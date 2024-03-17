Референдум 17 марта 1991 года: выбор народа преданный элитами - 17.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240317/1044352208.html
Референдум 17 марта 1991 года: выбор народа преданный элитами
Референдум 17 марта 1991 года: выбор народа преданный элитами - 17.03.2024 Украина.ру
Референдум 17 марта 1991 года: выбор народа преданный элитами
Итоги всесоюзного референдума 17 марта 1991 года по сей день остаются в политической повестке. Тогда была высказана однозначная воля народа, направленная на сохранение союзного государства (почти 78% "за"). С тех пор любые инициативы по воссоединению стран или территорий бывшего СССР явно или неявно апеллируют к итогам народного волеизъявления.
2024-03-17T08:23
2024-03-17T08:23
история
история
история украины
история ссср
ссср
референдум
1991
михаил горбачёв
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/64/1033546444_0:179:3103:1925_1920x0_80_0_0_df65511948dd2e7a1732c1e6e3fb5c49.jpg
Ответить на весь комплекс вопросов, связанных с референдумом и распадом СССР, в одной статье невозможно, но мы просто расставим некоторые акценты.Кому и зачем был нужен референдум?Сейчас принято обвинять в распаде Союза Михаила Горбачёва и общесоюзную элиту в целом. В какой-то мере это справедливо — действия (и бездействие) союзного руководства в конечном итоге привели к распаду СССР.Однако на момент начала 1991 года всё отнюдь не было так однозначно. Горбачёв был главой государства и рассчитывал именно на то, чтобы остаться у его руля.Но были два момента.Во-первых, государство находилось в состоянии глубокого реформирования и необходимо было получить гарантии того, что реформирование будет происходить в нужном направлении (переучреждения, а не восстановления в старой форме или, не приведи Маркс, ликвидации).Во-вторых, поскольку президент СССР был избран на Съезде депутатов, существовал некоторый дефицит его легитимности, который надо было как-то восполнить.О чём спрашивалиПо меткому выражению кого-то из журналистов того времени: "Народ спросили — ммм? И он ответил — ммм!" Ну, может, было и не совсем так, но близко к тому.Конечная формулировка вопроса всесоюзного референдума гласила: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?"Как легко заметить, вопрос разбивается на целую кучу подвопросов. В частности:- Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как единого государства?- Считаете ли вы, что СССР должен быть федерацией?- Нужно ли это федерацию обновлять, или сойдёт и так?- Должна ли федерация состоять непременно из республик, или допустимы какие-то иные формы государственного устройства?- Так ли уж необходимо сохранение в СССР социалистического строя?- Обязательно ли Сохранение советской власти?- Считаете ли вы необходимым гарантирование в обновлённом Союзе прав и свобод человека любой национальности (или можно ввести какие-то элементы расовой и национальной дискриминации)?Всё вот это было сложено в один кулёк и предложено для оценки — каждый человек мог найти тезисы на свой вкус.По сути же, это был референдум о доверии элите в вопросе дальнейшего реформирования советского общества и государства. Народ согласился — сколько-нибудь влиятельной силы, способной заметить эту элиту, всё равно не просматривалось.Украинский опросТакая сила, однако, была — региональные партийно-советские элиты, которые не очень чётко представляли себе своё будущее в горбачёвской федерации. Они преследовали свои цели и хотели получить свои гарантии.В УССР "суверен-коммунисты" при поддержке националистов протолкнули проведение республиканского опроса со следующей формулировкой: "Согласны ли Вы, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?"Декларация (Украина, кстати, приняла её месяцем позже, чем Россия) не то чтобы исключала возможность вступления в новый союз, но сильно ограничивала круг позиций для торга. Правда, по большому счёту, идее нового союза она не противоречила.В результате за формулировку союзного референдума голосовали 70% жителей УССР, а за формулировку республиканского опроса — 80%.Кстати, не одни украинцы оказались такими умными. Например, в Казахстане провели такой же опрос, а в России местные суверен-коммунисты провели через референдум введение поста всенародно избираемого президента.Референдум задним числомОсобенность референдумов 1991 года состояла в том, что они давали выбор без выбора.В этот день в 1991 году началась забастовка шахтёров Донбасса, которая вскоре охватила многие другие угледобывающие предприятия Советского Союза. Впервые были выдвинуты требования к президенту СССР и Коммунистической партии. Однако главные последствия акции проявили себя в экономике.В референдуме 17 марта не предполагалось какой-то альтернативы — между чем и чем, собственно, выбирать? Куда деваться сторонникам конфедерации, капитализма или ку-клус-клана? Фактически, элиты сделали свой выбор и зафиксировали его в результатах референдума.То же самое произошло 1 декабря на Украине — гражданам было предложено подтвердить уже принятое решение о независимости без наличия какой-то альтернативы — общесоюзная система власти фактически прекратила существование.Ну и точно так же было в России 12 декабря 1993 года — речь шла об утверждении предложенной Ельциным Конституции РФ.Кстати, этот референдум де-факто аннулировал результаты референдума 17 марта на территории России — в Конституции речь об СССР не шла, да это и не удивительно — его уже два года как не было…Почему элиты были против?Республиканские элиты не очень-то были настроены на эффективное завершение Ново-Огарёвского процесса, поскольку у них были основания полагать, что их интересы учтены не будут.Голосование на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года было призвано "перебить" результаты референдума о сохранении СССР и убедить США в том, что независимость Украины действительно поддерживает её население.Во-первых, центральная, союзная элита отгородила себя от элит региональных, разрушив существующую систему социальных лифтов.В СССР этими лифтами была вертикаль КПСС, которая теоретически давала возможность любому местному чиновнику дойти до высших постов в государстве. Ликвидация КПСС эту систему ломала. Возможно, конечно, был бы создан какой-то другой заменитель (не может же существовать элита, не привязанная к территории), но, видимо, предлагаемые способы местные элиты не устраивали.Во-вторых, союзная элита ещё до того показала свою неэффективность.Ведь разрушение Грузии, армяно-азербайджанская война и конфликты в Средней Азии начались ещё при власти КПСС. Союз не смог всё это предотвратить или подавить в начале. Региональным же элитам предлагалась возможность нести ответственность за то, на что они повлиять не могли. Ну а такую ответственность они имели бы и в качестве руководства независимого государства.
https://ukraina.ru/20230311/1044240786.html
https://ukraina.ru/20221208/1041611891.html
https://ukraina.ru/20210317/1030845959.html
https://ukraina.ru/20220511/1033938308.html
ссср
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/64/1033546444_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_4de1d4a8e5a995b708f1aeee3e7b31d0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, история ссср, ссср, референдум, 1991, михаил горбачёв, украина
История, История, история Украины, история СССР, СССР, референдум, 1991, Михаил Горбачёв, Украина

Референдум 17 марта 1991 года: выбор народа преданный элитами

08:23 17.03.2024
 
© РИА Новости . И. Носов / Перейти в фотобанкреферендум 17 марта 1991 года
референдум 17 марта 1991 года - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . И. Носов
Перейти в фотобанк
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Итоги всесоюзного референдума 17 марта 1991 года по сей день остаются в политической повестке. Тогда была высказана однозначная воля народа, направленная на сохранение союзного государства (почти 78% "за"). С тех пор любые инициативы по воссоединению стран или территорий бывшего СССР явно или неявно апеллируют к итогам народного волеизъявления.
Ответить на весь комплекс вопросов, связанных с референдумом и распадом СССР, в одной статье невозможно, но мы просто расставим некоторые акценты.
Кому и зачем был нужен референдум?
Сейчас принято обвинять в распаде Союза Михаила Горбачёва и общесоюзную элиту в целом. В какой-то мере это справедливо — действия (и бездействие) союзного руководства в конечном итоге привели к распаду СССР.
Однако на момент начала 1991 года всё отнюдь не было так однозначно. Горбачёв был главой государства и рассчитывал именно на то, чтобы остаться у его руля.
Но были два момента.
Во-первых, государство находилось в состоянии глубокого реформирования и необходимо было получить гарантии того, что реформирование будет происходить в нужном направлении (переучреждения, а не восстановления в старой форме или, не приведи Маркс, ликвидации).
Во-вторых, поскольку президент СССР был избран на Съезде депутатов, существовал некоторый дефицит его легитимности, который надо было как-то восполнить.
- РИА Новости, 1920, 11.03.2023
11 марта 2023, 18:00История
Третий украинец во главе СССР
О чём спрашивали
По меткому выражению кого-то из журналистов того времени: "Народ спросили — ммм? И он ответил — ммм!" Ну, может, было и не совсем так, но близко к тому.
Конечная формулировка вопроса всесоюзного референдума гласила: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?"
Как легко заметить, вопрос разбивается на целую кучу подвопросов. В частности:
- Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как единого государства?
- Считаете ли вы, что СССР должен быть федерацией?
- Нужно ли это федерацию обновлять, или сойдёт и так?
- Должна ли федерация состоять непременно из республик, или допустимы какие-то иные формы государственного устройства?
- Так ли уж необходимо сохранение в СССР социалистического строя?
Горбачев и Ельцин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 12:31История
Никто не хотел защищать. Почему распался СССР
- Обязательно ли Сохранение советской власти?
- Считаете ли вы необходимым гарантирование в обновлённом Союзе прав и свобод человека любой национальности (или можно ввести какие-то элементы расовой и национальной дискриминации)?
Всё вот это было сложено в один кулёк и предложено для оценки — каждый человек мог найти тезисы на свой вкус.
По сути же, это был референдум о доверии элите в вопросе дальнейшего реформирования советского общества и государства. Народ согласился — сколько-нибудь влиятельной силы, способной заметить эту элиту, всё равно не просматривалось.
Украинский опрос
Такая сила, однако, была — региональные партийно-советские элиты, которые не очень чётко представляли себе своё будущее в горбачёвской федерации. Они преследовали свои цели и хотели получить свои гарантии.
В УССР "суверен-коммунисты" при поддержке националистов протолкнули проведение республиканского опроса со следующей формулировкой: "Согласны ли Вы, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?"
Декларация (Украина, кстати, приняла её месяцем позже, чем Россия) не то чтобы исключала возможность вступления в новый союз, но сильно ограничивала круг позиций для торга. Правда, по большому счёту, идее нового союза она не противоречила.
В результате за формулировку союзного референдума голосовали 70% жителей УССР, а за формулировку республиканского опроса — 80%.
Кстати, не одни украинцы оказались такими умными. Например, в Казахстане провели такой же опрос, а в России местные суверен-коммунисты провели через референдум введение поста всенародно избираемого президента.
Референдум задним числом
Особенность референдумов 1991 года состояла в том, что они давали выбор без выбора.
В этот день в 1991 году началась забастовка шахтёров Донбасса, которая вскоре охватила многие другие угледобывающие предприятия Советского Союза. Впервые были выдвинуты требования к президенту СССР и Коммунистической партии. Однако главные последствия акции проявили себя в экономике.
17 марта 1991 года областной референдум в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, проголосовали за независимость Украины
17 марта 2021, 16:04
Мартовский референдум. Как Галичина проголосовала за выход Украины из СССР17 марта 1991 года, одновременно с Всесоюзным референдумом о сохранении СССР, в трёх галицких областях УССР состоялся свой плебисцит, на котором почти 90% участников проголосовали за независимость Украины
В референдуме 17 марта не предполагалось какой-то альтернативы — между чем и чем, собственно, выбирать? Куда деваться сторонникам конфедерации, капитализма или ку-клус-клана? Фактически, элиты сделали свой выбор и зафиксировали его в результатах референдума.
То же самое произошло 1 декабря на Украине — гражданам было предложено подтвердить уже принятое решение о независимости без наличия какой-то альтернативы — общесоюзная система власти фактически прекратила существование.
Ну и точно так же было в России 12 декабря 1993 года — речь шла об утверждении предложенной Ельциным Конституции РФ.
Кстати, этот референдум де-факто аннулировал результаты референдума 17 марта на территории России — в Конституции речь об СССР не шла, да это и не удивительно — его уже два года как не было…
Почему элиты были против?
Республиканские элиты не очень-то были настроены на эффективное завершение Ново-Огарёвского процесса, поскольку у них были основания полагать, что их интересы учтены не будут.
Голосование на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года было призвано "перебить" результаты референдума о сохранении СССР и убедить США в том, что независимость Украины действительно поддерживает её население.
кучма кравчук - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая 2022, 10:57
Настоящий украинский политик. Три эпизода из жизни «человека власти» Леонида КравчукаОн умер 10 мая в 17:00 по киевскому времени на 89-м году жизни после продолжительной болезни. Ровно через четыре месяца после своего 88-летия, через неделю после смерти первого руководителя независимой Белоруссии Станислава Шушкевича и через 15 с небольшим лет после первого президента России Бориса Ельцина
Во-первых, центральная, союзная элита отгородила себя от элит региональных, разрушив существующую систему социальных лифтов.
В СССР этими лифтами была вертикаль КПСС, которая теоретически давала возможность любому местному чиновнику дойти до высших постов в государстве. Ликвидация КПСС эту систему ломала. Возможно, конечно, был бы создан какой-то другой заменитель (не может же существовать элита, не привязанная к территории), но, видимо, предлагаемые способы местные элиты не устраивали.
Во-вторых, союзная элита ещё до того показала свою неэффективность.
Ведь разрушение Грузии, армяно-азербайджанская война и конфликты в Средней Азии начались ещё при власти КПСС. Союз не смог всё это предотвратить или подавить в начале. Региональным же элитам предлагалась возможность нести ответственность за то, на что они повлиять не могли. Ну а такую ответственность они имели бы и в качестве руководства независимого государства.
 
ИсторияИсторияистория Украиныистория СССРСССРреферендум1991Михаил ГорбачёвУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:03"Это и есть торг": эксперт объяснил заявления Макрона по отправке военных НАТО на Украину
08:33Львовская певица Христина Соловий ненавидит все русское, но это не точно
08:23Референдум 17 марта 1991 года: выбор народа преданный элитами
08:00Владимир Козин: Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТО
18:17Украинские колл-центры в операции СБУ против выборов. Итоги 16 марта на Украине
17:30В чём было главное отличие Крыма от всей остальной Украины 10 лет назад - Ищенко
16:57Оказалась доцентом с кристальной репутацией: что известно о диверсантах, пытавшихся сорвать голосование
16:30Явка избирателей на президентских выборах в РФ превысила 50% - ЦИК
16:00"Приключения капитана Врунгеля": первый сериал Давида Черкасского
15:58Ликвидация у Козинки и новые угрозы от террористов из РДК*: что происходит в приграничье
15:05Выборы-2024 и феномен российской демократии
13:48В ВСУ заявили, что среди военнослужащих уже нет добровольно мобилизированных - СМИ
13:41Кураторы обещали 150 тысяч: студентка-кондитер подожгла школу в Свердловской области
13:23Местные могли бы и уехать, раз их "просили": Максакова* поддержала террористов, атаковавших границу РФ
13:00Предотвращение теракта, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 13:00 16 марта
12:51"Устроить конкурс": Безуглая придумала, как протолкнуть новый закон о мобилизации
12:43"Гуляю здесь": сотрудники ФСБ задержали агента, готовившего теракт на Транссибе
12:16Порошенко потребовал выгнать Тимошенко из Министерства оборонs Украины ради фортификаций
12:00Сто 200 и сто 300: в одесской "Мрие" уничтожена группа наемников
10:49Было до пяти, станет до восьми: в России ужесточат наказание за попытку сорвать выборы
Лента новостейМолния