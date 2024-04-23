Последняя помощь, провалы националистов, жесткий ответ за активы. Главное на Украине на утро 23 апреля
09:00 23.04.2024 (обновлено: 10:35 23.04.2024)
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Пакет помощи Украине от США может стать последним. ВСУ пытаются атаковать, но терпят неудачи. Матвиенко рассказала о заготовленном жестком ответе России на изъятие замороженных активов в пользу Киева
Выделяемый Украине многомиллиардный пакет американской помощи, вероятно, станет последним, который утвердит конгресс. Таким мнением поделился историк конституции США и политический комментатор Дан Лазар.
"Вероятно, это последний такой пакет, который одобрит конгресс. Если Украина не добьется радикального изменения ситуации на поле боя, ее перспективы в целом не поменяются. Страна попросту не имеет шансов победить противника, у которого в четыре раза больше людей и в десять раз сильнее экономика", — сказал Лазар.
По его словам, закончится ли война поражением Украины или урегулированием на невыгодных условиях, "результатом станет разбалансировка европейской политики... ослабление НАТО и осложнение евро-американских отношений".
При таком раскладе Россия, как он считает, вновь станет влиятельной силой на европейской арене, как это было в 1815, 1848 годах и после 1945 года.
"Это будет сила, с которой европейцам придется считаться. Влияние США соответствующим образом пострадает. США столкнутся с реальностью, когда исчерпают 61 миллиард, и это будет неприятно", — указал Лазар.
В минувшую субботу палата представителей утвердила законопроект о помощи Украине. Во вторник к его рассмотрению приступает сенат, где одобрение предрешено наличием демократического большинства.
Новый пакет помощи Украине от США будет больше обычного и будет включать в себя бронетехнику и средства ПВО, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Один из источников уточнил, что в поставки войдут дополнительные боевые машины Bradley. Ожидается, что в пакете помощи также будут более старые бронемашины Humvees и бронетранспортеры M113, а также ракеты для систем ПВО.
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Отставной полковник морской пехоты США Дональд Вандергрифф посетовал на то, что помощь продлит и усугубит кровопролитие.
Наилучшим способом обуздать "мировую агрессию" Вандергрифф назвал "блестящую доктрину экономической войны (экс-президента США Дональда) Трампа".
"Она отлично работала в его президентство применительно к Китаю, России и Ирану. Бурение нефти и достижение нами энергонезависимости сбивало цены и не оставляло им денег на войны", — сказал он.
Бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди предупредил, что помощь Украине, которая идет пакетом с содействием Израилю и Тайваню, разозлит врагов США, а союзников может подтолкнуть к опасным авантюрам.
"Для Вашингтона она обернется клубком еще более рассерженных врагов, которые смогут нанести реальный ущерб посредством БРИКС", — сказал он.
Украина, по его мнению, растратит и разворует американские миллиарды после того, как свою долю получат подрядчики Пентагона, и "все равно к концу этого года проиграет войну".
Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал решение конгресса США предоставить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню аморальным.
"Почему Соединенные Штаты не одобрят в качестве чрезвычайной меры выделение 95 миллиардов долларов, чтобы покончить с миграцией из Латинской Америки и Карибского бассейна и обеспечить мощное развитие наших стран? Они не выделяют ни одного доллара на развитие, но одобряют 95 миллиардов долларов на войну. Почему? Потому что война — это большой бизнес империи. У США 50 штатов, из них 21 производит оружие, и эти 95 миллиардов не идут ни на благо народа Украины, ни на прекращение геноцида против народа Палестины, ни на развитие. Они идут в оружейную промышленность США в Северной Америке. То, что они делают, аморально", — заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".
США должны по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе, не подливать масло в огонь, не использовать это как возможность извлечь свою выгоду, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
Атаки и провалы ВСУ
Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Одиннадцать обстрелов — на Донецком направлении. Шесть обстрелов — на Горловском направлении", — уточнили в телеграм-канале представительства.
Всего было выпущено 52 единицы боеприпасов. Ранения получил один мирный житель.
Также в ночь на вторник киевский режим попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре реактивных снаряда "Ольха", запущенных Украиной, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б" группировки прикрытия государственной границы уничтожили позиции и наблюдательный пункт ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.
"Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц "Мста-Б" группировки прикрытия государственной границы, действуя в составе разведывательно-ударных контуров, нанесли огневое поражение по скоплению украинских националистов", — говорится в материале министерства.
Отмечается, что российские артиллеристы за высокую точность и дальность стрельбы прозвали гаубицу "Мста-Б" снайперским оружием.
Кроме того, военные применяют разные типы снарядов. Так, укрепрайоны и места сосредоточения противника "вскрывают" с помощью осколочно-фугасных снарядов.
На территории Украины неспокойно: звучит воздушная тревога.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она объявлена в семи областях: Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской.
Украинские СМИ информировали о взрывах в Киеве, а также о мощных взрывах в Одессе и Харькове.
Украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос признал, что Украина потеряла лучших из лучших во время боев при Артемовске.
"Мы в Бахмуте (до переименования украинскими войсками Артемовск) потеряли лучших из лучших… Мы потеряли самых мотивированных, а они (силы РФ) сейчас своих профессионалов начинают правильно и активно использовать", — сказал Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Прямой".
По его словам, ситуация в Часовом Яре в ДНР, где идут бои, для Украины сейчас очень сложная.
"Парни, которые прошли и Бахмут, говорят, что это детские развлечения по сравнению с тем, что сейчас в Часовом Яре... Ситуация очень сложная. Изменить ее можно огневыми средствами, которые уничтожали бы технику", — отметил Кривонос.
За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ.
Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем.
Накануне руководитель Главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов* предупредил, что Украину с середины мая ожидает трудная ситуация. Это касается как ситуации на поле боя, так и во внутренней политике.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил, что в словах главы военной разведки Украины есть доля правды.
"Он уже стелет себе соломку, перед тем как падать, и аккуратно переводит стрелки в сторону (Владимира) Зеленского, окончательно теряющего именно в заявленный период остатки легитимности, и Сырского (главком ВСУ Александр Сырский. — Ред.) в контексте проблем на фронте, которые будут только нарастать. И даже новые поставки оружия со стороны США не переломят ситуацию, а лишь еще больше подтверждают западный сценарий войны до последнего украинца", — сказал Рогов.
По его словам, российские войска шаг за шагом продавливают оборону ВСУ.
"Здесь важна не скорость, а сохранение жизней наших ребят на фронте. А уровень мотивации у боевиков ВСУ минимален. Желающих умирать за режим Зеленского становится все меньше", — сказал Рогов.
Ответ на изъятие активов
У Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"И европейцы потеряют больше, чем мы. И они, конечно, этого боятся. Особенно на фоне их разрушающейся экономики", — сказала политик в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Матвиенко в этой связи напомнила о словах президента РФ Владимира Путина, адресованных европейцам, — "сегодня мы, а завтра вы".
Он заверила, что европейцы знают, что в случае изъятия замороженных активов РФ, ответ России будет жестким и адекватным.
"Когда против нас готовили пакет санкций, американцы себя несколько обезопасили. Но европейцы знают, что с нашей стороны будет очень жесткий ответ, и адекватный ответ", — сказала спикер СФ.
По ее мнению, это не в интересах европейцев делать: замораживать активы или проценты от доходов этих активов.
"И они держатся пока до последнего, что называется", - сказала Матвиенко.
Также она указала, что возможное изъятие российских активов разрушит мировую экономику.
"Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике. И, конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя", - сказала Матвиенко.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов.
Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.