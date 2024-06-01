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Удар по Белгороду, французские военные на Украине. Главное на Украине на утро 1 июня

Удар по Белгороду, французские военные на Украине. Главное на Украине на утро 1 июня - 01.06.2024 Украина.ру

Удар по Белгороду, французские военные на Украине. Главное на Украине на утро 1 июня

Украинские военные несколько раз обстреляли Белгород. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил скором прибытии на Украину французских военных

2024-06-01T09:30

2024-06-01T09:30

2024-06-01T09:30

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В ночь на 1 июня военкор Александр Коц сообщил об ударе по Белгороду."Белгород под мощным обстрелом. Двое с половиной суток не было тревог ракетной опасности. Противник атаковал только беспилотниками. И вот две минуты назад ракетный обстрел. Отработало ПВО", - написал он в своём телеграм-канале в 00:29.Спустя 22 минуты Коц рассказал о новой атаке."Еще одна ракетная атака в Белгородчине. ПВО отражает массированный удар", - отметил он.В 01:55 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, как ВСУ пытались атаковать столицу региона."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты воздушные цели на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Разумное произошло возгорание кровли частного жилого домовладения. Пожарными расчётами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Еще в одном частном жилом домовладении выбиты окна, пробита одна из стен, разрушена кровля гаража и посечен забор. Различные повреждения выявлены в 2 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также осколками посечен один автомобиль. Все оперативные службы работают на местах. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток", - отметил он.В 03:34 он сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в регионе.Позднее губернатор рассказал об атаках на сёла Малая Орловка и Беленькое. Пострадавших в результате атак не былоУтром 1 июня РИА Новости сообщило о поражении украинской РСЗО в Харьковской области. Как отмечалось в сообщении агентства, артиллеристы российской группировки "Север" огнём из реактивной системы залпового огня "Ураган" накрыли место, где солдаты ВСУ заряжали РСЗО БМ-21 "Град" в одном из тыловых районов украинской армии под Харьковом. Об этом РИА Новости рассказал командир расчёта "Урагана" группировки с позывным "Карат"."Наша разведка обнаружила цель — пункт заряжения БМ-21 (РСЗО "Град" — Ред.) врага, соответственно, нам ее передали, и мы в течение трех с половиной минут выскочили и отработали четырьмя фугасами, собрались и уехали в укрытие", — сказал "Карат".Он отметил, что место, где производилась зарядка боевой машины противника, находилось на удалении 25 километров в тыловой зоне."Во-первых, это уже особенность, то, что мы дальнобойные, во-вторых, больше мы противника в тылу положим, который сидит и думает, что сейчас придет на помощь передней линии, переднему эшелону... Соответственно, мы этого сделать не даем, потому что мы их уничтожаем", - отметил "Карат".Ранее стало известно, что США разрешат Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, прилегающей к Харьковской области. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников."Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы", — отмечалось в статье.По словам военкора Коца, следующим шагом США будет разрешение ударов ракетами ATACMS."США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию — американские СМИ. Про оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров речи пока что не идёт. Но расслабляться не стоит. Если эти ОТР уже находятся на территории Украины, значит в их полётные задания уже загружены цели в глубине России. Для этого ATACMS и создавались", - отметил Коц.Также 31 мая стало известно о том, что Германия разрешила Украине бить своим оружием по России. По словам немецкого журналиста Юлиана Рёпке об этом во время визита в Молдавию заявил министр обороны Германии Борис Писториус."Разрешение на использование немецкого оружия на российской территории относится, в частности, к оборонительной кампании вокруг Харькова, потому что близость к границе там особенно очевидна", - отметил Писториус.Кроме того, по словам Рёпке, обсуждались и граничащие с ДНР и ЛНР регионы России."Другой разговор будет об оружии большой дальности свыше 100 км, и предел все тот же", - отметил Писториус.Также на Западе заговорили об ударах по Белоруссии. Об этом, в частности, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, отмечая на соответствующий вопрос журналиста."Я имею в виду то, что Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, боясь, что цели могут быть под ударом в России, может перенести их ещё куда-нибудь, то я думаю, что выбор целей должен быть также перенесён", - указал он.В ночь на 1 июня США в эфире украинского телемарафона в интервью ТСН директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что разрешение США бить американским оружием по России не касается ракет ATACMS."Это не касается ATACMS для ударов большой дальности, потому что это сделано для того, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и именно это побудило президента [Байдена] на протяжении всей этой войны – давать Украине возможность защищать себя", – отметил он.Он также напомнил, что США с течением СВО пытались предоставлять Украине приоритетные средства – от противотанковых ракет Javelin до систем ПВО.В то же время, российские эксперты не сомневаются, что рано или поздно Украина получит разрешение бить из всего имеющегося у неё в распоряжении оружия по территории РФ. Кроме того, ATACMS неоднократно применялись Украиной для атаки на Крым и Крымский мост.Утром 1 июня в 08:04 Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. В 08:17 он сообщил об отмене сигнала.Военкор и автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" в 08:37 сообщил о попытке обстрелять Белгородскую область из РСЗО HIMARS."Судя по некоторым данным, украинские военные ударили Хаймарсом по Белгородчине, 12 ракет, то есть два пакета. "Железная" дивизия ПВО уничтожила все снаряды", - написал он.Украинские военные не оставляют попытки наносить удары по Белгородской области.Французы на УкраинеНародный депутат Алексей Гончаренко у себя в телеграм-канале вечером 31 мая сообщил о направлении французских военных на Украину."Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину", - написал он в своём телеграм-канале.Ранее агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить об отправке военных инструкторов на Украину на следующей неделе. В это время в стране будет находиться Владимир Зеленский, чей визит в Париж будет связан с празднованием 80-летней годовщины высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии, которая будет отмечаться 6 июня."Договорённости очень продвинулись, и мы можем ожидать какого-то решения на следующей неделе", — рассказал один из источников.28 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 28 мая подписал документы, согласно которым французские военные инструкторы смогут законно находиться и работать в учебных центрах на территории страны."Совместно с министром обороны Рустемом Умеровым провели видеовстречу с министром Вооружённых сил Французской Республики Себастьеном Лекорню. Радостно приветствую инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам скоро посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом", - сообщил Сырский в своём телеграм-канале.Он также выразил надежду, что пример Франции будет заразителен и для других партнёров Украины, и те присоединятся "к этому амбициозному проект".Минобороны Франции информацию главкома ВСУ не подтвердило. Как сообщил телеканал BFM Business, на момент заявления Сырского инициатива находилась на этапе проработки.При этом источники Reuters уточнили, что изначально Франция направит на Украину ограниченное число инструкторов, чтобы оценить условия миссии, а затем еще "несколько сотен" военных.Как рассказали неназванные дипломаты, украинские военные будут обучаться разминированию и обслуживанию оборудования, а также получат технические знания, необходимые для управления военными самолётами, которые предоставит Запад. Франция также будет финансировать, вооружать и обучать украинскую моторизованную бригаду. Какую именно, агентство не сообщило.В публикации Reuters отмечалось, что, согласно сообщениям источников, Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, готовых направить своих военных на Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны России, утверждают собеседники Reuters. Ранее о готовности поддержать такую коалицию заявляли официальные представители Латвии и Литвы.

https://ukraina.ru/20240531/1055419045.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, сша