https://ukraina.ru/20240205/1053077323.html

Украина за неделю. От чего нас отвлек Залужный

Украина за неделю. От чего нас отвлек Залужный - 05.02.2024 Украина.ру

Украина за неделю. От чего нас отвлек Залужный

Самая обсуждаемая тема ушедшей недели — несостоявшееся увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного — оказалась и самой пустой. Залужный все еще на месте, а что будет дальше, не знает никто. В то же время реально состоялось несколько очень важных событий

2024-02-05T05:35

2024-02-05T05:35

2024-02-05T13:16

украина

россия

европа

сша

всу

мобилизация

беженцы

обмен пленными

международный суд оон

эксклюзив

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Залужный все еще на месте, а ничего, кроме «экспертных» версий разной степени правдоподобности, ни западные, ни российские медиа выдать так и не смогли. Кроме того, прошедшие дни не внесли ясности в вопрос, какие последствия ждут фронт и тыл Украины в случае увольнения или неувольнения главкома. Лучше или хуже Украина станет воевать, случится ли военный мятеж, состоятся ли по этому поводу выборы, торжества или аресты, или, может, решат совместить — только гадание на кофейной гуще.В то же время реально состоялось несколько очень важных событий.ДНР и ЛНР не террористыВо-первых, Международный суд ООН в Гааге неожиданно признал, что нет оснований считать ДНР и ЛНР террористическими организациями, а Россию, соответственно, спонсором терроризма. Это решение ставит под вопрос основания для начала украинской антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в 2014 году, а значит как статус защищавшегося от украинских вооруженных формирований донбасских ополченцев, так и статус поддержавшей в этом конфликте ополченцев России. Если ДНР и ЛНР не террористы, значит, они сепаратисты-повстанцы, с основанием для восстания которых следует разобраться, чтобы понять, что более существенно — суверенитет государственных границ Украины или право русских Донбасса на самоопределение.Это уже постановка вопроса, которую ранее на Западе могли себе позволить только полумаргинальные СМИ и т. н. radical lefts, вроде ирландских депутатов в Европарламенте.Кроме того, суд не обнаружил никакой расовой (имеется в виду национальной) дискриминации украинцев и крымских татар в российском Крыму. Зато странный по форме иск Украины касательно незаконного использования Россией риторики о «геноциде русскоязычного населения на Донбассе» как предлога для развязывания войны привел к тому, что суд будет выяснять, а действительно ли Украина совершала указанный геноцид.С точки зрения потенциального повышения поддержки России в мире важность решения Международного суда мы еще даже до конца не осознали. Теперь вопрос в том, как отработают российские дипломаты, российские медиа и, может быть, даже российские спецслужбы.Обмены военнопленными будут продолжаться, но что с гражданскими?Еще одна почти утонувшая в луже Залужного тема — обмен пленными. После того как Украина сбила американской ракетой российский самолет Ил-76, в котором на обмен летели украинские военные, эмоциональная медийная волна «больше никаких обменов» захлестнула берега. Волну запустил своим громким заявлением депутат Картаполов. Впрочем, уже на следующий день после трагедии он понял, что погорячился и сказал, что своих бросать нельзя ни при каких обстоятельствах и обмены будут продолжены.Так и произошло, новый обмен очень быстро состоялся. И снова, как и в первом обмене 2024 года, на Украину из России уехало несколько гражданских, а в Россию из Украины — нет. Объяснений по этому поводу никакие официальные органы не предоставили. В то же время родственники нескольких тысяч пророссийских гражданских пленных на Украине произошедшее не поняли. Они удивлены, что за два года СВО так и не произошло никаких практических действий по улучшению положения тех, кто поддержал Россию и пострадал за это. Их вера в то, что Россия своих не бросает, снова испытывается на прочность, а это прочность, как и все в мире, имеет свои границы.Масла в огонь непонимания подлил и относительно нашумевший репортаж Шона Волкера из The Guardian, который получил доступ к пророссийским гражданским пленным в украинской тюрьме и нарисовал «сложную картину войны». Волкер процитировал СБУ, которая сообщила, что возбудила более 8100 уголовных производств, «связанных с сотрудничеством и пособничеством государству-агрессору», но никак не прокомментировал — много это или мало. До Майдана на Украине таких дел можно было пересчитать по пальцам одной руки, а в тоталитарной России в прошлом году по статье УК о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ возбуждено 90 уголовных дел, а всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение – 273 дела, в суд направлено 134 дела в отношении 136 лиц. 273 заведенных дела и 134 дела в суде на 140-миллионную страну. В то же время по сопоставимой по смыслу ст. 436-2 УК Украины (оправдание агрессии РФ) за два года СВО (по данным украинской Генпрокуратуры Украины) заведено более 2600 дел и передано в суд более 1100 дел. Это на условно 25-миллионную страну. И это не говоря об остальных уголовных делах, связанных с конфликтом, более 70 тысяч из которых, согласно нашим исследованиям, могут быть связаны со взглядами и мнениям. Как говорится, почувствуйте разницу.В то же время Волкер показал, как реально содержат пророссийских гражданских в украинских тюрьмах. Например, он пообщался с мужчиной, приговоренным к 12 годам, который подвергся нападению со стороны своих сокамерников: на его лбу они вытатуировали слово «орк». Другой пример из репортажа — 30-летняя Анюта Голомб, которой дали 15 лет без судебного рассмотрения (она сама призналась в надежде на обмен в Россию), сидящая вместе с уже двухлетней дочкой Лизой. Через год Лизу у матери отнимут. Другие люди, с которыми говорил Волкер, считают, что на Украине фашизм и всегда хотели жить в России. Они подписали документы с просьбой об обмене (для чего многих из них заставили признать вину), но обмена нет и никаких реальных подвижек в этом направлении не видно.The Guardian цитирует главу СНБО Украины Данилова, который заявил, что Украина готова обменять пророссийских гражданских на своих гражданских, которые содержатся в России (по украинским данным таковых примерно 1600 человек, однако Россия пока не проявляет инициативу. Что должны думать сами пленные и их родственники, когда украинские «фашисты» сообщают о готовности передать их России, а Россия отдает украинских гражданских Украине безо всякого обмена? Вопрос риторический, но проблема никуда не исчезает и не исчезнет, даже если перестать ее обсуждать.Деньги на ВСУ, а не брусчаткуСтрасти по Залужному не дали всерьез обсудить еще одно ключевое событие, точнее, цепь событий, прошлой недели — деньги для Украины. Вот уж что может сильнее повлиять на реальность, чем грызня американских операторов за ярлык на украинское княжение.На прошедшей неделе львовский губернатор Козицкий сообщил, что его область первой завершила декоммунизацию, демонтировав последний советский памятник в Лопатинской общине. Можете считать это случайностью, но та же Львовская область стала первой, в которой должникам по коммуналке начали отключать свет.О том, что это начнут делать, сказал 29 января гендиректор киевской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко. Задача компании — рейтинговать должников по сумме долга и длительности неоплаты, после чего они получат уведомление и через 10 дней лишатся электричества. В то же время член парламентского комитета по вопросам ЖКХ Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию может быть повышен вдвое, но, как уточнил премьер Шмыгаль, не в ближайший месяц.Откуда брать такие деньги нищему населению в стране с разрушенной экономикой, все оставшиеся средства которой уходят на войну, неизвестно. Еще и огромное количество внутренних переселенцев с 1 марта потеряет смехотворные, но все же иногда жизненно необходимые выплаты в 2 тысячи гривен. Учитывая, что служащим коммунальных предприятий урезают зарплаты, а местами и сильно их задерживают, можно сколько угодно отключать услуги и повышать тарифы, денег в госбюджете от этого больше не станет.Поэтому Зеленский позарился на бюджеты областей и городов, организуя митинги активистов с лозунгом: «Деньги на ВСУ, не на брусчатку!»Итак, Зеленскому срочно нужны деньги для защиты награбленных им и его командой денег. Для того и мобилизация.Законопроект о мобилизации и сколько денег нужно ВСУЗеленский на словах выступил против принудительной уличной мобилизации и «попросил» депутатов подготовить законопроект о мобилизации так, чтобы этого не происходило. Однако наказаний за уже осуществленные художества мы не наблюдаем. Ну и речь идет, конечно, не о прекращении отлова людей, а о цифровизации этого процесса — чтобы поменьше уличного беспредела попадало на камеры. Одна из основных задач — отлов 3,4 млн мужчин призывного возраста, которые, по словам главы комитета по экономическому развитию Дмитрия Наталухи, не покинули Украину, но государство их «не видит».«Они не за рубежом, не в ВСУ, не инвалиды, не учатся и не трудоустроены. Мы не знаем, где все эти люди. Призывного возраста. Они где-то существуют на территории Украины. Вероятно, принимают участие в экономических процессах. Это частично отвечает на вопрос Генштаба, где брать людей», — рассказал Наталуха.Соответственно, новый законопроект о мобилизации, узаконивающий электронные повестки через электронный кабинет (если ты не установил кабинет, повестка все равно считается переданной), позволяющий полиции проверять наличие у прохожих электронного кабинета и принимать меры при его отсутствии, а также многие другие моменты (вроде обязанности больниц передавать военкомам сведения о пациентах), должен решить эти задачи.Почуявшая шаткое положение Зеленского Юлия Тимошенко продолжает называть законопроект «репрессивным хламом» и «преступлением против государства». Как альтернативу она предлагает чисто популистское решение — мобилизовать правоохранителей. Популистское, потому что, приди Тимошенко к власти, ей, так же как и Зеленскому, понадобится максимальное количество силовиков, чтобы эту власть удерживать тем же самыми репрессивными методами.Возвращаясь к вопросу денег, которые нужны для обеспечения мобилизованных одеждой, оружием, техникой и зарплатами, глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа назвала сумму в 720 миллиардов гривен (больше 17,5 млрд евро), что составляет 22,5% всех расходов госбюджета или 41% расходов на оборону.Германия еле-еле предусмотрела в бюджете на 2024 год около 7,6 млрд евро на военную помощь Украине. Пока это все, что есть реально, но этого категорически недостаточно.«Средства международных партнеров на нужды армии тратить нельзя. Поэтому речь идет только о внутренних ресурсах. Увеличить их на 40% за несколько месяцев — очень нетривиальная задача», — говорит Пидласа.К нам едет ревизорНайти внутренние ресурсы можно только за счет перекладывания все социалки на плечи иностранных партнеров. В прошлом году бюджет Украины на 58% состоял из внешних заимствований. Но у главного партнера — США — большие вопросы касательно целевого расходования выделенных в прошлом году денег. Для разбирательств по этому вопросу ранее в Киев приехала спецпредставитель США Пенни Прицкер, а теперь — три генеральных инспектора: от Минобороны США, Госдепартамента и USAID, и вслед за ними — заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. На это раз не с печеньками, а с ревизией, кто печеньки съел и кому не досталось.В попытке показать себя перед американскими партнерами большим борцом с коррупцией Зеленский судит подозреваемого в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов для ВСУ экс-руководителя департамента военно-технической политики Минобороны Александра Лиева. Но получается не очень. Лиев, в отличие от пророссийских бабушек с лайками в «Одноклассниках» заплатил залог и вышел из-под стражи прямо в зале суда. Та же история с подозреваемым по тому же делу исполняющим обязанности руководителя Департамента военно-технической политики Минобороны Украины Тоомасом Нахкурой. Он вообще вышел из суда под личное обязательство — самую легкую меру пресечения. Правда, по тому же делу еще прошли обыски у бывшего майдановского боевика, а нынче уважаемого бизнесмена, связанного с фирмой «Львовский арсенал» Юрия Збитнева. Осенью 2022 года МО Украины заказало у его фирмы 100 тысяч минометных выстрелов на 1,5 миллиарда гривен. Деньги, по версии СБУ, были перечислены «Арсеналом» за рубеж, а сами выстрелы в Украину поставлены не были. Отправят ли Збитнева в СИЗО — вопрос риторический. Такого же характера вопрос, удастся ли оставить в дураках американских ревизоров. Есть сомнения.Зато Евросоюз, похоже, в дураках оставили.Если друг оказался вдруг, или «Твердо и четко» а-ля ОрбанУкраина даже не рассматривает вариант с прекращением западного финансирования, заявил Politico глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев. «В настоящее время мы даже не рассматриваем вариант отказа от этой помощи. Для нас это критично, потому что от этого зависит своевременность и полнота невоенных расходов», — заявил депутат.Ну а от переложенных на иностранцев невоенных расходов, как мы узнали, зависит финансирование ВСУ.Выделение 50 миллиардов евро Украине до последнего блокировал премьер Венгрии Виктор Орбан. Предлог — нарушение Украиной прав венгерской общины в Закарпатье. Требовать прав сначала приехал в Ужгород министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.«Мы не просим ничего больше, кроме возвращения прав венгров Закарпатья, которые они имели до 2015 года. Это включает в себя возможность обучения и сдачи экзаменов на родном языке. Сегодня я здесь, чтобы восстановить доверие в наши двусторонние отношения», — сказал Сийярто.Итак, за согласие выделить 50 миллиардов европейских денег Венгрия потребовала от Украины возвращения прав их нацменьшинства, которые давал закон Кивалова — Колесниченко: восстановление венгерских школ, возможность сдавать экзамены на венгерском и снятие ограничений на язык в высшем образовании, культуре и общественной жизни.Но потом требования почему-то растворились в небытии, как часто происходит с «экспертными» мнениями медийных аналитиков. Сначала Орбан сказал, что даст на все согласие, если помощь Украине будет пересматриваться ежегодно с правом вето для Венгрии. Затем ЕС предложил компромиссный вариант — пересматривать ежегодно без права вето.В итоге пакет помощи приняли при условии пересмотра через 2 года плюс разморозки европейского финансирования для Венгрии, которая не получает деньги ЕС из-за своей «антимигрантской» позиции. Получается, Орбан просто торговался, чтобы подороже продать свой голос. И это в который раз говорит об ошибочности бытующих в России представлений о том, что российские союзники на Западе — это правые. Деньги всегда становятся важнее популизма о «традиционных ценностях», причем именно потому, что это не более чем популизм.Впрочем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже это опровергла. По ее словам, ничего Венгрии размораживать не собираются. То есть Орбан за свой голос не получил ни прав для закарпатских венгров, ни деньги Евросоюза.Что значат для Украины выделяемые 50 миллиардов евро, из которых 17 миллиардов — это целевые гранты и 33 миллиарда — кредиты, которые нужно отдавать?Деньги дадут не сразу, а до 2027 года, т. е. примерно по 12,5 миллиарда в год. Бюджет Украины на 2024 год верстался из расчета того, что Запад предоставит 37 миллиардов долларов. Иначе говоря, дали мало. Тем более что только 39 миллиардов за 4 года пойдут в бюджет. Остальное заложено на покрытие инвестиционных рисков в приоритетных секторах (ляжет мертвым грузом как страховка для инвесторов через ЕБРР и другие западные фонды) и на покрытие процентов по другим кредитам. Условие получения денег — очередные демократические реформы: многопартийный парламент, верховенство закона, права меньшинств, борьба с коррупцией, т. е. то, что постмайданная Украина никогда не делала и никогда не сделает. Но деньги от Европы все равно будут, Европа — это не США. Просто денег мало и военный вопрос они не решат. А если часть из них не украсть, то и получать смысла никакого нет.ПлОтите нОлогиВажный источник как человеческого материала, так и денег — беженцы. Уже давно муссируется вопрос экстрадиции из Европы мужчин призывного возраста с украинским гражданством, но европейские законы пока не позволяют этого сделать, хотя многие политики были бы не против.НБУ сообщил, что украинцы тратят за границей с банковских карт по 35 млн долларов ежедневно, постоянный отток из Украины средств населения в категории «путешествия» составил за 2022 год 20 млрд долларов, а за 2023 год —18 млрд долларов. А вот обратные переводы, на которых до СВО во многом держалась экономика Украины, сильно снизились — до 10,6 млрд долларов за 2023 год. Это значит, что впервые за долгие годы физические лица больше выводят денег из Украины, чем присылают.Поэтому в интервью ARD Зеленский взывает к совести уехавших, упрашивая их вернуться хотя бы не на фронт, а в хозяйственную систему Украины, чтобы платить деньги, которые пойдут армии.«Мы бы хотели, чтобы люди, которые выехали вне закона Украины, мобилизационного возраста, чтобы они были в Украине. И вопрос не в том, что они все должны быть на фронте — у нас большая армия. Вопрос в справедливости. Эти люди должны платить налоги. Есть люди, которые уехали и они не вернулись на свою работу, и это их провал. Если они граждане Украины, они должны платить налоги, желательно в Украине, потому что эти деньги мы потом отдаем нашим военным, которые нас защищают», — заявил Зеленский.Но дураков нет, никто не верит, что вернувшихся не мобилизуют. Да и где работать, если даже вдруг удастся не попасться в руки военкомов? Зеленский все это понимает, потому параллельно предлагает западным странам перестать платить украинским беженцам, а передать эти деньги Украине.И да, учитывая согласованный пакет помощи от ЕС, так и выходит. А вот поддержку беженцев Европа сокращает.Дольче вита завершаетсяПравительство Норвегии предлагает прекратить: финансовую поддержку украинских беженцев, если они не будут жить в центре приема беженцев; покрытие расходов на домашних животных; ввести требование пятилетнего проживания для получения права на бесплатные стоматологические услуги для лиц в возрасте 19–24 лет; ввести требование о проживании в течение 12 месяцев для получения права на единовременное пособие (около 9,2 тысячи долларов); ввести требование о более длительном проживании в Норвегии для получения основных и дополнительных льгот; сократить пособие для супругов без детей. В настоящий момент Норвегия уже ограничила возможность путешествовать туда и обратно между Украиной и Норвегией, перестала предлагать жилье и транспорт тем, кто собирается жить не в центре для беженцев, обрезала доступ к ряду льгот через национальное страхование для тех, кто в Норвегии находится недолго.Нидерландские депутаты предлагают отправлять украинских беженцев на запад Украины, где нет войны.Ирландия с февраля сокращает выплаты вновь прибывшим и сокращает срок проживания в госжилье.Польша собирается отменить статус временной защиты для тех украинцев, которые периодически ездят домой.Чехия уменьшает срок возможного проживания в госжилье, а для того, чтобы получить пособие, надо предоставить все сведения о доходах из Украины.Еще один потенциальный источник денег для Украины — замороженные в ЕС российские активы. О передаче основной суммы речи не идет, только о прибыли, которую приносят эти деньги. Сейчас обсуждаются проценты со 191 миллиарда евро, который находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Решение должен утвердить Совет ЕС. Но деньги непосредственно Украине не пойдут — их переведут в бюджет ЕС, а дальше разберутся. Кроме того, если решение будет принято, оно коснется только будущей прибыли, а не той (4,4 млрд евро), которая уже получена за 2023 год.На сегодняшний день деньги Украине непосредственно на войну дает только Германия. Пакет помощи ЕС нацелен на относительное покрытие социальных выплат (если не считать кубышки для инвесторов и возврата процентов по прошлым кредитам), а проценты с замороженных российских активов Украине в ближайшее время точно не видать.Перед Зеленским стоит главный вопрос — где взять средства на мобилизацию? Если США в ближайшее время не разберутся со своими внутренними делами и не дадут Киеву деньги, вопрос может оказаться нерешаемым.

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украина, россия, европа, сша, всу, мобилизация, беженцы, обмен пленными, международный суд оон, эксклюзив