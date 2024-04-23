https://ukraina.ru/20240423/1054663750.html

Последняя помощь, провалы националистов, жесткий ответ за активы. Главное на Украине на утро 23 апреля

Последняя помощь, провалы националистов, жесткий ответ за активы. Главное на Украине на утро 23 апреля - 23.04.2024 Украина.ру

Последняя помощь, провалы националистов, жесткий ответ за активы. Главное на Украине на утро 23 апреля

Украина.ру, 23.04.2024

2024-04-23T09:00

2024-04-23T09:00

2024-04-23T10:35

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Пакет помощи Украине от США может стать последним. ВСУ пытаются атаковать, но терпят неудачи. Матвиенко рассказала о заготовленном жестком ответе России на изъятие замороженных активов в пользу КиеваВыделяемый Украине многомиллиардный пакет американской помощи, вероятно, станет последним, который утвердит конгресс. Таким мнением поделился историк конституции США и политический комментатор Дан Лазар."Вероятно, это последний такой пакет, который одобрит конгресс. Если Украина не добьется радикального изменения ситуации на поле боя, ее перспективы в целом не поменяются. Страна попросту не имеет шансов победить противника, у которого в четыре раза больше людей и в десять раз сильнее экономика", — сказал Лазар.По его словам, закончится ли война поражением Украины или урегулированием на невыгодных условиях, "результатом станет разбалансировка европейской политики... ослабление НАТО и осложнение евро-американских отношений".При таком раскладе Россия, как он считает, вновь станет влиятельной силой на европейской арене, как это было в 1815, 1848 годах и после 1945 года.В минувшую субботу палата представителей утвердила законопроект о помощи Украине. Во вторник к его рассмотрению приступает сенат, где одобрение предрешено наличием демократического большинства.Новый пакет помощи Украине от США будет больше обычного и будет включать в себя бронетехнику и средства ПВО, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.Один из источников уточнил, что в поставки войдут дополнительные боевые машины Bradley. Ожидается, что в пакете помощи также будут более старые бронемашины Humvees и бронетранспортеры M113, а также ракеты для систем ПВО.Отставной полковник морской пехоты США Дональд Вандергрифф посетовал на то, что помощь продлит и усугубит кровопролитие.Наилучшим способом обуздать "мировую агрессию" Вандергрифф назвал "блестящую доктрину экономической войны (экс-президента США Дональда) Трампа"."Она отлично работала в его президентство применительно к Китаю, России и Ирану. Бурение нефти и достижение нами энергонезависимости сбивало цены и не оставляло им денег на войны", — сказал он.Бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди предупредил, что помощь Украине, которая идет пакетом с содействием Израилю и Тайваню, разозлит врагов США, а союзников может подтолкнуть к опасным авантюрам."Для Вашингтона она обернется клубком еще более рассерженных врагов, которые смогут нанести реальный ущерб посредством БРИКС", — сказал он.Украина, по его мнению, растратит и разворует американские миллиарды после того, как свою долю получат подрядчики Пентагона, и "все равно к концу этого года проиграет войну".Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал решение конгресса США предоставить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню аморальным."Почему Соединенные Штаты не одобрят в качестве чрезвычайной меры выделение 95 миллиардов долларов, чтобы покончить с миграцией из Латинской Америки и Карибского бассейна и обеспечить мощное развитие наших стран? Они не выделяют ни одного доллара на развитие, но одобряют 95 миллиардов долларов на войну. Почему? Потому что война — это большой бизнес империи. У США 50 штатов, из них 21 производит оружие, и эти 95 миллиардов не идут ни на благо народа Украины, ни на прекращение геноцида против народа Палестины, ни на развитие. Они идут в оружейную промышленность США в Северной Америке. То, что они делают, аморально", — заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".США должны по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе, не подливать масло в огонь, не использовать это как возможность извлечь свою выгоду, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.Атаки и провалы ВСУУкраинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Одиннадцать обстрелов — на Донецком направлении. Шесть обстрелов — на Горловском направлении", — уточнили в телеграм-канале представительства.Всего было выпущено 52 единицы боеприпасов. Ранения получил один мирный житель.Также в ночь на вторник киевский режим попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре реактивных снаряда "Ольха", запущенных Украиной, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б" группировки прикрытия государственной границы уничтожили позиции и наблюдательный пункт ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.Отмечается, что российские артиллеристы за высокую точность и дальность стрельбы прозвали гаубицу "Мста-Б" снайперским оружием. Кроме того, военные применяют разные типы снарядов. Так, укрепрайоны и места сосредоточения противника "вскрывают" с помощью осколочно-фугасных снарядов.На территории Украины неспокойно: звучит воздушная тревога. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она объявлена в семи областях: Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской.Украинские СМИ информировали о взрывах в Киеве, а также о мощных взрывах в Одессе и Харькове.Украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос признал, что Украина потеряла лучших из лучших во время боев при Артемовске."Мы в Бахмуте (до переименования украинскими войсками Артемовск) потеряли лучших из лучших… Мы потеряли самых мотивированных, а они (силы РФ) сейчас своих профессионалов начинают правильно и активно использовать", — сказал Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Прямой".По его словам, ситуация в Часовом Яре в ДНР, где идут бои, для Украины сейчас очень сложная."Парни, которые прошли и Бахмут, говорят, что это детские развлечения по сравнению с тем, что сейчас в Часовом Яре... Ситуация очень сложная. Изменить ее можно огневыми средствами, которые уничтожали бы технику", — отметил Кривонос.За Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем РФ.Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. Ранее британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем.Накануне руководитель Главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов* предупредил, что Украину с середины мая ожидает трудная ситуация. Это касается как ситуации на поле боя, так и во внутренней политике. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил, что в словах главы военной разведки Украины есть доля правды."Он уже стелет себе соломку, перед тем как падать, и аккуратно переводит стрелки в сторону (Владимира) Зеленского, окончательно теряющего именно в заявленный период остатки легитимности, и Сырского (главком ВСУ Александр Сырский. — Ред.) в контексте проблем на фронте, которые будут только нарастать. И даже новые поставки оружия со стороны США не переломят ситуацию, а лишь еще больше подтверждают западный сценарий войны до последнего украинца", — сказал Рогов.По его словам, российские войска шаг за шагом продавливают оборону ВСУ."Здесь важна не скорость, а сохранение жизней наших ребят на фронте. А уровень мотивации у боевиков ВСУ минимален. Желающих умирать за режим Зеленского становится все меньше", — сказал Рогов.Ответ на изъятие активовУ Москвы есть заготовленный ответ на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева, соответствующий законопроект сенаторы готовы рассмотреть незамедлительно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."И европейцы потеряют больше, чем мы. И они, конечно, этого боятся. Особенно на фоне их разрушающейся экономики", — сказала политик в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Матвиенко в этой связи напомнила о словах президента РФ Владимира Путина, адресованных европейцам, — "сегодня мы, а завтра вы".Он заверила, что европейцы знают, что в случае изъятия замороженных активов РФ, ответ России будет жестким и адекватным.По ее мнению, это не в интересах европейцев делать: замораживать активы или проценты от доходов этих активов."И они держатся пока до последнего, что называется", - сказала Матвиенко.Также она указала, что возможное изъятие российских активов разрушит мировую экономику."Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике. И, конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя", - сказала Матвиенко.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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Сергей Зуев

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