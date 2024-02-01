https://ukraina.ru/20240201/1053022873.html

Скупал земли и заводы, сотрудничал с опальными бизнесменами. "Раскулачат" ли Сергея Тигипко

Скупал земли и заводы, сотрудничал с опальными бизнесменами. "Раскулачат" ли Сергея Тигипко - 01.02.2024 Украина.ру

Скупал земли и заводы, сотрудничал с опальными бизнесменами. "Раскулачат" ли Сергея Тигипко

Украинский олигарх из "днепропетровского клана" Сергей Тигипко на днях всплыл в очередном украинском коррупционном скандале, благодаря одному из своих давних бизнес-партнеров. Недавно на польско-украинской границе задержали при попытке выезда владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу.

2024-02-01T12:11

2024-02-01T12:11

2024-02-01T12:11

эксклюзив

украина

сергей тигипко

олигарх

скандал

коррупция

владимир зеленский

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В 2014 году Мазепа решил стать народным депутатом и баллотировался в Верховную Раду Украины, присоединившись к партии Тигипко "Сильная Украина", однако в парламент не прошел. С Тигипко Мазепу связывают не только политические, но и деловые отношения.В конце 2022 года Сергей Тигипко решил продать завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве, который ранее приобрел у Петра Порошенко. Кроме самого завода Мазепа получил 40 гектаров земли на Рыбальском острове, где планировалось строительство 36 жилищных комплексов. Мазепа подозревается, как организатор схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры — Киевской ГЭС.Украинский бизнес сейчас снова кричит о репрессиях, а западные СМИ, включая Bloomberg, заявляют о давлении на бизнес и нарушении следственных процедур.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что подобные претензии к Маземе за события более чем десятилетней давности открывают возможность для привлечения к ответственности любого бизнесмена, хоть с 1991 года, так как большинство капиталов украинских бизнесменов было нажито с нарушением законов.Дело против Мазепы может рикошетом ударить и по Тигипко, который владеет финансово-промышленной группой TAC и "Универсал Банком". В портфеле группы ТАС, принадлежащей Сергею Тигипко, агрохолдинг, несколько заводов, включая Кременчугский стальзавод, крупные страховые компании, банки и, главное – monobank.В прошлом он был также одним из основателей группы "Приват" вместе с Игорем Коломойским, который ныне пребывает в СИЗО.Тигипко также контролирует завод "Днепровагонмаш" (выпускает грузовые вагоны) через T.A.S. Overseas Investment Limited. В прошлом году в состав наблюдательного совета завода он ввел свою дочь Анну Тигипко. В феврале 2023 года группа ТАС Сергея Тигипко приобрела более 40% акций австрийского вагонного завода TransAnt GmbH.В конце 2023 года в интервью он заявил, что собирается инвестировать в банк земли, то есть скупать на Украине сельскохозяйственные земли. Планировал он также покупку европейской транспортной компании, так как логистика поставок на Украине существенно подорожала.Осенью 2022 года на Киевском международном экономическом форуме он пожаловался на то, что недостаточно подготовился к военным действиям и накопил мало резервов. Дескать, если бы накопил больше, то сейчас бы совершил больше выгодных сделок, выкупил бы больше долей у партнёров, так как, по его мнению, "люди посыпались". "Выживаем, как и все, но есть немного больше резервов. Больше крутим головой — смотрим, что купить", — говорил Тигипко в интервью Forbes-Украина.Сейчас он замыкает десятку самых богатых украинцев в списке Forbes, поэтому представляет для Зеленского достаточно лакомый кусок, хотя является одним из архитекторов той олигархической системы, которая привела к власти его земляка Владимира Зеленского. В конце 1980-х Тигипко возглавлял комсомол Днепропетровска, где пригрел Александра Турчинова, Юлию Тимошенко, а также стал тесно сотрудничать с Леонидом Кучмой и Игорем Коломойским, будущим спонсором Зеленского.В прошлом году Тигипко присутствовал на встрече Зеленского с представителями бизнеса, которые жаловались на давление силовиков и налоговиков. Зеленский в ответ лишь просил их добровольно "сдавать на ВСУ" под предлогом военных действий.Вполне возможно, вслед за Коломойским Тигипко станет следующим в очереди на "раскулачивание". Как говорит заключенный в СИЗО депутат Дубинский, прижать украинских бизнесменов всегда есть за что.Тигипко возглавлял в свое время предвыборный штаб Виктора Януковича, был комсомольским функционером, скупал земли и заводы за копейки, был связан с российскими бизнесменами и украинскими чиновниками-коррупционерами.По аналогии с его партнером Мазепой, Сергею Тигипко украинские СМИ уже вспоминают недавнее приобретение его компанией обанкротившегося завода "Укрпластик" с дорогой землей в Киеве. Это 10 гектаров земли и 15 тыс кв м недвижимости на выходе из метро Левобережная, приобретенные за $3,8 млн у городских властей Киева.Как сообщал украинский журналист Владимир Бондаренко, учитывая уникальную локацию, стоимость одной только земли под ЖК там потянет на $20-25 млн минимум. Иными словами, там схема очень схожа с делом его задержанного партнера Мазепы."Раскулачивание" украинских бизнесменов, даже с откровенной националистической позицией, обусловлено тем, что Зеленскому необходимо как-то расплачиваться с западными партнерами за кредиты и финансовую поддержку. И легче всего это сделать путем отъема активов у тех, кто когда-то аккумулировал народное добро нечестным способом. Мазепа, Коломойский, а затем и Тигипко могут жаловаться в европейские бизнес-ассоциации, но их активы уже давно поделены и распределены.

https://ukraina.ru/20240122/1052817727.html

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эксклюзив, украина, сергей тигипко, олигарх, скандал, коррупция, владимир зеленский