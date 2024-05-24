https://ukraina.ru/20240524/1046424920.html

Крымские походы: СВО, закончившаяся неудачей, но достигшая целей

Крымские походы: СВО, закончившаяся неудачей, но достигшая целей - 24.05.2024 Украина.ру

Крымские походы: СВО, закончившаяся неудачей, но достигшая целей

Главная битва обоих Крымских походов состоялась 24 мая 1689 года в урочище Чёрная долина (Чаплинский район Херсонской области России). Конница Селима I Герая атаковала русское войско под командованием Василия Голицына и Ивана Мазепы, но успеха не достигла, хотя сумела потеснить некоторые полки. 30 мая русские подошли к Перекопу

2024-05-24T16:04

2024-05-24T16:04

2024-05-24T16:04

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Крымским походам 1687 и 1689 годов не повезло в освещении историками. Они смотрели на них с точки зрения победившего во внутриполитической борьбе Петра и, соответственно, третировали как безответственную авантюру временщиков, приведшую к закономерному провалу.Основой для такой оценки была чеканная формулировка петровского указа о ссылке Голицына в Каргополь: "князь Василей прошлого 197 (7197 от сотворения мира – 1689 от Р.Х. – Авт.) году послан с их великих государей ратными людьми в Крым и, дошед до Перекопи, промысла никакого не учинил и отступил прочь, и тем своим нерадением их государевой казне учинил великие убытки, а государству разорение".Удивительно, но Прутский поход Петра такой критики не удостаивался... Хотя это действительно была авантюра, приведшая к провалу.Начнём с начала. В 1686 году между Россией и Польшей был заключён Вечный мир. Россия легитимизировала свой контроль над Правобережной Украиной и, главное, над Киевом, пусть его и пришлось покупать за деньги. Это был выдающийся внешнеполитический успех правительства, фактически возглавляемого царевной Софьей и главой Посольского приказа, ближним боярином князем Василием Голицыным.Историки, кстати, до сих пор не очень понимают, как именно осуществлялась власть этого правительства. Известно, впрочем, что основания его были хлипкие – царевна Софья руководила страной постольку, поскольку после смерти царя Фёдора Алексеевича она была единственным членом царской семьи, который хотел и мог править. Продолжалось же это правление ровно до тех пор, когда аналогичные желание и способность не выразил формальный царь Пётр Алексеевич.Заключение мира упрощалось двумя моментами – объективным и субъективным.С объективной точки зрения Польша, в составе большой христианской коалиции, ввязалась в войну против Османской империи. Блестящая победа, которую одержали "крылатые гусары" Яна Собеского под Веной, была только началом пути.Поляки не могли наступать, не прикрыв свой левый фланг от России и от крымских татар.Интересы Москвы состояли в прекращении войны с Польшей и нейтрализация крымских татар.С субъективной точки зрения и Софья, и Голицын были западниками и стремились европеизировать Россию (борьба Софьи и Петра была чем угодно, но только не противостоянием "западников" и "почвенников"). Причём ориентированы они были на Польшу. Это ведь в 50-70 годах XX века говорили, что "курица – не птица, Варшава – не заграница". Тремястами годами ранее Варшава была самая настоящая Европа.Правда, пропольская ориентация московского правительства, даже совпадающая с объективными интересами страны, не помешала ожесточённому торгу с поляками. Собеский условиями Вечного мира был недоволен и даже плакал во время присяги.Важным условием заключения мира было совместное выступление против Турции. Софья и Голицын не считали, что Россия готова к конфликту с Блистательной Портой, и выторговали право воевать только с Крымским ханством, которое реально угрожало России и которой приходилось платить "поминки" (фактическую дань).В рамках этого обязательства и был спланирован первый Крымский поход 1687 года. Во главе его поставили Голицына, хотя он, не чувствуя за собой военных талантов, отбивался как мог. Уговорил его, судя по всему, генерал Патрик Гордон, будущий сподвижник Петра I. Он, собственно, и руководил военной частью операции.Операция же изначально не задалась. Для начала, войско очень сильно задержалось с выступлением. Причина была в "нетчиках" – так называли дворян, отлынивавших от воинской службы. Проблема была такова, что пришлось вмешаться царевне.Разумеется, 67% армии составляли "полки нового строя" и ещё какую-то часть – стрельцы. К тому же позже присоединились казаки. Но это была пехота. А армии того времени нужна была кавалерия (казаки на конях передвигались, а не воевали).В результате войско вышло в поход с территории современной Харьковщины только 2 мая. Время было упущено, степь высохла. К тому же начались пожары. Реки оказались засыпаны пеплом и, видимо, трупами погибших животных. Во всяком случае будущий сподвижник Петра Франц Лефорт живописал, как солдаты пили эту воду и тут же умирали в страшных мучениях. Массово гибли лошади.Пришлось поворачивать назад, не дойдя до Перекопа примерно 300 км. По дороге назад в армии распространились слухи, что степь подожгли не татары, а казаки, по наущению гетмана Ивана Самойловича.В литературе часто встречается суждение, что это Голицын выискивал на кого свалить вину за провал похода и выбрал гетмана, с которым у него были противоречия. Однако опубликованная переписка того времени заставляет полагать, что в Москве к смене гетмана относились, как к внутреннему делу Малороссии. Но у князя действительно были причины для того чтобы, например, не проводить следствие по доносу.Во-первых, Самойлович был категорически против договора с Польшей и войны с татарами, с которыми у казаков были соглашения.Во-вторых, претендовавший на его место Иван Мазепа (который, судя по всему, провернул всю махинацию) был намного симпатичнее Голицыну. Ведь это был настоящий европеец – бывший придворный польского короля!Кстати, другой приближённый царевны, глава Стрелецкого приказа Фёдор Шакловитый, оценивавший моральную обстановку в Малороссии перед вторым походом, докладывал, что Мазепа состоит в переписке с польским королём. Софья не придала этому значения – Польша была союзником, а переписку с поляками вёл и Самойлович (гетманы имели право вести свою внешнюю политику).Кроме переизбрания гетмана Голицын основал на реке Самаре (сейчас – в черте Днепропетровска) Новобогородицкую крепость, долгое время служившую базой для действий в южном направлении.Второй поход, 1689 года, был более удачен. Войску удалось сразиться с татарами и дойти до брошенного Перекопа. Однако продвижение дальше было лишено смысла, даже несмотря на то, что хан отказался выполнять требования Голицына – вернуть всех захваченных пленников, прекратить набеги, отказаться от дани, не нападать на Речь Посполиту и не помогать Османской империи. За Перекопом была такая же безводная степь и много злых татар.Казалось бы, походы не привели к успеху. Так ли это?Начать следует с того, что в Москве Крымские походы провальными отнюдь не считали. Это следует и из объёма награждений, и из переписки царевны Софьи со своим фаворитом.Прежде чем оценивать военную операцию, надо понимать, какие цели преследовались.Цель №1: продемонстрировать выполнение союзнических обязательств – достигнута.Цель №2: отвлечь часть татарских сил – достигнута с перевыполнением.Мало того, что хан вынужден был держать большую часть своего войска в Крыму (а конница была очень ценна на полях сражений), так и турки были вынуждены бросить дополнительные силы на усиление гарнизонов Азова и крепостей на берегах Чёрного моря.Цель №3: глубокая разведка в направлении Крыма – достигнута.Большие армии в сторону Крыма ранее не ходили – только казаки. Теперь стал понятен маршрут и трудности в пути, а главное – непригодность русской армии XVII века для войны с Крымским ханством.Времена, однако, менялись. За два года до первого похода по Москве промаршировал первый отряд "потешных" войск под командованием "бомбардира Петра Михайлова" – черновой набросок будущей гвардии.А через 47 лет после окончания второго похода русская армия под командованием генерал-фельдмаршала графа Бурхарда фон Мюнниха взяла штурмом Бахчисарай.

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