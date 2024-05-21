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Львовский автобусный завод: от расцвета до заката

Львовский автобусный завод: от расцвета до заката - 21.05.2024 Украина.ру

Львовский автобусный завод: от расцвета до заката

Весной 2020 года Львовский автобусный завод отметил своё 75-летие. На автобусе ЛАЗ первый космонавт Земли подъехал к своему космическому кораблю, но во времена независимой Украины завод был превращён в руины

2024-05-21T08:00

2024-05-21T08:00

2024-05-21T08:00

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Новому предприятию была передана часть территории бетонного завода с прилегающими к ней участками общей площадью 15 га в районе улицы Стрыйской (со временем площадь завода была увеличена до 56 гектаров). Директором был назначен Николай Дутченко, юрист по специальности.Такие заводы, как ЛАЗ, строили всем Советским Союзом, начиная с приглашения специалистов и заканчивая оборудованием. Первые специалисты, которые имели опыт работы в условиях военного времени, прибыли в Львов с Горьковского автозавода в июне 1945 года, после чего дела на строительстве пошли более организованно.В 1947 году на базе трофейного оборудования в Иркутске были отобраны и доставлены во Львов 116 изношенных японских станков. 26 апреля 1949-го постановлением Совета Министров СССР заводу, строительство которого ещё продолжалось, было приказано организовать производство электромобилей и автобусов, а сам завод был переименован в автобусный.С конца 1949 года на заводе стали производить автомобильные фургоны, прицепы, автокраны, была также выпущена опытная партия электромобилей. В 1951 году директором ЛАЗа стал Борис Кашкадамов. К тому времени уже было построено и частично действовало 10 цехов. Первоначально на ЛАЗе планировали выпускать автобусы ЗИС-155, во Львов были завезены машинокомплекты и приехали специалисты из Москвы. Но подобная перспектива не устраивала молодой коллектив КБ.Инициатива по созданию собственной модели автобуса во Львове была поддержана "в верхах", и для ЛАЗа были закуплены образцы самых современных европейских автобусов: "Магирус", "Неоплан", "Мерседес". Их изучали, испытывали, рассматривали с точки зрения технологий производства на ЛАЗе, в результате чего конструкция львовского первенца к концу 1955 года была практически разработана. Отправной точкой при его проектировании стал автобус "Мерседес Бенц 321", а внешние стилистические решения были подсмотрены у "Магируса".В феврале 1956 года на ЛАЗе были построены первые опытные образцы автобуса ЛАЗ-695, который стал родоначальником легендарной серии. Это был первый в СССР автобус с продольным расположением двигателя в заднем свесе кузова, сам кузов и подвеска также имели новую конструкцию.ЛАЗ-695 выделялся среди других отечественных автобусов и своим дизайном: тонкие оконные стойки кузова со сдвигающимися форточками, встроенные в радиусные скаты крыши гнутые стёкла придавали автобусу легкий, "воздушный" вид, большие радиусы скруглений на гранях и углах кузова создавали зрительный эффект обтекаемой машины.На роль городского автобуса ЛАЗ-695 не годился (отсутствовала накопительная площадка у входной двери, проход между сиденьями и двери имели недостаточную ширину), но он мог успешно использоваться для пригородного сообщения, туристских и междугородних поездок.Не обошлось и без решений "двойного назначения": в случае необходимости автобус легко переделывался под санитарную машину, для чего достаточно было просто демонтировать сидения в салоне. В передней части автобуса под лобовым стеклом справа от рабочего места водителя была предусмотрена дополнительная дверца в кузове для погрузки раненых. Все автобусы ЛАЗ-695 и их модификации оборудовались специальной дверью для погрузки носилок вплоть до 1993 года.С конца 1957 года машину модернизировали: было усилено основание кузова, автобус оборудовали пневмоприводом открывания дверей вместо механического. Серийно модернизированные автобусы, получившие наименование ЛАЗ-695Б, стали выпускаться с мая 1958 года. Именно эта модель вошла в историю мировой космонавтики. Утром 12 апреля 1961 года экипаж "Востока-1" (Юрий Гагарин и его дублёр Герман Титов), а также сопровождавших врачей, инструкторов и технических специалистов доставил к стартовой площадке космодрома "Байконура" именно бело-голубой автобус ЛАЗ-695Б.Снаружи он почти не отличался от обычных, сходивших к тому времени с конвейера львовского завода по 40 единиц в день. Но внешнее впечатление было обманчивым: внутри "гагаринский" ЛАЗ был оборудован для обслуживания космических полётов по последнему слову тогдашней техники (в том числе и туалетом). Кстати, этот автобус, подвозивший к старту всех советских космонавтов вплоть до гибели Владимира Комарова в апреле 1967 года, до сих пор на ходу — это экспонат мемориального музея в городе Гагарин, на родине первого космонавта.Правда, попал он туда не сразу, а после многолетнего простоя на задворках безвестного московского НИИ и реставрации в родном Львове в отколовшемся от ЛАЗа бывшем конструкторском отделе и экспериментальном цехе, преобразованных во Всесоюзный конструкторско-экспериментальный институт автобусостроения.В 1989 году, после долгой переписки между матерью первого космонавта, институтом автобусостроения и рядом других инстанций, директор львовского института Владимир Москалёв принял решение передать восстановленный "космический" ЛАЗ-695Б в коллекцию мемориального музея Юрия Гагарина.В 1959 году завод начал выпуск туристического автобуса ЛАЗ-697, выпуск которого продолжался до 1963 года, в 1963 году — троллейбусов ЛАЗ-695Т, в 1964-м — пригородного автобуса ЛАЗ-695Е с двигателем ЗИЛ-130 (его выпуск продолжался до 1970 года), а в 1965 году завод начал выпуск междугородных и туристических автобусов ЛАЗ-699А. В декабре 1968 года завод изготовил 50-тысячный автобус, а в 1970 году начал производство автобуса ЛАЗ-695М (выпускался до 1975 года).22 января 1971 года завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 20 апреля 1974 года с главного конвейера ЛАЗ сошёл 100-тысячный автобус, а в конце 1981-го — 200-тысячный (им стал ЛАЗ-695Р). Тогда завод осуществлял экспорт автобусов в 16 стран мира.В 1988 году ЛАЗ выпустил 14 646 автобусов — максимальное количество в год за всю историю предприятия, с тех пор их количество неумолимо снижается, в отдельные годы доходя до ноля. В 1999-м завод впервые выпустил меньше 200 автобусов.В 1993 года ЛАЗ был преобразован в ОАО "Львовский автобусный завод", контрольный пакет акций которого (70,41%) принадлежал Фонду госимущества Украины. В августе 1997 года завод был включён в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.В октябре 2001 года государственный пакет акций ЛАЗа был продан. Компания "Сил-Авто", которую связывали с российскими бизнесменами братьями Олегом и Игорем Чуркиными, купила госпакет ЛАЗа за 27,1 млн. гривен (при стартовой цене 23,5 миллиона), что тогда составляло около 5,5 миллионов долларов. В январе-октябре 2001 года ЛАЗ выпустил 498 автобусов, но сразу же после приватизации завод остановился. Выпуск был возобновлён лишь в марте 2002-го — в том году ЛАЗ произвёл только 307 автобусов. Главный бизнес собственников состоял совсем в другом: в 2002-2004 годах возмещение ЛАЗу налога на добавленную стоимость (около 90 млн. грн.) в 1,5 раза превысило объем выпущенной заводом продукции.В 2003 году завод выпустил 436 автобусов, в 2004 году — 707, в том же году ЛАЗ был исключен из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.Конструкторы ЛАЗа в тот период регулярно стажировались на западных автозаводах, а в КБ вместо кульманов наконец появились компьютеры со специализированными программами. Кстати, именно тогда на ЛАЗе в должности директора по экономико-стратегическому развитию работал нынешний премьер Денис Шмыгаль.В 2007 году братья Чуркины создали холдинговую компанию "ЛАЗ" во главе с управляющей компанией "Сити Транспорт Групп", в структуру холдинга вошли Львовский автобусный завод, Днепровский автобусный завод и Николаевский машиностроительный завод. Игорь Чуркин заполучил контрольный пакет "Черноморского судостроительного завода" (ЧСЗ) в Николаеве, вследствие чего было открыто уголовное дело.После изготовления в 2008 году 365-тысячного автобуса ЛАЗ был включён в книгу рекордов Гиннесса как предприятие, выпустившее самое большое количество автобусов в мире. Но это была "лебединая песня" завода – 11 декабря 2008 года заводу за долги отключили электроэнергию, простой предприятия продолжался до 2 февраля 2009-го. Однако и после формального возобновления работы ни одного автобуса в 2009-м ЛАЗ не произвёл.После прихода к власти Виктора Януковича, 30 марта 2010 года во Львове был подписан меморандум между Кабмином Украины и "Львовским автобусным заводом" об изготовлении 1500 автобусов и 500 троллейбусов для городов, принимающих футбольный чемпионат Евро-2012. Визит профильного вице-премьера Бориса Колесникова на завод запомнился тем, что чиновник за рулём автобуса ЛАЗ протаранил автомобиль патрульной милиции.Сумма того контракта могла решить все проблемы ЛАЗа, ведь она составляла 3,5 миллиарда гривен. Однако в установленные сроки контракт выполнен не был. Донецк получил лишь 9 из 30 заказанных автобусов, Львов — 33 из 133. Всего в 2011 году завод выпустил 97 автобусов (в 2010-м — 89). Фактически, это был конец ЛАЗа, поскольку в 2012-2017-м завод не произвёл ни одного автобуса, в 2018-м из запасов комплектующих запчастей собрали 7 машин, а в 2019-м — и вовсе 2.Этим не замедлили воспользоваться конкуренты: в ноябре 2011 года львовская корпорация "Электрон" совместно с немецкой компанией TransTec F&E Vetschau UG создала совместное предприятие "Электронтранс", куда перешли на работу практически все конструкторы и большинство работников ЛАЗа.12 февраля 2013 года ЛАЗ официально остановил работу и отправил сотрудников в неоплачиваемые отпуска (в это время на предприятии работали всего 300 человек). В марте управляющая компания объявила о переносе производства автобусов в Днепродзержинск. Часть оборудования действительно вывезли, остальное порезали на металл. Вслед за этим владельцы завода сообщили о начатой процедуре банкротства предприятия.25 августа 2015-го прокуратура начала досудебное расследование по факту незаконной приватизации Львовского автобусного завода в 2001 году.В 2016 году обанкротившийся завод выкупили две фирмы из Киева, которые со временем сами разорились.В апреле 2023 года, когда Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил план санации ЛАЗ. Он предусматривал привлечение нового инвестора ООО "Львивинвестактив".Инвестор сумел погасить все признанные судом долги ЛАЗ и стал мажоритарным владельцем ЛАЗ, его доля составила 57,58%. В апреле новый собственник сообщил о намерении разместить на базе предприятия логистический хаб. О восстановлении производства речь не идёт.

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Олег Хавич

львов, завод, история, история ссср, история украины, автобус, промышленность, автомобиль