.
— Если Байдена решат заменить сейчас, как это будет происходить?
— Во-первых, я думаю, что все решения сейчас принимает не сам Джо Байден, а его жена Джилл. Демократы, видимо, на нее окажут сильное давление. Потому что в идеале, если Байден уйдет сам, то не придется его смещать и голосовать по этому поводу на конвенции демпартии.
Во-вторых, в смещении Байдена есть один важный момент, о котором не стоит забывать. Если Байден уходит по собственному желанию с поста президента, его место по конституции США должна сразу же занять вице-президент Камала Харрис. И вот тут-то начинается самое интересное.
Что если Харрис не захочет уйти с поста вице-президента одновременно с Байденом и пожелает претендовать на место кандидата в президенты Соединенных Штатов? Вот в чем интрига. Тогда у всех партий возникнут большие проблемы.
— Согласно опросу Rasmussen Reports, 63% жителей США предпочли бы вообще другого кандидата вместо Байдена и Трампа…
— В эти 63% вхожу и я. Потому что, когда смотрел дебаты, в конце второй части мероприятия понял, что от Трампа я тоже что-то подустал. От него не веет чем-то радикально новым — это все вчерашняя политика. Хочется чего-то другого.
Если Мишель Обама появится на месте кандидата в президенты Соединенных Штатов, думаю, что минимум 60% голосов наберет и сметет Трампа.
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— На ваш взгляд, как стоило бы вести себя США на международной арене — в отношениях с Украиной и Россией, на Ближнем Востоке?
— Трамп отчетливо и ясно выразил свою точку зрения на дебатах. Он заявил, что готов к переговорам с Россией по Украине, что полностью поддерживает Израиль в его борьбе на Ближнем Востоке.
Байден, в свою очередь, отметил, что Израиль "воюет неаккуратно" — не пояснив, что значит это словосочетание. По его словам, если еврейское государство начнет "воевать аккуратно", значит, администрация Байдена будет ему помогать.
Я же хочу сказать одну важную вещь. Если к власти придет не Байден, а, например, Дональд Трамп, или Мишель Обама, или любой другой демократ — отношения с Россией начнутся с чистого листа.
То есть желающих поддерживать внешнюю политику администрации Байдена вряд ли много найдется.
— Кто станет вице-президентом, если все-таки выиграет Трамп? Ранее в американских СМИ писали, что двумя главными кандидатами на пост вице-президента Трампа считаются губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс. Также рассматривается кандидатура Марко Рубио и врача-нейрохирурга, экс-министра жилищного строительства и городского развития США Бена Карсона.
— Марко Рубио — это самый интересный и серьезный кандидат, за которым стоит 37 миллионов латиноамериканцев. Он может выбить большой пласт электората из-под Мишель Обамы.
Но Рубио человек капризный с непростым характером: первопроходец с определенной аурой; первый кубинец, ставший сенатором в США, и так далее. Сработаться Трампу с ним будет тяжело.
Бен Карсон — старый, проверенный кадр, который много лет состоит в республиканской партии, работал не на одну администрацию президента, в том числе в президентство Буша. Но вряд ли он принес что-тояркое в политику на посту вице-президента.
Губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс — это чисто пиаровская тема, их кто-то просто раскручивает.
Я бы скорее поставил на это место даму, которая была кандидатом в президенты, экс-посла США в ООН Никки Хейли. У нее есть колоссальный плюс — она женщина. принадлежащая к угнетаемому нацменьшинству. Ее родители родом из Индии, из этноконфессиональной группы сикхи. Никки Хейли могла бы стать для Трампа сильной опорой.
Сдругой стороны, вице-президент Трампу нужен будет человек, который круто понимает в экономике и имеет прекрасные отношения со всеми штатами и губернаторам. Трампу придется вытягивать ситуацию с ценообразованием в стране. Потому что цены за президентство Байдена выросли в 3–5 раз во многих областях. С этим необходимо что-то делать.
— Грег, что дальше? Как вы видите развитие ситуации?
— Впереди должны быть еще одни дебаты, но они скорее всего пройдут уже без Байдена. Если вообще состоятся...
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