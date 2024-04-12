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Суд приговорил к 28 годам тюрьмы азовца*, который застрелил раненную мирную, обратившуюся за помощью
Суд приговорил к 28 годам тюрьмы азовца*, который застрелил раненную мирную, обратившуюся за помощью - 12.04.2024 Украина.ру
Суд приговорил к 28 годам тюрьмы азовца*, который застрелил раненную мирную, обратившуюся за помощью
Не менее трёх выстрелов произвёл военнослужащий националистического полка "Азов"* Алексей Жерновский в уже раненную мирную жительницу Мариуполя, обратившуюся к нему за помощью. Суд в ДНР приговорил его к 28 годам тюремного заключения, информирует Следственный комитет России
2024-04-12T17:12
2024-04-12T17:12
2024-04-12T17:12
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Следствием и судом установлено, что весной 2022 года мирная жительница Мариуполя, которая не участвовала в конфликте обратилась к Жерновскому, когда тот находился на боевой позиции в жилом доме Мариуполя. Вместо того, чтобы дать женщине бинты и лекарства, Жерновский вывел её на веранду, где произвел не менее трёх выстрелов ей в голову. Потерпевшая скончалась на месте. Суд признал его виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве, совершенном группой лиц, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. Отмечается, что Жерновского уже признавали виновным по такому же обвинению потому как ранее было установлено, что он принимал участие в обстрелах жилых домов и гражданской инфраструктуры в Мариуполе, в результате чего один мужчина был ранен, пострадали гражданские сооружения и уничтожены частные дома. С учётом новых обстоятельств, срок его пребывания в тюрьме был увеличен. "Учитывая ранее назначенное Жерновскому наказание в виде 24 лет лишения свободы, суд назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 28 лет", – заключили в Следкоме. Ранее в ДНР вынесли приговор сразу десяти боевикам "Азова"*. *Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, мариуполь, донецкая народная республика, россия, "азов", следственный комитет, ск рф, сво, жертвы, украинские националисты
Новости, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, "Азов", Следственный комитет, СК РФ, СВО, жертвы, украинские националисты
Суд приговорил к 28 годам тюрьмы азовца*, который застрелил раненную мирную, обратившуюся за помощью
Не менее трёх выстрелов произвёл военнослужащий националистического полка "Азов"* Алексей Жерновский в уже раненную мирную жительницу Мариуполя, обратившуюся к нему за помощью. Суд в ДНР приговорил его к 28 годам тюремного заключения, информирует Следственный комитет России
"В ДНР вынесен приговор военнослужащему националистического полка "Азов"* за убийство женщины, обратившейся за помощью", – говорится в телеграм-канале СК РФ.
Следствием и судом установлено, что весной 2022 года мирная жительница Мариуполя, которая не участвовала в конфликте обратилась к Жерновскому, когда тот находился на боевой позиции в жилом доме Мариуполя. Вместо того, чтобы дать женщине бинты и лекарства, Жерновский вывел её на веранду, где произвел не менее трёх выстрелов ей в голову. Потерпевшая скончалась на месте.
Суд признал его виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве, совершенном группой лиц, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.
Отмечается, что Жерновского уже признавали виновным по такому же обвинению потому как ранее было установлено, что он принимал участие в обстрелах жилых домов и гражданской инфраструктуры в Мариуполе, в результате чего один мужчина был ранен, пострадали гражданские сооружения и уничтожены частные дома.
С учётом новых обстоятельств, срок его пребывания в тюрьме был увеличен.
"Учитывая ранее назначенное Жерновскому наказание в виде 24 лет лишения свободы, суд назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 28 лет", – заключили в Следкоме.
Ранее в ДНР вынесли
приговор сразу десяти боевикам "Азова"*.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.