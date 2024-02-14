https://ukraina.ru/20240214/1053277696.html

Веймарский пишем, Бермудский - в уме. Ещё один треугольник для Киева

Веймарский пишем, Бермудский - в уме. Ещё один треугольник для Киева - 14.02.2024 Украина.ру

Веймарский пишем, Бермудский - в уме. Ещё один треугольник для Киева

Польский премьер Дональд Туск попытался реанимировать Веймарский треугольник – формат сотрудничества Польши, Германии и Франции. Туск посетил Париж и Берлин, но дальше слов о поддержке Киева дело не пошло.

2024-02-14T10:36

2024-02-14T10:36

2024-02-14T10:36

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Комитет поддержки сотрудничества Франции, Германии и Польши, известный как "Веймарский треугольник", был создан в августе 1991 года по инициативе министра иностранных дел ФРГ Ганса-Дитриха Геншера. Тот хотел использовать послевоенный опыт франко-немецкого сближения для укрепления связей с Польшей.Кроме того, "треугольник" был призван активно поддерживать сближение Польши с НАТО и помочь стране лучше подготовиться к её будущему членству в Евросоюзе. Эти цели увенчались успехом: Польша вступила в НАТО в 1999 году и в ЕС в 2004-м.С тех пор главы МИД стран Веймарского треугольника, которые изначально были двигателями этого формата, встречались всё реже. Кстати, с формальной точки зрения визит в Киев 21 февраля 2014 года министров иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Польши Радослава Сикорского, а также руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье, которые заставили Виктора Януковича подписать соглашение с оппозицией, также считается саммитом Веймарского треугольника на уровне глав дипломатии.Со встречами глав государств и правительств дело было и того хуже. Ситуацию попытался изменить президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Варшаву в феврале 2020 года, однако даже 30-летие создания Веймарского треугольника в сентябре 2021-го отметили лишь на уровне глав МИД трёх стран. Главной причиной прохладного отношения Польши к этому формату был конфликт с руководством ЕС, в чём Варшава весьма обоснованно обвиняла Берлин и Париж.Всё изменилось в начале 2022 года, когда благодаря политике Запада в воздухе отчётливо запахло вооружённым конфликтом на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц пригасил на 8 февраля 2022-го в Берлин президентов Франции Эмманюэля Макрона и Польши Анджея Дуду, чтобы в формате Веймарского треугольника обсудить ситуацию на Украине и вокруг Украины. Примечательно, что ранее в саммитах "треугольника" на уровне лидеров государств Польшу всегда представлял премьер-министр, но Дуда решил сменить традицию.Однако ни саммит Веймарского треугольника в Берлине в 2022-м, ни две встречи Макрона, Шольца и Дуды в 2023-м (в Мюнхене в феврале и Париже в июне) никаких ощутимых результатов не дали. На открытых для прессы частях заседаний и пресс-конференциях после них лидеры Франции, Германии и Польши часами говорили о "поддержке Украины столько, сколько это будет необходимо", но все конкретные решения принимались позже в рамках ЕС, НАТО или "группы Рамштайн".Судя по всему, новый-старый премьер Польши Дональд Туск решил изменить такую ситуацию. В минувший понедельник, 12 февраля, он в режиме "челночной дипломатии" попытался реанимировать Веймарский треугольник, посетив на протяжении нескольких часов Париж и Берлин. Хотя пока особой конкретики нет, однако сам факт того, что Варшаву в этом формате будет опять представлять глава исполнительной власти, а не президент, чьи полномочия в Польше весьма ограничены, даёт шанс "треугольнику" на второе дыхание."Я рад, что мы также в некотором смысле восстанавливаем – я употребляю слово "ревитализация" – Веймарский треугольник", – заявил Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном. "Позиция Польши очень похожа на позицию Франции по всем наиболее важным двусторонним, европейским и геостратегическим вопросам", – заверил Туск Макрона.Международный обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Енджей Белецкий считает, что речь идёт, прежде всего, о видении Европейского Союза, независимого в военном плане от США, который вместо того, чтобы полагаться исключительно на Америку, становится все более равноправным партнером внутри НАТО в обеспечении своей безопасности.Белецкий отметил, что такую идею на протяжении многих лет продвигал основатель Пятой республики Шарль де Голль, в частности, выведя Францию ​​из военных структур Североатлантического альянса в 1966 году, – хотя и не из самого пакта. Теперь присоединение Польши к этому видению продиктовано самой Америкой.С другой стороны, Туск сделал и реверанс в сторону США. "Альтернативы ЕС, НАТО, трансатлантическому сотрудничеству нет. Европа должна стать безопасным континентом, а значит, Европейский Союз, Франция и Польша должны стать сильными и готовыми защищать свои собственные границы, а также защищать и поддерживать наших союзников и друзей из-за пределов Союза. Наверное, именно здесь, в Париже, слова из "Трёх мушкетеров" Александра Дюма резонируют ярче всего: "Один за всех, и все за одного", – заявил польский премьер.В свою очередь, Макрон несколько раз повторил, что его встреча с Туском в первую очередь будет посвящена ситуации на Украине. "Сначала – Украина. Через несколько дней будет, к сожалению, уже вторая годовщина агрессивной российской войны на Украине. Я хочу здесь подтвердить нашу поддержку Киева и украинского народа, которая остается твёрдой и будет продолжительной", – заявил президент Франции.После этого оба политика подтвердили, что их страны принимают прямое и непосредственное участие в вооружённом конфликте на Украине. Напомнив о решениях Евросоюза по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС и о выделении Киеву 50 миллиардов евро помощи на ближайшие четыре года, Макрон подчеркнул: "Я знаю о вовлеченности Польши, находящейся на первой линии, и приветствую ее". В свою очередь, Туск заявил: "От имени Польши я хотел бы поблагодарить Вас за вашу полную вовлеченность в конфликт между Россией и Украиной. Мы здесь говорим не только о моральных измерениях и обязательствах, но также о нашей безопасности".После этого премьер Польши отправился в Берлин, где провёл переговоры с канцлером Германии. На совместной пресс-конференции Олафа Шольца и Дональда Туска последний опять же говорил о роли Европы в конфликте на Украине. По его словам, Польша и Германия, как страны, наиболее вовлечённые сегодня в безопасность Украины, "должны взять на себя общую ответственность в продолжении этой политики и за мобилизацию всего ЕС для увеличения оборонных возможностей ЕС"."Три столицы (Варшава, Париж, Берлин) должны дать чёткий знак, что Европа не уступит в вопросе Украины, Путин должен увидеть и увидит, что не будет ничего такого, как усталость от Украины. Мы не оставим Украину, и здесь Веймарский треугольник может сыграть ведущую роль", – отметил польский премьер.В свою очередь, Олаф Шольц заявил, что "российский империализм угрожает общей безопасности. Никто не должен ставить под угрозу безопасность Европы. Безопасность Польши – это и наша безопасность, для нас это очень важно". После чего уже канцлер Германии повторил слова героя романа Дюма: "Один за всех, все за одного".Стоит отметить, что параллельно со встречами Туска с Макроном и Шольцем во дворце Ла-Сель-Сен-Клу в пригороде Парижа проходила встреча глав МИД Веймарского треугольника. Новый глава французской дипломатии Стефан Сежурне пригласил своих коллег Анналену Бербок (Германия) и Радослава Сикорского (Польша) на встречу в "веймарском" формате, который страны решили "реанимировать"."Париж, Берлин и Варшава считают, что расширение сотрудничества в рамках Веймарского треугольника является средством консолидации позиций Европы на международной арене и более эффективного реагирования на общие вызовы. Потому что их вес значителен как географически, так и демографически: около 200 миллионов жителей, почти половина населения ЕС" – отметило французское правительственное информагентство AFP.Перед саммитом, в интервью изданию Ouest-France французский министр рассказал, что, помимо обсуждения вопросов поддержки Украины, по итогам встречи стороны объявят о новом сотрудничестве в борьбе с иностранными операциями по дезинформации, особенно – с исходящими из России. Однако на встрече с коллегами из Германии и Франции обсуждалась также ситуация в США в связи с возможным возвращением в Белый дом Дональда Трампа.Как заявил Стефан Сежурне, Европа не может каждые четыре года позволить себе роскошь, думая о своей безопасности, зависеть от выборов в другой стране. "Нужен второй полис страхования жизни: не взамен НАТО, не против НАТО, а в дополнение", – отметил глава МИД Франции.В итоговой декларации глав МИД стран Веймарского треугольника сказано, что они договорились создать совместную "Веймарскую программу" предупреждения и реагирования на информационные манипуляции и иностранное вмешательство, и работать над усилением мобилизации Европейского Союза в этой области.Но единственный конкретный пункт этой декларации касается Киева. "Мы также выражаем намерение в самое ближайшее время организовать расширенную встречу министров иностранных дел „Веймар + Украина“" – сказано в документе. Следующая же встреча министров в обычном составе "треугольника" запланирована летом в Веймаре.Стоит отметить, что на данный момент Украина принимает участие в двух форматах, в названии которых есть слово "треугольник", и в обоих из них также представлена Польша. Первый – созданный в июле 2020 года "Люблинский треугольник" (Польша, Литва, Украина), который в последние два года свёлся к встречам президентов трёх этих стран. Второй – треугольник Киев-Лондон-Варшава, о формировании которого было объявлено 17 февраля 2022 года. Этот формат получил от журналистов ироничное название УПА (Украина-Польша-Англия), и фактически так и не начал работу.Согласно декларации, Франция, Германия и Польша готовы помогать Украине "сколько потребуется". В рамках помощи Киеву также предлагается отдельно на саммите НАТО в июле обсудить, "как лучше продемонстрировать поддержку Украины и её евроатлантической интеграции" со стороны Альянса. Пока же главы МИД заявили, что поддерживают "право Украины на выбор собственных мер обеспечения безопасности" и поддерживают ее "на пути улучшения оперативной совместимости", подчеркнув, что "будущее Украины – в НАТО".Помимо военной поддержки, страны Веймарского треугольника обещают совместно помогать Украине "добиться прогресса на пути к членству в ЕС". Пока же они ожидают выхода обновленного доклада Еврокомиссии о прогрессе реформ в этой стране, и заявили о готовности "определить конкретные проекты для Украины на пути к вступлению в ЕС". Отдельно сказано о желании осуществлять совместные проекты по восстановлению Украины после конфликта – ближайшая конференция по этой теме пройдет в Берлине 12-13 июня 2024 года.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240212/1053193635.html

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Олег Хавич

эксклюзив, украина, польша, франция, германия