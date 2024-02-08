Противник устал: военный эксперт назвал условия, при которых ВС РФ перейдут в стратегическое наступление
Если ВСУ проиграют в контрбатарейной борьбе и не смогут поставить в строй 500 тысяч человек, фронт может посыпаться. Тогда у бойцов ВС РФ появится возможность для более интенсивного наступления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Сейчас поле боя и тылы находятся под постоянным наблюдением и незаметно собрать большой ударный кулак для наступления невозможно. Бойцы видят противника, но и противник видит нас. Ни одно масштабное перемещение войск не остается незамеченным, рассказал эксперт.
Но прорыв фронта может произойти не благодаря широким наступательным действиям армии РФ. Он может произойти на участке обороны батальонной группы ВСУ, добавил военный.
"Противник устал. Из-за кассового разрыва в западной помощи у него не хватает боеприпасов для ствольной артиллерии. ВСУ могут позволить себе в день расходовать до 2 тысяч снарядов, а мы выпускам их в три раза больше. Мы решили проблему со снарядным голодом", - подчеркнул Шкурлатов.
Если противник не сможет больше вести контрбатарейную борьбу, если ВСУ не смогут поставить в строй еще 500 тысяч человек, то на каком-то участке фронт может посыпаться. И у российских подразделений появится возможность более интенсивного наступления, резюмировал собеседник Украина.ру.
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