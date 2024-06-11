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Американское оружие боевикам "Азова"*, крушение Су-34. Главное на утро 11 июня

Американское оружие боевикам "Азова"*, крушение Су-34. Главное на утро 11 июня - 11.06.2024 Украина.ру

Американское оружие боевикам "Азова"*, крушение Су-34. Главное на утро 11 июня

Вашингтон снял запрет на использование американского оружия боевиками нацбатальона "Азов"*; в Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС РФ; в Крыму отчитались о процессе национализации имущества украинских олигархов

2024-06-11T09:00

2024-06-11T09:00

2024-06-11T10:18

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США дали разрешение "Азову"* на использование оружияСоединенные Штаты сняли запрет на поставку оружия украинскому нацбатальону. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент."Украинская 12-я бригада специального назначения "Азов"* прошла тщательную проверку на соответствие критериям "Закона Лихи", проведенную Госдепартаментом", — издание цитирует внешнеполитическое ведомство США."Закон Лихи" запрещает предоставление военной помощи США иностранным подразделениям, которые совершили серьезные нарушения прав человека.При проверке украинского националистического батальона "Азов"* Госдепартамент "никаких доказательств" подобных нарушений не выявил.Представитель Госдепартамента отказался сообщить, когда был снят запрет и поступило ли уже американское вооружение в распоряжение военнослужащих "Азова"*.Около десяти лет назад нацбатальону было запрещено использовать американское оружие, поскольку официальные лица США установили, что некоторые из основателей "Азова"* придерживались расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов. А представители ООН по правам человека обвинили батальон в гуманитарных нарушениях.В начале мая сайт Офиса президента Украины дважды отклонил публикацию петиции о содействии разблокированию предоставления западного оружия и помощи "Азову"*. Об этом заявлял командир бригады Денис Прокопенко.Некоторые военнослужащие батальона "Азов"* отбывают тюремное заключение в РФ. Националисты расстреливали в Мариуполе мирных жителей, эвакуационные колонны, оборудовали боевые позиции в жилых домах, использовали людей в качестве живого щита.Крушение Су-34В горах Северной Осетии потерпел крушение российский самолёт Су-34. Об этом утром 11 июня сообщили в Минобороны РФ."В Республике Северная Осетия — Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что Су-34 упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. Экипаж самолета погиб.По предварительной информации, крушение произошло из-за технической неисправности. На место падения выехала комиссия ВКС.Национализация имущества украинских олигархов в КрымуКрымский бюджет пополнился на 2,1 млрд рублей от продажи имущества украинских олигархов. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА "Новости"."В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей", — сказал Константинов.Он отмечает высокий спрос потенциальных инвесторов на национализированные активы. Работа по оценке национализированного имущества продолжается, оно выставляется на продажу."Это хорошие, рентабельные активы. Пакеты инвестиционные готовятся, идет инвентаризация всех национализированных объектов", — заявил он.Константинов выразил надежду, что до конца 2024 года в бюджет Крыма поступят значительные средства от реализации национализированных активов.Крымский парламент еще осенью 2022 года принял несколько решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия.Ранее глава крымского парламента заявлял, что властям удалось вычистить полуостров от экономического присутствия украинских олигархов."Украинские олигархи, в том числе Ахметов, Пинчук, Тарута, Зеленский, Порошенко, Герега и много других, понимали, что Крым воссоединился с Россией навсегда, вымывая деньги и ресурсы из полуострова, ничего не вкладывая в развитие предприятий", — заявлял Константинов.В октябре прошлого года ушла с молотка квартира семьи Владимира Зеленского. Её купили за 44,3 миллиона рублей а аукционе.Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркивал, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.О национализации украинских частных предприятий в новых регионах России в материале Ивана Лизана Россия возвращается. С чем связана волна национализации частных предприятий на нашем сайте.* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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Сергей Зуев

эксклюзив, новости, россия, крым, владимир константинов, владимир зеленский, "азов", сша, госдеп сша, оружие, националисты, украинские националисты, су-34, крушение, северная осетия