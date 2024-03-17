https://ukraina.ru/20240317/1044352208.html

Референдум 17 марта 1991 года: выбор народа преданный элитами

Референдум 17 марта 1991 года: выбор народа преданный элитами - 17.03.2024 Украина.ру

Референдум 17 марта 1991 года: выбор народа преданный элитами

Итоги всесоюзного референдума 17 марта 1991 года по сей день остаются в политической повестке. Тогда была высказана однозначная воля народа, направленная на сохранение союзного государства (почти 78% "за"). С тех пор любые инициативы по воссоединению стран или территорий бывшего СССР явно или неявно апеллируют к итогам народного волеизъявления.

2024-03-17T08:23

2024-03-17T08:23

2024-03-17T08:23

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1991

михаил горбачёв

украина

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Ответить на весь комплекс вопросов, связанных с референдумом и распадом СССР, в одной статье невозможно, но мы просто расставим некоторые акценты.Кому и зачем был нужен референдум?Сейчас принято обвинять в распаде Союза Михаила Горбачёва и общесоюзную элиту в целом. В какой-то мере это справедливо — действия (и бездействие) союзного руководства в конечном итоге привели к распаду СССР.Однако на момент начала 1991 года всё отнюдь не было так однозначно. Горбачёв был главой государства и рассчитывал именно на то, чтобы остаться у его руля.Но были два момента.Во-первых, государство находилось в состоянии глубокого реформирования и необходимо было получить гарантии того, что реформирование будет происходить в нужном направлении (переучреждения, а не восстановления в старой форме или, не приведи Маркс, ликвидации).Во-вторых, поскольку президент СССР был избран на Съезде депутатов, существовал некоторый дефицит его легитимности, который надо было как-то восполнить.О чём спрашивалиПо меткому выражению кого-то из журналистов того времени: "Народ спросили — ммм? И он ответил — ммм!" Ну, может, было и не совсем так, но близко к тому.Конечная формулировка вопроса всесоюзного референдума гласила: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?"Как легко заметить, вопрос разбивается на целую кучу подвопросов. В частности:- Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как единого государства?- Считаете ли вы, что СССР должен быть федерацией?- Нужно ли это федерацию обновлять, или сойдёт и так?- Должна ли федерация состоять непременно из республик, или допустимы какие-то иные формы государственного устройства?- Так ли уж необходимо сохранение в СССР социалистического строя?- Обязательно ли Сохранение советской власти?- Считаете ли вы необходимым гарантирование в обновлённом Союзе прав и свобод человека любой национальности (или можно ввести какие-то элементы расовой и национальной дискриминации)?Всё вот это было сложено в один кулёк и предложено для оценки — каждый человек мог найти тезисы на свой вкус.По сути же, это был референдум о доверии элите в вопросе дальнейшего реформирования советского общества и государства. Народ согласился — сколько-нибудь влиятельной силы, способной заметить эту элиту, всё равно не просматривалось.Украинский опросТакая сила, однако, была — региональные партийно-советские элиты, которые не очень чётко представляли себе своё будущее в горбачёвской федерации. Они преследовали свои цели и хотели получить свои гарантии.В УССР "суверен-коммунисты" при поддержке националистов протолкнули проведение республиканского опроса со следующей формулировкой: "Согласны ли Вы, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?"Декларация (Украина, кстати, приняла её месяцем позже, чем Россия) не то чтобы исключала возможность вступления в новый союз, но сильно ограничивала круг позиций для торга. Правда, по большому счёту, идее нового союза она не противоречила.В результате за формулировку союзного референдума голосовали 70% жителей УССР, а за формулировку республиканского опроса — 80%.Кстати, не одни украинцы оказались такими умными. Например, в Казахстане провели такой же опрос, а в России местные суверен-коммунисты провели через референдум введение поста всенародно избираемого президента.Референдум задним числомОсобенность референдумов 1991 года состояла в том, что они давали выбор без выбора.В этот день в 1991 году началась забастовка шахтёров Донбасса, которая вскоре охватила многие другие угледобывающие предприятия Советского Союза. Впервые были выдвинуты требования к президенту СССР и Коммунистической партии. Однако главные последствия акции проявили себя в экономике.В референдуме 17 марта не предполагалось какой-то альтернативы — между чем и чем, собственно, выбирать? Куда деваться сторонникам конфедерации, капитализма или ку-клус-клана? Фактически, элиты сделали свой выбор и зафиксировали его в результатах референдума.То же самое произошло 1 декабря на Украине — гражданам было предложено подтвердить уже принятое решение о независимости без наличия какой-то альтернативы — общесоюзная система власти фактически прекратила существование.Ну и точно так же было в России 12 декабря 1993 года — речь шла об утверждении предложенной Ельциным Конституции РФ.Кстати, этот референдум де-факто аннулировал результаты референдума 17 марта на территории России — в Конституции речь об СССР не шла, да это и не удивительно — его уже два года как не было…Почему элиты были против?Республиканские элиты не очень-то были настроены на эффективное завершение Ново-Огарёвского процесса, поскольку у них были основания полагать, что их интересы учтены не будут.Голосование на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года было призвано "перебить" результаты референдума о сохранении СССР и убедить США в том, что независимость Украины действительно поддерживает её население.Во-первых, центральная, союзная элита отгородила себя от элит региональных, разрушив существующую систему социальных лифтов.В СССР этими лифтами была вертикаль КПСС, которая теоретически давала возможность любому местному чиновнику дойти до высших постов в государстве. Ликвидация КПСС эту систему ломала. Возможно, конечно, был бы создан какой-то другой заменитель (не может же существовать элита, не привязанная к территории), но, видимо, предлагаемые способы местные элиты не устраивали.Во-вторых, союзная элита ещё до того показала свою неэффективность.Ведь разрушение Грузии, армяно-азербайджанская война и конфликты в Средней Азии начались ещё при власти КПСС. Союз не смог всё это предотвратить или подавить в начале. Региональным же элитам предлагалась возможность нести ответственность за то, на что они повлиять не могли. Ну а такую ответственность они имели бы и в качестве руководства независимого государства.

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https://ukraina.ru/20220511/1033938308.html

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