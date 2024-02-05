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Накормить мир: к очередному рекорду российского сельскохозяйственного экспорта

Накормить мир: к очередному рекорду российского сельскохозяйственного экспорта - 05.02.2024 Украина.ру

Накормить мир: к очередному рекорду российского сельскохозяйственного экспорта

Еврокомиссар по сельскому хозяйству — поляк по происхождению — Януш Войцеховский в разгар пикировки между Варшавой и Брюсселем о правомерности введения Польшей эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию заявил о двойной выгоде России от споров внутри Европы.

2024-02-05T03:45

2024-02-05T03:45

2024-02-05T03:45

эксклюзив

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В словах Войцеховского нет никакой конспирологии: Россия и правда выиграла дважды. Первый раз от вала украинского продовольствия на европейский рынок, где оно спровоцировало рост конфликтности. Второй раз, когда Россия получила новые рынки сбыта, которые ранее контролировала Украина.Ситуацию с украинским продовольствием на европейском рынке автор уже разбирал в тексте "Еда раздора", теперь пришло время обрисовать ситуацию с российским сельскохозяйственным экспортом.Новый рекордПо итогам 2023 года Россия экспортировала продовольствия на 45 млрд долларов против 41,6 млрд долларов в 2022 году. 45 млрд долларов или 3,9 трлн рублей — не окончательная цифра, Минсельхоз ещё проведёт досчёт, что наверняка увеличит объёмы экспорта. При этом с украинский агроэкспорт за год просел на 1,5 млрд долларов, до 21,9 млрд долларов. Получается, что "отсталая" Россия экспортирует продовольствия в 2 раза больше "прогрессивной Украины", которой ещё в 2016 году экс-посол США Джеффри Пайетт завещал стать аграрной сверхдержавой.Растущие объёмы экспорта продовольствия уже мало кого удивляют — к подобным новостям относятся спокойно, особенно на фоне очень высоких урожаев зерновых — но чистым экспортёром продовольствия Россия стала лишь в 2020 году. За 13 лет — с 2010 по 2023 годы — экспорт продовольствия из России вырос с 8,1 млрд до 45 млрд долларов или 5,5 раз. При этом, если верить данным Массачусетского технологического института, чистым экспортёром продовольствия Россия стала впервые с царских времён. А если отталкиваться от данных "Агроэкспорта" — профильная структура в составе Минсельхоза России, — то в товарном соотношении российский экспорт сельскохозяйственной продукции является куда более сбалансированным, чем в лучшие советские годы. При этом стоит отметить, что СССР в 1970 годах стал главным мировым импортёром сельскохозяйственной продукции.Данных по товарной структуре экспорта в 2023 году нет, однако "Агроэкспорт" указывает, что в 2022 году 32% отгрузок пришлись на зерновые, 22% на масложировую продукцию, 14% на рыбу и морепродукты, 13% и 15% на продукцию пищепрома и прочую продукцию АПК соответственно, а оставшиеся 4% составили мясная и молочная продукция.Как видно, 55% российского сельскохозяйственного экспорта приходится на зерновые и масличные во всех их проявлениях. Много это или мало? Порядочно, но если сравнивать с Украиной образца 2021 года, то там на зерновые и масличные приходилось 80% продовольственного экспорта.Украине — Европу, России — мирСВО серьёзно перекроила мировой рынок продовольствия: Россия на время "выбросила" с него Украину (входит в топ-5 мировых производителей зерна и до 2022 года была первым в мире производителем подсолнечного масла), а в отместку Россию "выбросили" с европейского рынка продовольствия.Действовавшая на протяжении года — с 22 июля 2022 по 17 июля 2023 года — "зерновая сделка" несколько смягчила негативные эффекты для Украины, но не для России, которая столкнулась с проблемами при экспорте зерновых и не только. Сказались неформальные санкции (затронули кредитование, страхование и банковские гарантии), уход из России транснациональных зернотрейдеров, сильно укрепившийся рубль, а также общие проблемы с логистикой.С прекращением зерновой сделки сельскохозяйственный экспорт Украины на два месяца — август и сентябрь — резко просел, но с октября 2023 года стал восстанавливаться, чему посвящён текст "Пытаются справиться без России". Россия, впрочем, в декабре 2023 года все же вернулась в десятку поставщиков зерновых на рынки ЕС, но её объёмы крайне малы (180 тыс. тонн).Главный вывод, который напрашивается по итогам перипетий 2022-2023 годов прост: Украина вплотную приблизилась к обретению заветного статуса "житницы Европы", но не так, как того хотелось романтикам от экономики в "нулевых" и начале "десятых".Утратив часть рынков дальнего зарубежья, связь с которыми можно поддерживать лишь по морю, Украина стала основным поставщиком сельскохозяйственной продукции для стран ЕС. С начала 2023/24 МГ (маркетингового года) Украина закрыла 66% европейского импорта по пшенице (3,2 млн тонн), 52% по ржи (608 тыс. тонн) и 57% по кукурузе (5,1 млн тонн), а также 64% европейского импорта рапса (1,8 млн тонн) и 31% по подсолнечнику (107 тыс. тонн). При этом положение Украины на европейском рынке крайне неустойчивое, нельзя назвать стабильным и работу украинского зернового коридора, который функционирует в пику России.А что же Россия? А ей достались рынки развивающихся стран от Африки до Юго-Восточной Азии, чьё население растёт и хочет питаться так же хорошо, как в Европе.Растёт всёПо данным Федеральной таможенной службы 2023 году Россия экспортировала 79,9 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 58% (или 29,4 млн тонн) превышает показатель 2022 года. Основной объём отгрузок пришёлся на страны Ближнего Востока, Африки и Азии.Если отталкиваться от показателей Союза экспортёров зерна, то за 1 полугодие 2023/24 маркетингового года экспорт зерна из России вырос на 23%, до 38,5 млн тонн. Основными покупателями зерновых стали Турция, Иран, Египет, Бангладеш и Саудовская Аравия. Экспорт пшеницы за этот период вырос на 13%, до 29,5 млн тонн. Главные покупатели — Турция, Египет, Бангладеш, Пакистан и Алжир.В рост пошёл экспорт зернобобовых. За 11 месяцев 2023 года Россия поставила на зарубежные рынки более 3,2 млн тонн зернобобовых, что является рекордным объемом и в 2,5 раза больше аналогичного периода 2022 года.На 29% в 2023 году вырос экспорт масложировой продукции — до 10,5 млн тонн. Основной объем отгрузок приходится на подсолнечное масло — 6,3 млн тонн, вывоз рапсового масла составил свыше 1,5 млн тонн, шрота — до 4 млн тонн.Производство подсолнечного масла в России за последние 5 лет выросло почти в 1,5 раза, а по объёмам производства льняного масла Россия ещё в 2021 году вышла на первое место в мире, обогнав Казахстан, что позволило занять 39% мирового рынка. В 2023 году производство масличного льна должно было (итоговых данных пока нет) вырасти на 15 % за счёт увеличения посевных площадей и совершенствования агротехнологий. Переработка в свою очередь вырастет в 1,5 раза. В Ростовской области, к слову, с прошлого года строят крупнейший в Европе завод по переработке льняного семени.Но дело не столько в зерне и маслеС 2020 года Россия стала чистым экспортёром свинины и по итогам 2023 года отправила на экспорт 270 тыс. тонн данного мяса на 550 млн долларов, что на 66% больше показателя 2022 года в натуральном измерении и 55% больше в денежном исчислении. К 2026 году производство свинины вырастет ещё на 600 тыс. тонн, излишки мяса будут экспортироваться в Китай, который отменил действовавший, 15 лет запрет на поставки из России.За 11 месяцев 2023 года Россия увеличила экспорт рыбы на 13% — до 2,1 млн тонн — и возобновила поставки данной продукции в Китай (на него приходится 70% экспорта) после отмены в марте 2023 года ограничений, введённых на волне борьбы с пандемией коронавируса.Отгрузки муки выросли на 36%, до 1,1 млн тонн. На 55% вырос экспорт овощей и фруктов, на 12% по молочным продуктам.Важным достижением стал рост поставок в Индию, Китай и Африку.· В январе-ноябре 2023 года российский экспорт продукции АПК в Индию вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 52% и превысил 1 млрд долл. США. Всего за 11 месяцев из России в южноазиатскую страну поставлено более 1,1 млн тонн продовольствия – в 2,5 раза больше, чем в январе-ноябре 2022 года. В структуре поставок лидирует подсолнечное масло, которое до начала СВО Индия закупала у Украины.· Итоговых данных за 2023 год по Китаю нет, но по итогам 2022 года Россия нарастила экспорт продукции АПК в Китай на 44% в стоимостном выражении. Физический объём поставок вырос на 36%. Поднебесная остается лидирующим импортером российского рапсового масла, мяса птицы, говядины, соевых бобов, овса, семян льна, а также вышла на 1-е место среди покупателей российского меда и льняного масла.· В 2022 году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки выросла на 10 % и составила 6,7 млрд долларов, а в январе — июне 2023 года она увеличилась на рекордные 60 %, несмотря на санкции Запада.В общем, всё у российского агроэкспорта хорошо: объёмы отгрузок растут, по деньгам также фиксируется рост, география экспорта обширна (свыше 158 стран), а львиную долю прибыли приносят Азия, Ближний Восток и Африка, которым традиционно безразличны европейские и американские санкции.***Чем обеспечен рост российского сельскохозяйственного экспорта?Во-первых, беспрецедентными масштабами господдержки: в 2022 и 2023 годах государство поддержало сельскохозяйственными субсидиями, дотациями и компенсациями в размере 500 млрд рублей ежегодно, а в 2024 году АПК предоставят госпдоддержки на 472 млрд рублей.Во-вторых, щедрым кредитованием: только Россельхозбанк в 2023 году выдал аграриям кредитов на 1,6 трлн рублей, а за всё время кредитования и вовсе на 15 трлн рублей.В-третьих, колоссальными инвестициями со стороны частного капитала, которые крайне сложно подсчитать.И, конечно же, санкциями против России за присоединение Крыма в 2014 году, которые ускорили программы импортозамещения в сельском хозяйстве, позволили ввести продовольственное эмбарго, обеспечив аграриям возможность заместить европейское продовольствие на российском рынке.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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эксклюзив, россия, сельское хозяйство, экспорт, рекорд, польша, украина, ес, продовольствие