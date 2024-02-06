https://ukraina.ru/20240206/1053111749.html

Немецкий или корейский сценарий. Новая стратегия для Украины от Atlantic Council

Немецкий или корейский сценарий. Новая стратегия для Украины от Atlantic Council - 06.02.2024 Украина.ру

Немецкий или корейский сценарий. Новая стратегия для Украины от Atlantic Council

На Западе продолжают фантазировать на тему стратегии, которая могла бы принести "победу" Украине. Задача не такая тривиальная, учитывая различие в потенциалах сторон и позиционный тупик на фронте. Тем не менее определённые успехи в построении такой стратегии наличествуют

2024-02-06T11:44

2024-02-06T11:44

2024-02-06T13:44

эксклюзив

украина

россия

запад

война

конфликт

the wall street journal

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Очередную попытку сделали авторы колонки под глубокомысленным названием «Новая стратегия может спасти Украину» в The Wall Street Journal от 4 февраля. Авторы довольно серьёзные: Стивен Хедли, возглавляющий международный консультативный совет Atlantic Council и в 2005–09 годах бывший советником Белого дома по вопросам нацбезопасности, и Мэтью Крениг — вице-президент и старший директор Центра стратегии и безопасности Atlantic Council, а также член Комиссии конгресса США по стратегической позиции США.Не вдаваясь в подробности, они предлагают следующие шаги.«Во-первых, военные усилия Украины должны быть сосредоточены на обороне».Ну, тут всё понятно: раз не получилось играть от наступления, значит надо играть от обороны, как поступило российское командование в прошлом году. Интересно, что авторы не увязывают отказ от наступательных действий с выборами в США.«Во-вторых, Украина должна снизить свою зависимость от иностранной помощи».На самом деле, авторы ничего такого не предлагают. Просто помощь должна быть трансформирована — вместо непосредственного предоставления военной техники предлагается создание совместных предприятий для её производства в интересах Украины (кажется, необязательно даже на её территории). Поскольку у Украины денег нет, то платить за это должны будут сами компании, создающие СП, а правительства должны «снизить риски ведения бизнеса в зоне боевых действий и ослабить регуляторные нормы».Впрочем, как показывают последующие пункты, это не касается высокотехнологических вооружений и средств дальнего поражения, которые Украиной производиться не должны.В общем, в чём должно состоять «снижение зависимости», осталось нам непонятным.«В-третьих, США и другие страны должны помочь Украине построить усиленную сеть противовоздушной и противоракетной обороны. …Западные союзники должны передислоцировать батареи Patriot из других частей Европы».Тут, кстати, сложный вопрос: что подразумевать под передислокацией?Одно дело — передача комплексов ВСУ, как это делается сейчас, с учётом неминуемого снижения их эффективности в туземных условиях (даже притом что, по мнению большинства экспертов, управляются они всё равно западными военнослужащими).Совсем другое дело — передислокация всей системы ПВО и ПРО европейской части НАТО. В этих условиях эффективность работы ЗРК существенно возрастёт за счёт совместного применения, например, с самолётами AWACS. Однако это означает фактически вмешательство НАТО в конфликт в форме создания бесполётной зоны.Поскольку речь идёт о «батареях», то, очевидно, имеется в виду всё же первый вариант, а «передислокация» — неправильное словоупотребление.«В-четвёртых, Украина должна усилить угрозу уязвимым военным позициям России в Крыму».Тут две составляющие.С одной стороны, «США и их западные сторонники должны предоставить Украине оружие большей дальности с большей полезной нагрузкой и снять свои запреты на использование этого оружия для атак на силы и логистику на российской территории». Сюда относятся как ракеты повышенной дальности действия, так и самолёты F-16.С другой стороны, «потеря полуострова будет серьезным ударом [для России]. Это может быть единственным способом убедить его [Путина] свернуть конфликт». Поскольку в первом пункте ведение наступательных операций не предполагается, то речь идёт не о физическом захвате Крыма (как мы помним, на Западе это считают зоной риска, и даже прошлогоднее наступление должно было привести только к перехвату «сухопутного моста»), а о создании условий, при которых российские войска не смогут базироваться в Крыму (примерно так, как это было с правобережной частью Херсонской области).В целом ничего фантастического в такой стратегии нет, более того — фактически она уже выполняется. Мы видим и переход ВСУ к стратегической обороне, и ставку на собственное военное производство, и передачу ВСУ всё более дальнобойных и мощных систем вооружения для нанесения террористических ударов по территории России. Разве что темпы всего этого несколько ниже, чем предполагают авторы статьи.Самое интересное в статье, соответственно, не стратегия, а тот результат, к которому должна привести эта стратегия. И вот тут получается интересно.Прежде всего, авторы статьи не считают, что достижение целей реализации стратегии должно предполагать заключение каких-либо мирных соглашений между Украиной и Россией. Они, кажется, даже готовы согласиться на то, чтобы украинские войска не входили в Крым, не говоря о «сёлах в Донбассе».Это привело бы «к фактической патовой ситуации с активной, но статической линией столкновения между двумя армиями и гораздо меньшим количеством боевых действий». Насколько активной должна быть эта линия — непонятно, но просматриваются очертания «корейского варианта».Продолжающийся раскол страны без признания фактической границы — гарантия сохранения русофобского, нацистского, милитаризованного режима на Украине. Прямо об этом не говорится, но это подразумевается.Устойчивость этому режиму должна придать система «многолетних оборонных обязательств», которые бы исключили не столько дальнейшие попытки России изменить ситуацию, сколько перерождение самого украинского режима.Относительно членства Украины в НАТО говорится расплывчато — оно возможно после того как будет «установлена стабильная линия разграничения между украинскими и российскими войсками и не уменьшится конфликт». В пример приводится вступление в НАТО ФРГ. Напомним, что ФРГ и ГДР признали друг друга и установили дипломатические отношения только в 1973 году, в то время как в НАТО ФРГ вступила в 1955 году. Вступление Украины в НАТО видится авторам, всё же, неполноценным: это «не приведёт к немедленному вступлению Альянса в войну с Россией и не обяжет его поддерживать какие-либо военные усилия Украины по возвращению оккупированных Россией территорий». То есть речь идёт о членстве без гарантий безопасности, но, напомним, такой формат не противоречит букве Североатлантического договора (авторы, кажется, недооценивают способность украинского руководства манипулировать действиями западных правительств).В общем, как видим, это не просто смешная колонка отвлечённых от жизни людей, а вполне реалистичная стратегия, реализация которой создаёт постоянную и длительную угрозу стратегическим интересам России на юго-западном направлении.

https://ukraina.ru/20240127/1052939159.html

https://ukraina.ru/20240130/1052971243.html

https://ukraina.ru/20231228/1052463775.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

эксклюзив, украина, россия, запад, война, конфликт, the wall street journal