https://ukraina.ru/20240608/1055560800.html

Атака на храм, разбор завалов, отлов людей. Главное на Украине на 17:00 8 июня

Атака на храм, разбор завалов, отлов людей. Главное на Украине на 17:00 8 июня - 08.06.2024 Украина.ру

Атака на храм, разбор завалов, отлов людей. Главное на Украине на 17:00 8 июня

Бои и обстрелы в зоне проведения спецоперации продолжаются. В Луганске разбирают завалы разрушенного многоквартирного дома, на Херсонщине считают погибших, в Донецке фиксируют новые обстрелы со стороны ВСУ. В субботу 8 июня в Луганске объявлен траур по погибшим

2024-06-08T17:24

2024-06-08T17:24

2024-06-08T17:24

украина

луганск

россия

марьяна безуглая

владимир зеленский

леонид пасечник

вооруженные силы украины

сцкк

верховная рада

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1d/1055356015_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8007289c3c4dc9eb6257cc0dc2901568.jpg

Спецоперация, обстрелыУкраинские военные выпустили по Донецку не менее 17 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает 8 июня в своем телеграм-канале представительство ДНР в СЦКК. По информации представительства, ВСУ обстреливали Петровский район города.В поселке Прохоровка в Белгородской области в результате атаки трех украинских дронов самолетного типа повреждены храм, два частных дома и автомобиль. По предварительным данным, люди не пострадали. Об этом сообщил 8 июня в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.Тем временем в Киеве обеспокоены ситуацией на линии боевого соприкосновения. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем аккаунте в одной из запрещенных в России соцсетей поделилась некоторыми деталями докладов руководства ВСУ на тайном заседании профильного парламентского комитета по обороне. В частности, говорилось, что Крынки фактически потеряны и "Работино уже несколько недель не наше" (не под контролем ВСУ — Ред.)."Работино - единственный результат контрнаступления Залужного, кладбище жизней, западной техники и самоуверенности генералов", - приводит слова политика популярный на Украине телеграм-канал ЗеРада.Канал сообщает, что Безуглая призвала главкома ВСУ Сырского уйти, но отмечает, что тот "...еще не набрал достаточно токсичности и провалов на фронте, чтобы Зеленский его поменял".Спасательная операция в ЛуганскеВ Луганске разбирают завалы в жилом многоэтажном доме, разрушенном накануне в результате обстрела со стороны ВСУ, когда по Луганску выпустили не менее шести ракет (по предварительным данным, это были ATACMS). В республике объявлен 8 июня траур по погибшим.Как сообщил утром 8 июня в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник, работы продолжались всю ночь, спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек."По состоянию на 08.00 известно о 60 пострадавших в результате варварского обстрела мирного города. Спасательная операция продолжается", - сообщил глава ЛНР. Он также отметил, что в спасательных работах Луганску помогают специалисты из регионов-шефов.По словам Пасечника, все пострадавшие, оставшиеся без жилья, сейчас находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым. С ними работают медики и психологи, им помогают оформить компенсации за поврежденное жилье.В Москве считают обстрел Луганска и удары по Херсонской области (там, по предварительным данным, погибли 19 человек) заранее спланированными и тщательно подготовленными акциями устрашения со стороны киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Получив "зелёный свет" из Вашингтона на убийство мирных жителей западным оружием, киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность", - подчеркнула представитель МИД РФ.По словам Захаровой, "бессмысленные и жестокие обстрелы населённых пунктов Донбасса, Белгородской, Херсонской и Запорожской областей, Крыма, других российских регионов, безжалостные убийства мирных жителей не имеют никакого смысла с военной точки зрения и свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе убить как можно больше русских людей".Она добавила, что "все эти чудовищные злодеяния киевской хунты и её западных кураторов тщательно фиксируются российскими правоохранительными органами". И нет никаких сомнений в том, что все причастные к этим преступлениям понесут неотвратимое заслуженное наказание.Мобилизация, отлов людей и рост сопротивленияКиевский режим продолжает мобилизацию, при этом сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) применяют все более жесткие и беспредельные методы для отлова людей, "пакуя" их прямо на улицах. Этот беспредел военкомов и полиции вызывает пока еще стихийное сопротивление, грозящее перерасти в бунт.Украинские СМИ сообщают об очередном акте сопротивления: в одном из ТЦК Харькова неизвестный мститель выстрелом из ручного гранатомета "Муха" вызвал пожар, который уничтожил архив карточек с учетными данными военнообязанных. Сообщается, что люди не пострадали.Корпус так называемых военкомов в значительной части формируют из людей психически неустойчивых, раненых и контуженых, заявил в своем блоге экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, на Украине специально устроено так, "чтобы охотились за здоровыми мужчинами психически больные люди, которых просто надо держать в местах отдаленных… изолировать надо"."Потому что это доказано, что тот, кто убивает себе подобных, у него психика не выдерживает, он становится мутантом", - подчеркнул политолог, добавив, что таких людей "надо держать отдельно от общества". На Украине сделали наоборот.По словам экс-советника Кучмы, люди начинают оказывать этому противодействие, которое будет только нарастать. Он напомнил о некоторых примерах сопротивления, об известных случаях поджогов военкоматов и машин военкомов и подчеркнул, что "такого вообще никогда не было — ни в Советском Союзе, ни в (постсоветской — Ред.) Украине". Этот процесс будет усиливаться, уверен эксперт.Он также обратился к депутатам Рады, голосовавшим закон об ужесточении мобилизации, посоветовав им запомнить, что они за это непременно когда-то ответят.Президент России Владимир Путин ранее указывал, что попытка Киева провести тотальную мобилизацию на Украине связана с большими потерями ВСУ на фронте. Согласно подсчетам российской стороны, ВСУ в месяц не досчитываются до 50 тысяч солдат – в это число входят санитарные и безвозвратные потери в соотношении 50 на 50, напоминает Украина.ру.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг, читайте в статье Владимира Скачко "Два брата на войне. Как нивхи Россию в Украине защищают".

https://ukraina.ru/20240608/1055558156.html

https://ukraina.ru/20240606/1055525288.html

украина

луганск

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, луганск, россия, марьяна безуглая, владимир зеленский, леонид пасечник, вооруженные силы украины, сцкк, верховная рада, эксклюзив