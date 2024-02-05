Накормить мир: к очередному рекорду российского сельскохозяйственного экспорта - 05.02.2024 Украина.ру
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Накормить мир: к очередному рекорду российского сельскохозяйственного экспорта
Накормить мир: к очередному рекорду российского сельскохозяйственного экспорта - 05.02.2024 Украина.ру
Накормить мир: к очередному рекорду российского сельскохозяйственного экспорта
Еврокомиссар по сельскому хозяйству — поляк по происхождению — Януш Войцеховский в разгар пикировки между Варшавой и Брюсселем о правомерности введения Польшей эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию заявил о двойной выгоде России от споров внутри Европы.
2024-02-05T03:45
2024-02-05T03:45
эксклюзив
россия
сельское хозяйство
экспорт
рекорд
польша
украина
ес
продовольствие
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В словах Войцеховского нет никакой конспирологии: Россия и правда выиграла дважды. Первый раз от вала украинского продовольствия на европейский рынок, где оно спровоцировало рост конфликтности. Второй раз, когда Россия получила новые рынки сбыта, которые ранее контролировала Украина.Ситуацию с украинским продовольствием на европейском рынке автор уже разбирал в тексте "Еда раздора", теперь пришло время обрисовать ситуацию с российским сельскохозяйственным экспортом.Новый рекордПо итогам 2023 года Россия экспортировала продовольствия на 45 млрд долларов против 41,6 млрд долларов в 2022 году. 45 млрд долларов или 3,9 трлн рублей — не окончательная цифра, Минсельхоз ещё проведёт досчёт, что наверняка увеличит объёмы экспорта. При этом с украинский агроэкспорт за год просел на 1,5 млрд долларов, до 21,9 млрд долларов. Получается, что "отсталая" Россия экспортирует продовольствия в 2 раза больше "прогрессивной Украины", которой ещё в 2016 году экс-посол США Джеффри Пайетт завещал стать аграрной сверхдержавой.Растущие объёмы экспорта продовольствия уже мало кого удивляют — к подобным новостям относятся спокойно, особенно на фоне очень высоких урожаев зерновых — но чистым экспортёром продовольствия Россия стала лишь в 2020 году. За 13 лет — с 2010 по 2023 годы — экспорт продовольствия из России вырос с 8,1 млрд до 45 млрд долларов или 5,5 раз. При этом, если верить данным Массачусетского технологического института, чистым экспортёром продовольствия Россия стала впервые с царских времён. А если отталкиваться от данных "Агроэкспорта" — профильная структура в составе Минсельхоза России, — то в товарном соотношении российский экспорт сельскохозяйственной продукции является куда более сбалансированным, чем в лучшие советские годы. При этом стоит отметить, что СССР в 1970 годах стал главным мировым импортёром сельскохозяйственной продукции.Данных по товарной структуре экспорта в 2023 году нет, однако "Агроэкспорт" указывает, что в 2022 году 32% отгрузок пришлись на зерновые, 22% на масложировую продукцию, 14% на рыбу и морепродукты, 13% и 15% на продукцию пищепрома и прочую продукцию АПК соответственно, а оставшиеся 4% составили мясная и молочная продукция.Как видно, 55% российского сельскохозяйственного экспорта приходится на зерновые и масличные во всех их проявлениях. Много это или мало? Порядочно, но если сравнивать с Украиной образца 2021 года, то там на зерновые и масличные приходилось 80% продовольственного экспорта.Украине — Европу, России — мирСВО серьёзно перекроила мировой рынок продовольствия: Россия на время "выбросила" с него Украину (входит в топ-5 мировых производителей зерна и до 2022 года была первым в мире производителем подсолнечного масла), а в отместку Россию "выбросили" с европейского рынка продовольствия.Действовавшая на протяжении года — с 22 июля 2022 по 17 июля 2023 года — "зерновая сделка" несколько смягчила негативные эффекты для Украины, но не для России, которая столкнулась с проблемами при экспорте зерновых и не только. Сказались неформальные санкции (затронули кредитование, страхование и банковские гарантии), уход из России транснациональных зернотрейдеров, сильно укрепившийся рубль, а также общие проблемы с логистикой.С прекращением зерновой сделки сельскохозяйственный экспорт Украины на два месяца — август и сентябрь — резко просел, но с октября 2023 года стал восстанавливаться, чему посвящён текст "Пытаются справиться без России". Россия, впрочем, в декабре 2023 года все же вернулась в десятку поставщиков зерновых на рынки ЕС, но её объёмы крайне малы (180 тыс. тонн).Главный вывод, который напрашивается по итогам перипетий 2022-2023 годов прост: Украина вплотную приблизилась к обретению заветного статуса "житницы Европы", но не так, как того хотелось романтикам от экономики в "нулевых" и начале "десятых".Утратив часть рынков дальнего зарубежья, связь с которыми можно поддерживать лишь по морю, Украина стала основным поставщиком сельскохозяйственной продукции для стран ЕС. С начала 2023/24 МГ (маркетингового года) Украина закрыла 66% европейского импорта по пшенице (3,2 млн тонн), 52% по ржи (608 тыс. тонн) и 57% по кукурузе (5,1 млн тонн), а также 64% европейского импорта рапса (1,8 млн тонн) и 31% по подсолнечнику (107 тыс. тонн). При этом положение Украины на европейском рынке крайне неустойчивое, нельзя назвать стабильным и работу украинского зернового коридора, который функционирует в пику России.А что же Россия? А ей достались рынки развивающихся стран от Африки до Юго-Восточной Азии, чьё население растёт и хочет питаться так же хорошо, как в Европе.Растёт всёПо данным Федеральной таможенной службы 2023 году Россия экспортировала 79,9 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 58% (или 29,4 млн тонн) превышает показатель 2022 года. Основной объём отгрузок пришёлся на страны Ближнего Востока, Африки и Азии.Если отталкиваться от показателей Союза экспортёров зерна, то за 1 полугодие 2023/24 маркетингового года экспорт зерна из России вырос на 23%, до 38,5 млн тонн. Основными покупателями зерновых стали Турция, Иран, Египет, Бангладеш и Саудовская Аравия. Экспорт пшеницы за этот период вырос на 13%, до 29,5 млн тонн. Главные покупатели — Турция, Египет, Бангладеш, Пакистан и Алжир.В рост пошёл экспорт зернобобовых. За 11 месяцев 2023 года Россия поставила на зарубежные рынки более 3,2 млн тонн зернобобовых, что является рекордным объемом и в 2,5 раза больше аналогичного периода 2022 года.На 29% в 2023 году вырос экспорт масложировой продукции — до 10,5 млн тонн. Основной объем отгрузок приходится на подсолнечное масло — 6,3 млн тонн, вывоз рапсового масла составил свыше 1,5 млн тонн, шрота — до 4 млн тонн.Производство подсолнечного масла в России за последние 5 лет выросло почти в 1,5 раза, а по объёмам производства льняного масла Россия ещё в 2021 году вышла на первое место в мире, обогнав Казахстан, что позволило занять 39% мирового рынка. В 2023 году производство масличного льна должно было (итоговых данных пока нет) вырасти на 15 % за счёт увеличения посевных площадей и совершенствования агротехнологий. Переработка в свою очередь вырастет в 1,5 раза. В Ростовской области, к слову, с прошлого года строят крупнейший в Европе завод по переработке льняного семени.Но дело не столько в зерне и маслеС 2020 года Россия стала чистым экспортёром свинины и по итогам 2023 года отправила на экспорт 270 тыс. тонн данного мяса на 550 млн долларов, что на 66% больше показателя 2022 года в натуральном измерении и 55% больше в денежном исчислении. К 2026 году производство свинины вырастет ещё на 600 тыс. тонн, излишки мяса будут экспортироваться в Китай, который отменил действовавший, 15 лет запрет на поставки из России.За 11 месяцев 2023 года Россия увеличила экспорт рыбы на 13% — до 2,1 млн тонн — и возобновила поставки данной продукции в Китай (на него приходится 70% экспорта) после отмены в марте 2023 года ограничений, введённых на волне борьбы с пандемией коронавируса.Отгрузки муки выросли на 36%, до 1,1 млн тонн. На 55% вырос экспорт овощей и фруктов, на 12% по молочным продуктам.Важным достижением стал рост поставок в Индию, Китай и Африку.· В январе-ноябре 2023 года российский экспорт продукции АПК в Индию вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 52% и превысил 1 млрд долл. США. Всего за 11 месяцев из России в южноазиатскую страну поставлено более 1,1 млн тонн продовольствия – в 2,5 раза больше, чем в январе-ноябре 2022 года. В структуре поставок лидирует подсолнечное масло, которое до начала СВО Индия закупала у Украины.· Итоговых данных за 2023 год по Китаю нет, но по итогам 2022 года Россия нарастила экспорт продукции АПК в Китай на 44% в стоимостном выражении. Физический объём поставок вырос на 36%. Поднебесная остается лидирующим импортером российского рапсового масла, мяса птицы, говядины, соевых бобов, овса, семян льна, а также вышла на 1-е место среди покупателей российского меда и льняного масла.· В 2022 году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки выросла на 10 % и составила 6,7 млрд долларов, а в январе — июне 2023 года она увеличилась на рекордные 60 %, несмотря на санкции Запада.В общем, всё у российского агроэкспорта хорошо: объёмы отгрузок растут, по деньгам также фиксируется рост, география экспорта обширна (свыше 158 стран), а львиную долю прибыли приносят Азия, Ближний Восток и Африка, которым традиционно безразличны европейские и американские санкции.***Чем обеспечен рост российского сельскохозяйственного экспорта?Во-первых, беспрецедентными масштабами господдержки: в 2022 и 2023 годах государство поддержало сельскохозяйственными субсидиями, дотациями и компенсациями в размере 500 млрд рублей ежегодно, а в 2024 году АПК предоставят госпдоддержки на 472 млрд рублей.Во-вторых, щедрым кредитованием: только Россельхозбанк в 2023 году выдал аграриям кредитов на 1,6 трлн рублей, а за всё время кредитования и вовсе на 15 трлн рублей.В-третьих, колоссальными инвестициями со стороны частного капитала, которые крайне сложно подсчитать.И, конечно же, санкциями против России за присоединение Крыма в 2014 году, которые ускорили программы импортозамещения в сельском хозяйстве, позволили ввести продовольственное эмбарго, обеспечив аграриям возможность заместить европейское продовольствие на российском рынке.
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
https://ukraina.ru/20240116/1052718694.html
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Иван Лизан
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эксклюзив, россия, сельское хозяйство, экспорт, рекорд, польша, украина, ес, продовольствие
Эксклюзив, Россия, Сельское хозяйство, экспорт, рекорд, Польша, Украина, ЕС, продовольствие

Накормить мир: к очередному рекорду российского сельскохозяйственного экспорта

03:45 05.02.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Еврокомиссар по сельскому хозяйству — поляк по происхождению — Януш Войцеховский в разгар пикировки между Варшавой и Брюсселем о правомерности введения Польшей эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию заявил о двойной выгоде России от споров внутри Европы.
В словах Войцеховского нет никакой конспирологии: Россия и правда выиграла дважды. Первый раз от вала украинского продовольствия на европейский рынок, где оно спровоцировало рост конфликтности. Второй раз, когда Россия получила новые рынки сбыта, которые ранее контролировала Украина.
Ситуацию с украинским продовольствием на европейском рынке автор уже разбирал в тексте "Еда раздора", теперь пришло время обрисовать ситуацию с российским сельскохозяйственным экспортом.
Новый рекорд
По итогам 2023 года Россия экспортировала продовольствия на 45 млрд долларов против 41,6 млрд долларов в 2022 году. 45 млрд долларов или 3,9 трлн рублей — не окончательная цифра, Минсельхоз ещё проведёт досчёт, что наверняка увеличит объёмы экспорта. При этом с украинский агроэкспорт за год просел на 1,5 млрд долларов, до 21,9 млрд долларов. Получается, что "отсталая" Россия экспортирует продовольствия в 2 раза больше "прогрессивной Украины", которой ещё в 2016 году экс-посол США Джеффри Пайетт завещал стать аграрной сверхдержавой.
Растущие объёмы экспорта продовольствия уже мало кого удивляют — к подобным новостям относятся спокойно, особенно на фоне очень высоких урожаев зерновых — но чистым экспортёром продовольствия Россия стала лишь в 2020 году. За 13 лет — с 2010 по 2023 годы — экспорт продовольствия из России вырос с 8,1 млрд до 45 млрд долларов или 5,5 раз.
При этом, если верить данным Массачусетского технологического института, чистым экспортёром продовольствия Россия стала впервые с царских времён. А если отталкиваться от данных "Агроэкспорта" — профильная структура в составе Минсельхоза России, — то в товарном соотношении российский экспорт сельскохозяйственной продукции является куда более сбалансированным, чем в лучшие советские годы. При этом стоит отметить, что СССР в 1970 годах стал главным мировым импортёром сельскохозяйственной продукции.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Данных по товарной структуре экспорта в 2023 году нет, однако "Агроэкспорт" указывает, что в 2022 году 32% отгрузок пришлись на зерновые, 22% на масложировую продукцию, 14% на рыбу и морепродукты, 13% и 15% на продукцию пищепрома и прочую продукцию АПК соответственно, а оставшиеся 4% составили мясная и молочная продукция.
Как видно, 55% российского сельскохозяйственного экспорта приходится на зерновые и масличные во всех их проявлениях. Много это или мало? Порядочно, но если сравнивать с Украиной образца 2021 года, то там на зерновые и масличные приходилось 80% продовольственного экспорта.
Украине — Европу, России — мир
СВО серьёзно перекроила мировой рынок продовольствия: Россия на время "выбросила" с него Украину (входит в топ-5 мировых производителей зерна и до 2022 года была первым в мире производителем подсолнечного масла), а в отместку Россию "выбросили" с европейского рынка продовольствия.
Действовавшая на протяжении года — с 22 июля 2022 по 17 июля 2023 года — "зерновая сделка" несколько смягчила негативные эффекты для Украины, но не для России, которая столкнулась с проблемами при экспорте зерновых и не только. Сказались неформальные санкции (затронули кредитование, страхование и банковские гарантии), уход из России транснациональных зернотрейдеров, сильно укрепившийся рубль, а также общие проблемы с логистикой.
С прекращением зерновой сделки сельскохозяйственный экспорт Украины на два месяца — август и сентябрь — резко просел, но с октября 2023 года стал восстанавливаться, чему посвящён текст "Пытаются справиться без России". Россия, впрочем, в декабре 2023 года все же вернулась в десятку поставщиков зерновых на рынки ЕС, но её объёмы крайне малы (180 тыс. тонн).
Главный вывод, который напрашивается по итогам перипетий 2022-2023 годов прост: Украина вплотную приблизилась к обретению заветного статуса "житницы Европы", но не так, как того хотелось романтикам от экономики в "нулевых" и начале "десятых".
Утратив часть рынков дальнего зарубежья, связь с которыми можно поддерживать лишь по морю, Украина стала основным поставщиком сельскохозяйственной продукции для стран ЕС. С начала 2023/24 МГ (маркетингового года) Украина закрыла 66% европейского импорта по пшенице (3,2 млн тонн), 52% по ржи (608 тыс. тонн) и 57% по кукурузе (5,1 млн тонн), а также 64% европейского импорта рапса (1,8 млн тонн) и 31% по подсолнечнику (107 тыс. тонн). При этом положение Украины на европейском рынке крайне неустойчивое, нельзя назвать стабильным и работу украинского зернового коридора, который функционирует в пику России.
А что же Россия? А ей достались рынки развивающихся стран от Африки до Юго-Восточной Азии, чьё население растёт и хочет питаться так же хорошо, как в Европе.
Растёт всё
По данным Федеральной таможенной службы 2023 году Россия экспортировала 79,9 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 58% (или 29,4 млн тонн) превышает показатель 2022 года. Основной объём отгрузок пришёлся на страны Ближнего Востока, Африки и Азии.
Если отталкиваться от показателей Союза экспортёров зерна, то за 1 полугодие 2023/24 маркетингового года экспорт зерна из России вырос на 23%, до 38,5 млн тонн. Основными покупателями зерновых стали Турция, Иран, Египет, Бангладеш и Саудовская Аравия. Экспорт пшеницы за этот период вырос на 13%, до 29,5 млн тонн. Главные покупатели — Турция, Египет, Бангладеш, Пакистан и Алжир.
- РИА Новости, 1920, 16.01.2024
16 января, 14:37
Еда раздора. Украинское продовольствие раскалывает ЕвросоюзШесть европейских сельскохозяйственных объединений — ассоциация европейских с/х профсоюзов Copa-Cogeca, а также ассоциации, объединяющие производителей сахара, зерновых, масличных, а также птицеводов, — призвали Брюссель ограничить импорт украинского продовольствия в страны Евросоюза
В рост пошёл экспорт зернобобовых. За 11 месяцев 2023 года Россия поставила на зарубежные рынки более 3,2 млн тонн зернобобовых, что является рекордным объемом и в 2,5 раза больше аналогичного периода 2022 года.
На 29% в 2023 году вырос экспорт масложировой продукции — до 10,5 млн тонн. Основной объем отгрузок приходится на подсолнечное масло — 6,3 млн тонн, вывоз рапсового масла составил свыше 1,5 млн тонн, шрота — до 4 млн тонн.
Производство подсолнечного масла в России за последние 5 лет выросло почти в 1,5 раза, а по объёмам производства льняного масла Россия ещё в 2021 году вышла на первое место в мире, обогнав Казахстан, что позволило занять 39% мирового рынка. В 2023 году производство масличного льна должно было (итоговых данных пока нет) вырасти на 15 % за счёт увеличения посевных площадей и совершенствования агротехнологий. Переработка в свою очередь вырастет в 1,5 раза. В Ростовской области, к слову, с прошлого года строят крупнейший в Европе завод по переработке льняного семени.
Но дело не столько в зерне и масле
С 2020 года Россия стала чистым экспортёром свинины и по итогам 2023 года отправила на экспорт 270 тыс. тонн данного мяса на 550 млн долларов, что на 66% больше показателя 2022 года в натуральном измерении и 55% больше в денежном исчислении. К 2026 году производство свинины вырастет ещё на 600 тыс. тонн, излишки мяса будут экспортироваться в Китай, который отменил действовавший, 15 лет запрет на поставки из России.
За 11 месяцев 2023 года Россия увеличила экспорт рыбы на 13% — до 2,1 млн тонн — и возобновила поставки данной продукции в Китай (на него приходится 70% экспорта) после отмены в марте 2023 года ограничений, введённых на волне борьбы с пандемией коронавируса.
Отгрузки муки выросли на 36%, до 1,1 млн тонн. На 55% вырос экспорт овощей и фруктов, на 12% по молочным продуктам.
II Cаммит и форум Россия - Африка. Международное сотрудничество в сфере финансовой безопасности - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля 2023, 04:26
Россия в Африке — честно и надолго. Продовольствие, энергия, дипломатияВторой саммит "Россия — Африка" стал во многом знаковым мероприятием. Такое происходит, когда совпадает целый ряд факторов, превращающих мероприятие из разряда рядовых в экстраординарные
Важным достижением стал рост поставок в Индию, Китай и Африку.
· В январе-ноябре 2023 года российский экспорт продукции АПК в Индию вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 52% и превысил 1 млрд долл. США. Всего за 11 месяцев из России в южноазиатскую страну поставлено более 1,1 млн тонн продовольствия – в 2,5 раза больше, чем в январе-ноябре 2022 года. В структуре поставок лидирует подсолнечное масло, которое до начала СВО Индия закупала у Украины.
· Итоговых данных за 2023 год по Китаю нет, но по итогам 2022 года Россия нарастила экспорт продукции АПК в Китай на 44% в стоимостном выражении. Физический объём поставок вырос на 36%. Поднебесная остается лидирующим импортером российского рапсового масла, мяса птицы, говядины, соевых бобов, овса, семян льна, а также вышла на 1-е место среди покупателей российского меда и льняного масла.
· В 2022 году торговля агропродукцией между Россией и странами Африки выросла на 10 % и составила 6,7 млрд долларов, а в январе — июне 2023 года она увеличилась на рекордные 60 %, несмотря на санкции Запада.
В общем, всё у российского агроэкспорта хорошо: объёмы отгрузок растут, по деньгам также фиксируется рост, география экспорта обширна (свыше 158 стран), а львиную долю прибыли приносят Азия, Ближний Восток и Африка, которым традиционно безразличны европейские и американские санкции.
***
Чем обеспечен рост российского сельскохозяйственного экспорта?
Во-первых, беспрецедентными масштабами господдержки: в 2022 и 2023 годах государство поддержало сельскохозяйственными субсидиями, дотациями и компенсациями в размере 500 млрд рублей ежегодно, а в 2024 году АПК предоставят госпдоддержки на 472 млрд рублей.
Во-вторых, щедрым кредитованием: только Россельхозбанк в 2023 году выдал аграриям кредитов на 1,6 трлн рублей, а за всё время кредитования и вовсе на 15 трлн рублей.
В-третьих, колоссальными инвестициями со стороны частного капитала, которые крайне сложно подсчитать.
И, конечно же, санкциями против России за присоединение Крыма в 2014 году, которые ускорили программы импортозамещения в сельском хозяйстве, позволили ввести продовольственное эмбарго, обеспечив аграриям возможность заместить европейское продовольствие на российском рынке.
 
ЭксклюзивРоссияСельское хозяйствоэкспортрекордПольшаУкраинаЕСпродовольствие
 
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