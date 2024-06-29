https://ukraina.ru/20240629/1055945362.html

Железный Дональд и супер-Мишель. Грег Вайнер о тех, кто откроет новую страницу для США, России и Украины

Железный Дональд и супер-Мишель. Грег Вайнер о тех, кто откроет новую страницу для США, России и Украины - 29.06.2024 Украина.ру

Железный Дональд и супер-Мишель. Грег Вайнер о тех, кто откроет новую страницу для США, России и Украины

Даже если Джо Байден решится выйти из президентской гонки или его сместят по настоянию демократической партии, есть один человек, который может смешать карты всех претендентов на пост лидера США. И начнется самое интересное

2024-06-29T09:13

2024-06-29T09:13

2024-06-29T09:31

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дебаты

выборы

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Об этом, а также о том, кто станет вице-президентом, если все-таки выиграет Трамп, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.В ночь на 28 июня в эфире CNN в Атланте (штат Джорджия) прошли первые в истории Америки предвыборные дебаты бывшего и действующего президентов страны — Дональда Трампа и Джо Байдена. — Грег, каково ваше впечатление о первых дебатах Трампа и Байдена?— Смотрелось очень трагично.Поведение Джо Байдена меня сильно расстроило. Байден был абсолютно неадекватен. Он стоял с открытым ртом, забывая его закрывать; все время смотрел вниз, пытаясь вспомнить, что ему надо сказать, что заучивал; путал миллионеров с миллиардерами и так далее.Например, на речь каждому кандидату давали 2 минуты (120 секунд). То есть Трамп задал вопрос Байдену. Последний ответил. Ему говорят: господин президент, у вас осталось еще 82 секунды, хотите ли что-то добавить? А он молчит. Тут даже нечего комментироватьА вот Трамп, наоборот, не хамил и не скандалил. Кстати, ему это идет и сильно помогло на дебатах. Видимо, Трампу его помощники посоветовали не скандалить со старым и больным человеком — Байденом, а просто говорить. И он это делал.Трамп вопрошал по-доброму, по-товарищески. Дескать, Джо, дорогой, о чем разговор? Ведь твоя администрация самая худшая в истории всех администраций президента. Милый Джо, ты самый никчёмный президент в истории Соединенных Штатов.— Удалось ли Байдену и его предвыборному штабу надавить на Трампа, в том числе по вопросам права на аборт и защиты демократии?— Нет, на Трампа давить абсолютно невозможно. Это то же самое, что пытаться раздавить камень. Трамп — железный, закаленный человек.— Если сравнивать дебаты в 2020 году и сейчас, что изменилось?— В 2020 году Байден действительно был моложе и активнее. А вот Трамп был задерганный.Сегодня, как я сказал, Трамп в прекрасной форме, хорошо отдохнул [вне президентского кресла]. Ничего не боится, поэтому пошел в логово к демократам в CNN в Атланту (штат Джорджия).Кстати, я хочу сделать комплимент ведущим CNN, которые блестяще, высокотехнично провели программу дебатов. Никаких преференций ни Байдену, ни Трампу не было.— После провального выступления Байдена демократы, как пишут СМИ, впали в панику и впервые серьёзно стали обсуждать замену Байдена на другого кандидата. У кого есть шансы? Мишель Обама, о которой мы с вами говорили не раз? Губернатор Мэриленда Уэс Мур или губернатор Мичигана Гретхен Уитмер?— Во-первых, это не провальное выступление, а полный провал Байдена. Как мы с вами говорили в первом интервью, данные были нужны демпартии, чтобы консолидироваться вокруг решения заменить Байдена.Во-вторых, конечно, шансов больше у Мишель Обамы. Женщина — раз; афроамериканка — два; с авторитетным мужем, в прошлом президентом США — три.Если она окажется в президентской гонке, у Трампа шансов выиграть выборы не останется. Он будет сокрушительно разгромлен. Поэтому, если демократы решатся менять Байдена, думаю, выберут скорее всего Мишель Обаму.Что касается названных вами людей из Мэриленда и Мичигана, а также губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома — это лишь политические игры. Они все в хорошем возрасте, и данный президентский цикл не последний в их жизни. Для молодых губернаторов это хороший пиар. Народ запомнит их имена и на последующих выборах будет реагировать совершенно по-другому.— Если демократическая партия видела, что Байден стар и болен, почему ему позволили участвовать в президентской гонке и впоследствии не сняли?— Есть определенная политическая этика. Это уважение к действующему президенту. Видимо, была некая красная линия, до которой Байден не дошел и сломался.Это особенно видно, когда Джо Байден и его жена Джилл стоят на сцене, и последняя кричит "Мы победили!". А остекленевший президент стоит и вообще не понимает, кто, где и кого победил.— Если Байдена решат заменить сейчас, как это будет происходить?— Во-первых, я думаю, что все решения сейчас принимает не сам Джо Байден, а его жена Джилл. Демократы, видимо, на нее окажут сильное давление. Потому что в идеале, если Байден уйдет сам, то не придется его смещать и голосовать по этому поводу на конвенции демпартии.Во-вторых, в смещении Байдена есть один важный момент, о котором не стоит забывать. Если Байден уходит по собственному желанию с поста президента, его место по конституции США должна сразу же занять вице-президент Камала Харрис. И вот тут-то начинается самое интересное.Что если Харрис не захочет уйти с поста вице-президента одновременно с Байденом и пожелает претендовать на место кандидата в президенты Соединенных Штатов? Вот в чем интрига. Тогда у всех партий возникнут большие проблемы.— Согласно опросу Rasmussen Reports, 63% жителей США предпочли бы вообще другого кандидата вместо Байдена и Трампа…— В эти 63% вхожу и я. Потому что, когда смотрел дебаты, в конце второй части мероприятия понял, что от Трампа я тоже что-то подустал. От него не веет чем-то радикально новым — это все вчерашняя политика. Хочется чего-то другого.Если Мишель Обама появится на месте кандидата в президенты Соединенных Штатов, думаю, что минимум 60% голосов наберет и сметет Трампа.— На ваш взгляд, как стоило бы вести себя США на международной арене — в отношениях с Украиной и Россией, на Ближнем Востоке?— Трамп отчетливо и ясно выразил свою точку зрения на дебатах. Он заявил, что готов к переговорам с Россией по Украине, что полностью поддерживает Израиль в его борьбе на Ближнем Востоке.Байден, в свою очередь, отметил, что Израиль "воюет неаккуратно" — не пояснив, что значит это словосочетание. По его словам, если еврейское государство начнет "воевать аккуратно", значит, администрация Байдена будет ему помогать.Я же хочу сказать одну важную вещь. Если к власти придет не Байден, а, например, Дональд Трамп, или Мишель Обама, или любой другой демократ — отношения с Россией начнутся с чистого листа.То есть желающих поддерживать внешнюю политику администрации Байдена вряд ли много найдется.— Кто станет вице-президентом, если все-таки выиграет Трамп? Ранее в американских СМИ писали, что двумя главными кандидатами на пост вице-президента Трампа считаются губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс. Также рассматривается кандидатура Марко Рубио и врача-нейрохирурга, экс-министра жилищного строительства и городского развития США Бена Карсона.— Марко Рубио — это самый интересный и серьезный кандидат, за которым стоит 37 миллионов латиноамериканцев. Он может выбить большой пласт электората из-под Мишель Обамы.Но Рубио человек капризный с непростым характером: первопроходец с определенной аурой; первый кубинец, ставший сенатором в США, и так далее. Сработаться Трампу с ним будет тяжело.Бен Карсон — старый, проверенный кадр, который много лет состоит в республиканской партии, работал не на одну администрацию президента, в том числе в президентство Буша. Но вряд ли он принес что-тояркое в политику на посту вице-президента.Губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс — это чисто пиаровская тема, их кто-то просто раскручивает.Я бы скорее поставил на это место даму, которая была кандидатом в президенты, экс-посла США в ООН Никки Хейли. У нее есть колоссальный плюс — она женщина. принадлежащая к угнетаемому нацменьшинству. Ее родители родом из Индии, из этноконфессиональной группы сикхи. Никки Хейли могла бы стать для Трампа сильной опорой.Сдругой стороны, вице-президент Трампу нужен будет человек, который круто понимает в экономике и имеет прекрасные отношения со всеми штатами и губернаторам. Трампу придется вытягивать ситуацию с ценообразованием в стране. Потому что цены за президентство Байдена выросли в 3–5 раз во многих областях. С этим необходимо что-то делать.— Грег, что дальше? Как вы видите развитие ситуации?— Впереди должны быть еще одни дебаты, но они скорее всего пройдут уже без Байдена. Если вообще состоятся...О том, почему России нужна опора на собственные силы и поиск союзников,а так же о нюансах, оставшихся после дебатов Трамп-Байден - в интервью Елены Паниной: При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

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Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, россия, украина, джо байден, дональд трамп, мишель обама, cnn, дебаты, выборы, международные отношения