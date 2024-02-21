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Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает власть

Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает власть - 21.02.2024 Украина.ру

Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает власть

В 2023 году исполнилось десять лет со дня насильственной смены власти на Украине, сопровождавшейся кровью и стрельбой и радикально изменившей как курс страны, так и жизнь рядовых ее граждан

2024-02-21T07:18

2024-02-21T07:18

2024-02-21T07:18

евромайдан

эксклюзив

майдан

виктор янукович

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По поводу убийств на Майдане и некоторых других фактов все эти годы работают следователи. Но ответов на вопросы нет.Все эти восемь лет власть (сначала возглавляемая Петром Порошенко, а потом Владимиром Зеленским) на недоуменные вопросы общественности, родственников жертв, их адвокатов и просто граждан, интересующихся произошедшими тогда человеческими трагедиями, просила не торопить следствие и потерпеть до конца расследований.Так говорили в 2015-м и 2018-м. Но это было при Петре Порошенко, когда в его окружении работали участники и организаторы тех событий — Андрей Парубий, Арсений Яценюк, Сергей Пашинский и многие другие.С приходом к власти Владимира Зеленского возникли надежды на то, что расследования сдвинутся с мертвой точки. Но нет.И это притом что большинство событий фиксировалось на видео и фото, живы сотни, даже тысячи свидетелей тех событий, а также участники и организаторы кровавой бойни, закончившейся государственным переворотом.Всего Госбюро расследований Украины (ГБР) вело 76 уголовных дел по преступлениям, совершенным в связи с событиями на Евромайдане в 2013-2014 гг.Обвиняемыми в них являются преимущественно бывшие сотрудники правоохранительных органов и представители бывших властей. Поскольку многие дела шиты белыми нитками и разваливаются в суде, их годами перебрасывают из инстанции в инстанцию, по пути теряя целые тома и вещественные доказательства.И при этом следователи, что теперь не вызывает никаких сомнений, намеренно игнорируют показания не только свидетелей, но и участников тех преступлений, поскольку эти свидетельства опровергают официальные обвинения власть предержащих о том, что всё это совершила "злочинная влада" Януковича.Итак, какие тайны Евромайдана остаются до сих пор неразгаданными?Первая тайна Евромайдана. Кто стрелял в спины митингующих?Одним из факторов, пробудивших ярость толпы зимой 2014 года, стала гибель участников протестов. Лидеры Евромайдана объясняли это приказом стрелять по невооруженным людям "преступной банды" экс-президента Виктора Януковича.Сразу же после захвата власти, 24 февраля 2014 года, и. о. министра внутренних дел Арсен Аваков (остающийся в этой должности до сегодняшнего дня) сообщил о возбуждении им уголовного дела по факту массовых убийств граждан, объявив в розыск экс-президента Януковича и ряд руководителей и сотрудников правоохранительных органов. На президентских выборах в мае того же года многие кандидаты, включая Петра Порошенко, обещали расследовать это дело.В тот же период появляется и аудиозапись телефонного разговора верховного представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта, в котором со ссылкой на врача Ольгу Богомолец, работавшую на Майдане, прозвучало, что жертвами расстрелов стали и правоохранители, причем стреляли в протестующих и милиционеров одни и те же снайперы. Впоследствии Урмас Паэт подтвердил подлинность записи этого телефонного разговора.Осенью 2014 года канадский профессор украинского происхождения Иван Качановский опубликовал результаты своего расследования, в котором утверждал, что расстрел был спланированной операцией оппозиции, имевшей целью захват власти.По его данным, протестующие были застрелены со стороны гостиницы "Украина", Октябрьского дворца или других точек, контролируемых представителями Евромайдана. К таким же выводам пришел в 2015 году британский журналист ВВС Гэбриел Гейтхауз, опубликовавший материалы, свидетельствующие о стрельбе из лагеря Евромайдана, и в частности из здания захваченной консерватории. Гейтхауз называл экс-спикера парламента Андрея Парубия одним из руководителей всей этой операции.В следующем, 2016-м, году активист Евромайдана, львовянин Иван Бубенчик, сам с гордостью признался в интервью западному изданию Bird in Flight, что лично стрелял из автомата AK-47 по правоохранителям из здания консерватории.После этого признания Бубенчика вызвали на допрос в ГПУ, где он сообщил, что его слова журналисты якобы исказили.Еще один подозреваемый по этому делу, Дмитрий Липовой, на допросе заявил, что огонь вели Иван Бубенчик, Зиновий Парасюк (отец депутата Владимира Парасюка), которым Липовой передал своё оружие. Вскоре после этого Липовой покинул Украину, а помогли ему осуществить это Зиновий и Владимир Парасюки, Сергей Пашинский и Андрей Парубий.На судебном заседании в 2017 году другой пострадавший активист Евромайдана, львовянин Владимир Венчак, заявил, что 20 февраля 2014 года ему стреляли в спину."Первое ранение я получил в спину. Но не со стороны правительственного квартала, где была такая явная угроза, а со стороны гостиницы "Украина"", — рассказал раненный участник протестов.В 2017 году двое граждан Грузии, Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили, рассказали украинским адвокатам, что входили в группу, которую специально привезли на Украину для стрельбы по людям. По их словам, 20 февраля 2014 года они находились в здании консерватории и гостиницы "Украина".В том же году экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о передаче дела о расстрелах в суд. Следствие настаивало на причастности к расстрелам Виктора Януковича, который якобы отдал приказ открыть огонь по протестующим. Однако в суде эта версия быстро развалилась. При этом следствие никак не реагировало на все вышеизложенные факты, полностью их игнорируя.И вот теперь новые власти Украины, возглавляемые президентом Владимиром Зеленским, по второму кругу прогоняют эту же версию — вины в расстрелах Януковича и его окружения, хотя концы с концами в этой версии не сходятся. Тем не менее теперь Зеленский и его команда не решаются выдвигать подозрения активистам и лидерам Евромайдана. В мае 2020 года Печерский районный суд Киева постановил заочно арестовать экс-президента Януковича по делу о расстрелах, в который раз игнорируя факты, указывающие на другие версии событий.Обвинения другой стороне сложно выдвинуть из-за закона об амнистии участников Евромайдана, принятого в конце февраля 2014 года. Амнистией воспользовался, например, тот же Иван Бубенчик, которому сначала выдвинули обвинение в убийстве. Затем переквалифицировали дело в "посягательство на жизнь", а затем и вовсе свели всё к "мягкой" статье — "незаконное обращение с оружием".Политолог Борис Межуев говорит, что новые власти Украины всё прекрасно знают, но продолжают вести ту же линию из политических соображений."В целом Зеленский хочет показать, что, хотя власть знает о том, кто действительно стоял за убийствами на "майдане", всё-таки она продолжит винить в этом правительство Януковича. Дело в том, что именно эти события имеют центральное значение для современной Украины", — заявил политолог.Вторая тайна Евромайдана. Кто в списке "Небесной сотни"?Одним из центральных мифов Евромайдана является "Небесная сотня", погибшая якобы в январе-феврале 2014 года. Сакральная жертва необходима прежде всего в пропагандистских целях, так как любая критика действий нынешних властей Украины сталкивается с апелляцией к жертвам, пролившим свою кровь за нынешний курс страны.Легенду о "Небесной сотне" стали создавать еще в феврале 2014 года. Сам термин "сотня" должен был апеллировать как к сотням "Самообороны Евромайдана", так и военным подразделениям УПА*, делившимся на сотни, укрепляя идейную связь именно с радикальным национализмом.Постановление экс-президента Петра Порошенко в 2015 году ввело на Украине новую траурную дату — "День Небесной Сотни", отмечаемый 20 февраля. В разных городах были открыты музеи "Небесной сотни", а также учрежден орден "Героев Небесной сотни".Данный миф, естественно, не принимает во внимание гибель людей по другую сторону баррикад — 19 убитых сотрудников правоохранительных органов.Кроме того, сама по себе "сотня" оказалась и не сотней вовсе, а многие включенные в список погибших на Майдане в феврале 2014 года, либо умерли своей смертью, либо погибли не в ходе протестов.Как отмечали журналист Максим Равреба и юрист Елена Лукаш, проведшие собственные расследования, в список так называемой "Небесной сотни" попали те, кто были убиты самими участниками Евромайдана в ходе внутренних конфликтов или по неосторожности.Например, "Герой Небесной сотни" Сергей Дидыч был насмерть раздавлен грузовиком, за рулем которого сидел другой активист Майдана Леонид Бибык. Виновник трагедии свою вину признал на суде, но был освобожден от ответственности по закону об амнистии. Таким образом, в целом в результате трагического ДТП Украина получила одного героя Небесной сотни и одного амнистированного активиста "Революции достоинства", хотя один из них — жертва, а другой — преступник, совершивший это убийство.Кроме того, в списке оказались люди, участвовавшие в протестах, но умершие в других местах от сердечной недостаточности. Это Яков Зайко, Зураб Хурция, Антонина Дворянец. В этот же список попал покончивший жизнь самоубийством Сергей Синенко. А также погибший в результате пьяной поножовщины в кафе Вячеслав Ворона, умершие от пневмонии Макисм Горошишин, Богдан Калиняк, Павел Мазуренко и Иван Городнюк.В этом же списке "Небесной сотни" оказались еще несколько человек, погибших в ДТП, от заболеваний сердца или легких, убитых в драках, которые вообще никакого отношения к Майдану не имели и в протестах не участвовали, но умерли, по документам, именно в эти дни — 18-20 февраля 2014 года.Похоже, что власти в те дни "добивали список" до сотни, загоняя туда всех, кто попадал ей, власти, под руку. А теперь, когда фальсификация списка стала очевидной, нынешняя власть, так же как и предыдущая, делает вид, что ей ничего об этом неизвестно.Третья тайна Евромайдана. Кто она, третья сила?Известно, что радикализация тех событий началась в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 года, когда несколько сотен молодых людей были жестоко избиты на Майдане ОМОНом. При этом причиной возникновения конфликта стало неуёмное желание коммунальных служб города установить на Майдане Незалежности новогоднюю ёлку, в то время как там же находился лагерь митингующих.Молодые люди, протестовавшие на майдане, не дали коммунальным службам это произвести, а ОМОН попытался жёстко пресечь их сопротивление, в результате чего молодые люди бежали в Михайловский собор, где их укрыли монахи. На утро следующего дня киевляне, узнавшие о разыгравшейся трагедии, вышли на улицы и стали активно требовать смены власти в стране. Такова официальная версия событий.Однако на самом деле руководство страны не давало распоряжения устанавливать ёлку, а наоборот, отказало в том мэрии столицы, предвидя возможные столкновения. Более того, по свидетельству экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, он категорически запретил выводить в ночь с 30 ноября на 1 декабря ОМОН на Майдан. Однако попытка установки ёлки была, и столкновение между молодыми людьми и ОМОНом произошло.Объективный ход событий дал возможность независимым аналитикам говорить о наличии третьей силы (помимо протестующих и власти), которая намеренно содействовала радикализации протестов, приведших к многочисленным смертям и государственному перевороту.Однако вопрос о том, кто эта третья сила, до сих пор остается официально не расследованным.Постулат о непогрешимости "майдановцев"На самом деле тайн у Евромайдана много больше, мы выделили только очевидные. Например, до сих пор неизвестно, как в руки протестующих попало автоматическое оружие? Кто финансировал протесты, когда тысячи людей находились в течение трех месяцев на главной площади страны? Какова роль кураторов протестов (США и ЕС)? Почему тогдашний президент страны, имея возможности и силы без жертв и разрушений разогнать палаточный городок на Майдане Незалежности, так и не сделал этого? Кто и как поджег во время противостояния Дом профсоюзов, сколько человек погибло в результате пожара и куда делись тела погибших, если правда, что при пожаре погибли десятки людей? Что происходило в подвалах мэрии, которую заняли протестующие и которую они сами называли "Наше гестапо"? И так далее.Мифология Майдана предполагает освобождение от любой ответственности участников "Революции достоинства", то есть они по закону становятся "непогрешимыми", поэтому их, даже в случае появления фактов и свидетельств, подтверждающих, что они преступники, нарушившие закон, невозможно привлечь к ответственности. А это разрушает доверие к системе правосудия в целом.Кроме того, во главе правоохранительных и судебных органов на Украине стоят зачастую лидеры или участники Евромайдана, поэтому не стоит надеяться, что они допустят ситуацию, когда в ходе следствия выйдут сами на себя.Вот один из примеров такого поведения. В феврале 2014 года было совершено нападение и поджог офиса Партии регионов, в ходе которого погиб IT-специалист офиса Владимир Захаров. В причастности к его гибели обвиняют активистку Майдана и экс-нардепа Татьяну Черновол.Лишь в середине декабря 2020 года, то есть спустя почти семь лет, ГБР направило в суд обвинительный акт. Но дело против Черновол сразу же возмутило одного из активных участников протестов 2013-2014 гг., главу украинского МВД Арсена Авакова. Министр обвинил первого заместителя Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова в том, что он "наплевал на конфликт интересов", возбудив дело против "личного врага Януковича"."Господин Бибиков, я был тоже на "майдане" 18 февраля 2014-го, я такой же, как Таня, приходите ко мне, жду. Попробуйте", — написал Аваков на своей странице в Facebook.Учитывая роль и влияние бессменного главы МВД Авакова на ситуацию в стране, резво деградирующую на протяжении семи лет при его непосредственном участии, а также его контроль над подразделениями неонацистов, вроде "Азова", вряд ли стоит надеяться на то, что в этом деле будет достигнут справедливый финал и осуждены реальные преступники и при нынешнем руководстве страны.И дело не только в Авакове. Самая главная тайна Евромайдана в том, что с него ведет отсчет новая, в том числе и нынешняя, власть. Признание правды о происходящем в те дни на Евромайдане, привлечение к ответственности некоторых участников и лидеров так называемой "Революции достоинства" за совершенные ими преступления (не только против власти, но и против самих протестующих) будет означать, что весь нынешний курс Украины преступен, поскольку власть президента Януковича была незаконно смещена, и новая, пришедшая ей на смену, так же по этой причине незаконна и преступна. А такого поворота не позволит совершить нынешней власти Зеленского внешний куратор Украины — Госдеп США.Те, кто скрывает от нас правду о Евромайдане, тем самым защищают себя и обеспечивают реализацию планов внешних кураторов страны.* Деятельность организации запрещена в РФ.

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