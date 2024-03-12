Совет Папы Римского оскорбил украинцев - 12.03.2024 Украина.ру
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Совет Папы Римского оскорбил украинцев
Совет Папы Римского оскорбил украинцев - 12.03.2024 Украина.ру
Совет Папы Римского оскорбил украинцев
Папа Римский Франциск опять попал в немилость украинской власти. Конкретно Зеленского возмутили "виртуальные" мирные инициативы понтифика
2024-03-12T06:06
2024-03-12T08:16
украина
россия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
владимир зеленский
мид
вооруженные силы украины
угкц
эксклюзив
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Напомним, что ранее Франциск в интервью швейцарским СМИ предложил Украине выбросить белый флаг, что сразу расценили как капитуляцию. Позднее директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни разъяснил, что Папа подразумевал перемирие в ходе переговоров. В понедельник, 11 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Папы, как передает РИА "Новости": "Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст, но в целом ту мысль, которую он говорил, вполне можно понять. Он высказывался в пользу переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности к открытости решать наши проблемы путем переговоров. И это предпочтительный путь. Но вы знаете, что, к сожалению, и высказывания Папы неоднократные, и мнение других сторон, в том числе и нашей, в последнее время натыкаются на абсолютно жесткое отрицание со стороны киевского режима". Также активно обсуждали эту тему эксперты в своих соцсетях, увязывая активность на переговорном треке также с последними заявлениями Трампа и Эрдогана.Общественный деятель Татьяна ПопДедушки машут ручкой. Сразу две зрады накрыли незалежную. Вышел анонс интервью папы римского швейцарской телерадиокомпании RSI, в котором тот называет Украину проигрывающей стороной и призывает "поднять белый флаг и вести переговоры". И не успели зелеботы отработать повесточку, что понтифика завербовал Путин, как их любимый дед из Америки подлил масла в огонь очередной оговоркой по Фрейду. Рассказывая о консультациях с правительством Израиля, дед перепутал перфокарты и заявил, что США "не стоило лезть на Украину". Имел в виду он при этом Ирак и Афганистан, но, учитывая, что оба эти вторжения для Штатов не стали победоносными, получилось мрачное пророчество на украинское будущее. Почти одновременное появление обоих заявлений, конечно же, в данном случае случайно. А вот и оговорка Байдена, и вполне продуманные тезисы Франциска, скорее всего, вовсе не случайно ведут в одном направлении: если Запад, католическая церковь – это, безусловно, значимый игрок в англосаксонском мире – хочет сохранить Украину в качестве инструмента против России на будущее, то сейчас самое время этот инструмент переформатировать и припрятать до лучших времен. Иначе попросту сотрется до основания и новой пользы хозяевам не принесет. Не факт, что для России такой вариант был бы приемлем, слишком много долгосрочных рисков, но ирония тут в том, что наименее приемлем он для киевского шапито. Они хоть в "афганском сценарии" США, хоть в дипломатических схемах, предлагаемых Ватиканом, просто лишние, хоть на "Миротворец" Джо с Франциском вноси.Политолог Максим ЖарковНынешний мощный залп из сигналов в переговорном треке по Украине ("план Эрдогана" + "план Маска – Трампа" + папа Римский) может говорить о понимании одним из внешних игроков высокой вероятности внезапного коллапса власти в Киеве ещё даже до мая, когда у Зеленского истечёт срок годности. Интервью Папы Римского итальянской телекомпании RSI выйдет полностью только 20 марта, а в ротацию высказывание Папы про Украину ушло прямо сегодня. Кто-то начинает очень сильно торопиться, и это явно не Кремль. При этом, судя по активному желанию дискредитировать усилия китайского посредника Ли Хуэя, спешащая сторона явно желает дожать Кремль, предлагая ему некий симбиоз Стамбульских договорённостей. На самом же деле, как справедливо замечено, этот симбиоз не закрывает прокси-конфликт России с Западом. Де-факто это лишь предложение слить из этого конфликта Украинский фронт. Пойдёт ли сейчас на этот размен Кремль? Или будет ждать дальше у моря погоды, надеясь на возвращение Трампа?Политолог Юрий БаранчикОказался наш отец: внезапное миротворчество Папы Римского мало кто понял. Было широко растиражировано высказывание наместника Святого престола об Украине, что "проигрывающая сторона должна найти в себе силы выйти на переговоры для завершения боевых действий. Надо обладать храбростью, чтобы поднять белый флаг и остановить поток смертей пока ситуация не ухудшилась"."Знаю, знаю,— сказал Остап,— я сам старый католик и латинист. Пуэр, соцер, веспер, генер, либер, мизер, аспер, тенер". Многие увидели в папских речах некий командно-директивный смысл и даже ультиматум Киеву, который должен покаяться, усовеститься и перестать гробить свой народ. Некоторые дошли до того, что усмотрели особую роль в будущем урегулировании украинских униатов. Вышло ровно наоборот: на Папу ополчилась даже его буйная восточноевропейская паства. Глава Украинской грекокатолической церкви Святослав Шевчук (католик) заявил, что Украина "изранена, но не покорена" и "никому и в голову не приходит сдаться, даже там, где сегодня идут боевые действия". Глава МИД Польши Радослав Сикорский (тоже католик) предложил Ватикану "для баланса" призвать Россию вывести войска с территории Украины, а зампредседателя бундестага Катрин Геринг-Эккардт (кто её там разберет) заявила, что тот, кто требует от Киева сдаться, "соглашается на уничтожение Украины"."Оскара" за наиболее хамские и дурацкие реплики предсказуемо забрал сам Зеленский и глава его МИДа Кулеба. Первый заявил, что вот украинские капелланы в рядах ВСУ – это церковь, а Папа Римский – непонятно кто, сидящий в "2,5 тыс. км и занимающийся виртуальным посредничеством". Кулеба сообщил, что флаг страны — сине-желтый, и других знамен она поднимать не будет, удивительное на фоне обилия красно-черных, звездно-полосатых и прочих флагов, которые ВСУ размещают на патчах вперемешку со свастиками и волчьими крюками. Искать тайный план иезуитов в реплике Франциска не стоит. Хотя бы потому, что он не сам выступил со спичем, а отвечал на вопрос журналиста и в заданном контексте. Чудес не бывает, а вопрос Сталина про количество дивизий у Ватикана предельно актуален. Папа, как ему положено по статусу, высказался в миротворческом ключе, и не более того. К практическим результатам этой истории можно отнести две вещи. Первая – никто из высказавшихся не спорил с тем, что Украина проигрывает. Вторая – деконструкция и сатанизм в украинско-польском регионе дошли до такой степени, что вслед за православием тряпками погнали и апостольского преемника святого Петра.Политолог Вадим ТрухачевРеакция на слова Папы Римского Франциска на Западе куда интереснее, чем на Украине. С последней всё как раз понятно. На Западе сразу дали понять, что и мысли не допускают о переговорах с Россией, о компромиссах с ней. Там всё ещё уверены, что Россию можно победить. Хорошо также показали, чего стоит авторитет Ватикана в некогда католической части Европы. Даже там своего пастыря слушать не хотят.Публицист Семен УраловПоднять белый флаг надо было советовать в 2014 году, когда объявляли АТО, а униатские попы первыми благословляли убийства в Донбассе. Хотя начинать надо с того, как подопечные Папы из УГКЦ перенесли свой главный собор с горы во Львове на левый берег Днепра в Киеве. Поэтому сегодня Папе было бы правильно обращаться с предложением поднять белый флаг к подопечным полякам и литовцам. Чтоб по-тихому выходили из УТрагедии, оставив России традиционные русские проблемы. "Внутреннее это дело, ваше православное", – должен бы сказать приличный Папа Римский. И попросить католиков в дела Москвы и Киева не лезть. Вот пусть белорусы, молдаване с румынами, да болгары с греками и сербами лезут с советами к православным в состоянии конфликта. Такая должна быть здоровая позиция у настоящего Папы Римского. А вот это все суррогатный медиаконтент с целью затянуть агонию и отсрочить начало сценария "Афганизация/Атаманщина".Украинский политик Евгений ШевченкоПосмотрите, пожалуйста, там Геращенко не внес еще Папу на свой сайт "Миротворец"?
https://ukraina.ru/20240311/1053827623.html
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Виктория Титова
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украина, россия, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, владимир зеленский, мид, вооруженные силы украины, угкц, эксклюзив
Украина, Россия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Владимир Зеленский, МИД, Вооруженные силы Украины, УГКЦ, Эксклюзив

Совет Папы Римского оскорбил украинцев

06:06 12.03.2024 (обновлено: 08:16 12.03.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкVII съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане
VII съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Папа Римский Франциск опять попал в немилость украинской власти. Конкретно Зеленского возмутили "виртуальные" мирные инициативы понтифика
Напомним, что ранее Франциск в интервью швейцарским СМИ предложил Украине выбросить белый флаг, что сразу расценили как капитуляцию. Позднее директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни разъяснил, что Папа подразумевал перемирие в ходе переговоров.
В понедельник, 11 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Папы, как передает РИА "Новости": "Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст, но в целом ту мысль, которую он говорил, вполне можно понять. Он высказывался в пользу переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности к открытости решать наши проблемы путем переговоров. И это предпочтительный путь. Но вы знаете, что, к сожалению, и высказывания Папы неоднократные, и мнение других сторон, в том числе и нашей, в последнее время натыкаются на абсолютно жесткое отрицание со стороны киевского режима".
Также активно обсуждали эту тему эксперты в своих соцсетях, увязывая активность на переговорном треке также с последними заявлениями Трампа и Эрдогана.
Общественный деятель Татьяна Поп
Дедушки машут ручкой. Сразу две зрады накрыли незалежную. Вышел анонс интервью папы римского швейцарской телерадиокомпании RSI, в котором тот называет Украину проигрывающей стороной и призывает "поднять белый флаг и вести переговоры". И не успели зелеботы отработать повесточку, что понтифика завербовал Путин, как их любимый дед из Америки подлил масла в огонь очередной оговоркой по Фрейду.
Рассказывая о консультациях с правительством Израиля, дед перепутал перфокарты и заявил, что США "не стоило лезть на Украину". Имел в виду он при этом Ирак и Афганистан, но, учитывая, что оба эти вторжения для Штатов не стали победоносными, получилось мрачное пророчество на украинское будущее.
Почти одновременное появление обоих заявлений, конечно же, в данном случае случайно. А вот и оговорка Байдена, и вполне продуманные тезисы Франциска, скорее всего, вовсе не случайно ведут в одном направлении: если Запад, католическая церковь – это, безусловно, значимый игрок в англосаксонском мире – хочет сохранить Украину в качестве инструмента против России на будущее, то сейчас самое время этот инструмент переформатировать и припрятать до лучших времен.
Иначе попросту сотрется до основания и новой пользы хозяевам не принесет. Не факт, что для России такой вариант был бы приемлем, слишком много долгосрочных рисков, но ирония тут в том, что наименее приемлем он для киевского шапито. Они хоть в "афганском сценарии" США, хоть в дипломатических схемах, предлагаемых Ватиканом, просто лишние, хоть на "Миротворец" Джо с Франциском вноси.
Визит Папы Римского Франциска в Казахстан - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Вчера, 21:29
Представителя Ватикана вызвали на ковёр из-за слов Папы Римского об Украине Постоянного дипломатического представителя Папы Римского Франциска на Украине Висвальдаса Кульбокаса вызвали в министерство иностранных дел страны из-за слов понтифика о том, что Киеву необходимо пойти на переговоры с Москвой. Об этом сообщили 11 марта в МИД Украины
Политолог Максим Жарков
Нынешний мощный залп из сигналов в переговорном треке по Украине ("план Эрдогана" + "план Маска – Трампа" + папа Римский) может говорить о понимании одним из внешних игроков высокой вероятности внезапного коллапса власти в Киеве ещё даже до мая, когда у Зеленского истечёт срок годности.
Интервью Папы Римского итальянской телекомпании RSI выйдет полностью только 20 марта, а в ротацию высказывание Папы про Украину ушло прямо сегодня. Кто-то начинает очень сильно торопиться, и это явно не Кремль. При этом, судя по активному желанию дискредитировать усилия китайского посредника Ли Хуэя, спешащая сторона явно желает дожать Кремль, предлагая ему некий симбиоз Стамбульских договорённостей.
На самом же деле, как справедливо замечено, этот симбиоз не закрывает прокси-конфликт России с Западом. Де-факто это лишь предложение слить из этого конфликта Украинский фронт. Пойдёт ли сейчас на этот размен Кремль? Или будет ждать дальше у моря погоды, надеясь на возвращение Трампа?
Политолог Юрий Баранчик
Оказался наш отец: внезапное миротворчество Папы Римского мало кто понял.
Было широко растиражировано высказывание наместника Святого престола об Украине, что "проигрывающая сторона должна найти в себе силы выйти на переговоры для завершения боевых действий. Надо обладать храбростью, чтобы поднять белый флаг и остановить поток смертей пока ситуация не ухудшилась".
"Знаю, знаю,— сказал Остап,— я сам старый католик и латинист. Пуэр, соцер, веспер, генер, либер, мизер, аспер, тенер". Многие увидели в папских речах некий командно-директивный смысл и даже ультиматум Киеву, который должен покаяться, усовеститься и перестать гробить свой народ. Некоторые дошли до того, что усмотрели особую роль в будущем урегулировании украинских униатов.
Вышло ровно наоборот: на Папу ополчилась даже его буйная восточноевропейская паства. Глава Украинской грекокатолической церкви Святослав Шевчук (католик) заявил, что Украина "изранена, но не покорена" и "никому и в голову не приходит сдаться, даже там, где сегодня идут боевые действия". Глава МИД Польши Радослав Сикорский (тоже католик) предложил Ватикану "для баланса" призвать Россию вывести войска с территории Украины, а зампредседателя бундестага Катрин Геринг-Эккардт (кто её там разберет) заявила, что тот, кто требует от Киева сдаться, "соглашается на уничтожение Украины".
"Оскара" за наиболее хамские и дурацкие реплики предсказуемо забрал сам Зеленский и глава его МИДа Кулеба. Первый заявил, что вот украинские капелланы в рядах ВСУ – это церковь, а Папа Римский – непонятно кто, сидящий в "2,5 тыс. км и занимающийся виртуальным посредничеством". Кулеба сообщил, что флаг страны — сине-желтый, и других знамен она поднимать не будет, удивительное на фоне обилия красно-черных, звездно-полосатых и прочих флагов, которые ВСУ размещают на патчах вперемешку со свастиками и волчьими крюками.
Искать тайный план иезуитов в реплике Франциска не стоит. Хотя бы потому, что он не сам выступил со спичем, а отвечал на вопрос журналиста и в заданном контексте. Чудес не бывает, а вопрос Сталина про количество дивизий у Ватикана предельно актуален.
Папа, как ему положено по статусу, высказался в миротворческом ключе, и не более того. К практическим результатам этой истории можно отнести две вещи. Первая – никто из высказавшихся не спорил с тем, что Украина проигрывает. Вторая – деконструкция и сатанизм в украинско-польском регионе дошли до такой степени, что вслед за православием тряпками погнали и апостольского преемника святого Петра.
Визит Папы Римского Франциска в Казахстан - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 10:43
Ватикан уточнил, что папа Франциск имел ввиду, когда говорил о "белом флаге" и УкраинеКогда Папа Римский Франциск в интервью швейцарским СМИ использовал по отношению к Украине фразу "белый флаг", он не имел в виду то, что украинской стороне надо капитулировать. Об этом 10 марта заявил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни
Политолог Вадим Трухачев
Реакция на слова Папы Римского Франциска на Западе куда интереснее, чем на Украине. С последней всё как раз понятно. На Западе сразу дали понять, что и мысли не допускают о переговорах с Россией, о компромиссах с ней. Там всё ещё уверены, что Россию можно победить. Хорошо также показали, чего стоит авторитет Ватикана в некогда католической части Европы. Даже там своего пастыря слушать не хотят.
Публицист Семен Уралов
Поднять белый флаг надо было советовать в 2014 году, когда объявляли АТО, а униатские попы первыми благословляли убийства в Донбассе. Хотя начинать надо с того, как подопечные Папы из УГКЦ перенесли свой главный собор с горы во Львове на левый берег Днепра в Киеве.
Поэтому сегодня Папе было бы правильно обращаться с предложением поднять белый флаг к подопечным полякам и литовцам. Чтоб по-тихому выходили из УТрагедии, оставив России традиционные русские проблемы. "Внутреннее это дело, ваше православное", – должен бы сказать приличный Папа Римский. И попросить католиков в дела Москвы и Киева не лезть. Вот пусть белорусы, молдаване с румынами, да болгары с греками и сербами лезут с советами к православным в состоянии конфликта.
Такая должна быть здоровая позиция у настоящего Папы Римского. А вот это все суррогатный медиаконтент с целью затянуть агонию и отсрочить начало сценария "Афганизация/Атаманщина".
Украинский политик Евгений Шевченко
Посмотрите, пожалуйста, там Геращенко не внес еще Папу на свой сайт "Миротворец"?
 
УкраинаРоссияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа РимскийВладимир ЗеленскийМИДВооруженные силы УкраиныУГКЦЭксклюзив
 
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06:28Без рабочих, без техники, без денег. Сможет ли Зеленский построить 2000 километров фортификаций
06:06Совет Папы Римского оскорбил украинцев
05:45"Деньги США окажутся выброшенными на ветер": эксперт о договорах, от которых Россия может отказаться
05:37Мятежные гагаузы: что это за народ и почему они хотят войти в состав России
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05:20"Зеленский идет на любые меры": эксперт о том, что убило промышленность Украины
05:13Никто не готов умирать за Украину. Украинские эксперты с тревогой увидели отсутствие поддержки в Европе
05:00Калининград или север: эксперт о том, какую провокацию может устроить НАТО во время выборов в России
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