"Забили тревогу": Слуцкий рассказал, как Запад воспринял визит Путина в Северную Корею - 19.06.2024 Украина.ру
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"Забили тревогу": Слуцкий рассказал, как Запад воспринял визит Путина в Северную Корею
"Забили тревогу": Слуцкий рассказал, как Запад воспринял визит Путина в Северную Корею - 19.06.2024 Украина.ру
"Забили тревогу": Слуцкий рассказал, как Запад воспринял визит Путина в Северную Корею
Визит президента России Владимира Путин в Северную Корею взволновал Запад. Об этом написал председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале
2024-06-19T12:33
2024-06-19T12:33
новости
россия
кндр
запад
слуцкий
владимир путин
ким чен ын
лдпр
дипломатия
дипломатические отношения
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По мнению Слуцкого, Запад развивает военные альянсы "во имя собственной гегемонии", однако там абсолютно позабыли о дипломатии.Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на Западе воспринимают как "заговор против атлантистов", считает он. При этом российский лидер отмечал, что основной целью визита является укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Пхеньяном.Лидеры обсудили обеспечение безопасности и стабильного развития России и КНДР, взаимовыгодное сотрудничество на равноправной и взаимоуважительной основе."Российский лидер продолжает линию на создание многополярного и справедливого миропорядка, ломая гегемонистские стереотипы, неоколониальную политику США с ее диктатом, "санкционной дубиной" и "правом силы"", - написал Слуцкий.Он резюмировал, что вокруг этого процесса консолидируется все больше представителей глобального большинства.Президент России Владимир Путин прибыл 18 июня с дружественным государственным визитом в КНДР, где провёл переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Визит прошел с 18 по 19 июня по приглашению главы КНДР.Лидеры стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Президент России отметил, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.Подробнее о российско-северокорейских отношениях в интервью Дениса Рудометова Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США на сайте Украина.ру
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новости, россия, кндр, запад, слуцкий, владимир путин, ким чен ын, лдпр, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения
Новости, Россия, КНДР, Запад, Слуцкий, Владимир Путин, Ким Чен Ын, ЛДПР, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения

"Забили тревогу": Слуцкий рассказал, как Запад воспринял визит Путина в Северную Корею

12:33 19.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
Перейти в фотобанк
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Визит президента России Владимира Путин в Северную Корею взволновал Запад. Об этом написал председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале
"Визит Президента России в КНДР и развитие российско-северокорейских отношений сильно "взволновали" Запад. Мейнстрим-медиа тут же развернули кампанию по формированию "оси зла", тиражируя очередные антироссийские "страшилки". Забили "тревогу" в Белом Доме, а Генсек НАТО Столтенберг заявил об "угрозе, которая носит не региональный, а глобальный характер"., - написалон.
По мнению Слуцкого, Запад развивает военные альянсы "во имя собственной гегемонии", однако там абсолютно позабыли о дипломатии.
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на Западе воспринимают как "заговор против атлантистов", считает он. При этом российский лидер отмечал, что основной целью визита является укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Пхеньяном.
Лидеры обсудили обеспечение безопасности и стабильного развития России и КНДР, взаимовыгодное сотрудничество на равноправной и взаимоуважительной основе.
"Российский лидер продолжает линию на создание многополярного и справедливого миропорядка, ломая гегемонистские стереотипы, неоколониальную политику США с ее диктатом, "санкционной дубиной" и "правом силы"", - написал Слуцкий.
Он резюмировал, что вокруг этого процесса консолидируется все больше представителей глобального большинства.
Президент России Владимир Путин прибыл 18 июня с дружественным государственным визитом в КНДР, где провёл переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Визит прошел с 18 по 19 июня по приглашению главы КНДР.
Лидеры стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Президент России отметил, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
Подробнее о российско-северокорейских отношениях в интервью Дениса Рудометова Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США на сайте Украина.ру
 
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