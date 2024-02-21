Группа хакеров из России и Украины 5 лет срывала поставки западного вооружения ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру
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Группа хакеров из России и Украины 5 лет срывала поставки западного вооружения ВСУ
Группа хакеров из России и Украины 5 лет срывала поставки западного вооружения ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру
Группа хакеров из России и Украины 5 лет срывала поставки западного вооружения ВСУ
Около трёх тысяч кибератак за пять лет совершила группировка хакеров под названием "LockBit" против финансовых учреждений и корпораций западных стран, которые поставляют оружие Украине. В среду, 21 февраля, их деятельность раскрыли представители спецслужб, сообщили в СБУ
2024-02-21T16:20
2024-02-21T16:20
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По данным ведомства, среди организаторов и участников группировки были граждане Украины и России. Спецслужбам стало известно, что хакеры похищали у известных компаний секретную информацию и персональные данные, а затем требовали за них "выкуп". Уточняется, что только с одной из американских компаний хакеры требовали более 90 млн долларов. В течение нескольких лет хакеры дистанционно "заражали" компьютеры вирусами, а после – собирали закрытую информацию, блокировали работу техники и предлагали её восстановить после того, как на счёт группировки поступят средства. В США и семи странах Евросоюза изъяли более 30 серверов, с которых хакеры проводили кибератаки и где хранили похищенные данные. Заблокировано более 200 криптовалютных счетов группировки.
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новости, украина, хакер, сша, военная помощь, военная техника, пентагон, сво, кибератаки
Новости, Украина, хакер, США, военная помощь, военная техника, Пентагон, СВО, кибератаки

Группа хакеров из России и Украины 5 лет срывала поставки западного вооружения ВСУ

16:20 21.02.2024
 
СБУ
СБУ
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Около трёх тысяч кибератак за пять лет совершила группировка хакеров под названием "LockBit" против финансовых учреждений и корпораций западных стран, которые поставляют оружие Украине. В среду, 21 февраля, их деятельность раскрыли представители спецслужб, сообщили в СБУ
По данным ведомства, среди организаторов и участников группировки были граждане Украины и России.

"Киберспециалисты Службы безопасности совместно с правоохранительными органами США, Великобритании, Евросоюза и других стран-партнёров провели масштабную спецоперацию в разных частях мира. В результате совместных действий разоблачены участники мощной международной группировки хакеров под названием "LockBit", – сказано в сообщении в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

Спецслужбам стало известно, что хакеры похищали у известных компаний секретную информацию и персональные данные, а затем требовали за них "выкуп". Уточняется, что только с одной из американских компаний хакеры требовали более 90 млн долларов.
В течение нескольких лет хакеры дистанционно "заражали" компьютеры вирусами, а после – собирали закрытую информацию, блокировали работу техники и предлагали её восстановить после того, как на счёт группировки поступят средства.
"В случае отказа – злоумышленники угрожали не только парализовать весь технологический процесс пострадавших компаний, но и "слить" их конфиденциальные сведения в открытую сеть. В результате многоэтапной спецоперации СБУ и западных партнёров даркнет-сайты хакерской группировки заблокированы правоохранителями", – добавили в СБУ.
В США и семи странах Евросоюза изъяли более 30 серверов, с которых хакеры проводили кибератаки и где хранили похищенные данные. Заблокировано более 200 криптовалютных счетов группировки.
Киевстар - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря 2023, 12:51
"Помогающим ВСУ, приготовиться!" Хакеры "Солнцепек" взяли на себя ответственность за атаку на "Киевстар"Обеспечение связью ВСУ стало поводом для совершения атаки на украинского оператора сотовой связи "Киевстар", говорится в сообщении телеграм-канала "Солнцепек"
 
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