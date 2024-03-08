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Был ли Зеленский целью в Одессе? Мнения экспертов

Был ли Зеленский целью в Одессе? Мнения экспертов - 08.03.2024 Украина.ру

Был ли Зеленский целью в Одессе? Мнения экспертов

Ракетный обстрел Одессы 6 марта никак не связан с визитом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в город. Об этом сообщила спикер Сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк.

2024-03-08T15:42

2024-03-08T15:42

2024-03-08T15:42

россия

одесса

украина

владимир зеленский

константин бондаренко

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вооруженные силы украины

cnn

вкс

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Тем не мене западные СМИ написали, что именно украинский президент, возможно, был целью. Тем временем в министерстве обороны России подтвердили удар, но уточнили, что целью был военный объект ВСУ. Эксперты проанализировали инцидент и пришли к своим выводам.Политолог Константин БондаренкоСегодняшний прилет в Одессу в то время, когда в городе находились президент Украины и премьер-министр Греции, показывает, что в русско-украинской войне перевернута еще одна страница. Ранее существовало неписаное правило, которое соблюдалось российской стороной: во время визита в Украину высокопоставленных гостей либо во время посещения президентом того или иного населенного пункта российская сторона не применяла удары по местам присутствия. Заметили? Зеленский приезжает в Херсон, проводит встречи, вручает медали, уезжает - и только через минут сорок возобновляется канонада. Поездка Байдена в Киев, если бы был хоть один процент опасности для президента США и не было бы гарантий с российской стороны, не состоялась бы - как и визиты многих лидеров других государств. Кто хоть немного знаком с тем, как устроена охрана и организация безопасности первых лиц, может это подтвердить. То есть, в этой войне существовали и существуют каналы коммуникации, которые активно используются. Конечно, для организации шоу под каждый визит включаются сирены, организуются спуски гостей в бомбоубежища - не без этого. Но это уже другая опера. Сейчас же впервые каналы коммуникации не сработали. Били, конечно, не по кортежу Зеленского, как было заявлено, а по конкретному объекту в одесском порту, но именно в момент присутствия в городе Зеленского. Моя гипотеза (имеющая и ряд косвенных подтверждений). В Эр-Рияде Зеленскому было передано сообщение (через Володина и принца Мухаммеда), согласно которому отказ от предложений со стороны России будет означать и окончательную ликвидацию старого, действующего от начала войны, канала коммуникаций. Ни безопасность Зеленскому, ни безопасность любому лицу, посещающему Украину, с определенного момента Россия гарантировать больше не будет. Очень хочется ошибаться, но похоже, что это так.Общественный деятель Татьяна ПопПочти сутки эксперты CNN ползали с рулеткой по Одессе, но сова на глобус так и не натянулась. Самое неполживое из неполживых изданий замеряло, что российская ракета вчера прилетела в 500 метрах от кортежа Зеленского, что видимо, должно было бы свидетельствовать о "коварстве" русских и "незламности" клоунокомандующего. Что касается самого попадания, то Минобороны России о нем еще вчера отчиталось – попали в военный склад, куда и целились. С моей, абсолютно гражданской точки зрения, интересней другое. А где массовый шум в мировых медиа, острые репортажи с места событий, комментарии обслуги Зели о том, что штаны отстирывать не пришлось, свидетельства бабки с консервашкой, которая отклонила ракету от траектории и спасла светоча демократии? Помните, как еще в том году, не говоря уже о начале событий, мейнстримные СМИ подхватывали любые заявления Банковой, с восторгом несли галлюциногенные бредни о десятках и сотнях диверсантов в Киеве, от которых якобы отбивался правительственный квартал, и прочие героические комиксы "Квартала"? И где все это теперь? В конце концов, там рядом премьер Греции еще ошивался, хоть кто-то о его здоровье побеспокоился? Нет, все тихо и буднично прошло, и это, как мне кажется, любопытный симптом. Не так уж далеко осталось до полной дегероизации Зеленского на Западе, а значит дополнительно его пиарить "независимым" СМИ уже не с руки. Ну и побочный медиаэффект этой ситуации - рейтинги доверия к нашим ВКС явно растут! С самого начала же говорили и предупреждали – Россия целит исключительно по военным объектам и, если криворукая ПВО не вносит свой вклад в разрушения, то только их и поражает. Вчерашняя история и такая сдержанная реакция явно свидетельствует, что все, кому надо, в этом уже убедились.Публицист Владимир КорниловА вот главной новостью в Financial Times сегодня является байка о "чудесном спасении" Зеленского и премьера Греции во время "ракетного удара по Одессе". Причем газета тоже отмечает, что по какой-то причине сирены не сработали (и это притом что сирены и бомбоубежища являются обязательной частью программы визитов любого иностранного лидера на Украину!) Пора бы им уже прекращать эти визиты в оккупированные Украиной русские города! А то ведь сам Зеленский кого-нибудь из них рано или поздно грохнет, чтобы попытаться убедить НАТО вступить в войну с Россией!Политический аналитик Михаил ЧаплыгаИТАК... по Одессе. Произошла публичная фиксация позиции РФ по событиям после 20 мая. Этим ударом РФ продемонстрировала отказ признавать Зеленского Президентом после 20 мая. Дело в том, что согласно "Доктрины"... первых лиц не трогают. Либо пожизненных (голубых кровей) либо на период каденций... Удар видимо был демонстрационным. Т.е. через некоторое время после того, как первые лица покинули объект, по которому был нанесен удар и перемещались на пресс-ивент. Судя по реакции Борреля - знак распознан. Что означает отказ признания? То, что после 20 мая РФ будет считать, что "голубой кровью" остается только Парламент и КМУ. Это что-то меняет? Ну... глобально ничего. Кроме того, что политические цунами начнут бороздить наш политикум уже сейчас. Ибо стиль и способ управления, и скорей всего и географию, в силу смены парадигмы РФ, нужно будет кардинально поменять по мотивам безопасности. Когда случилось? Я думаю, что еще в середине февраля прошли "коммуникации" между всеми... а) внезапно активизировался Китай с челночной дипломатией... б) одновременный прилет в Саудию и наших первых лиц и первых лиц РФ... в) снос крыши у Макрона от осознания... г) удар по Шольцу, который перед этим спрятался в ракушку и умыл руки... понимая все... д) выход Нуланд... а это мастодонт политики... такие сами не уходят... это смена вектора, с которой она не согласна... смена эпохальная... ... Накладываем на "бунт" в Раде... и "брожение" в Слугах... И пытаемся понять, как теперь будет себя вести наш политикум, понимая прекрасно все, что я написал... и даже больше... По сути Путин дал старт внутренним голодным играм... Вызовет ли это сплоченность вокруг Президента политикума? Думаю наоборот... Сплотит ли это Слуг? Думаю наоборот... Вертикаль будет вынуждена усилить меры "цементирования", что неизбежно приведет к усилению внутренних напряжений в политикуме... вплоть до критических значений... Теперь накладываем матрицу на проект про мобилизацию и картину на Фронте... Ну... собственно каждый сам теперь может обладая инструментарием попытаться сложить паззлики.Политолог Михаил ПавливВ Киеве приезжим политическим туристам включают сирены и гонят в подвал, за Бербок в Николаеве летал БПЛ да так и улетел не тронув Анну-Лену. В Одессе киношники из "квартала" устроили греческому премьеру пиротехническое шоу, рассказав что целили по кортежу атамана Зеленого. Интересно, что дальше? Или туристы перестанут ездить в туры на "Титаник"?

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

россия, одесса, украина, владимир зеленский, константин бондаренко, джо байден, вооруженные силы украины, cnn, вкс, эксклюзив