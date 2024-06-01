https://ukraina.ru/20240601/1055413606.html

"Они применят тактический ядерный заряд". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

"Они применят тактический ядерный заряд". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - 01.06.2024 Украина.ру

"Они применят тактический ядерный заряд". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

На текущей неделе украинские политики и военные активно требовали от Запада разрешения бить по старой территории РФ поставленным Западом оружием. Вместе с тем, обсуждалась и вероятность применения российского тактического ядерного оружия в ответ на такие удары.

2024-06-01T10:23

2024-06-01T10:23

2024-06-01T10:23

эксклюзив

украина

запад

россия

ядерное оружие

александр дубинский

сми

всу

андрей ермак

джокер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305390_0:28:800:478_1920x0_80_0_0_51529e2c078e79d6b7ee8acb9a931ae3.jpg

Радикальные националисты и СМИ, близкие к Офису президента, убеждают украинцев и Запад, что бояться нечего, так как у РФ якобы давно нет действенного ядерного вооружения. Их не очень беспокоит при этом, что будет с Украиной в случае его реального применения, так как надеются они на мировую ядерную войну, гибель РФ, что является квинтэссенцией всей идеологии украинского национализма.Для Запада же, который пытается бороться за влияние на глобальный юг, важно показать союзникам, что РФ либо блефует, значит, слаба, либо является "преступником" международного масштаба, все-таки применившим ТЯО.Опальный депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, считает вероятность применения ТЯО против Украины вполне реальной. По его мнению, эскалация нужна Киеву для вовлечения третьих стран, так как сама Украина войну уже не тянет. "Власть, как самосохраняющаяся система, заинтересована в продолжении войны, но не способна гарантировать для этого необходимые ресурсы. Если не произойдет эскалация, которая вынудит партнеров эти расходы предоставить. Какой может быть эта эскалация? Только вовлечение в войну третьих стран для превращения ее в мировую. При этом риск применения ТЯО существенно увеличивается", - считает Дубинский. По его словам, применение ТЯО фактически обнулит все западные инвестиции в Украину.Его предположения подтверждает и киевский политолог Геннадий Дубов, заявляя о надежде на "черного лебедя", который должен всё резко изменить на поле боя. "Я уверен, что есть такая позиция у отдельной части людей, что если нанести ущерб стратегическим ядерным силам РФ, они применят-таки какой-то тактический ядерный заряд, и это не оставит выбор западным странам для того, чтобы не ответить", - говорит политолог.Украинский telegram-канал "ЗеРада" пишет, что ставленники главы Офиса президента Андрея Ермака буквально "клянчат ядерный удар".Вместе с тем, настойчивые требования разрешить Киеву бить по старым территориям РФ говорят больше о неуклюжих попытках оправдаться за неэффективность ВСУ и воровство на фортификациях.Аналогичным образом за последние два года эффективности ВСУ мешали: морозы и распутица, отросшие летом кусты и деревья, ситуация на Ближнем Востоке (отвлекала внимание), задержки с поставками западной помощи, неготовность Запада отдать все свое ПВО, проволочки с законом о мобилизации. Далее такими внешними факторами могут стать: вспышки на солнце, эпидемия гриппа, рост цен на никель.Кроме того, как говорит майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман в интервью "Новому времени", ударами вглубь России ВСУ выискивают слабые места ПВО. "Такие атаки единичными беспилотниками на такие объекты, которые не имеют такого [значения], как нефтеперерабатывающий завод или авиабаза, - это проверить, как работает российская противовоздушная оборона, насколько удачно могут наши беспилотники преодолевать их средства ПВО", - утверждает майор ВСУ.В ВСУ также постоянно пеняют на Запад, что, дескать, "гранаты у них не той системы". На текущей неделе в ВСУ раскритиковали хваленые некогда танки "Абрамс". "Его брони на данный момент недостаточно. Она не защищает экипаж. Реально, сегодня это война дронов. Поэтому теперь, когда танк выкатывается, они всегда стараются его подбить", — рассказывал американской CNN украинский танкист с позывным "Джокер". По его словам, они пытаются установить активную броню на эти танки, используя пластины с пластиковой взрывчаткой, которые при попадании в них снаряда детонируют и обеспечивают защитный ответный взрыв.Командир роты одесской теробороны Николай Обрезанов на днях тоже жаловался на засилье российских дронов. "У них [россиян] очень много fpv-дронов, очень много разведчиков. А сейчас дроны ещё и разбрасывают мины.… Они охотятся на машины, на людей. Днём не выйдешь – разве что перебежками по-быстрому", - говорит Обрезанов.Жалуются украинские военные эксперты и на массовое применение ВС РФ авиабомб, на которые ВСУ нечем ответить. Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев считает именно их причиной продвижения россиян на донецком направлении. "Несколько факторов – это массовое использование штурмовой авиации, нанесение ударов КАБами по позициям ВСУ. Нам фактически нечем отвечать, армейские системы ПВО не могут дотянуться до "сушек", - говорит эксперт.Усугубляется ситуация для ВСУ и низкой мотивацией насильно мобилизованных, говорит полковник СБУ в отставке Олег Стариков. "Сейчас формируются четыре новые бригады – 156-я, 157-я, 158-я, 159-я, если память не изменяет. Так вот, их-то формируют, а качество призывного контингента, извините за такое слово, мобилизационного ресурса, очень слабое. И если так разобраться, там процентов 10 мотивированные, 90 процентов – немотивированные", - утверждает эксперт, подчеркивая, что это замечают и на Западе, поэтому дают меньше оружия Киеву.Главред украинского издания "Цензор" Юрий Бутусов говорит также о низком качестве пополнения, которое присылали в Волчанск. По его словам, в 125-ую бригаду, которую обвиняют в бегстве с позиций, прислали 100 человек пополнения, но на деле выяснилось, что эти люди за исключением троих являются непригодными для военной службы."В принципе - наглядная иллюстрация КПД массовой мобилизации: из всей этой толпы, собранной по общественному транспорту, торговым центрам и пивнухам, только 3% являются относительно боеспособными. Но это еще у них не смотрели морально-психологическое состояние - там по итогу вообще 1 останется в лучшем случае", - комментирует его слова telegram-канал 93-ьей бригады ВСУ "Холодный яр".На харьковском направлении ВС РФ сейчас перешли к беспокоящим атакам малыми штурмовыми группам, говорит украинский военнослужащий из батальона ССО "Омега" изданию "Новое время". Неонацист Максим Жорин из "Азова" утверждает, что на этом направлении ситуация стабилизирована, а инициатива ВС РФ – сбита.Однако другие украинские военные пока теряются в догадках, будет ли ВС РФ активизировать действия на этом направлении, ударит ли по Сумской области или попытается зайти из Белоруссии.Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, недавно демобилизовавшийся из ВСУ, говорит в эфире телеканала "Прямой", что ВС РФ пытаются растянуть по фронту ВСУ, поэтому вскоре начнется наступление на Ахтырку и Сумы. Ему вторит украинский политолог Вадим Карасев, который полагает, что именно летом, до выборов в США, ВС РФ пойдут в широкое наступление по всей линии фронта.О том, какие страны дали согласие ВСУ на применение ракет по "старым территориям" России и что за этим может последовать - в статье Павла Котова Через несколько часов или дней. США подводят конфликт на Украине к последней стадии

https://ukraina.ru/20240531/1055410697.html

https://ukraina.ru/20240531/1055406873.html

https://ukraina.ru/20240531/1055405063.html

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, запад, россия, ядерное оружие, александр дубинский, сми, всу, андрей ермак, джокер, вооруженные силы украины, сизо, офис президента