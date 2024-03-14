https://ukraina.ru/20240314/1053872776.html

Кирилл Фролов о мифах Папы Римского и о том, почему Трампу сейчас выгоден разгром ВСУ и поддержка УПЦ

Кирилл Фролов о мифах Папы Римского и о том, почему Трампу сейчас выгоден разгром ВСУ и поддержка УПЦ - 14.03.2024 Украина.ру

Кирилл Фролов о мифах Папы Римского и о том, почему Трампу сейчас выгоден разгром ВСУ и поддержка УПЦ

Не стоит слушать фан-клуб Папы Римского и надеяться на блеф СБУ в отношении задержанных православных журналистов и киевского священника, которым грозит пожизненное заключение в тюрьме.

2024-03-14T06:20

2024-03-14T06:20

2024-03-14T06:20

интервью

украина

россия

запад

владимир зеленский

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папа римский

упц

сбу

сша

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов.Служба безопасности Украины (СБУ) 12 марта провела обыски и изъяла технику у сотрудников Интернет-сайта "Союз православных журналистов" и адвокатской конторы Никиты Чекмана, который защищает Украинскую православную церковь (УПЦ) в судах. При этом СБУ утверждает в телеграм-канале, что якобы раскрыла агентурную сеть ФСБ "под прикрытием УПЦ".— Кирилл Александрович, пожизненное заключение в тюрьме за информационный контент грозит 15 украинцам. Каковы истинные причины таких действий СБУ?— Укрорейх перешел к максимально жесткой политике уничтожения Православия. При этом Западу абсолютно наплевать на нелегтимность Зеленского, который для Вашингтона выглядит как идеальный исполнитель.Да, СБУ заявила о задержании четырех из более чем пятнадцати выявленных "агентов ФСБ", включая неназванного киевского священника, и намерении добиться для них пожизненного приговора. Это впоследствии грозит каждому, кто откроет рот о догматах и канонах церкви.Это намеренно сделано перед голосованием в Верховной Раде за ужесточенный ко второму чтению законопроект о запрете УПЦ. Результат этого голосования очевиден. Антихристов режим наглядно демонстрирует железную политическую волю уничтожить Православие на южных землях Руси.Ответом на дьявольскую волю может быть только еще более крепкая и несокрушимая воля первого мирянина Русской церкви Владимира Путина сокрушить убийц Православия и освободить Киев и Одессу. Освобождение данных городов является главным предвыборным наказом православного русского большинства Путину на президентских выборах.— Реально ли СБУ посадит 15 человек пожизненно? Или просто пугают?— Им незачем лукавить. Они заинтересованы в так называемом процессе века "над православной шпионский сетью ФСБ".Кроме того, им важно запугать остальных верующих УПЦ, особенно митрополита Феодосия и православных журналистов, которые пытаются поднимать голос в защиту Православия.— Что еще, помимо освобождения Киева и Одессы, мы можем сделать для того, чтобы поддержать православных людей на Украине? Может быть стоит писать в ООН и другие организации больше писем, организовывать онлайн-митинги в Интернете в поддержку тех, кто борется за веру на Украине?— Пожизненная посадка православных журналистов является демонстраций режима Зеленского, который хочет таким образом показать, что обращения в ООН, к Такеру Карсону и Дональду Трампу бесполезны. Есть жёсткий приказ из Вашингтона давить Православие на Украине.— А Дональд Трамп может на это повлиять?— Дональд Трамп, как создатель Православной церкви Украины (ПЦУ), не будет ничего менять в этом вопросе.Созданием ПЦУ руководил Майкл Помпео, который при Трампе был и главой ЦРУ и получил повышение до госсекретаря США. Он также продавал нефть Белоруссии с целью отлучить ее от России.Сейчас для дискредитации Байдена Трампу, конечно, выгодно поднять вопрос уничтожения УПЦ. Ему также тактически выгоден полный разгром ВСУ, чтобы по-настоящему скомпрометировать Байдена. Но после победы на выборах Трамп вернётся к политике создания церковного раскола.Байден все прекрасно понимает, поэтому дал отмашку Зеленскому на уничтожение УПЦ, чтобы продемонстрировать, что не боится Трампа с Карлсоном.Возвращаясь к вашему вопросу о мерах поддержки Православия — писать и кричать нам все равно нужно и важно! При этом нужно ссылаться на Послание святого Патриарха Тихона, согласно которому Русская церковь не примет мир, по которому мать городов русских Киев навсегда отторгается от Российской державы.Но поскольку для освобождения Киева нужно время, необходимо поднимать вопрос уничтожения Православия на Украине ежегодно. Например, освещать и комментировать в публичном пространстве неприемлемые ситуации, как сейчас с угрозами пожизненной посадки православных журналистов. Главное — не молчать об этом.Я считаю, что появление на этом фоне заявлений, основанных на иллюзиях о прозрении Запада и украинского режима — это все обман и самообман. Западу абсолютно наплевать на нелегитимность главы Украины.Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву очень четко назвал это "морковками", которые Запад вешает, чтобы заманить Россию на переговоры на своих условиях. Но мы больше не купимся на "морковки" Запада, подчеркнул президент.— Папа Римский Франциск призвал Украину поднять белый флаг и вести переговоры с Россией. Однако у Ватикана давние и очень тесные отношения с нацизмом, о чём нельзя забывать. Что кроется за словами Папы? Не это ли та самая "морковка" и умысел ослабить бдительность России?— Новые лжемиротворческие манифесты совпали с известными заявлениями Папы Римского о переговорах в связи с истечением срока полномочий Зеленского. Да, это все те же "морковки".Истечение срока президентства Зеленского является поводом не к похабному миру с ликвидаторами Православия, а к окончательному закрытию онтологически русофобского и антиправославного проекта "Украина".Отдельные каналы восторгаются интервью Папы Римского швейцарскому телеканалу. Сторонники заморозки СВО утверждают, что Папа является представителем "здоровых сил" Запада, которые хотят компромисса — заморозки СВО по нынешней линии боевого соприкосновения. Но это миф!Такой компромисс принесёт поражение России, а следовательно и Русской церкви. А закон о ликвидации УПЦ будет принят в ближайшее время.Папа как иезуит высказался двусмысленно. Его слова можно интерпретировать и так, что проигрывающей стороной является отнюдь не Украина. И тогда его предложение носит антироссийский характер.— Почему?— Потому что его интервью швейцарскому телеканалу совпало с пресс-конференцией Зеленского по итогам визита в Турцию, где обсуждался "мирный план" по Украине. А он как раз заключается в остановке СВО и возвращении Украине Херсонской и Запорожской областей.То есть этот план носит абсолютно антироссийский характер.Более того, Эрдоган строит укрорейху два корвета: "Иван Мазепа" и "Иван Выговский". Последний Зеленский назвал в честь гетмана, продавшего Русь католической Польше.Но что самое интересное, Зеленского и его американских кураторов не устраивает даже похабный мир — им нужно стратегическое поражение России. Поэтому Зеленский отвергает предложение Эрдогана и говорит, что Россию нельзя приглашать на "мирную конференцию по Украине", где так называемые цивилизованные страны разработают план капитуляции России. А после этого наши представители, видимо, как они полагают, должны приехать с белым флагом.А потом Украина нанесёт России стратегическое поражение с помощью западных дальнобойных ракет.Плюс — спикера Конгресса США Джонсона, похоже, "доломали" в вопросе предоставления Киеву 61 миллиарда долларов в форме кредитов.Вот что, по моему мнению, имел в виду Папа Франциск.Поэтому не стоит слушать фан-клуб Папы Римского и позорного "Стамбула-2". Тем более до принятия закона об уничтожении УПЦ остались считанные недели, а то и дни. Недовольство заявлением Папы со стороны киевского режима я могу объяснить тем, что все это согласовано в целях дезинформации руководства России.

https://ukraina.ru/20230712/1047972454.html

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, дональд трамп, папа римский, упц, сбу, сша, церковь, православие, эрдоган, переговоры