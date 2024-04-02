https://ukraina.ru/20240402/1054248758.html

Перезагрузка власти, взрывы, годовщина инсценировки в Буче. Главное на Украине на утро 2 апреля

Перезагрузка власти, взрывы, годовщина инсценировки в Буче. Главное на Украине на утро 2 апреля - 02.04.2024 Украина.ру

Перезагрузка власти, взрывы, годовщина инсценировки в Буче. Главное на Украине на утро 2 апреля

Украина.ру, 02.04.2024

2024-04-02T09:00

2024-04-02T09:00

2024-04-02T16:36

михаил подоляк

буча

хроники

эксклюзив

спецоперация

взрыв

всу

вооруженные силы украины

мария захарова

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0a/1050925676_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_b6020c3d2a545df51bc749eb114da9c6.jpg

Зеленский намерен инициировать реформирование правительства, при этом его самого предупреждают о скором свержении. На Украине звучат взрывы, ВСУ теряют позиции, но пытаются устроить теракты. Россия требует от международных структур провести расследование инсценировки в БучеСоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона рассказал, что Владимир Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства будут иметь другие функции.Недавние кадровые изменения в офисе Зеленского он назвал перезагрузкой и призвал не искать "какой-то конспирологии", по его словам, Зеленский хочет иметь максимально эффективный аппарат.Как указал Подоляк, есть изменения военной вертикали, затем последуют изменения в функциональной вертикали, которая "непосредственно готовит для него (Зеленского. - ред.) материалы и отвечает за реализацию инициатив президента…".Далее Зеленский будет оценивать экономическую, социальную составляющие в стране и намерен вносить предложения по перезагрузке власти, которые нужны на этом этапе, объяснил Подоляк, добавив, что в том числе обсуждаются реформы, необходимые для Кабмина.В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в планах Киева сократить количество министерств на треть и уменьшить численность госслужащих. По его словам, планируется оставить не более 15-16 министерств.Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, были уволены советник - "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева.Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов сообщал, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата.Кроме того, на прошлой неделе Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки.При этом советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский считает, что самому Зеленскому начиная с конца весны можно ожидать государственного переворота."Зеленский вместе с окончанием весны в любой момент может ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад. На Украине управляет несколько партий со стороны Запада, и у каждой свои лидеры общественного мнения, свои спецслужбы, свои силовики. Эти интересанты смогут после мая фактически свергнуть, проведя военный переворот, переворот с помощью спецслужб - в данном случае я рассматриваю усиливающийся авторитет главы военной разведки минобороны Украины Кирилла Буданова*, который поставил своего человека фактически на Службу внешней разведки Украины", - сказал Кимаковский.Он отметил, что Запад, подводя Зеленского к этой ситуации, вел игру, в которой одни выступали за выборы, другие - против. В качестве примеров он привел американского сенатора Линдси Грэма, настаивавшего на выборах, и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, говорившую, что это внутреннее дело Украины."Запад, особенно Соединенные Штаты Америки и англосаксов, устраивает положение Зеленского в данной ситуации. Почему? Потому что, с одной стороны, он легитимный, вроде как по закону президент, с другой стороны, ему можно говорить, что ты не провел выборы, твой рейтинг низкий, если пойдешь на выборы, проиграешь, ты не пользуешься уже никаким авторитетом. И Зеленский по большому счету достаточно серьезно раздражает некоторые круги в Штатах и Европе", - уточнил советник Пушилина.По мнению Кимаковского, ключевой аспект оценки позиций Зеленского в том, что его авторитет очень серьезно пошатнулся в украинском обществе, и никакого веса в спецслужбах и армии он не приобрел."Мы вспоминаем его первую инаугурацию - тогда некоторые силовики отдали воинское приветствие, но даже руку не пожали. Эта серьезная конфронтация с силовиками даже с учетом всех перестановок все равно сохраняется. Армия недовольна потерями, снабжением, крайне недовольна тем, что Запад не поставляет вооружение. По соображениям военных, эти вопросы должен решать президент Украины, соответственно, Зеленский", - пояснил советник Пушилина.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.Взрывы на Украине и провальные терактыДанные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации указывают, что в ночь на вторник в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей РФ была объявлена воздушная тревога.Украинские СМИ информировали о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье, Днепропетровске, в подконтрольном Киеву Херсоне, Кривом Роге.Операторы БПЛА Южной группировки войск рассказали, что сделали практически невозможной ротацию украинских сил на Донецком направлении - с помощью дронов российские военные контролируют воздушное пространство над позициями ВСУ.Минобороны РФ предоставило видео с уничтожением украинских БМП Bradley и БТР."На моем счету бронированная техника, такие как Bradley, БТРы вражеские, транспортные машины, которыми перевозят личный состав. Работаем и днем, и ночью. Для них стало очень тяжелой задачей проводить ротацию", - рассказал старший оператор БПЛА с позывным "Вилли".По его словам, раньше украинские военные "ездили, как будто в мирных городах, привозили (личный состав) и спокойно уезжали", однако теперь, с появлением у россиян FPV-дронов, ситуация изменилась. Кроме того, российские операторы постоянно работают над увеличением дальности работы своих дронов, благодаря чему они залетают все дальше и дальше в тыл противника."У нас увеличились дальности полетов, теперь они к себе в тыл заехать нормально не могут. Мы срываем их передвижения. Ведется наблюдение 24 часа в сутки", - пояснил он.После получения данных от разведки дроны вылетают на выполнение боевой задачи, за каждую уничтоженную единицу техники весь расчет дронов получает премии от министерства обороны, рассказал "Вилли".Он уточнил, что танк "стоит в районе одного миллиона рублей. Bradley — полмиллиона".По его словам, противник вынужден пытаться проводить ротацию, но российские операторы вовремя на эти попытки реагируют.Российский военный из 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным "Бошка", на днях награжденный за службу орденом Мужества, в свою очередь рассказал, что на Донецком направлении часто встречаются польские наемники - они воюют за деньги, что сказывается на их уровне подготовки и мотивации."Штурмовали (поселок) Победу (в окрестностях Донецка и Марьинки. - ред.), там тоже интересно было. С поляками увиделись. Залетели туда на "бэхах" (БМП), выполняли свою работу. Встретились с военнослужащими ВСУ - вот как я с вами сейчас. Было весело, было жарко. Повоевали, отвоевали", - рассказал он.По его словам, поляки были в Победе в качестве штурмовиков. Их национальность он определил, так как они говорили между собой на польском языке."Два "мрапа" (mine resistant ambush protected, броневые машины с усиленной противоминной защитой. - ред.), это 10-12 человек. И против нас семерых", - рассказал он.Он отметил, что польские боевики были, скорее всего, наемниками, это сказывается на их мотивации."Люди, наверное, шли за деньгами. Поэтому там больше не военного опыта, а просто желание денег. Поэтому ничего особого. Воевали хорошо, но недолго", - рассказал он.Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер считает, что ВСУ последние недели теряет позиции из-за отсутствия помощи США."Украина не может позволить себе никаких задержек. Мы видим, что происходит последние недели и месяцы на Украине, они теряют позиции на поле боя", - сказала Жан-Пьер на брифинге.Как сообщалось, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации о 60 млрд долларов для Украины.При этом националисты не оставляют попыток нанести ущерб РФ. Так, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России нашла 27 самодельных бомб, спрятанных в православные иконы, которые везли через страны Евросоюза в Россию из Украины."Всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина - Румыния - Венгрия - Словакия - Польша - Литва - Латвия - Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7", - говорится в материале ФСБ.Кроме того, в Белоруссии задержали местных жителей, завербованных украинскими спецслужбами и по их заданию создававших на территории республики схроны со взрывчаткой, которую в последующем планировалось использовать для совершения терактов, в том числе на территории России, сообщил белорусский гостелеканал ОНТ.Инсценировка в БучеОфициальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова указала, что российская сторона требует провести тщательное расследование международными структурами произошедшего в Буче.В ее комментарии на сайте ведомства говорится, что, "3 апреля исполняется два года с момента, когда режим Зеленского и его западные кураторы устроили в городе Буча Киевской области кровавую инсценировку якобы массового убийства местных жителей российскими военнослужащими".Захарова указала на то, что "постановка получилась "топорной". При этом "западные политики и СМИ, следуя единым установкам и не предприняв никаких попыток перепроверить информацию и установить достоверные факты, бросились распространять этот фейк".Захарова подчеркнула, что "заказной и срежиссированный характер этой провокации был очевиден с самого начала". Она напомнила, что "российская сторона неоднократно приводила подробные опровержения".Она вновь обратила внимание на то, что, "пока Вооруженные силы России вплоть до 30 марта 2022 года находились в Буче, ее жители свободно передвигались по городу, пользовались сотовой связью и интернетом".По словам Захаровой, "за это время российские военнослужащие доставили в населенные пункты Киевской области и выдали местным жителям 452 тонны гуманитарной помощи"."Первые видеокадры с разложенными по городу телами появились только после того, как в него вошли украинские вооруженные формирования и сопровождавшие их иностранные журналисты", - указала дипломат.Она подчеркнула, что "не криминалисты и судмедэксперты, а ангажированные представители СМИ, чья роль свелась к тому, чтобы рассказать публике сфабрикованную историю и не задавать лишних вопросов".Официальный представитель МИД заметила, что, "согласно первым результатам судмедэкспертизы тел, найденных в Буче, которые были опубликованы 24 апреля 2022 года в британской газете "Гардиан", большая часть мирных жителей погибла в результате артиллерийских обстрелов от осколков противопехотных 122-мм снарядов, которые подходят к гаубицам Д-30, стоящим на вооружении ВСУ"."Этот вывод подтверждает тот факт, что люди погибли не от пуль из огнестрельного оружия, в чем пытаются обвинить российских военнослужащих, а в результате артиллерийских ударов украинской армии по Буче", - отметила Захарова.Она полагает, что "пропагандисткая дезинформационная акция в Буче стала ответом на наш жест доброй воли по выводу войск из Киевской и Черниговской областей"."Он был сделан в связи с прогрессом на российско-украинских переговорах в Стамбуле 28 марта 2022 года", - рассказала Захарова.Она считает, что цель подобной акции "была очевидна: по указке из Лондона сорвать диалог сторон и запустить заранее подготовленный пакет антироссийских санкций Запада"."В последующем Киев провел не одно мероприятие на костях "жертв Бучи" для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от собственных преступлений и нестыковок в устроенной им провокации, а также поддержать в общественном мнении западных стран лживую версию об убийстве жителей города российскими военными”, - напомнила Захарова.По ее словам, в текущем году попытки киевского официоза помпезно отметить эту дату преследуют дополнительную цель – не дать международному сообществу сфокусироваться на тяжелом положении внутри Украины и на линии боевого соприкосновения."Многочисленные запросы российской стороны в международные организации, в том числе в адрес Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, об установлении всех обстоятельств случившегося, предоставлении достоверного списка лиц, чьи тела оказались на улицах Бучи, а также иной информации остаются без ответа", - указала Захарова.Она добавила, что "это говорит о том, что организаторам этой чудовищной постановки есть что скрывать"."В очередной раз требуем от международных структур прекратить покрывать киевский режим и добиться тщательного расследования, в результате которого будут, наконец, выявлены точные имена жертв, время и причина их гибели, наличие следов перемещения тел, а также лица, ответственные за это страшное преступление киевских властей", - заключила она.Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям.Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ также информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.В конце этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов".В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи.* Признан в России экстремистом и террористом.

https://ukraina.ru/20240401/1054231137.html

https://ukraina.ru/20240401/1054226078.html

https://ukraina.ru/20240331/1054211908.html

буча

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

михаил подоляк, буча, хроники, эксклюзив, спецоперация, взрыв, всу, вооруженные силы украины, мария захарова, владимир зеленский, россия, украина, оон, минобороны, правительство