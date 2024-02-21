https://ukraina.ru/20240221/1053450455.html

Группа хакеров из России и Украины 5 лет срывала поставки западного вооружения ВСУ

Группа хакеров из России и Украины 5 лет срывала поставки западного вооружения ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру

Группа хакеров из России и Украины 5 лет срывала поставки западного вооружения ВСУ

Около трёх тысяч кибератак за пять лет совершила группировка хакеров под названием "LockBit" против финансовых учреждений и корпораций западных стран, которые поставляют оружие Украине. В среду, 21 февраля, их деятельность раскрыли представители спецслужб, сообщили в СБУ

2024-02-21T16:20

2024-02-21T16:20

2024-02-21T16:20

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По данным ведомства, среди организаторов и участников группировки были граждане Украины и России. Спецслужбам стало известно, что хакеры похищали у известных компаний секретную информацию и персональные данные, а затем требовали за них "выкуп". Уточняется, что только с одной из американских компаний хакеры требовали более 90 млн долларов. В течение нескольких лет хакеры дистанционно "заражали" компьютеры вирусами, а после – собирали закрытую информацию, блокировали работу техники и предлагали её восстановить после того, как на счёт группировки поступят средства. В США и семи странах Евросоюза изъяли более 30 серверов, с которых хакеры проводили кибератаки и где хранили похищенные данные. Заблокировано более 200 криптовалютных счетов группировки.

https://ukraina.ru/20231213/1052055170.html

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новости, украина, хакер, сша, военная помощь, военная техника, пентагон, сво, кибератаки