"Самое сложное — найти человека": Герой России о том, как работает батальон и почему важна дисциплина - 30.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240130/1052969356.html
"Самое сложное — найти человека": Герой России о том, как работает батальон и почему важна дисциплина
"Самое сложное — найти человека": Герой России о том, как работает батальон и почему важна дисциплина - 30.01.2024 Украина.ру
"Самое сложное — найти человека": Герой России о том, как работает батальон и почему важна дисциплина
Чтобы батальон работал, надо дать свободу командиру, чтобы он руководил самостоятельно. Его надо только учить, но не мешать работе, тогда он научится самостоятельно принимать решения. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-01-30T03:55
2024-01-30T03:55
новости
вс рф
батальон
командование
солдаты
военные
бригада
офицеры
разрешения
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046856076_0:134:3315:1999_1920x0_80_0_0_c5a1ff52f754966ef44150b6ea3f75d1.jpg
Основной результат на фронте - это работа командиров рот, комбатов и тех, кто находится рядом с личным составом, управляет им, создаёт творческую обстановку и воспитывает железный характер у солдат. Их надо правильно расставить, рассказал военный.Каждый командир смотрит по-своему на личный состав, на офицеров. Кто-то начинает жёстче требовать, кто-то пускает ситуацию на самотёк, кто-то действует комплексно. У каждого командира свой стиль, добавил офицер.Самое сложное в этой обстановке и самое дорогое — это найти человека и заставить, чтобы он самостоятельно принимал решения. Вот когда люди к этому созревают, тогда батальон или рота начинают являться самостоятельной тактической единицей, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240128/1052933742.html
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046856076_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_e446e0399b88f3ad69cc3234880c6d37.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вс рф, батальон, командование, солдаты, военные, бригада, офицеры, разрешения, армия
Новости, ВС РФ, батальон, командование, солдаты, военные, бригада, офицеры, разрешения, Армия

"Самое сложное — найти человека": Герой России о том, как работает батальон и почему важна дисциплина

03:55 30.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Чтобы батальон работал, надо дать свободу командиру, чтобы он руководил самостоятельно. Его надо только учить, но не мешать работе, тогда он научится самостоятельно принимать решения. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
Основной результат на фронте - это работа командиров рот, комбатов и тех, кто находится рядом с личным составом, управляет им, создаёт творческую обстановку и воспитывает железный характер у солдат. Их надо правильно расставить, рассказал военный.
Каждый командир смотрит по-своему на личный состав, на офицеров. Кто-то начинает жёстче требовать, кто-то пускает ситуацию на самотёк, кто-то действует комплексно. У каждого командира свой стиль, добавил офицер.
"Чтобы батальон работал, надо дать свободу комбату, чтобы он самостоятельно руководил. Надо его только учить, но не мешать, не лезть в роты. Тогда он научится самостоятельно принимать решения", - подчеркнул Федоров.
Самое сложное в этой обстановке и самое дорогое — это найти человека и заставить, чтобы он самостоятельно принимал решения. Вот когда люди к этому созревают, тогда батальон или рота начинают являться самостоятельной тактической единицей, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
28 января, 05:07
Денис Селезнёв: Если через пару недель в США не случится чудо, Россия покажет ВСУ "большую синюю стрелку"На словах в США все поддерживают Украины. Но есть подозрения, что республиканцы ждут ее краха, потому что им нужно, чтобы демократы получили поражение, сравнимое с оставлением Афганистана
 
НовостиВС РФбатальонкомандованиесолдатывоенныебригадаофицерыразрешенияАрмия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45"В сутки бросают по батальону": военный эксперт о том, при каких условиях смогут удерживать Авдеевку ВСУ
04:40Военный эксперт о том, как ВС РФ без "мясных штурмов" смогут освободить Харьковскую область и Донбасс
04:30Военный эксперт назвал огромную цифру ежедневных потерь ВСУ и раскрыл, кем дальше будет воевать Украина
04:10"500 тысяч убитых и покалеченных": военный эксперт рассказал об огромных потерях и скрытых резервах ВСУ
04:00Зам по тылу 200-й бригады: Железо восполнить можно, личный состав – нет
03:55"Самое сложное — найти человека": Герой России о том, как работает батальон и почему важна дисциплина
03:45"Солдат должен быть в азарте": Герой России Федоров о том, как нужно хвалить и ругать бойцов на фронте
03:30Алексей Леонков: Россия устроила ВСУ " то густо, то пусто", а теперь мучает "тайной за семью печатями"
03:25Военный эксперт рассказал, зачем НАТО затеяли учения в Польше и будут ли США воевать за Эстонию
03:15Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов в Крынках и уничтожает арсеналы ВСУ
03:05План Запада - запереть Россию в России, говорят украинские эксперты о новой стратегии партнеров по НАТО
03:00Военный эксперт раскрыл, где именно Киев может возвести свою "линию Суровикина" и кто будет ее защищать
22:19Евгений Ющук о том, почему Зеленский мог уволить Залужного с должности главкома ВСУ
21:46В преддверии крушения. Как западные соседи делят Украину
21:34Зеленский снял Залужного. Ждем подтверждения
19:09Удар по Донецку, визит Сийярто, сигналы из Молдавии. Итоги 29 января на Украине
18:31Грег Вайнер: Нелегалы атакуют США, Трамп может захватить Капитолий, а пакет денег для Украины тает
17:46ВСУшников обяжут сдавать экзамен по украинскому языку
17:39На трассе, где дрон врезался в авто возле Ясиноватой, есть жертвы
17:38"По украинскому варианту". Штат Техас может пойти по пути Донбасса
Лента новостейМолния