https://ukraina.ru/20240321/1054009969.html

Гамбургер вытесняет круассан. Дмитрий Выдрин о том, почему Макрон готовит войска для Украины

Гамбургер вытесняет круассан. Дмитрий Выдрин о том, почему Макрон готовит войска для Украины - 21.03.2024 Украина.ру

Гамбургер вытесняет круассан. Дмитрий Выдрин о том, почему Макрон готовит войска для Украины

Откуда у французского лидера Макрона взялась воинственная риторика? Поддержит ли Китай антироссийские санкции? Что цифровое выражение победы Путина несет избирателям?

2024-03-21T05:55

2024-03-21T05:55

2024-03-21T05:57

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На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.— Дмитрий Игнатьевич, Франция готовит отправку двух тысяч военных на Украину. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Откуда у французского лидера Макрона взялась воинственная риторика?— Уже есть несколько версий. Первую — самую банальную, можно окрестить "Моника 2". Там воинственность Макрона связывают с попыткой переключить внимание общественности с обсуждения его скандальных семейных сюжетов на военное бряцание.Вторую версию можно назвать "Де Голь 2". Малыш явно завидует этой сакральной исторической фигуре. И не понятно чему больше — его гренадерской стати, уважительному прозвищу "генерал" или величественной независимости, которую лидер излучал.Голизм опять входит в моду и объяснимо желание нынешнего президента сымитировать похожий грозный милитарный образ. Эх, не знает он песню Ляписа Трубецкого "Какой ты на фиг танкист"!Думаю, что обе эти версии имеют право на жизнь. Но у меня есть и собственная — "Великолепный 2". Помните, там герой фильма, французский писатель сражается со своим вымышленным героем — американизированным супер-агентом Бобом Синклером.В фильме французский дух побеждает американский. А в жизни наоборот. Здесь железная воля Штатов побеждает вялый французский интерес. Бурбон подминает коньяк. Гамбургер вытесняет круассан. Американская геополитическая выгода доминирует над французской… Понятен логический ряд?В общем: какой ты нафиг француз.— Не испортятся ли отношения Германии и Франции из-за желания Макрона доминировать в Европе?— Отношения могут складываться между самодостаточными, независимыми, своеобычными государственными субъектами. Какие могут быть "отношения" между куколками одетыми на разные пальцы одной руки?Если бы речь шла об отношениях Франции под руководством, скажем, Марин Ле Пен и Германии во главе, к примеру, с Сарой Вагенкнехт, я бы промоделировал сложный и тернистый путь их взаимных компромиссов. Там были бы и политические интриги, и женские уловки, и скрежет столкновения двух стальных характеров.А так — это борьба "нанайских мальчиков". Смешно и скучно.— Президент Франции, находящийся с государственным визитом в Пекине, в беседе со своим китайским коллегой призвал КНР не поддерживать Россию на Украине. Только ли это основная цель визита Макрона к Си?— Опять Макрон! Да сколько ж можно! При упоминании о нем, у меня сразу в памяти всплывают кадры как президент Трамп глумливо стряхивает перхоть с его плеч. Да, тот мастер троллить своих визави, демонстрируя гигантские различия масштабов личностей.Китайцы, со своими чайными церемониями, конечно, более деликатны в этом плане. Но они так же остро чувствуют различия масштабов со своим собеседником. Нынешний китайский лидер — не исключение. Он, конечно, с вежливой иронией выслушает "советы" француза по антироссийским санкциям. Но вряд ли отнесется к ним серьезно. Ну, как к советам ребенка.В реальности, Китай могут серьезно интересовать только две вещи: как укрепить свое положение в бывшей "французской" Африке. А это и уран, и нефть, и золото…Еще китайцы интересуются, хотя и в меньшей степени, давними связями Макрона с кланом Ротшильдов. Опять-таки, в связи с оптимизацией "золотых сделок". Ради этого можно послушать и инфантильный лепет…Вообще, Франция удивительная страна! Я, когда был там последний раз, впечатлился двумя сюжетами. У меня под окном гостиницы был кинотеатр. В нем крутили ретроспективу "звездных войн". И на ночные сеансы в очереди стояли взрослые мужики с игрушечными имитациями светящихся джедайских мечей.А еще, утром на завтраке можно было заказать у темнокожего красавца варку яиц. Три минуты и пять минут.Запомнилось почему-то: страна джедаев с игрушечными мечами и негров с белыми яйцами. И они пугают нас своим экспедиционным корпусом?! Только не рассказывайте это Макрону.— Трамп и Байден опять победили на всех праймериз. Что происходит в США? Как так получилось, что в предвыборной гонке, простите, остались два старика: один с деменцией, другой опасно непредсказуемый?— Для меня "старик" — это не возраст, а энергетика. Тот же старина Трамп по духовитости, жажде власти, гангстерскому шарму даст фору многим молодым. Чего не скажешь о его оппоненте. Байден — это больничный кефир, а Трамп — молоко бешеной кобылицы. Один — продукт партийных технологий; другой — "сам себе режиссер".Не прочь написать книгу о последнем. Там бы рассказал, что даже в Штатах — стране политических процедур, технологий, пиара и договоренностей, можно сделать оглушительную карьеру опираясь на свой род, характер и жену. А то, что "непредсказуем", так это даже интересно. А вот дурная предсказуемость — крайне опасна. Особенно, в политике.— Банки Турции и ОАЭ значительно увеличили ограничения для российских граждан и бизнеса. Видимо, боятся американских санкций. До сих пор именно Турция и ОАЭ были основными направлениями, где бизнес и граждане из России выходили во внешний мир. На что еще может пойти Турция в отношении России? И как на это реагировать?— Ситуацию с ОАЭ знаю плохо, поэтому без комментариев. А вот с Турцией все понятно. Страна прагматична. Крайне прагматична. Ситуативно прагматична. Соответственно, каждый шаг она мгновенно просчитывает с точки зрения сиюминутной выгоды. Если она решила, что ей выгоднее сегодня пойти на банковские ограничения наших субъектов, она на них пойдет без колебаний и рефлексий.Соответственно, выход только один — доказывать, что с нами выгоднее вести дела, чем против нас. И убеждать в этом ее руководство. В ближайшее время в Турции ожидают нашего президента. А он убеждать умеет.— Кстати, о президенте. Вы, вроде, не давали комментарии по поводу выборов. Что скажете?— Ну, тут случай, когда "сказали все и всё". Добавлю только два малюсеньких штриха.Мало, кто обратил внимание на цифровое выражение победы Владимира Владимировича [Путина] — 87 процентов. В нумерологии эта цифра предполагает "материальную награду за стойкость". Я, конечно, в магию не верю. Но почему-то уже жду награду для наших избирателей.Еще поразили три процента и последнее место у лидера ЛДПР. Я лично знал Жириновского и мне немного неловко перед его памятью. Тем более, что Леонид Слуцкий и как личность, и как политик, на мой взгляд, сильнее двух других оппонентов.На лицо отвратительная работа технологов партии. Во всем — в агитации, в формах работы и с избирателями и симпатиками. Не был проведен даже ребрендинг названия партии, хотя сами термины "либеральный", "демократический" скомпроментированы временем. Назвались бы просто "партией Жириновского", получили бы в два раза больше голосов… Извините, увлекся. Это их проблемы.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, франция, эммануэль макрон, дмитрий выдрин, дональд трамп, выборы, сша, китай, антироссийские санкции