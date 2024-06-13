https://ukraina.ru/20240613/1055615701.html

Сириль де Латтр: Если бы Запад хотел помочь ВСУ, то дал бы вместо хрупкого самолета "охотника" из Ирака

Сириль де Латтр: Если бы Запад хотел помочь ВСУ, то дал бы вместо хрупкого самолета "охотника" из Ирака - 13.06.2024 Украина.ру

Сириль де Латтр: Если бы Запад хотел помочь ВСУ, то дал бы вместо хрупкого самолета "охотника" из Ирака

Если вы хотите обучить пилота F-16 от А до Я, чтобы он был способен управлять этим самолетом на 100% его возможностей, вам потребуется полтора года. И по истечении этого срока нет никаких гарантий, что этот пилот будет пригоден для участия в войне.

2024-06-13T05:50

2024-06-13T05:50

2024-06-13T05:50

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Все это время нам говорили, что F-16 это некое чудо-оружие, что смогут подготовить пилотов за 6 месяцев. Это неправда, если только вы не решите обучать пилотов лишь конкретному применению этого самолета. Например, для непосредственной воздушной поддержки.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший пилот, французский эксперт в области авиации, геополитический и стратегический аналитик Сириль де Латтр.- Сирриль, начнем с поставок F-16. Почему Украина возлагает столько надежд на этот самолет и на что в действительности может повлиять появление F-16 над полем боя?- Для начала я не понимаю, почему они требуют или просят F-16, потому что если бы западные страны действительно хотели бы помочь Украине, предоставив самолеты, то это точно не были бы F-16. У нас, у России полный контроль над воздушным пространством Украины, несмотря на некоторое количество комплексов Patriot. Но никто не может летать высоко и быстро без нашего контроля.Если бы запад действительно хотел помочь Украине, предоставив самолеты, это было бы что-то вроде А-10 Thunderbolt, охотника за танками, который использовался в Афганистане и Ираке. F-16 хрупкий самолет. Это сложный самолет для пилотов, которые привыкли летать на старых, это не критика, самолетах советской эпохи с аналоговыми приборами вместо экранов. А это уже другое поколение.Если вы хотите обучить пилота F-16 от А до Я, чтобы он был способен управлять этим самолетом на 100% его возможностей, вам потребуется полтора года. И по истечении этого срока нет никаких гарантий, что этот пилот будет пригоден для участия в войне. Все это время нам говорили, что F-16 это некое чудо-оружие, что смогут подготовить пилотов за 6 месяцев. Это неправда, если только вы не решите обучать пилотов лишь конкретному применению этого самолета. Например, для непосредственной воздушной поддержки.Но если вы начнете использовать этот самолет для охоты за самолетами или для высотных боев, применяя для преследования другого самолёта, ракеты типа Sidewinder, АМРААМ или любые другие, то вам потребуется гораздо более тщательная подготовка.- Сколько времени потребуется, чтобы подготовить качественного пилота?- Конкретного времени нет, это зависит от пилота. Учитывая длительность конфликта, большинство опытных украинских пилотов уже не летают по понятным причинам, поэтому сейчас они начинают обучать молодых пилотов. Но тут возникает другая проблема. Это язык. Кабина пилота F-16 на английском языке, высотомеры в футах, а не в метрах. Указатель воздушной скорости в узлах, а не в километрах, и экраны повсюду. В прошлом году в США была проведена оценка уровня английского языка этих пилотов. Первая проблема, которую они обнаружили, это то, что этих пилотов нужно отправить на обучение английскому языку прежде, чем обучать владению самолетом, потому что все летные руководства на английском языке. Полеты — это лишь малая часть айсберга.Потребуется техническое обслуживание. А кто будет его проводить? Если пилоты плохо говорят по-английски, то и ребята, проводящие техобслуживание, тоже не говорят по-английски. Но руководства по обслуживанию все на английском. На F-16 на один летный час приходится 18 часов технического обслуживания. Это 18 часов для одного сотрудника. Если у вас шесть специалистов, техобслуживание займет три часа.Авионика, двигатели, вооружение, все это линейное техобслуживание. Так что это, в первую очередь, подготовка не только пилотов, но и инженеров. Затем возникают трудности с запасными частями.Возникает вопрос, где вы будете базировать эти самолеты. Очень большая разница между F-16 и российскими самолетами в том, что последние способны взлетать и садиться с дорог и шоссе. F-16 - хрупкий самолет, и у него один реактивный двигатель. Если взлётно-посадочная полоса вымощена неправильно, не очищена правильно, на ней есть камни и грязь, вы будете испытывать давление на свой двигатель и на сам самолет. Очевидно, что эти самолеты не могут базироваться на Восточной Украине, вблизи линии фронта. Скорее, они будут базироваться на западе Украины.Украина — это длинная страна. Линия фронта составляет более тысячи километров. У них есть восточное направление и есть северное. Согласно тому, как они собираются использовать эти самолеты, если они будут базироваться на западе Украины, то им придется взлетать, выполнять задание и возвращаться обратно. Первая проблема заключается в том, что если они поднимутся на большую высоту, мы сразу же их обнаружим. Для них все будет кончено.Если же они не хотят быть замеченными, им придется лететь на малой высоте. А малая высота с учетом вооружения, означает больший расход топлива. Здесь то, что мы называем индексом стоимости. Если вы хотите нести еще одну тонну топлива, вам потребуется на 200 килограммов больше. Таков индекс стоимости. Так что этим самолетам придется лететь на низкой высоте, выполнять свою миссию и возвращаться. А как насчет дозаправки?Есть четыре блока F-16: A, B, C, D. Самолеты, которые будут переданы Украине, это старые самолеты. Их можно дозаправлять в воздухе. Но на самолетах старых поколений отверстия для дозаправки находятся сразу за фонарем, и это может сделать только самолет-заправщик как КС-135 с жестким носом. На новом поколении F-16 часть для дозаправки находится с правой стороны. И его можно заправить с помощью гладкого шланга, или даже с другого самолета.Возьмем другой пример, F-18. Этот самолет может быть заправлен от другого F-18, оснащенного подобным устройством. Проблема заключается в том, что никто не собирается давать Украине самолеты-заправщики, потому что они будут потеряны в первом же полетеТак что поставка самолетов точно не изменит правила игры. Они будут гореть, как Abrams, Leopard. Главный вопрос в том, кто будет находиться внутри этих самолетов. Давайте посмотрим на решение, которое используют частные компании Draken из США и "Топ Эйсес" из Канады. Обе они имеют 60-65 самолетов F-16 с полностью обученными пилотами. То есть там будут наемники? Я не утверждаю, что так и будет, но это вполне вероятно.- Насколько большую угрозу несет разрешения, выданные Киеву западными странами, на удары их оружием по российской территории?- Во-первых, несмотря на то, что в Донбассе прошёл референдум, он не был признан Западом. До сих пор Запад считает Донбасс украинским. Но этнически и юридически эти территории относятся к Российской Федерации. Но эта специфическая часть полностью исключена из системы рассуждений Запада. Они понимают, что мы не дураки, и большая часть вооружений, включая планирующие бомбы, хранится не на Донбассе. Оно хранится на бесспорной территории РФ. Поэтому выдавая разрешение бомбить российские территории, они имеют в виду бесспорные территории России, потому что считают это правом Украины, что является абсолютной глупостью и может привести к еще большей эскалации.Мы не можем доверять украинцам в вопросе бомбардировок исключительно военных объектов. Мы все видим, что происходит в Белгороде. Я слушал французских военных, и некоторые французы говорят, что в Белгороде военные прячутся среди мирных жителей. Но Белгород — это бесспорная российская территория. Это точно так же, как французские военные находились среди французского населения в каком-нибудь городе, в Лионе, Ницце, Марселе. Бомбардировки Белгорода доказательство того, что Украина стала террористическим государством. Мы ответим с холодной головой и сделаем то, что должны сделать. Когда я говорю "мы", я имею в виду Россию. Так что это очень серьезная эскалация.Если бы Украина отвечала с помощью украинского оружия, это были бы нормальные правила войны. Но использование HIMARS, SCALP, Storm Shadow, как любое другое оружие Запада, это еще одна красная линия, которая будет пересечена. Нужно различать участников конфликта и их сторонников. Когда есть конфликт между двумя субъектами, если вы продаете оружие и боеприпасы одной из сторон, то вы стали сторонниками этой стороны. Россия ведет себя очень по-джентельменски, потому что могла бы проявить жесткость, но хочет сохранить возможность для диалога и переговоров.Если бесспорная российская территория пострадает от западного оружия, то эти страны становятся не просто сторонниками одной стороны конфликта, они становятся участниками войны. Если они хотят играть, карты в руки. Это идиотский ход, другого слова не подберешь.- Какой момент потребует жесткого ответа?- Мне сложно ответить на этот вопрос, его обычно задают Путину. Я считаю, что мы слишком много раз позволяли Западу пересекать наши красные линии. Для меня точка невозврата, это когда западное оружие начнет бить по бесспорной российской территории. Но я не президент Путин.- Как по мне удара HIMARS по Белгороду достаточно.- Более чем достаточно. Но мы все-таки смогли подавить работу системы HIMARS. Они будут использовать их, но эффект будет, вероятно, меньше, чем эффект от другого вооружения.- Как от ATACMS?- Да. Как от ATACMS. Но как по мне, это все одно и то же. В телефонном разговоре между четырьмя немецкими офицерами, речь шла о системе TAURUS. Эта система немного похожа на системы SCALP и Storm Shadow. Я очень внимательно слушал это разговор. У меня есть перевод от очень компетентного источника. Немцы сказали несколько важных вещей. Они подтвердили, что у Франции есть специалисты, которые давно находятся на Украине, которые занимаются программированием этих ракет. То же самое они сказали и о британцах. Они сказали, что хотели бы отдать TAURUS, но не хотели бы быть пойманными с поличным. Они сделают все возможное, чтобы гарантировать, что война будет идти до последнего украинского солдата.- Поговорим о ядерной угрозе. Говорят, во время Карибского кризиса проблема была менее острой. Насколько сравнимы эти ситуации?- Во время Кубинского кризиса американцам не понравилась перспектива размещения российских ядерных боеголовок на Кубе в 30 минутах от Америки. Теперь об Украине. Конфликт начался не в 2022 году, а минимум в 2014 году. Идея о включении Украины в НАТО давно продвигалась США. Это ровно то же самое, что и Кубинский кризис. Если бы Украина стала частью НАТО, это означало бы, что американцы могли бы разместить ядерные боеголовки или противоракеты на Востоке Украины, менее чем в шести минутах от Москвы. Что согласно ядерной доктрины означало бы. что нет никакой разницы между упреждающим и превентивным ударами, а в ядерной доктрине это разные вещи. По этой причине Украина должна была все время оставаться нейтральным государством.Нельзя устраивать войну между двумя сверхдержавами, это приведет к концу света. США находятся на расстоянии семи тысяч километров отсюда. Буду очень груб в своих словах, им наплевать на все города Европы. Они готовы пожертвовать Берлином, Парижем, Варшавой, Киевом, Харьковом, лишь бы конфликт не дошел до их границы. Они никогда не поставят на кон Нью-Йорк, Атланту, Лос-Анджелес, Чикаго как ставку в этой игре.Ядерная доктрина России очень близка к ядерной доктрине Франции. Поэтому вся загвоздка в позиции запада. Россия извлекла уроки из событий 40-х годов. Запад должен прислушаться, потому что Путин не игрок в покер. Он знает, что говорит и делает то, что говорит.У нас есть промежуточное оружие, которое не считается ядерным. Например, гиперзвуковые ракеты. Мы все знаем о мощи этого оружия. Западу нечего противопоставить. Так что если учесть мощь гиперзвуковой ракеты, то при наличии мощного заряда взрывчатки, она может быть очень смертоносной. Это будет считаться конвенциональным. Они хотят сыграть? Карты в руки.- Поговорим об имитации мирных переговоров в Швейцарии. Какие реальные цели преследуют подобные саммиты?- Они понимают, что с военной точки зрения Украина обречена. Если посмотреть, как ТЦК преследует людей на улицах Харькова и Одессы, то ясно, что для Украины игра окончена. Никогда нельзя недооценивать своего врага, но это мы можем оценить. Запад зашел так далеко, что мы оказались в ситуации, которую я называю слишком большой, чтобы проиграть.Они дали Украине много денег оружия, только чтобы не допустить переговоров с Россией. В 2022 году, когда мы стояли под Киевом, Зеленский был готов к переговорам. Борис Джонсон приехал из Англии и сказал, что мы наложили на Россию столько санкций, что их экономика упадет через 2-3 месяца, может быть, 4-5. Мы дадим вам все, что нужно, идите воевать и отказывайтесь от любых мирных соглашений. В то время у России было две цели: демилитаризация Украины, чтобы она осталась нейтральной и не вошла в НАТО, вторая, денацификация.Теперь цели немного изменились, потому что Минские соглашения предназначались для того, чтобы дать Украине время на перевооружение. Наемники находятся на Украине с первых дней конфликта, иностранные консультанты находятся с тех же пор.Мирные переговоры, которые должны состоятся в Люцерне это просто цирк. Как можно говорить о мире, если там нет президента Путина. Путин же никогда не отказывался от переговоров. Но теперь с 21 мая ситуация изменилась, потому что официально Зеленский больше не президент. Согласно закона власть переходит к Верховной Раде и использовать эту власть должен ее председатель. Зеленский уже нелегитимен. Китай на переговоры не приедет, Саудовская Аравия и Россия не приедут.Зеленский давно принял указ, что Украина не может вести переговоры с Россией. На мой взгляд переговоры между Украиной и Россией никогда не состоятся. Переговоры пройдут с США, потому что этот конфликт просто прокси-война с Западом, которая разгорается с 2014 года. В этой войне Россию хотят поставить на колени, это единственная цель. Так что довариваться придется с ними.Но однозначно Донбасс — это Россия, Крым русский, Одесса русская, Киев русский. И возможно именно поэтому Зеленский хотел сдаться через пару недель после начала спецоперации. Для многих моих коллег на Западе, которые неправильно понимают происходящее, скажу, что мы никогда не отступали от Киева. Мы начали переговоры, в рамках которых мы отошли. Это совсем другое. Но мы видим, чем это обернулось.- Возможны ли переговоры межу Россией и США до выборов президента в Штатах?- Демократы, как и все более-менее левые правительства Европы, всегда выступали за войну. Эйзенхауэр когда-то сказал, никогда не давайте волю ВПК, берите на себя руководящую роль, иначе это обернется катастрофой для всех.Сейчас мировая экономика полностью разваливается. Если вы посмотрите на санкции, которые были введены против России, то все они обернулись против тех, кто эти санкции ввел. Цель США не только поставить Россию на колени, но и расчленить ее, как это планировалось в рамках доктрины Бжезинского. Расчленить на три части: западную, центральную и азиатскую. Азиатская должна была войти в Японию, центральная разделена между регионами, западная отойти США. Еще ослабление Евросоюза. Именно это они получили сегодня. Не так ли?Еще один большой страх США — это переизбрание Дональда Трампа. Трамп единственный президент США со времен Рейгана, который не начал войну во время своего президентства. Демократы очень боятся возвращения Трампа к власти. Если Трамп вернется, он найдет способ остановить этот конфликт. Уверен, что он и Путин найдут способ сделать это. Но это не соответствует целям демократов.Деньги, которые были предоставлены Украине никогда не доходили, за исключением небольшого количества, до кошельков украинского правительства. Деньги перешли от американского правительства американскому ВПК. Это стимул для экономики. Экономика США разваливается, как экономика Франции. Но в США печатают деньги, и пока США могут это делать, они вливают деньги в рынки, и это довольно безопасно. Теперь же с появлением БРИКС мы переходим к многополярному миру и наблюдаем дедолларизацию. Это конец Бреттон-Вудских соглашений. Доллар США был защитным средством и использовался для торговли. Теперь же внешняя торговля ведется в юанях, рублях. И это огромная потеря для США. Они достигли точки, после которой не могут отступить.Издание Украина.ру опубликовало открытое письмо Сириля де Латтра президенту Франции Эммануэлю Макрону

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, нато, украина.ру, впк