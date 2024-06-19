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Договор о партнерстве с КНДР предусматривает помощь при агрессии - Путин

Договор о партнерстве с КНДР предусматривает помощь при агрессии - Путин - 19.06.2024 Украина.ру

Договор о партнерстве с КНДР предусматривает помощь при агрессии - Путин

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный Россией и КНДР, предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном

2024-06-19T12:20

2024-06-19T12:20

2024-06-19T12:25

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В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.Подробнее об отношении главы КНДР к РФ — в материале Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО на сайте Украина.ру

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новости, кндр, россия, сша, владимир путин, ким чен ын