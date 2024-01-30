"Самое сложное — найти человека": Герой России о том, как работает батальон и почему важна дисциплина
Чтобы батальон работал, надо дать свободу командиру, чтобы он руководил самостоятельно. Его надо только учить, но не мешать работе, тогда он научится самостоятельно принимать решения. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
Основной результат на фронте - это работа командиров рот, комбатов и тех, кто находится рядом с личным составом, управляет им, создаёт творческую обстановку и воспитывает железный характер у солдат. Их надо правильно расставить, рассказал военный.
Каждый командир смотрит по-своему на личный состав, на офицеров. Кто-то начинает жёстче требовать, кто-то пускает ситуацию на самотёк, кто-то действует комплексно. У каждого командира свой стиль, добавил офицер.
"Чтобы батальон работал, надо дать свободу комбату, чтобы он самостоятельно руководил. Надо его только учить, но не мешать, не лезть в роты. Тогда он научится самостоятельно принимать решения", - подчеркнул Федоров.
Самое сложное в этой обстановке и самое дорогое — это найти человека и заставить, чтобы он самостоятельно принимал решения. Вот когда люди к этому созревают, тогда батальон или рота начинают являться самостоятельной тактической единицей, заключил собеседник Украина.ру.
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