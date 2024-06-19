https://ukraina.ru/20240619/1055726620.html

"Забили тревогу": Слуцкий рассказал, как Запад воспринял визит Путина в Северную Корею

"Забили тревогу": Слуцкий рассказал, как Запад воспринял визит Путина в Северную Корею - 19.06.2024 Украина.ру

"Забили тревогу": Слуцкий рассказал, как Запад воспринял визит Путина в Северную Корею

Визит президента России Владимира Путин в Северную Корею взволновал Запад. Об этом написал председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале

2024-06-19T12:33

2024-06-19T12:33

2024-06-19T12:33

новости

россия

кндр

запад

слуцкий

владимир путин

ким чен ын

лдпр

дипломатия

дипломатические отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/13/1055725560_0:66:3110:1815_1920x0_80_0_0_947fc03934af480c2143160e95d2c066.jpg

По мнению Слуцкого, Запад развивает военные альянсы "во имя собственной гегемонии", однако там абсолютно позабыли о дипломатии.Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына на Западе воспринимают как "заговор против атлантистов", считает он. При этом российский лидер отмечал, что основной целью визита является укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Пхеньяном.Лидеры обсудили обеспечение безопасности и стабильного развития России и КНДР, взаимовыгодное сотрудничество на равноправной и взаимоуважительной основе."Российский лидер продолжает линию на создание многополярного и справедливого миропорядка, ломая гегемонистские стереотипы, неоколониальную политику США с ее диктатом, "санкционной дубиной" и "правом силы"", - написал Слуцкий.Он резюмировал, что вокруг этого процесса консолидируется все больше представителей глобального большинства.Президент России Владимир Путин прибыл 18 июня с дружественным государственным визитом в КНДР, где провёл переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Визит прошел с 18 по 19 июня по приглашению главы КНДР.Лидеры стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Президент России отметил, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.Подробнее о российско-северокорейских отношениях в интервью Дениса Рудометова Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США на сайте Украина.ру

россия

кндр

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, кндр, запад, слуцкий, владимир путин, ким чен ын, лдпр, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения