"Забили тревогу": Слуцкий рассказал, как Запад воспринял визит Путина в Северную Корею
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Визит президента России Владимира Путин в Северную Корею взволновал Запад. Об этом написал председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале
"Визит Президента России в КНДР и развитие российско-северокорейских отношений сильно "взволновали" Запад. Мейнстрим-медиа тут же развернули кампанию по формированию "оси зла", тиражируя очередные антироссийские "страшилки". Забили "тревогу" в Белом Доме, а Генсек НАТО Столтенберг заявил об "угрозе, которая носит не региональный, а глобальный характер"., - написалон.
По мнению Слуцкого, Запад развивает военные альянсы "во имя собственной гегемонии", однако там абсолютно позабыли о дипломатии.
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на Западе воспринимают как "заговор против атлантистов", считает он. При этом российский лидер отмечал, что основной целью визита является укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Пхеньяном.
Лидеры обсудили обеспечение безопасности и стабильного развития России и КНДР, взаимовыгодное сотрудничество на равноправной и взаимоуважительной основе.
"Российский лидер продолжает линию на создание многополярного и справедливого миропорядка, ломая гегемонистские стереотипы, неоколониальную политику США с ее диктатом, "санкционной дубиной" и "правом силы"", - написал Слуцкий.
Он резюмировал, что вокруг этого процесса консолидируется все больше представителей глобального большинства.
Президент России Владимир Путин прибыл 18 июня с дружественным государственным визитом в КНДР, где провёл переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Визит прошел с 18 по 19 июня по приглашению главы КНДР.
Подробнее о российско-северокорейских отношениях в интервью Дениса Рудометова Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США на сайте Украина.ру