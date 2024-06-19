Договор о партнерстве с КНДР предусматривает помощь при агрессии - Путин
12:20 19.06.2024 (обновлено: 12:25 19.06.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный Россией и КНДР, предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном
В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.
"Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", - подчеркнул Путин.
Подробнее об отношении главы КНДР к РФ — в материале Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО на сайте Украина.ру