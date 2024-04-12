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Останется ли Украина без света и тепла? Анализ экспертов

Останется ли Украина без света и тепла? Анализ экспертов - 12.04.2024 Украина.ру

Останется ли Украина без света и тепла? Анализ экспертов

Российские военные 11 апреля нанесли массированный удар по украинским энергообъектам. В частности, была поражена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области. Она обеспечивала около половины объема потребляемой регионом электроэнергии.

2024-04-12T12:07

2024-04-12T12:07

2024-04-12T12:09

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мустафа найем

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Это стало "чёрным днем в истории "Центренерго". В результате сегодняшней массированной атаки, уничтожена вся наша генерация", - сообщила пресс-служба предприятия. Какая логика ударов российского командования по энергетическим объектам и какие последствия ждут Украину в преддверии нового блекаута – анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский эксперт по вопросам ЖКХ и энергетики Олег ПопенкоВерховная Рада Украины срочно вызвала министра и замминистра инфраструктуры Александра Кубракова и Мустафу Найема для разъяснений относительно защиты наших энергетических объектов. Россияне последовательно выбивают нам генерацию - ГЭС и ТЭЦ. На защиту станций было выделено более 50 млрд гривен. Это столько же, сколько по данным НБУ, украинцы собрали за два года донатов на оборону. Подбрасываю вопросы, которые следовало бы задать нашим вождям инфраструктуры: - как и на что были потрачены деньги?Почему все два года не создавались альтернативные контуры генерации - не закупались газовые электростанции? Почему два года не слушали специалистов, которые еще в мае 2022 года спрогнозировали происходящее и два года предлагают заняться делом, а не разгильдяством?.. Энергетика - основа жизни страны. Нет энергии - нет ничего. Мы еще держимся, за счет энергомоста с ЕС и атомных станций, но перспектива того, что некоторые области неделями будут сидеть без света (а значит - без производства и хранения продуктов - летом!) все ближе. Некоторые из нас надеялись, что война лечит. Что больше тупого грабежа и инфантилизма на теме стратегической безопасности страны не будет - слишком страшные уроки получены. Мы видим: - получены, но не выучены. Что будет рассказывать власть людям, оставшимся без электричества, хороший проверочный вопрос для самой власти.Политик Олег ЦаревПо соцсетям расходится зарево пожара Трипольской ТЭС, а собственник станции, компания "Центрэнерго" заявила о ее уничтожении. По некоторым данным российские ракеты поразили не только Трипольскую ТЭС, но и Бурштынскую ТЭС. Давайте посмотрим, что это значит. Трипольская станция — это около 60% энергомощностей, установленных в Киеве и Киевской области — 1800 мВт. По потенциалу производства электричества она занимает (вместе с поврежденной в прошлом месяце Ладыжинской ТЭС) 5-6 место в числе 9 подобных станций, остающихся на подконтрольной Киеву территории. Бурштынская станция, по которой наши в марте тоже били, помощнее — 2300 мВТ и третье место. Из-за сегодняшних ударов министерство энергетики Украины в своей утренней сводке не дало традиционных данных суточного импорта и экспорта. Видимо, импорт особенно велик. С другой стороны, нет данных о масштабных отключениях электричества где-либо, кроме Харьковщины, где они являются следствием предыдущих атак. То, что Киевщина, несмотря на уничтожение Трипольской ТЭС, остается со светом – закономерно. Ведь вырабатываемая всеми станциями электроэнергия идет в общий котел, просто столица теперь получит больше электричества с АЭС и других источников. А к моменту нынешнего удара ситуация с электроснабжением Украины выглядела даже лучше, чем была в середине марта, до российских ударов по энергосистеме. Так в последние дни Минэнерго регулярно сообщало о ничтожных объемах импорта и о том, что из-за солнечной погоды и, соответственно, активной выработки электроэнергии на солнечных электростанциях, приходилось значительно ограничивать производство электроэнергии на них. И хотя уничтожение крупной ТЭС — это серьезный успех, я остаюсь при мнении, что нанести энергосистеме Украины необратимый ущерб, который, в частности, парализует железнодорожные перевозки, невозможно без ударов по распределительным узлам АЭС, что приведет к отключению энергоблоков, дающих Украине 60% электричества.Украинский политик Евгений ШевченкоСегодняшний удар по Трипольской ТЭЦ в Украинке, - это продолжение плана Кремля об погружении нашей страны в энергетический коллапс. И они не остановятся пока не уничтожат всю нашу генерацию, кроме атомных электростанций. Которые без внешних источников питания, также не могут работать. Нас ждут тяжелев времена. Это не означает, что нужно бояться и паниковать. Наоборот. Давайте спокойно и рассудительно посмотрим на свои возможности. Каждый отдельно и все вместе. Необходимо запастись альтернативными источниками питания. Я понимаю, что не у всех есть такая возможность. Впереди лето. И если у кого-то есть такая возможность, обустраивайтесь в селах. Главной проблемой станет хранение продуктов питания. Второе - питьевая вода. Работа туалетов. Про интернет и освещение, и так все понятно. К сожалению, мои предупреждения часто не слушают. И даже сейчас, многие столкнуться с дефицитом аккумуляторов и систем бесперебойного электропитания. Хотя я писал о том, что нас ждут продолжения атак на генерацию после удара по Запорожскому ДнепроГЭСу.Публицист Андрей МедведевЛюбой, кто смотрит за происходящим в украинском интернете, пабликах и в укросегменте ТГ, наверняка заметил одну тенденцию, которая там проявляется последнее время. В украинских пабликах критически уменьшилось количество шутеек, мемов и картинок про мёртвую русню, про тупых кацапов, про удары по территории России. Не то, чтобы этот людоедский жанр исчез совсем. Но его стало меньше, он перестаёт пользоваться популярностью. Вместо залихватской песни про русского Ваньку, которого надо запаковать в чёрный пакет, внезапно самой популярной песней на Украине становится "За терриконами". Вполне себе размышление (ну насколько это возможно в украинских условиях) о том, что такое война и что касается она далеко не всех жителей Украины. Отчего вдруг настроения украинских граждан стали меняться, отчего им нынче не весело, не шутится, можно лишь догадываться. То ли удары по объектам энергетики тому причиной, то ли медленное, но верное продвижение русской армии на нескольких направлениях, то ли отказ США дать денег прямо сейчас и столько, сколько просит Киев. Так или иначе, тенденция к изменению общественного настроения налицо. Это, впрочем, не означает, что Украина больше ничего не получит от Запада. Получит, конечно. И истребители, но мало. И снаряды, купленные Чехией. Но это последние советские снаряды, которые есть в наличии на ближайшее время. Так что принципиально они ничего не решат. Даже массовое производство дронов, на которое сделана ставка, будет создавать проблемы лишь до появления эффективного универсального РЭБ с нашей стороны. А это уже вот-вот случится. Опять же, иллюзий не надо, сдаваться Киев не собирается, большинство граждан страны до конца не понимают, что же происходит и насколько сложное время им предстоит. Но на уровне ощущений, отсутствие желания шутить про русню, вполне явное. Потому что русские, видно, шуток не понимают, и в ответ на каждую дурную шутку просто выносят ТЭЦ. И заметим, уже давно с нашей стороны не звучат какие-то обещания ответить, нет заявлений про красные линии. Русская армия просто последовательно уничтожает противника. И обязательно убьёт всех, кто стреляет по мирным жителям и по детям. А если у кого-то есть иллюзии, то как историк напомню, что войны Российской империи с Персией начались в 1804 году. А закончились через 25 лет. И Россия забрала то, что считала своим.Украинский политолог Виктор ТаранНу что ж, судя по последним ударам и заявлениям Центрэнерго тепловая генерация нашей страны, как бы так корректнее сказать – находится в глубоком нокауте. Все ТЭС Центрэнерго – Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС – полностью утрачены/разрушены. ДТЭК/ТЭС - полностью утрачены для энергосистемы как объекты маневровой генерации. Так что осенью – зиму нас ждет…. Ну вы поняли. Что дальше? Ну, Европа должна готовиться к новой волне вынужденных переселенцев. Кто имеет возможность – думайте об этом УЖЕ. Оставшиеся в стране должны готовиться к веерным отключениям. Массовым. И к тому, что тепла в квартирах будет мало. Там, где оно будет. Преимущество в выживании будут иметь те, у кого есть домик в селе. Так что начинайте УЖЕ думать, где и как вы переживете следующую зиму. И начинайте делать стратегические запасы. Генераторы, солнечные и электробатареи, дрова – это все скоро пригодится. И чем быстрее вы купите, тем дешевле это обойдется. Зима близко. И вероятно, это будет самая тяжелая зима со времен обретения независимости.

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