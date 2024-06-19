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Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - 19.06.2024 Украина.ру
Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Россия и Северная Корея подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает корреспондент РИА Новости
2024-06-19T11:18
2024-06-19T11:18
2024-06-19T11:18
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кндр
северная корея
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ким чен ын
договор
международные отношения
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Президент России Владимир Путин и лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын поставили свои подписи под документом.Российский лидер ранее назвал документ фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.Накануне, 17 июня, президент России подписал распоряжение по поводу договора о стратегическом партнерстве с КНДР.Президент России Владимир Путин прибыл 18 июня с дружественным государственным визитом в КНДР, где провёл переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Визит пройдет с 18 по 19 июня по приглашению главы КНДР.СМИ сообщали, что аэропорт Пхеньяна украсили российскими и северокорейскими флагами, а также приветственными плакатами на русском языке.Подробнее о российско-северокорейских отношениях в интервью Дениса Рудометова Евгений Ким о том, как КНДР оказалась в одном окопе с Россией и может снести крупнейшую военную базу США на сайте Украина.ру
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новости, россия, кндр, северная корея, владимир путин, ким чен ын, договор, международные отношения
Новости, Россия, КНДР, Северная Корея, Владимир Путин, Ким Чен Ын, договор, международные отношения
Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Россия и Северная Корея подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает корреспондент РИА Новости
Президент России Владимир Путин
и лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын
поставили свои подписи под документом.
Российский лидер ранее назвал документ фундаментальным и отметил, что он ляжет в основу отношений России и КНДР на долгие годы вперед.
Накануне, 17 июня, президент России подписал
распоряжение по поводу договора о стратегическом партнерстве с КНДР.
Президент России Владимир Путин
прибыл 18 июня с дружественным государственным визитом в КНДР, где провёл переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном
. Визит пройдет с 18 по 19 июня по приглашению главы КНДР.
СМИ сообщали, что аэропорт Пхеньяна украсили российскими и северокорейскими флагами, а также приветственными плакатами на русском языке.