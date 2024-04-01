https://ukraina.ru/20240401/1054229760.html

Итоги президентских выборов 2024 года: Зеленский и его легитимность

Итоги президентских выборов 2024 года: Зеленский и его легитимность - 01.04.2024 Украина.ру

Итоги президентских выборов 2024 года: Зеленский и его легитимность

Общая убеждённость (по косвенным признакам – и окружения украинского президента) состоит в том, что в ночь с 31 марта на 1 апреля Владимир Зеленский начал путь к утрате собственной легитимности, который он успешно завершит к 20 мая, когда по Конституции должен закончиться срок его полномочий. Однако убеждённость эта не слишком убедительна

2024-04-01T13:15

2024-04-01T13:15

2024-04-01T13:15

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легитимность

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В соответствии с Конституцией, 31 марта 2024 года на Украине должны были состояться президентские выборы.Вероятность избрания на второй срок действующего президента Владимира Зеленского составляла что-то в районе 100%. У него не было сильного соперника, а Запад, судя по всему, был готов принять переизбрание, хотя Зеленский многих уже утомил.С политической точки зрения риски были не в самом по себе переизбрании, а в связанных с ним обстоятельствах.Во-первых, у Зеленского в любом случае не было шансов победить в первом туре выборов (разве что за счёт совершенно фантастических фальсификаций, для которых просто нет административного ресурса), а сам по себе второй тур создавал противоречащее официальной идеологеме представление об отсутствии всенародного единства "в условиях полномасштабной агрессии".Во-вторых, одновременно с выборами президента пришлось бы проводить выборы Верховной Рады, срок полномочий которой истёк осенью прошлого года. При этом Зеленский гарантированно потерял бы однопартийное большинство.Впрочем, все эти рассуждения смысла не имеют, поскольку выборы не состоялись. Значит президент перестаёт быть легитимным и становится узурпатором? Нет, конечно.С точки зрения формально-юридической всё сделано в соответствии с буквой закона – Избирательный кодекс исключает проведение выборов во время действия военного положения, причём эта норма является общепринятой в мировой законодательной практике.Буквальное выполнение закона, конечно, может рассматриваться как узурпация власти – с точки зрения духа закона (в Советской армии был такой способ наведения дисциплины – заставляли солдат жить по уставу). Но если уж придираться, то на Украине юридически легитимной (легальной) власти не водится с 2004 года, когда Верховный Суд под давлением толпы принял неправовое решение о проведении т.н. "третьего тура выборов". А после отмены Конституции решением Конституционного Суда в 2010 году сами рассуждения на тему легальности украинской власти утратили смысл.Поэтому Зеленского считать юридически нелегитимным можно с любого произвольно выбранного момента времени – дожидаться 20 мая совершенно не обязательно.А вот с точки зрения собственно легитимности, в смысле – признания населением и государственным аппаратом данной власти, её права управлять, то нет никаких признаков того, что после 20 мая с этой самой легитимностью что-то случится.Как вообще может произойти утрата легитимности?Первый вариант – это обвал всей системы госуправления сразу и до уровня сельсовета, так что всю полноту власти в каждом населённом пункте получает своей атаман Грициан Таврический.Почти все аналитики (включая автора статьи) ещё с 2004 года считались с угрозой такого развития событий. Опасения, однако, оказались неоправданными – украинская государственность оказалась значительно прочнее. Она не развалилась даже в феврале-марте 2022 года, когда Владимир Зеленский вообще утратил контроль над ситуацией. Ничего – система власти продолжала функционировать и организовывать противодействие российским войскам.Второй вариант – это государственный переворот, когда претензии на власть в стране выдвигает лидер сравнимой с президентской популярности. Такой лидер на Украине есть – это бывший главком ВСУ Валерий Залужный (кстати, совершенно непонятно, за какие заслуги – летнее наступление он провалил). Однако, как легко заметить, Залужный совершенно не собирается пользоваться этой возможностью. Причём совершенно не важно, не хочет он этого по собственной воле (а за ним политические амбиции были замечены только Офисом президента) или потому, что его подкупили.Великобритания, кстати, агреман ему так до сих пор и не дала. Обиделись на вопиющее нарушение дипломатической этики, или это у них хитрый план такой? Мало ли, может они всё же хотят оставить его в стране как угрозу для Зеленского на случай, если он будет фордыбачить…Кстати, по одной из версий, отставка первого помощника президента Сергея Шефира связана именно с попыткой исключить раскол внутри Офиса президента в случае возникновения такого вызова (по более убедительной версии Шефир подал в отставку сам с тем, чтобы не оказаться случайно на одной скамье с Зеленским).Третий вариант ─ если сам Зеленский окончательно спятит и сделает какой-то выбрык, который не согласуется с общественным мнением и позицией госаппарата.Ну, например, объявит себя своим указом пожизненным генеральным гетманом. Не то, чтобы украинцы в своём извечном стремлении к демократии не признали такого хода – скорее они просто решат, что президент спятил на фоне наркотической интоксикации. Прямая диктатура сейчас вышла из моды. Тот же эффект можно получить при помощи демократических процедур.Или, например, пойдёт на переговоры с Россией… Но Зеленский, кстати, принципиально от такой возможности не отказывается, а в последнем интервью опять заговорил о переговорах, правда, по-прежнему ставя их в зависимость от заведомо невыполнимых условий (почему-то наблюдатели сочли, что он согласен ограничиться выходом на границы 2022 года – ничего подобного, он считает, что в случае выхода на границы 2022 года становится возможным восстановление границ 1991 года, но уже политико-дипломатическим путём).Есть, разумеется, другие варианты внезапной утраты легитимности (вместе с жизнью, например), но вероятность их ещё ниже.Итак, что бы ни говорили о легитимности действующего президента Украины, ей в действительности ничего особенного не угрожает. Он остаётся вполне легальным и легитимным руководителем Украины.Зачем же эту тему поднимают?С одной стороны, тему поднимает украинская оппозиция, связанная с Петром Порошенко. Однако, сейчас она сама говорить о такой возможности стала гораздо меньше, что легко объяснимо – раньше у неё был сильный кандидат (Залужный), сейчас его нет. А раз так, то никакой политической выгоды в виде отстранения Зеленского от власти на выборах оппозиция от признания его нелегитимным не получит.С другой стороны, тема может подниматься "партией войны" (даже самим Зеленским), причём именно именно в связи с переговорами – подпишет он какие-то соглашения с Россией (это может произойти не раньше 20 мая), а когда дойдёт до их выполнения украинская сторона пожмёт плечами и заявит, что соглашения подписывались нелегитимным президентом…

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мнения, украина, владимир зеленский, легитимность, президентские выборы, василий стоякин, валерий залужный, сергей шефир, россия, запад, верховная рада, верховный суд, офис президента