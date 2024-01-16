https://ukraina.ru/20240116/1052718694.html

Еда раздора. Украинское продовольствие раскалывает Евросоюз

Еда раздора. Украинское продовольствие раскалывает Евросоюз - 16.01.2024 Украина.ру

Еда раздора. Украинское продовольствие раскалывает Евросоюз

Шесть европейских сельскохозяйственных объединений — ассоциация европейских с/х профсоюзов Copa-Cogeca, а также ассоциации, объединяющие производителей сахара, зерновых, масличных, а также птицеводов — призвали Брюссель ограничить импорт украинского продовольствия в страны Евросоюза

2024-01-16T14:37

2024-01-16T14:37

2024-01-16T14:37

эксклюзив

евросоюз

украина

продовольствие

сельское хозяйство

импорт

сахар

зерно

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/10/1052719543_56:583:2659:2047_1920x0_80_0_0_4e9cb42a9bf9856291840d3c28aa4ceb.jpg.webp

Ассоциации предлагают евробюрократии принять ряд мер.Во-первых, ввести квоты на украинское продовольствие исходят из средних показателей 2021 и 2022 годов. Во-вторых, создать механизм определения пункта назначения украинской с/х продукции и обеспечения её доставки.Логика просьба простая: исчерпав увеличенный размер квот, украинская с/х продукция не должна поставляться на внутренний рынок ЕС, но может экспортироваться из стран ЕС на мировой рынок. Механизм прослеживания должен предотвратить злоупотребления, сделав невозможным схемы обхода ограничений, например, лжетранзит, когда груз "теряется", не доезжая до несуществующего покупателя.Общая жалоба европейских фермеров показывает, что недовольство украинским продовольствием на рынке ЕС перешло из количества в качество. А начиналось всё с протестов польских фермеров.Зерновой бунтВ мае 2023 года 5 стран Восточной Европы — Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия и Польша — ввели запрет на поставки украинских зерновых (пшеница и кукуруза), а также масличных (семена рапса и подсолнечника) в свои страны из-за резко возросших в 2022 году объёмов украинского экспорта. Наплыв зерна угрожал национальным производителям, которые оказались неконкурентоспособны по сравнению с украинскими латифундиями.Принятые на национальном уровне решения о запрете поставок противоречили европейскому праву — подобные ограничения может вводить лишь Еврокомиссия. Последняя была вынуждена пойти навстречу странам-бунтарям и ввела наднациональный запрет в обмен на отмену национальных ограничений. Заодно фермерам из пострадавших стран выделили денежные компенсации.Одновременно с Киевом начались переговоры о создании системы лицензирования экспорта, которая должна была создать механизм, предотвращающий резкий рост отгрузок зерна. Киев с созданием такой системы согласился и 15 сентября ЕК отказалась во второй раз продлевать запрет на ввоз украинского зерна в 5 стран-бунтарей.Румынию и Болгарию подобное решение удовлетворило, а Венгрия, Польша и Словакия вновь ввели ограничения на национальном уровне и отказались его отменять.В Польше зерновой вопрос быстро приобрёл политический характер — польские фермеры обладают высокими навыками самоорганизации, а игнорирование их мнения накануне выборов могло привести правящую партию "Право и справедливость" к поражению. ПиС всё равно проиграла, но правительство Дональда Туска ограничение отменять не стало. Польша в итоге добавила в стоп-лист муку и корма.Поддержали поляков венгры и словаки. Словакия ввела ограничения под предлогом нарушения фитосанитарных норм, позиционируя украинское зерно как опасное. Венгрия под руководством Виктора Орбана — бунтаря со стажем — помимо зерновых и масличных запретила ещё 25 товарных позиций, включая мясо.Переговоры о внедрении механизма лицензирования украинского с/х экспорта продолжаются, конкретные договорённости достигнуты лишь с Болгарией, а Румыния, судя по всему, планирует стать главным транзитёром украинского зерна, зарабатывая на его перевалке.В начале января Варшава получила от Еврокомиссии письмо с требованием отменить зерновое эмбарго, и пошла против евробюрократии. Мало того, глава польского Минсельхоза Чеслав Секерский заявил о бессрочном характере ограничений. Из Варшавы в Брюссель ушло ответное письмо, где Секерский выступил категорически против неограниченной торговли с/х продукцией с Украиной. Михаил Колодзейчак — заместитель Секерского — в своих рассуждения пошёл ещё дальше начальника. Он отметил, что поляки и так помогли Украине, разрешив транзит с/х продукции через Польшу, а при вступлении Украины в ЕС должен быть очень длинный переходный период в 20-25 лет, а может и вовсе "бесконечно долгий".Тем не менее, все эти ограничения не помешали Украине вновь занять первое место в рейтинге поставщиков зерновых и масличных в Евросоюз. С начала 2023/24 МГ Украина закрыла 66% европейского импорта по пшенице (3,2 млн тонн), 52% по ржи (608 тыс. тонн) и 57% по кукурузе (5,1 млн тонн). Заодно на долю Украины пришлись 64% европейского импорта рапса (1,8 млн тонн) и 31% по подсолнечнику (107 тыс. тонн).Сахарное ворчаниеСхожая история возникла с украинским сахаром, однако до запрета дело пока не дошло. В ЕС — дефицит сахара: в 2022/23 МГ его произвели 14,6 млн тонн против прогнозных 15,5 млн тонн. План на 2023/24 МГ— всё те же 15,6 млн тонн.В ЕС есть два ведущих производителя сахара — Германия и Франция. В Германии произведут как минимум на 120 тыс. тонн сахара меньше плана. Во Франции с середины октября по середину ноября шли сильные дожди, поэтому поля с сахарной свёклой на севере страны просто затопило, сорвав сроки уборки и попортив урожай. Поэтому во Франции ещё в середине осени прогнозировали потерю 15% урожая и, соответственно, сокращению производства на 15%, то есть 500 тыс. тонн.Таким образом, Франция и Германия могут потерять 620 тыс. тонн сахара, а украинская ассоциация "Укрсахар" прогнозирует украинский экспорт в 650 тыс. тонн против 506 тыс. тонн по итогам 2023 года (390 млн евро в стоимостном измерении). В условиях свободного рынка этот объём попал бы в ЕС и снизил бы рекордные — максимальные за 10 лет — цены на сахар в районе 800 евро за тонну. Но немецким и французским сахарозаводчикам нужен не украинский сахар, а поддержка со стороны своих правительств в виде дотаций и компенсаций.В конце ноября 2023 года группа французских производителей сахара CGB предложила ввести запрет на его поставки из Украины на рынок стран Евросоюза. CGB спрогнозировала увеличение импорта украинского сахара в ЕС до 700-800 тыс. тонн в 2023-2024 маркетинговом году (с 1 июля по 1 июля), что в 2 раза больше импорта за 2022-2023 маркетинговый год. Французская Suedzucker уже заявила, что не будет увеличивать производство сахара на фоне растущего импорта с Украины. Солидарен с французами австрийский пищевой концерт Agrana. Его руководство отметило, что украинский сахар сокращает её продажи в Румынии, Болгарии и Венгрии, снижая рентабельность производства. Agrana не выступает категорически против сахара с Украины, но поддерживает его квотирование на уровне 200 тыс. тонн в год.Против украинского сахара выступили польские фермеры — они в декабре блокировали пункт пропуска Дорохуск, требуя остановить его импорт.Куда Украина будет девать свой сахар, его противники не объясняют. Но в Винницкой области объёмы производства сахара в 2023 году стали максимальным за 5 лет — рост на 23%, до 442 тыс. тонн. Производство сахара стало лидером по прибыльности, обеспечивая прибыль до 700 долларов с 1 гектара.Куриные жалобыТакже под угрозой поставки украинской курятины на европейский рынок. В сентябре 2023 года президент Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер в интервью изданию Figaro жаловался на недобросовестную конкуренцию со стороны украинских птицеводов.1 кг курятины от французских поставщиков стоил 4,8 евро, а от украинских — 2,4 евро. Шеффер отметил, что до СВО Франция ежемесячно ввозила 10 тыс. тонн украинской курятины, а в 2023 году импорт увеличился в 2 раза — до 20 тыс. тонн в месяц.Жалобу Шеффера тогда поддержала депутат французского парламента Каролин Коломбье, написав письмо главе французского минсельхоза Марку Фено. Её поддержал депутат Николя Мейзонне, обратившись в правительство с просьбой отреагировать на рост украинского импорта. Никаких мер во Франции против украинской курятины не приняли, но в октябре 2023 года клуб недовольных пополнился Италией, но её представитель в Европарламенте Изабелла Адинолфи пожаловалась ещё и на поставки яиц.Борьба с украинской курятиной стала обратной стороной борьбы с зерном: если его нельзя вывезти, то его скормят птице. Птицу, в отличие от крупного рогатого скота, на Украине выращивать есть кому — на рынке лидирует "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка (один из друзей Петра Порошенко). На МХП приходится от 80% до 90% экспортных поставок. Как следствие, в 2023 году Украина экспортировала 425 тыс. тонн курятины на 800 млн долларов, нарастив экспорт на 3%. Средняя цена за 1 кг мяса составила 1,8 доллара.А 8 января в дело пошла "тяжёлая артиллерия" — польский еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский инициировал введение ограничения на импорт курятины с Украины.***Реакции на призыв объединений фермеров свернуть режим беспошлинной торговли с Украиной со стороны Еврокомиссии пока нет, однако, исходя из предпринятых ею ранее действий, евробюрократы попытаются воздержаться от каких-либо резких мер. Однако сделать это будет сложнее, чем в случае с зерновым бунтом — перечень проблемных товарных групп становится только длиннее, а противоречия между украинскими и европейскими аграриями переходят на общеевропейский уровень. Мнение Польши ещё можно проигнорировать, мнение Германии, Франции, Италии и Австрии — куда сложнее.Пожалуй, прав польский еврокомиссар Войцеховский: Россия в этих условиях выиграла дважды. Первый раз, когда получила новые рынки сбита, изгнав оттуда Украину. Второй раз, когда украинское продовольствие стало множить конфликты внутри ЕС. Есть ещё третий фактор, который Войцеховский не озвучил. Десятилетия работы европейских фермеров и агрохолдингов в условиях закрытого тарифными и нетарифными ограничениями рынка с бесконечным дотированием привели к тому, что даже немощное (за пределами производства зерновых и маличных) украинское сельское хозяйство со своими небольшим объёмами производства становится мощным дестабилизирующим фактором на рынке Евросоюза.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20240115/1052703478.html

https://ukraina.ru/20231019/1050319645.html

https://ukraina.ru/20240115/1052690467.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

эксклюзив, евросоюз, украина, продовольствие, сельское хозяйство, импорт, сахар, зерно