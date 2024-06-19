Договор о партнерстве с КНДР предусматривает помощь при агрессии - Путин - 19.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240619/1055726501.html
Договор о партнерстве с КНДР предусматривает помощь при агрессии - Путин
Договор о партнерстве с КНДР предусматривает помощь при агрессии - Путин - 19.06.2024 Украина.ру
Договор о партнерстве с КНДР предусматривает помощь при агрессии - Путин
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный Россией и КНДР, предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном
2024-06-19T12:20
2024-06-19T12:25
новости
кндр
россия
сша
владимир путин
ким чен ын
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/11/1055142214_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_c0eae25f26a5ddf0daf394a7fd4473df.jpg
В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.Подробнее об отношении главы КНДР к РФ — в материале Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО на сайте Украина.ру
кндр
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/11/1055142214_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_529163bf028b6d39b1e88f5311188289.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кндр, россия, сша, владимир путин, ким чен ын
Новости, КНДР, Россия, США, Владимир Путин, Ким Чен Ын

Договор о партнерстве с КНДР предусматривает помощь при агрессии - Путин

12:20 19.06.2024 (обновлено: 12:25 19.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный Россией и КНДР, предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном
В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F16 и другого вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.
"Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", - подчеркнул Путин.
Подробнее об отношении главы КНДР к РФ — в материале Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО на сайте Украина.ру
 
НовостиКНДРРоссияСШАВладимир ПутинКим Чен Ын
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Парламент РФ предлагает пресечь спонсирование ВСУ и признать СБУ и ГУР организациями-террористами
13:57"Не США варят РФ на медленном огне, а наоборот". Россия и КНДР договорились о всеобъемлющем партнерстве
13:56Шереметьевский синдром. Если украинцы нам братья, то почему мы с ними так?
13:37Разделение мира на валютные зоны и крах нефтедоллара: Силаков о контурах мировой финансовой системы
13:17Украинские военные признают поражение, Москва и Пхеньян подписали договор о партнерстве. Главное на 13.00
13:05Захарова назвала воровством решение G7 выделить Киеву миллиарды долларов за счет доходов от активов РФ
12:45Путин в Северной Корее: Пхеньян - за СВО, защита от агрессии, военное сотрудничество
12:33"Забили тревогу": Слуцкий рассказал, как Запад воспринял визит Путина в Северную Корею
12:20Договор о партнерстве с КНДР предусматривает помощь при агрессии - Путин
12:18Лавров посетит Минск с официальным визитом
11:55Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
11:18Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
11:13Совфед предложил приостановить участие делегации России в ПА ОБСЕ
10:50Экс-президент Польши рассказал Вовану и Лексусу, кто принимает решения по Украине
10:30Эстония готова обсуждать отправку войск на Украину - посол
09:57ВСУ избавляются от тел погибших, выбрасывая их в реку - Марочко
09:53Захарова рассказала, что станет с НАТО при Рютте
09:33Ким Чен Ын поддержал Россию в проведении СВО
09:30"Пока не поздно": Небензя призвал Запад принять мирное предложение РФ по Украине
09:00Ограбленные политиками граждане, провалы ВСУ, полная поддержка РФ. Главное на Украине на утро 19 июня
Лента новостейМолния